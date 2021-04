Corona: Kassenärzte warnen wegen Impfungen ++ RKI-Zahlen steigen stark

Das RKI meldet am Mittwoch erneut stark steigende Corona-Neuinfektionen

Kassenärzte warnen davor, dass es bei den Impfungen langsamer vorangehen könnte als geplant

Biontech und Moderna sollen für die Zweitimpfung nach Astrazeneca verwendet werden

Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit einer bundesweiten Notbremse beschlossen

Wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen verschiebt Johnson & Johnson die Auslieferung seines Corona-Impfstoffs in Europa

Im Corona-Jahr 2020 haben so wenige Menschen in Deutschland eine Ausbildung begonnen wie noch nie seit der Wiedervereinigung

Berlin. Es ist der Tag nach dem Beschluss des Bundeskabinetts: Am Dienstag hat sich das Kabinett auf die Durchsetzung bundesweit einheitlicher Regeln beim Überschreiten der 100er-Inzidenz in Städten und Landkreisen verständigt. Die Corona-Notbremse soll damit endlich konsequent umgesetzt werden.

Nun müssen Bundestag und Bundesrat noch zustimmen. Und hier zeichnen sich bereits heftige Debatten ab. Vor allem die geplanten Ausgangsbeschränkungen sehen viele kritisch. Die Linke hat schon angekündigt, der nun notwendigen Änderung des Infektionsschutzgesetzes ihre Zustimmung zu verweigern.

In dem Gesetz soll konkret in einem neuen Paragrafen 28b festgelegt werden, was zu tun ist, wenn in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert 100 liegt.

Corona-Zahlen: RKI meldet knapp 22.000 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch 21.693 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 153,2. Am Dienstag hatte der Inzidenzwert bundesweit bei 140,9 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelegen. Zudem wurden binnen eines Tages 342 neue Todesfälle verzeichnet.

Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 7593 Neuinfektionen und 109 neue Todesfälle verzeichnet. Die Beurteilung des Infektionsgeschehens ist aufgrund der zurückliegenden Ferien und der Osterfeiertage noch immer schwierig.

Corona-News vom Mittwoch, 14. April: Berlins Bürgermeister kritisiert Pläne zu bundesweiter Notbremse

10.35 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat den Beschluss des Bundeskabinetts zur bundesweiten Corona-Notbremse kritisiert. "Wir müssen doch sehen, dass wir ein Stück Normalität zurückgewinnen", sagte Müller am Dienstagabend im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Es gebe Erfahrungen, wie mehr Freiheiten in Gastronomie und Kultur möglich seien. Müller äußerte die Hoffnung, dass diese Erfahrungen in den Beratungen des Bundestags noch berücksichtigt würden.

Scholz weist Kritik an Inzidenz-Schwelle zurück

9.59 Uhr: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Kritik am Inzidenzwert von 100 als Auslöser der Bundes-Notbremse und für Ausgangssperren zurückgewiesen. „"Unverantwortlich wäre es jetzt, eine ganz lange wissenschaftliche Debatte darüber zu führen, was man alles auch anders machen könnte, ohne zu handeln", sagte er der Saarbrücker Zeitung zu den Einwänden gegen geplante Änderungen im Infektionsschutzgesetz. "Im Infektionsschutzgesetz muss geregelt werden, dass dann, wenn die Infektionszahlen zu stark steigen, etwas geschieht. Und zwar so, dass alle wissen: Das zeigt Wirkung", sagte der Bundesfinanzminister.

Dresden verbietet "Querdenken"-Demonstration

9.40 Uhr: Das Ordnungsamt der Stadt Dresden hat eine für Samstag (17. April) in der Landeshauptstadt geplante Demonstration der "Querdenken"-Bewegung untersagt. Die Behörde begründete dies mit dem jüngsten Versammlungsgeschehen in anderen deutschen Großstädten sowie mit dem Corona-Infektionsgeschehen, wie die Stadtverwaltung am Dienstagabend in Dresden mitteilte.

In Stuttgart und Kassel hatten sich zuletzt mehrere Tausend Anhänger der "Querdenken"-Bewegung unter Missachtung der geltenden Corona-Schutzvorschriften versammelt. Für Samstag hatte die Initiative "Querdenken351" in Dresden eine Großveranstaltung am Königsufer beziehungsweise alternativ Versammlungen auf drei großen innerstädtischen Plätzen mit insgesamt 5000 Teilnehmenden angemeldet.

In Stuttgart waren am Karsamstag Tausende selbsternannte "Querdenker" zu Protesten gegen die Corona-Politik zusammengekommen.

Foto: Christoph Schmidt / dpa

Corona lässt Anzahl der Ausbildungsverträge sinken

9.31 Uhr: Die Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge ist 2020 wegen der Corona-Krise in noch nie dagewesenem Ausmaß eingebrochen. Sie ging um 9,4 Prozent auf rund 465.200 zurück, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. "Dieses Ergebnis zeigt einen deutlichen Effekt der Corona-Krise auf den Ausbildungsmarkt", erklärten die Statistiker. "Zwar sind die Ausbildungszahlen seit Jahren tendenziell rückläufig. Der aktuelle Einbruch ist in seiner Höhe aber bislang einzigartig."

Corona: Usedom wieder für Besucher gesperrt

9.16 Uhr: Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen gilt seit Mittwoch wieder ein Einreiseverbot für den Landkreis Vorpommern-Greifswald. Damit sind auch Ausflüge von Tagestouristen und Besuche von Zweitwohnungsbesitzern – ohne "triftigen Grund" – untersagt, wie ein Kreissprecher am Mittwoch erklärte.

Betroffen sind Deutschlands zweitgrößte Insel Usedom sowie das Stettiner Haff, wo traditionell viele Berliner, Brandenburger und Sachsen Feriensitze haben. Ein individuelles Interesse an freier Einreise müsse hinter dem öffentlichen Interesse, das regionale Gesundheitssystem funktionsfähig zu halten und die Neuinfektionen zu reduzieren, zurückstehen.

Ein Mann geht mit seinem Hund am Strand auf der Ostseeinsel Usedom spazieren. Wegen gestiegener Corona-Infektionszahlen gilt wieder ein Einreiseverbot für den Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Lauterbach - J&J-Stopp kein dauerhafter Rückschlag

9.01 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach befürchtet wegen des Stopps für das Corona-Vakzin des US-Pharmakonzerns Johnson & Johnson keinen nachhaltigen Schaden für die Impfkampagne in Deutschland. "Das ist zunächst ein Rückschlag, aber ich glaube nicht, dass es ein permanenter Rückschlag ist", sagte Lauterbach im Deutschlandfunk.

Die in den USA nach Impfungen aufgetretenen Thrombose-Fälle seien nach den Fällen bei dem ähnlichen Impfstoff von AstraZeneca zu erwarten gewesen. Er gehe davon aus, dass die Komplikation so rar sei, dass der Impfstoff nach einiger Zeit wieder in den USA verimpft und der Impfstart dann auch in Europa beginnen werde. Sicherlich sei dann darüber nachzudenken, den Impfstoff spezifisch bei den über 60-Jährigen einzusetzen.

Sucht im Corona-Jahr: Tabak-Konsum deutlich gestiegen

8.50 Uhr: In Corona-Jahr 2020 ist der Konsum von Tabakwaren in Deutschland gestiegen und es wird weiter deutlich mehr Alkohol getrunken als im europäischen Durchschnitt. Darauf hat die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen in Hamm bei Vorlage ihres "DHS Jahrbuch Sucht 2021" hingewiesen.

Mit rund 28,8 Milliarden Euro seien die Gesamtausgaben für Tabakwaren um fünf Prozent gestiegen. Beim Alkohol habe man für 2020 zwar noch keine Konsumzahlen. Es sei aber von unverändert rund drei Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren auszugehen, die alkoholabhängig seien oder Alkohol missbräuchlich zu sich nähmen.

FDP fordert Corona-Hilfspaket für junge Menschen

8.31 Uhr: Die FDP-Fraktion fordert in einem Antrag im Bundestag ein umfangreiches Hilfspaket für junge Menschen in der Coronakrise. "Bund und Länder sollen sich darauf verständigen, dass Schülerinnen und Schüler die unkomplizierte Möglichkeit haben, das Schuljahr zu wiederholen, ohne dass dies auf die Verweildauer insbesondere in der gymnasialen Oberstufe angerechnet wird", heißt es in dem Antrag "Jugend im Lockdown" der Liberalen, aus dem RTL/ntv zitiert.

Auch Studierenden soll zwei Semester zusätzlich zur Regelstudienzeit BAföG-Anspruch gewährt werden. Weiter heißt es, Schulen sollen kostenlose FFP-Masken für Schüler und Lehrer erhalten, außerdem soll mit einem "Digitalpakt 2.0" Geld für die digitale Weiterbildung von Lehrkräften und professionelle IT-Experten an den Schulen fließen.

Schülerinnen an der städtischen Berufsschule für Zahnmedizinische Fachangestellte in München führen einen Corona-Schnelltest durch

Foto: Sven Hoppe / dpa

Moderna stuft Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs herab

8.12 Uhr: Das US-Pharmaunternehmen Moderna hat die Wirksamkeit seines Corona-Impfstoffs leicht herabgestuft. Der Impfstoff schütze zu 90 Prozent vor einer Covid-19-Erkrankung und zu 95 Prozent vor einem schweren Verlauf. In einem im Dezember im "New England Journal of Medicine" veröffentlichten Artikel hatte Moderna die Wirksamkeit noch mit 94,1 Prozent angegeben.

Die neuen Ergebnisse stammen aus der laufenden dritten Phase einer klinischen Studie mit mehr als 30.000 Menschen in den USA. Den Grund für die gesunkene Wirksamkeit nannte das Unternehmen nicht, sie könnte jedoch auf die inzwischen zirkulierenden neuen Virusvarianten zurückzuführen sein.

Türkei verschärft Corona-Beschränkungen

8.00 Uhr: Die Türkei verschärft angesichts steigender Infektionszahlen die Corona-Beschränkungen während des Fastenmonats Ramadan. Die nächtliche Ausgangssperre beginne nun zwei Stunden früher um 19.00 Uhr, erklärte Präsident Erdogan nach einer Kabinettssitzung. Restaurants und Cafés, die vergangenen Monat teilweise wieder öffnen durften, müssten schließen.

Für weite Teile des Landes gelten zudem Wochenend-Lockdowns. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur noch von Menschen über 65 und unter 20 Jahren genutzt werden. Das Land mit seinen 84 Millionen Einwohnern befindet sich derzeit inmitten einer dritten Corona-Welle. Am Dienstag wurden mit 59.187 Neuinfektionen und 273 Todesfälle neue Höchststände gemeldet.

Menschen in Istanbul essen an Tischen am Ufer vom Goldenen Horn auf dem Eminonu Markt. Die Türkei verschärft angesichts steigender Infektionszahlen die Corona-Beschränkungen während des Fastenmonats Ramadan.

Foto: Emrah Gurel/AP/dpa

Kassenärzte warnen vor Stocken der Impfkampagne

7.39 Uhr: Die niedergelassenen Ärzte haben vor einem massiven Stocken der Corona-Impfkampagne in Deutschland gewarnt. „Den Praxen werden in den kommenden Wochen viel weniger Biontech-Dosen zugewiesen als versprochen, weil der Impfstoff offensichtlich vorrangig an die Impfzentren geht“, sagte Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Mittwochsausgabe). „Die Zuteilung für die Hausärzte wurde halbiert.“

Zwar erhalten die Arztpraxen laut Gassen als Ausgleich mehr Dosen des Astrazeneca-Impfstoffs. „Aber das wird so nicht aufgehen“, warnte der Kassenärzte-Chef. „Wenn die Impfzentren komplett den vergleichsweise unproblematischen Impfstoff erhalten, die Praxen aber den umstrittenen, der zumal den unter 60-Jährigen nicht gespritzt werden darf, wird die Impfkampagne massiv ins Stocken geraten. Das darf nicht passieren.“

Impfstoff-Typ könnte Ursache für Nebenwirkungen sein

7.29 Uhr: Die seltenen schweren Nebenwirkungen nach der Impfung mit den Präparaten von Astrazeneca und Johnson & Johnson hängen deutschen Experten zufolge möglicherweise mit dem speziellen Typ dieser Impfstoffe zusammen. „Die Tatsache, dass beide Impfstoffe auf dem gleichen Prinzip beruhen und die gleichen Probleme verursachen, spricht meines Erachtens eher dafür, dass der Vektor selbst die Ursache ist“, sagte Johannes Oldenburg vom Universitätsklinikum Bonn der Deutschen Presse-Agentur. Allerdings sei das zum gegenwärtigen Zeitpunkt spekulativ.

In beiden Präparaten wird ein an sich harmloses Adenovirus als sogenannter Vektor genutzt, um Erbinformationen des Coronavirus in den Körper zu schleusen. Es sei theoretisch auch denkbar, dass das Spike-Protein des Virus, das in allen verfügbaren Impfstoffen dem Immunsystem zur Bildung von Abwehrstoffen präsentiert wird, die Nebenwirkungen verursacht, erklärte Oldenburg. Ebenso sei es grundsätzlich möglich, dass die Nebenwirkungen unspezifisch im Rahmen der allgemeinen Immunantwort ausgelöst würden.

Höchstwert: Mehr als 184.000 Corona-Neuinfektionen in Indien

7.17 Uhr: Indien verzeichnet mit 184.372 bestätigten Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden erneut einen weltweiten Höchstwert. Damit haben sich nun rund 13,9 Millionen Menschen nachweislich mit dem Virus angesteckt, wie das Gesundheitsministerium mitteilte. 1027 weitere Menschen starben mit oder an dem Virus. Insgesamt sind es damit 172.085.

Indien weist nach den USA die höchste Infektionszahl weltweit auf. Seit vergangener Woche meldet das Gesundheitsministerium jeden Tag mehr als 100.000 Neuinfektionen. Die Dunkelziffer dürfte Experten zufolge in dem Land mit seinen 1,35 Milliarden Einwohnern aber deutlich höher liegen.

Dieses Grafitti in Mumbai, Indien, macht auf das Tragen von Mund-Nasen-Masken aufmerksam.

Foto: Ashish Vaishnav / dpa

Immunologen warnen vor Scheitern der deutschen Impfstrategie

7.00 Uhr: Nach dem Stopp der Impfungen von Johnson & Johnson (J&J) in den USA fordern deutsche Immunologen von der Bundesregierung eine schnelle Nachbestellungen von mRNA-Impfstoffen - notfalls im nationalen Alleingang.

"Wenn es sich bewahrheitet, dass die Nebenwirkungen ähnlich häufig sind, wäre die Konsequenz, dass wir in Deutschland auch den Impfstoff von J&J ebenso wie AstraZeneca nicht für die unter 60-Jährigen verwenden sollten", sagt der Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, Carsten Watzl, der Zeitung "Augsburger Allgemeinen".

Hirnvenenthrombosen scheinen seiner Ansicht nach eine generelle Nebenwirkung der Vektorimpfstoffe zu sein. Für die Impfung der unter 60-Jährigen stehe jedoch bis Herbst nicht ausreichend mRNA-Impfstoff zur Verfügung, was mangels Herdenimmunität eine vierte Pandemie-Welle auslösen könnte. Deswegen müsse die Bundesregierung sowohl mit BioNTech als auch mit Curevac in neue Verhandlungen treten und mehr Impfdosen für Deutschland sichern. "Deutschland sollte hier einen Alleingang wagen, da es über die EU zu lange dauert und jetzt viele andere Länder ähnlich aktiv werden."

Linke fordert Steuer für Krisengewinner

06.29 Uhr: Die Linke im Bundestag fordert eine zusätzliche Steuer für Unternehmen, die in der Corona-Krise besonders hohe Gewinne gemacht haben. Das geht aus einem Gesetzentwurf der Fraktion hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin kritisieren die Abgeordneten, die Marktmacht von Online-Händlern wie Amazon und Digitalkonzernen wie Microsoft oder Facebook habe in der Pandemie enorm zugenommen.

"Während kleine und mittlere Unternehmen von der Corona-Krise stark getroffen sind, sind Digitalkonzerne wie Amazon noch mächtiger geworden", sagte Finanzpolitiker Fabio De Masi. Das verzerre den Wettbewerb. "Es ist deswegen sinnvoll, wenn Extra-Profite der großen Krisengewinner mit einer Übergewinnsteuer abgeschöpft werden, wie derzeit etwa auch in Großbritannien diskutiert wird."

Pfizer fährt Impfstoff-Produktion in den USA hoch

05.55 Uhr: Das US-Pharmaunternehmen Pfizer hat nach eigenen Angaben seine Corona-Impfstoffproduktion hochgefahren. Bis Ende Mai könnten zehn Prozent mehr Impfdosen an die USA geliefert werden als geplant, erklärte Geschäftsführer Albert Bourla am Dienstag im Onlinedienst Twitter. Damit steige der Lieferumfang des zusammen mit dem Mainzer Unternehmen Biontech entwickelten Vakzins auf 220 Millionen Dosen. Zudem könnten die für Ende Juli vereinbarten 300 Millionen Impfdosen zwei Wochen früher geliefert werden, fügte Bourla hinzu.

Zentralrat: Muslime halten sich an Ramadan "sehr gut" an Corona-Maßnahmen

1.30 Uhr: Nach Ansicht des Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, halten sich die muslimischen Gemeinden auch im jetzt begonnenen Fastenmonat Ramadan an die Corona-Regeln. „"Unsere Gemeinden setzen die Regeln für Abstand und Hygiene sehr gut um", sagte Mazyek unserer Redaktion. "Anders als im vergangenen Jahr wissen die Vorstände und Mitglieder zudem dieses Mal, was auf sie zukommt. Es ist fast ein wenig traurige Routine." Der "gesellige Teil des Ramadan" falle "fast komplett weg", hob Mazyek hervor. "Viele, wie ich, sind traurig, dass Ramadan nun schon zum zweiten Mal mit strikten Hygiene-Auflagen stattfinden muss."

Wegen der Corona-Pandemie können viele Menschen den Ramadan nur im kleinen Kreis begehen. Umso schöner sind passende WhatsApp-Grüße für Familie und Freunde.

Foto: Alexei Pavlishak / imago images

Nur einzelne Muslime würden sich nicht an die Corona-Regeln der Behörden halten, so der ZMD-Vorsitzende. "Es gibt einige, sehr wenige Muslime, die meinen vielleicht, dass das Gebet ohne Maske und Hygiene-Regeln vor Corona schützt, dies ist natürlich eine religionsferne Behauptung", sagte Mazyek unserer Redaktion.

Dreyer stellt Verhältnismäßigkeit des neuen Infektionsschutzgesetzes infrage

1.00 Uhr: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dringt auf Nachbesserungen beim neuen Infektionsschutzgesetz. Es gebe "Fragen bezüglich der Rechtsfolgen und auch der Verhältnismäßigkeit", sagte die SPD-Politikerin unserer Redaktion. Der vom Bundeskabinett verabschiedete Entwurf bleibe auch "in einigen Punkten hinter der Beschlusslage der Notbremse zurück".

Die Diskussion um eine Veränderung des Infektionsschutzgesetzes dürfe aber "nicht davon ablenken, dass wir jetzt handeln müssen", betonte Dreyer. "Ich appelliere an alle, sich an die Notbremse zu halten und ich bitte die Bevölkerung, die Schutzmaßnahmen einzuhalten."

Dienstag, 13. April: Südafrika stoppt vorerst Einführung des Impfstoffs von Johnson & Johnson

22.16 Uhr: Südafrika hat die Einführung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson wegen des Risikos möglicher Blutgerinnsel bei Geimpften vorsorglich auf Eis gelegt. "Wir haben beschlossen, unseren Rollout freiwillig auszusetzen, bis der Zusammenhang zwischen der Entwicklung von Blutgerinnseln und dem Johnson-&-Johnson-Präparat ausreichend geprüft ist", teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Kurz zuvor hatte die US-Zulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA) eine vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson empfohlen, nachdem bei sechs Menschen im Land nach der Impfung Sinusvenenthrombosen diagnostiziert worden waren.

Für Südafrika bedeutet die Entscheidung eine weitere Verzögerung der ohnehin schleppend verlaufenden Impfkampagne - und das, obwohl das Land stärker von der Pandemie betroffen ist als irgendein anderer Staat des Kontinents.

Beschluss: Biontech oder Moderna für Zweitimpfung nach Astrazeneca

21.33 Uhr: Mit einer ersten Astrazeneca-Dosis geimpfte Menschen unter 60 Jahren sollen für die zweite Impfung auf ein anderes Präparat umsteigen. Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Dienstag einstimmig geeinigt. "Die Lösung, die jetzt gefunden wurde, bietet einen guten Schutz für die Menschen", sagte der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek, am Dienstagabend der Deutschen Presse-Agentur in München.

Die Minister folgen damit einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) von Anfang April. Bei den Beratungen, an denen auch Stiko-Chef Thomas Mertens teilgenommen hatte, sei klar geworden, dass die Zweitimpfung durch einen mRNA-Imfpstoff, also das Präparat von Biontech/Pfizer oder Moderna, eine gute Basis sei, um die Menschen wirksam zu schützen, sagte Holetschek. "Gerade in der dritten Welle."

Konkret empfiehlt der Beschluss für Personen unter 60 Jahren eine Zweitimpfung zwölf Wochen nach der Erstimpfung. "Bereits vereinbarte Termine zur Zweitimpfung können übergangsweise auch ab der neunten Woche nach der Erstimpfung stattfinden", heißt es weiter. Nur in Einzelfällen und nach einer individuellen Risikoanalyse mit einem Arzt könne auch Astrazeneca bei der Zweitimpfung verwendet werden. In der vergangenen Woche hatten die Gesundheitsminister die Entscheidung über den Wechsel der Impfstoffe noch verschoben.

In einer Hausarztpraxis erhält ein Patient eine Impfung.

Foto: Jens Kalaene / dpa

Tirol verlängert Ausreisetests wegen Virus-Varianten

21.20 Uhr: Das österreichischen Bundesland Tirol verlängert die Pflicht zu Corona-Ausreisetests vorerst bis 24. April. Dies sei zur Eindämmung der sogenannten britischen Variante des Coronavirus sowie weiterer Varianten nötig, gab die Landesregierung am Dienstag in Innsbruck bekannt. Die Regel, wonach man Tirol nur mit einem negativen Testergebnis verlassen darf, war Ende März in Kraft getreten. Sie hätte am Mittwoch auslaufen sollen.

Zusätzlich gilt eine Testpflicht für Menschen, die aus Osttirol in andere Teile Tirols fahren wollen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Osttirol betrage rund 430 und sei damit höher als irgendwo sonst in Österreich, sagte ein Gesundheitsbeamter in Innsbruck. Der landesweite Schnitt lag zuletzt bei rund 209.

Drosten hält weitere Maßnahmen neben Corona-Notbremse für nötig

19.49 Uhr: Wegen der Lage auf den Intensivstationen erwartet der Virologe Christian Drosten, dass zusätzlich zur geplanten bundesweiten Corona-Notbremse weitere Maßnahmen nötig sein werden. "Ich denke, dass man anhand der sich jetzt einstellenden Situation in den Krankenhäusern auch noch mal anders reagieren muss", sagte der Corona-Experte von der Berliner Charité am Dienstag im Podcast "Coronavirus-Update" bei NDR-Info. Mehr dazu hier: Corona: "Notbremse" wird laut Drosten nicht ausreichen

Frankreich unterbricht wegen Corona Flugverbindungen mit Brasilien

18.48 Uhr: Frankreich setzt in der Corona-Krise sämtliche Flugverbindungen mit dem besonders betroffenen Brasilien aus. Das kündigte Regierungschef Jean Castex am Dienstag in Paris in der Nationalversammlung an, dem Unterhaus des Parlaments.

„Wir stellen fest, dass sich die Lage verschlimmert“, sagte Castex. „Und wir haben entschieden, bis zu einer neuen Entscheidung alle Flüge zwischen Brasilien und Frankreich auszusetzen.“ Brasilien gehört weltweit zu den Ländern, die besonders von der Covid-19-Pandemie betroffen sind.

Die Boeing 777 der Fluggesellschaft United Airlines. Das rechte Triebwerk brennt.

Foto: Hayden Smith/AP/dpa

Ostfriesische Inseln legen Konzept für dauerhafte Öffnung vor

18.48 Uhr: Die Ostfriesischen Inseln haben der niedersächsischen Landesregierung ein Öffnungskonzept vorgelegt. Die Vorschläge zielen auf eine dauerhafte Öffnung des Tourismus bei gleichzeitiger Kontrolle des Infektionsgeschehens, hieß es in einer Pressemitteilung am Dienstag. Es beinhaltet alle touristischen Beherbergungs- sowie Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe und Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Im ersten Schritt soll es nur um den Übernachtungstourismus gehen, nicht um Tagesausflügler.

Im Zentrum der Öffnungsstrategie steht ein Testkonzept, das neben den Gästen auch die Insulaner und Beschäftigten im Tourismus berücksichtigt. Übernachtungsgäste – und in der zweiten Öffnungsphase auch Tagesgäste – müssen bei der Anreise vom Festland einen negativen Antigen-Schnelltest oder PCR-Test vorweisen. Andernfalls darf der Gast nicht auf die Insel kommen.

Das Pilotprojekt der sieben Ostfriesischen Inseln wurde mit wissenschaftlicher Begleitung ausgearbeitet. Alle Gäste werden etwa 48 Stunden nach ihrer Anreise nochmals einem Antigen-Schnelltest unterzogen. Erst nach dem zweiten Test ist die Nutzung aller touristischen Angebote möglich. Es werde eine digitale Lösung angestrebt, die personenbezogene Daten mit Testergebnissen und ihrer Gültigkeitsdauer verknüpft.

Schülervertreter: Hassbotschaften wegen Testpflicht-Forderung

18.16 Uhr: Wegen der Forderung nach einer Corona-Testpflicht an Schulen haben Schülervertreter Hassbotschaften bekommen, unter ihnen auch Minderjährige. Wie der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, mitteilte, wurden seine privaten Kontaktdaten in Telegram-Gruppen der sogenannten Querdenker-Bewegung veröffentlicht. "Das führt dazu, dass ich seit Tagen arbeitsunfähig bin."

"Da habe ich schon Sorge, wenn ich mir überlege, dass 14- oder 15-jährige Kinder aktuell von Querdenkern für ihre klare politische Positionierung angegriffen werden", sagte Schramm der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch rufe er die jungen Menschen dazu auf, stark zu bleiben. "Und ich wünsche mir Maßnahmen von der Politik, dass gerade junge Menschen politisch geschützt werden." Lesen Sie auch: Schüler fordern Corona-Tests und erhalten Hassbotschaften

Schülervertreter haben Hassbotschaften von Anhängern der "Querdenken"-Bewegung bekommen, weil sie ein Corona-Testpflicht an Schulen fordern.

Foto: Sven Hoppe / dpa

Brinkhaus: Bundestagsberatungen über Infektionsschutz nur eine Woche

17.47 Uhr: Die Beratungen des Bundestags über die Änderung des Infektionsschutzgesetzes sollen laut Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus nur eine Woche dauern. "Wir werden diese Woche die erste Lesung haben und werden das dann in der nächsten Woche abschließen", sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin vor Beginn der Sitzung der CDU/CSU-Fraktion. Deutschland befinde sich in einer "sehr schwierigen pandemischen Lage". Die Warnungen aus dem Bereich der Intensivmedizin und der Pflegeberufe vor einer drohenden Überlastung des Gesundheitssystems nähmen zu.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte: "Es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass wir diese Notbremse auch brauchen, dass wir eine bundeseinheitliche Regelung auch brauchen." Über Details könne man selbstverständlich sprechen.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner kritisierte das beschleunigte Beratungsverfahren. Dieses sehe so aus, "dass die Bundesregierung mit heißer Nadel ein Gesetz strickt, das in einem Eilverfahren am liebsten ohne Anhörung von Expertinnen und Experten durchs Parlament pauken will, und die Länder werden überhaupt nicht mehr zurate gezogen".

US-Behörden: Johnson & Johnson-Impfstopp wohl nur wenige Tage

17.28 Uhr: Die Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson in den USA ist den Behörden zufolge aus einem "Übermaß an Vorsicht" empfohlen worden und werde voraussichtlich nur einige Tage aufrechterhalten. Das teilten die Gesundheitsbehörde CDC und die Arzneimittelbehörde FDA am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit.

Die sechs erfassten Fälle von Sinusvenenthrombosen, die nach Impfungen mit dem Wirkstoff in den USA aufgetreten waren, müssten nun erst einmal "komplett verstanden" und die Mitarbeiter des Gesundheitssystems entsprechend informiert werden, sagte die amtierende FDA-Chefin Janet Woodcock. "Wir erwarten, dass diese Pause einige Tage dauern wird." Für Mittwoch ist eine Notfallsitzung eines Beratergremiums der CDC angesetzt.

Zuvor hatten FDA und CDC eine vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson empfohlen. Zahlreiche Bundesstaaten sowie unter anderem Apotheken-Ketten kündigten an, der Empfehlung folgen zu wollen.

Studie: Selbstständige Frauen trifft Corona-Pandemie besonders hart

17.16 Uhr: Selbstständige Frauen trifft die Corona-Pandemie einer Studie zufolge besonders hart. Sie haben häufiger als männliche Selbstständige mit krisenbedingten Einkommensverlusten zu kämpfen und leiden in der Folge auch häufiger unter Depressionen und Angstzuständen, wie eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ergab, über die am Dienstag vorab die "Süddeutsche Zeitung" berichtete. Die Forscherinnen und Forscher befragten demnach zwischen April und Juli 2020 Deutsche aus insgesamt 6700 Haushalten.

Etwa 47 Prozent der selbstständigen Männer mussten während der Corona-Krise finanzielle Einbußen hinnehmen, bei den weiblichen Selbstständigen waren es etwa 63 Prozent, wie die Zeitung aus der Studie zitierte. Die Ergebnisse ließen sich vor allem damit erklären, "dass selbstständige Frauen überproportional häufig in Branchen arbeiten, die von der Covid-19-Pandemie besonders stark betroffen sind" - etwa durch zwischenzeitliche Schließungen ihrer Geschäfte.

Schlussfolgerung der Studie ist laut dem Bericht, dass es „"eine verlässliche und mit wenig Aufwand zu beantragende" Unterstützung für Selbstständige brauche, die auch die Lebenshaltungskosten decke. Sonst könnten sich die Betroffenen zunehmend von der Selbstständigkeit abwenden.

Kein Schnellverfahren zur Bundes-Notbremse

16.54 Uhr: Die geplante bundesweite Notbremse soll nicht im Schnellverfahren beschlossen werden. Im Bundestag wollen die Fraktionen einen grundsätzlich möglichen Verzicht auf bestimmte Beratungsfristen nicht erteilen, der einen Parlamentsbeschluss noch in der laufenden Woche ermöglicht hätte. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa aus Fraktionskreisen. Am Morgen hatte das Bundeskabinett die Bundesnotbremse auf den Weg gebracht. In allen Kreisen und Städten mit hohen Infektionswerten soll es Einschränkungen geben.

Dafür soll das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Mediziner, Epidemiologen, aber auch Politiker hatten in den vergangenen Tagen betont, angesichts der immer weiteren Ausbreitung des Virus sei hierbei Tempo gefragt.

Wie es in den Parlamentskreisen weiter hieß, wurde in den Koalitionsfraktionen von Union und SPD ausreichend Beratungszeit als nötig angesehen. Ansonsten waren demnach vor allem die Fraktionen von AfD und FDP gegen einen Fristverzicht. Nötig wäre dafür eine Zwei-Drittel-Mehrheit auch mit Stimmen der Opposition. Nun ist die erste Beratung im Plenum an diesem Freitag und der Bundestagsbeschluss für Mittwoch kommender Woche geplant.

Johnson & Johnson verschiebt Auslieferung von Corona-Impfstoff in Europa

16.05 Uhr: Wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen verschiebt der US-Pharmakonzern Johnson & Johnson die Auslieferung seines Corona-Impfstoffs in Europa. "Wir haben die Entscheidung getroffen, die Markteinführung unseres Impfstoffs in Europa aufzuschieben", erklärte der Konzern am Dienstag. Zuvor hatten die US-Gesundheitsbehörden eine Pause bei den Impfungen mit dem J&J-Vakzin empfohlen, nachdem vereinzelte Fälle von seltenen Blutgerinnseln gemeldet worden waren.

Eine Apothekerin hält eine Dosis mit dem Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson.

Foto: dpa

Impfung für alle ab 18 im Hotspot Hof

15.48 Uhr: Im bundesweiten Corona-Hotspot Hof haben die Impfungen gegen das Coronavirus für alle ab 18 Jahren begonnen. 4000 Menschen sollen dafür mit einem Sonderkontingent des Astrazeneca-Vakzins geimpft werden, wie eine Sprecherin des Landratsamts erklärte. Seit Freitag konnten sich im Hofer Land alle Erwachsenen unabhängig von Vorerkrankungen oder Beruf für einen Impfung mit den zusätzlichen Impfdosen anmelden. Die Termine dafür seien alle vergeben.

Der Freistaat Bayern will sich spätestens Ende Mai von der Impf-Priorisierung lösen. Dann soll möglichst schnell allen in Frage kommenden Menschen ein Impfangebot gemacht werden, sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek nach einer Kabinettssitzung in München. Einige der 100 Impfzentren in Bayern seien schon jetzt in Priorisierungsstufe 3, sagte Holetschek.

Das heißt, dass ein großer Teil der Mitglieder von Risikogruppen bereits mindestens einmal geimpft ist. Insgesamt habe Bayern bereits mehr als drei Millionen der 13 Millionen Einwohner mit einer Erstimpfung versorgt, 860.000 Menschen hätten vollen Impfschutz. Die Einbeziehung der Hausarztpraxen habe sich bewährt, sagte Holetschek.

Berliner Senat beschließt Privilegien für Geimpfte

15.10 Uhr: Der Berliner Senat hat mehr Freiheiten für Geimpfte beschlossen. Sie werden künftig wie solche mit einem negativen Test behandelt, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag nach der Senatssitzung erfuhr. Berliner Impflinge dürfen demnach in Zukunft auch ohne negatives Testergebnis abseits des Lebensmittelhandels einkaufen, zum Friseur oder in den Kosmetiksalon gehen. Auch für Museumsbesuche ist kein negativer Test mehr nötig. Greifen soll die Regelung 15 Tage nach der Zweitimpfung. Voraussichtlich tritt das Ganze am Sonntag in Kraft.

Umgang in Deutschland mit Johnson & Johnson laut Gesundheitsministerium noch offen

14.22 Uhr: Das Bundesgesundheitsministerium hat noch nicht entschieden, wie es nach den US-Warnungen vor dem Einsatz des Corona-Impfstoffes von Johnson & Johnson vorgehen will. Das sagte ein Ministeriumssprecher. Das Gesundheitsministerium befürworte eine bundesweites Vorgehen, sagte der Sprecher mit Hinweis darauf, dass das Paul-Ehrlich-Institut als zuständige Arzneimittelbehörde ebenfalls eine Bundesbehörde sei.

Die US-Gesundheitsbehörden raten zu einer sofortigen Aussetzung von Corona-Impfungen mit dem Mittel von Johnson & Johnson. Die Arzneimittelbehörde FDA und das Seuchenzentrum CDC verwiesen zur Begründung in einer gemeinsamen Erklärung auf das Auftreten einer seltenen Thromboseart in sechs Fällen.

Bayern verlängert Lockdown

14.05 Uhr: Das bayerische Kabinett hat einer Verlängerung des Lockdowns bis zum 9. Mai zugestimmt. Bisher hatte der Lockdown in der Nacht von Sonntag auf Montag enden sollen.

Grenzkontrollen zu Tschechien enden morgen

13.56 Uhr: Die Grenzkontrollen zu Tschechien werden nach Angaben des Bundesinnenministeriums nicht erneut verlängert. Das Infektionsgeschehen in dem Nachbarland sei "deutlich gesunken", hieß es von einem Ministeriumssprecher. Tschechien sei mittlerweile seit zwei Wochen kein Virusvariantengebiet mehr. Daher sollten die Kontrollen zum Mittwoch auslaufen.

Die Kontrolle an der deutsch-tschechischen Grenze enden.

Foto: dpa

Kabinett stimmt zusätzlichen Kinderkrankentagen zu

13.32 Uhr: Die Kinderkrankentage für das laufende Jahr werden nochmals erhöht. Das Bundeskabinett stimmte einem entsprechenden Entwurf zu. Damit hat jedes Elternteil künftig pro Kind auf 30 Krankentage Anspruch. Bereits im Januar hatte das Bundeskabinett die Zahl der Tage von zehn auf 20 Tage verdoppelt. Alleinerziehende können nun 60 Kinderkrankentage beantragen. Ihr Anspruch war im Januar ebenfalls verdoppelt worden - von 20 auf 40 Tage.

USA stoppen nach Thrombose-Fällen Impfungen mit Johnson & Johnson

13.18 Uhr: Die USA stoppen Impfungen mit dem Vakzin von Johnson & Johnson. Sechs Personen hatten nach einer ersten Impfung mit dem Mittel Thrombosen entwickelt, wie das Bundesgesundheitsamt laut einem Bericht der "New York Times" mitteilte. Bei den betroffenen Personen handelt es sich demnach um Frauen zwischen 18 und 48 Jahren. Eine von ihnen starb, nachdem sie im Krankenhaus behandelt worden war.

Noch ist aber nicht nachgewiesen, dass zwischen der Impfung und den Blutgerinnseln ein Zusammenhang besteht. Den Behörden zufolge haben in den USA bisher etwa sieben Millionen Menschen das Mittel von Johnson & Johnson erhalten.

Eine Ampulle und eine Verpackung des Corona-Impfstoffs von Johnson & Johnson.

Foto: dpa

Merkel äußert sich zur Corona-Notbremse

12.35 Uhr: Die bundesweite Notbremse sei "wichtiger und dringender Beschluss", sagte Kanzlerin Angela Merkel in einem Statement nach der Sitzung der Bundesregierung. Die Notbremse sei damit nicht mehr Auslegungssache der Länder, sondern gelte automatisch.

"Die bundeseinheitliche Notbremse ist überfällig", sagt Merkel, denn: "Die Lage ist ernst". Die dritte Welle habe das Land im Griff. "Wenn wir warten würden, bis alle Intensivbetten belegt sind, ist es zu spät", so Merkel weiter. Man dürfe die Hilferufe der Mediziner nicht ignorieren, man dürfe sie nicht im Stich lassen. Sie seien auf die Unterstützung des Staats angewiesen.

Die bisherigen Bund-Länder-Beratungen reichten nicht mehr aus. Die Bürger erwarten "Nachvollziehbarkeit und Klarheit". Es sei notwendig, die Zusammenarbeit auf neue Füße zu stellen. Sie sei sich bewusst, dass die Einschränkungen hart seien. Ziel sei es, das Land aus der aktuellen Situation herauszuführen. Dies sei schon einmal gelungen. "Und das kann und wird uns aus wieder gelingen". Eine große Hilfe sei dabei die fortschreitende Impfkampagne.

Kanzlerin Merkel gab nach der Sitzung des Bundeskabinetts ein Statement vor der Presse.

Foto: Andreas Gora / Pool/Getty Images

Hunderte Polizisten begleiten Gesetzesänderung

12.17 Uhr: Mit einem großen Aufgebot hat die Berliner Polizei die Entscheidung des Bundeskabinetts zu einer Änderung des Corona-Infektionsschutzgesetzes begleitet. Teile des Regierungsviertels rund um das Reichstagsgebäude und das Bundeskanzleramt waren am Vormittag von Hundertschaften der Polizei abgesperrt worden.

Etwa 250 Demonstranten protestierten nahe dem Kanzleramt gegen die Corona-Einschränkungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Demonstranten hätten zum großen Teil keine Corona-Schutzmasken getragen und auch die vorgeschriebenen Abstände nicht eingehalten. Weitere Verstöße waren zunächst nicht bekannt.

Ein maskierter Demonstrant steht im Regierungsviertel vor Polizeibeamten und protestiert mit anderen Menschen gegen die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes.

Foto: Paul Zinken / dpa

Verpflichtende Corona-Testangebote in Unternehmen beschlossen

11.54 Uhr: Betriebe müssen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern künftig Corona-Tests anbieten. Das Bundeskabinett stimmte entsprechenden Plänen des Bundesarbeitsministeriums zu. Die Beschäftigten stehen aber nicht in der Pflicht, sich auch testen zu lassen.

Jeden Angestellten soll mindestens einmal pro Woche die Möglichkeit geboten werden, sich selbst zu testen oder einen Test vom Betriebsarzt oder geschultem Personal durchführen zu lassen. Arbeitnehmern, die in ihrem Job viel Kontakt zu Kunden oder Kollegen haben, soll zweimal pro Woche ein Test angeboten werden.

Göring-Eckardt zweifelt an Rechtmäßigkeit von Corona-Ausgangssperren

11.43 Uhr: Die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, hält Ausgangssperren für verfassungsrechtlich nicht haltbar. Sie könnten nur das allerletzte Mittel sein, wenn alles andere nicht wirke, sagt sie im "Phoenix"-Interview.

Nächtliche Ausgangssperren sind eine Maßnahme, die im Rahmen der Bundesnotbremse vorgesehen sind. Die soll in Kraft treten, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Region den Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche überschreitet.

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt zweifelt an der Rechtsmäßigkeit von Ausgangssperren.

Plattform soll Überwachung von Corona-Mutationen erleichtern

11.29 Uhr: Wissenschaftler haben die gemeinsame Plattform CovRadar entwickelt, die eine bessere Kontrolle über die Ausbreitung von Corona-Mutationen und über mögliche neue Varianten des Erregers ermöglichen soll. An der Plattform sind das Robert Koch-Institut, das Hasso-Plattner-Institut, das Europäische Virus-Bioinformatik-Institut und die Medizinische Hochschule Hannover beteiligt.

Pandemie: Massive Umsatzeinbußen für Messebranche

11.14 Uhr: Im vergangenen Jahr wurden Messen oder Kongresse wegen der Corona-Pandemie abgesagt oder konnten nur digital stattfinden. Das sorgte bei den Betrieben, welche die Veranstaltungen ausrichten, für herbe Umsatzverluste, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Vergleich zu 2019 brachen die Einnahmen in der Branche im vergangenen Jahr um 56 Prozent ein.

Der Wirtschaftszweig umfasste nach Daten der Behörde im Jahr 2018 rund 7100 Unternehmen, die mit mehr als 48.000 Angestellten einen Umsatz von 8,6 Milliarden Euro erwirtschafteten.

Wo früher Messen stattfanden, wird jetzt geimpft. Die Messehalle in Erfurt dient derzeit als Impfzentrum - sofern Impfstoffe vorhanden sind.

Foto: Martin Schutt / dpa

Israel will weitgehend in den Regelunterricht zurückkehren

10.58 Uhr: Die israelische Regierung hat beschlossen, dass ab kommendem Sonntag in Schulen wieder in normaler Klassenstärke unterrichtet werden soll. Bislang waren die Schulen geschlossen oder es wurden nur kleine Gruppen an Kindern und Jugendlichen unterrichtet.

Die Schulöffnung folgt auf eine Reihe von Lockerungen, die vor allem auf den Erfolg der Impfkampagne in Israel zurückzuführen sind. Das Land mit fast neun Millionen Einwohnern steht kurz davor, dass fünf Millionen Menschen die zweite Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten.

Regierung bringt Bundes-Notbremse auf den Weg

10.29 Uhr: Das Bundeskabinett hat die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur. Damit müssen sich die Menschen in weiten Teilen Deutschlands auf Ausgangsbeschränkungen und geschlossene Läden nach bundesweit verbindlichen Vorgaben einstellen.

Ab einer Infektionsrate von 100 Fällen pro 100 000 Einwohnern binnen einer Woche müssen Landkreise oder kreisfreie Städte unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 05 Uhr am nächsten Morgen verhängen. Ab einer Inzidenz von 200 Fällen müssen Schulen ihren Präsenzunterricht einstellen.

Die bundesweite Regelung soll eine einheitliche Umsetzung von Corona-Schutzmaßnahmen sicherstellen. Bisher wurden solche Maßnahmen per Verordnung von jedem Bundesland zum Teil unterschiedlich umgesetzt.

England will ab heute auch mit Moderna impfen

10.00 Uhr: Ab heute soll nach Angaben des britischen Gesundheitsdienstes NHS in England auch mit dem Wirkstoff des Herstellers Moderna geimpft werden. Er soll vorerst in 20 großen Impfzentren verabreicht werden. In Großbritannien hatte in der vergangenen Woche Wales erstmals das Vakzin eingesetzt.

Allen Einwohnern, die älter als 50 Jahre sind, konnte in Großbritannien bereits eine Corona-Impfung angeboten werden. Nun sollten schon bald Einwohner unter 50 Jahren geimpft werden. Insgesamt haben im Vereinigten Königreich bisher mehr als 32 Millionen Menschen eine erste Impfung erhalten - und damit mehr als die Hälfte der Erwachsenen. Gut 7,5 Millionen Briten haben wurde bereits die für den kompletten Schutz notwendige zweite Dosis gespritzt.

Debatte über Corona-Testangebotspflicht

9.46 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat der geplanten Testangebotspflicht für Unternehmen im ARD-Morgenmagazin nur eine geringe Bedeutung beigemessen: "Ich glaube, dass die Testpflicht eigentlich entbehrlich ist, weil jeder verantwortungsbewusste Arbeitgeber macht das schon." Das Testen in Betrieben hänge weniger am Willen der Arbeitgeber, sondern eher an Fehlern der Bundesregierung, so Lindner. Die habe "bei der Organisation der Schnelltests, bei den Rechtsgrundlagen und bei der Beschaffung gepatzt.“

Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, unterstützt dagegen die von Arbeitsminister Hubertus Heil angestrebte Testangebotspflicht in Betrieben. "Das geht in die richtige Richtung. Es ist an der Zeit, dass die Arbeitgeber ihrer gesellschaftlichen Verpflichtung nachkommen", sagte Hoffmann im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk.

Corona: Indien lässt Sputnik V als Impfstoff zu

9.39 Uhr: Die indische Arzneimittelbehörde hat eine Notfallzulassung für den russischen Impfstoff Sputnik V erteilt, wie die Zeitung "Indian Express" berichtet. Es ist der dritte Impfstoff, der in Indien zugelassen wird - nach AstraZeneca und dem im eigenen Land hergestellten Vakzin der Firma Bharat Biotech.Indien will dem Bericht zufolge jährlich 850 Millionen Impfdosen von Sputnik V produzieren. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden in dem Land bislang fast 110 Millionen Corona-Impfungen verabreicht.

Zirkus-Verband hofft auf weitere finanzielle Hilfe in Corona-Krise

9.16 Uhr: Der Verband Deutscher Circus Unternehmen rechnet erst gegen Jahresende wieder mit einer Aufnahme des Geschäftsbetriebes seiner Mitglieder. Dank der aktuellen Überbrückungshilfen in der Corona-Pandemie geht Verbandschef Ralf Huppertz davon aus, dass mittlere und größere Unternehmen zumindest die Zeit bis zum Sommer überstehen. Viel hänge nun davon ab, wie die Monate Juli bis Oktober finanziert werden und ob es eine weitere staatliche Unterstützung gibt, sagte Huppertz der Deutschen Presse-Agentur.

Kaum ein Unternehmen plane allerdings noch mit einem Saisonbeginn im Sommer, der ja auch nicht planbar sei: "Man konzentriert sich nun auf die Planung der Weihnachtszirkusse und die Saison 2022.“ Huppertz zufolge erfahren vor allem die kleinen Unternehmen eine unglaubliche Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung. "Die Besichtigung der Tiere wurde mancherorts zur Attraktion, meist ohne Eintritt aber mit vielen Spenden in den aufgestellten Dosen.“ Es habe sogar Firmen gegeben, die Versicherungsbeiträge für Fahrzeuge oder notwendige Reparaturen bezahlt haben.

Kleine Betriebe könnten bei Beendigung des Lockdowns unter Umständen schneller wieder Tour gehen, falls ihnen Festplätze zur Verfügung gestellt werden. Bei größeren Unternehmen sei das aber nicht von heute auf morgen möglich. Nach Verbandsangaben gibt es in Deutschland schätzungsweise 300 Zirkusunternehmen.

Die Zirkuskinder Megan und Diego füttern Ziegen im Tierzelt der Zirkusse Piccolino und Bernardo. Wie es 2021 für die Branche weitergeht, ist ungewiss.

Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

9.05 Uhr: Die Corona-Pandemie beeinflusst auch die Arbeitswelt seit Monaten maßgeblich. Können Chefs ihre Mitarbeiter jetzt zur Impfung zwingen? Lesen Sie hier: Das müssen Arbeitnehmer über die Corona-Impfung wissen

Thailand feiert Neujahrsfest unter Pandemie-Bedingungen

8.46 Uhr: In Thailand beginnt heute das Neujahrsfest unter strengen Corona-Auflagen. In dem Land steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder an. Die Gesundheitsbehörden meldeten allein in den vergangenen 24 Stunden 965 Neuinfektionen.

Ein Angestellter trifft Vorbereitungen für die buddhistischen Neujahrsfeierlichkeiten in Thailand.

Foto: Mladen ANTONOV / AFP

Keine Erstattung für Betriebe bei Testangebotspflicht

8.32 Uhr: Sollte das Bundeskabinett den Plänen des Bundesarbeitsministeriums heute zustimmen, müssen Unternehmen ihren Beschäftigten künftig Corona-Tests anbieten. Für die damit verbundenen Kosten können sie aber keine finanzielle Erstattung erwarten. das sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Deutschlandfunk.

Scholz zufolge sollen die Firmen auch verpflichtet werden, nachzuweisen, dass sie die Tests für ihre Angestellten zur Verfügung stellen. Die Angebotspflicht ist nicht nur für Betriebe der privaten Wirtschaft, sondern auch für öffentliche Arbeitgeber vorgesehen.

8.30 Uhr: Aufgrund der Pandemie schraubt das Jobcenter die Sanktionen für Empfängerinnen und Enpfänger von Hartz-IV deutlich runter: Über 95 Prozent der Hartz-IV-Empfänger bleiben verschont. Lesen Sie dazu: Hartz IV - Deutlich weniger Sanktionen wegen Corona

Lohnfortzahlung in Quarantäne - über 150 Millionen Euro erstattet

8.22 Uhr: Die Bundesländer haben wegen behördlich angeordneter Quarantäne in der Corona-Zeit bislang Verdienstausfälle in dreistelliger Millionenhöhe erstattet. Das geht aus einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den zuständigen Ämtern der Länder hervor. Demnach wurden bislang mindestens 150 Millionen Euro ausgezahlt. Während in etwa in Hessen oder Baden-Württemberg vergleichsweise viel Geld geflossen ist, stauen sich die Anträge vor allem in den neuen Bundesländern.

Kritik für die schleppenden Auszahlungen kam vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). "Dass die Auszahlung auch hier stockt, passt leider in das Bild des bisherigen Managements der übrigen Hilfspakete. Die Bewilligungsquote scheint zudem noch deutlich niedriger zu liegen als bei den großen Corona-Hilfsprogrammen für Unternehmen“, sagte der IW-Wissenschaftsleiter Hans-Peter Klös.

161.736 Neuinfektionen - Indien verzeichnet weltweiten Höchstwert

8.17 Uhr: In Indien verzeichnet das Gesundheitsministerium 161.736 Neuinfektionen – so viele wie bislang kein anderes Land an einem Tag. Insgesamt haben sich damit mehr als 13,69 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. 879 weitere Menschen starben mit oder an dem Virus. Insgesamt sind es damit 171 058. Indien weist nach den USA die höchste Infektionszahl weltweit auf.

Corona-Test in Indien: Das Land ist von der Pandemie schwer getroffen.

Foto: Mahesh Kumar A/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Heil: "Wir müssen flächendeckend in Unternehmen testen"

7.58 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat im ARD-Morgenmagazin nochmals die Bedeutung von regelmäßigen Corona-Tests in Betrieben hervorgehoben. "Wir sind in der dritten Welle", betonte Heil und die Infektionszahlen seien "besorgniserregend". Im Kampf gegen die Pandemie müsse "auch die Arbeitswelt ihren Beitrag leisten". Das Bundeskabinett soll heute über die Testangebotspflicht in Firmen abstimmen.

In 60 Prozent der Unternehmen würden bereits Tests für Beschäftigte angeboten. "Doch das reicht nicht", so Heil, "wir müssen das flächendeckend machen". Mitarbeitern soll einmal pro Woche ein Test angeboten werden. Beschäftigte mit starkem Kontakt zu Kunden sollen sich zweimal in der Woche testen lassen können. "Das ist Aufwand, aber das ist nicht unverhältnismäßig", sagte Heil.

Umfragen hätten zudem gezeigt, dass 84 Prozent unter Arbeitnehmern eine die Pflicht für Konzerne, Tests anzubieten, befürworten würden und auch bereit seien, diese Tests anzunehmen. Für Angestellte besteht den Plänen des Arbeitsministeriums zufolge aber keine Verpflichtung, sich selbst zu testen oder sich von Betriebsärzten testen zu lassen.

So wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft

7.45 Uhr: Der Impfmonitor unserer Redaktion zeigt, wie ganz Deutschland und die Bundesländer beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommen. Mittlerweile haben 13.196.552 Menschen mindestens die erste Dosis erhalten. Das entspricht 15,9 Prozent der Bevölkerung. 6,1 Prozent haben bereits den vollen Impfschutz.

Der Impfmonitor unserer Redaktion zeigt, wie ganz Deutschland und die Bundesländer beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommen.

Foto: FUNKE Interaktiv

Handel warnt Bundestagsabgeordnete vor Verschärfung des Lockdowns

7.31 Uhr: Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat in einem Schreiben an alle Bundestagsabgeordneten vor einer Verschärfung des Lockdowns im Einzelhandel im Zuge der Änderung des Infektionsschutzgesetzes gewarnt. Es dürfe keine weiteren Beschränkungen des Einzelhandels im "Notbremsfall“ über das bisher Übliche hinaus geben, verlangte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth in dem Schreiben, das der dpa vorliegt.

Es sei für den HDE "in keinster Weise nachvollziehbar“, dass im aktuellen Gesetzentwurf für den Handel gravierende weitere zusätzliche Beschränkungen vorgesehen seien, betonte Genth. "So würde die im Lebensmittelhandel und dem Handel mit Gütern des täglichen Bedarfs bislang geltende Kundenbegrenzung drastisch verschärft und die maximal zulässige Kundenzahl halbiert“, klagte Genth.

Außerdem würde die in einigen Bundesländern eingeführte Test-Option durch die im Gesetzentwurf vorgesehenen Regelungen ersatzlos gestrichen. Und selbst Click & Collect - das Abholen bestellter Ware im Laden - wäre nicht mehr möglich, warnte Genth.

Britische Mutation in den gesamten USA nachgewiesen

7.20 Uhr: Die britische Mutation des Coronavirus hat sich mittlerweile in allen 50 Bundesstaaten der USA ausgebreitet, wie CNN unter Berufung auf Angaben von Medizinern berichtet. Auffallend sei dabei, dass sich immer häufiger jüngere Menschen mit der Variante anstecken.

Intensivmediziner erwarten noch im April mehr als 6000 Patienten

4.04 Uhr: Angesichts der steigenden Corona-Zahlen erwartet die Intensivmediziner-Vereinigung Divi, dass der bisherige Höchststand an Intensivpatienten schneller erreicht wird als erwartet - nämlich noch im April.

"Wir müssen davon ausgehen, dass wir deutschlandweit jetzt jeden Tag zwischen 50 und 100 neue Covid-Intensivpatienten aufnehmen müssen", sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, der "Augsburger Allgemeinen". "Das heißt, dass wir bereits Ende April die Größenordnung von 6000 und mehr Corona-Intensivpatienten erreichen würden, wie wir sie auf dem Höhepunkt der zweiten Welle hatten." Erst vor wenigen Tagen waren für Ende April noch 5000 Intensivpatienten prognostiziert worden.

Studie: Britische Variante nicht tödlicher - aber höhere Viruslast

3.57 Uhr: Die zunächst in Großbritannien entdeckte Corona-Variante B.1.1.7 ist aktuellen Studien zufolge ansteckender als die ursprüngliche Form, allerdings nicht tödlicher. Zu diesem Schluss kommen Forscher in zwei separaten Studien, die am Dienstag in den Fachmagazinen „The Lancet Infectious Diseases“ und „The Lancet Public Health“ veröffentlicht wurden. Zuvor hatte es teilweise die Annahme gegeben, die Variante B.1.1.7 sei nicht nur leichter übertragbar als die in Wuhan entdeckte Wildform des Virus, sondern könne auch zu einer höheren Sterblichkeit unter den Patienten führen.

In ihrer Studie untersuchten Forscher des University College London mit PCR-Tests die Viruslast von Infizierten und werteten die in diesem Zeitraum aufgetretenen schweren Verläufe und Todesfälle aus. Bei Infizierten mit der sogenannten britischen Variante stellten sie eine höhere Viruslast fest. Der Anteil der Patienten, die an Covid-19 starben, war jedoch bei der Variante nicht erhöht.

Die andere in „The Lancet“ veröffentlichte Studie wertete Symptome von Covid-Patienten aus, die diese über eine App des Gesundheitssystems meldeten. Mittels Gensequenzierung stellten sie zudem fest, an welcher Corona-Variante die Betroffenen erkrankt waren. Auch diese Studie stellte keine signifikanten Unterschiede bei der Schwere der Erkrankung sowie bei nachweisbaren Langzeitwirkungen einer Infektion fest. Die Forscher wiesen jedoch für die britische Variante eine deutliche Erhöhung des R-Wertes nach, der die Entwicklung der Pandemie beschreibt. Das spricht ebenfalls für eine erhöhte Übertragbarkeit der Variante.

Kinder- und Jugendärzte warnen vor Notbremse

3.19 Uhr: Deutschlands Kinder- und Jugendärzte haben die geplante Notbremse zur Corona-Eindämmung scharf kritisiert. "Alle Schulen ab einer Inzidenz von 200 pauschal dichtzumachen wäre für das Kindswohl fatal", sagte Thomas Fischbach, Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ), im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ).

Die Datenlage zeige, dass Schulen nicht der Haupttreiber der Pandemie seien, weil sich Kinder viel häufiger bei Eltern oder Verwandten ansteckten als im Klassenzimmer oder bei Schulkameraden. "Belegt sind aber längst die sozio-emotionalen Schäden der Schüler durch dauerhaft geschlossene Einrichtungen."

Die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung hätten mehr als ein Jahr Zeit gehabt, die Schulen pandemietauglich zu gestalten. Passiert sei wenig und oftmals nur durch Eigeninitiative der Schulleitungen und Lehrer. "Die Versäumnisse hier sind unverzeihlich", sagte Fischbach und ergänzte: "Wir dürfen die Grundrechte nicht länger gegeneinander aufrechnen. Neben dem Recht auf körperliche Unversehrtheit gibt es ein Recht auf Bildung. Das steht in der UN-Kinderrechtskonvention, aber dagegen wird in Deutschland seit mehr als einem Jahr verstoßen."

Risiko Schule: Deutschlands Kinder- und Jugendärzte kritisieren die Entscheidung, Schulen ab einer Inzidenz von 200 zu schließen.

Foto: Gregor Fischer / picture alliance/dpa

Kommunen warnen vor strengen Ausgangssperren

3.11 Uhr: Vor der Entscheidung des Bundeskabinetts über das neue Infektionsschutzgesetz hat der Städte- und Gemeindebund die geplanten Ausgangsbeschränkungen infrage gestellt. Die vorgesehene Ausgangssperre ab einem Inzidenzwert von 100 sei verfassungsrechtlich problematisch, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. "Klug wäre es hier, auf einen höheren Inzidenzwert, etwa 200 oder höher, abzustellen." Ein derart tiefgreifender Eingriff müsse im übrigen befristet werden.

Landsberg verwies auf Erkenntnisse von Aerosolforschern, wonach Ansteckungen im Freien äußerst selten seien und Corona-Viren fast ausnahmslos in Innenräumen übertragen würden. "Insofern kann hinterfragt werden, welchen Beitrag Ausgangssperren tatsächlich zur Pandemiebekämpfung leisten können."

Deutscher Groß- und Außenhandel: "Feste Testintervalle sind untauglich"

2.47 Uhr: Die Groß- und Außenhändler lehnen eine Corona-Testpflicht für Unternehmen strikt ab. "Neun von zehn Unternehmen testen ihre Mitarbeiter bereits auf das Corona-Virus oder werden es in Kürze tun", sagte der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Anton Börner, unserer Redaktion. Der Verbandschef plädiert grundsätzlich nur für anlassbezogene Tests. "Feste Testintervalle sind untauglich."

Die Unternehmen täten alles, um ihren Beitrag zur Bewältigung der Krise zu leisten, sagte Börner dieser Redaktion. "Einmal mehr versucht die Politik, ihre Pflicht auf die Arbeitgeber abzuwälzen, von den Kosten ganz zu schweigen", kritisierte Börner. In Zukunft sollten die Unternehmen "also für den Staat nicht nur die Steuern einziehen, sondern auch noch die Bürger testen".

Betriebsärzte kritisieren geplante Corona-Testpflicht für Unternehmen

1.17 Uhr: Die Betriebsärzte in Deutschland haben die geplanten verpflichtende Corona-Tests für Unternehmen kritisiert. Die Politik sollte die Tests in Firmen "stärker auf Bereiche und Abteilungen konzentrieren, in denen die Gefährdung durch viele persönliche Kontakte besonders hoch ist", sagte der Präsident des Verbands Deutscher Betriebs- und Werksärzte, Wolfgang Panter, unserer Redaktion. Das sei etwa für Beschäftigte an der Supermarktkasse der Fall.

Panter fuhr fort: "Wer hingegen in einem Stahlwerk in 50 Metern Höhe allein auf einer Bühne arbeitet, hat ein sehr geringes Infektionsrisiko." Die Politik sollte diese Aspekte mitbedenken und bei Tests "stärker in Abhängigkeit zur jeweiligen Ansteckungsgefahr am Arbeitsplatz differenzieren, statt für alle Unternehmen mit Präsenzarbeit eine pauschale Vorgabe zu machen", forderte der Mediziner mit Blick auf eine entsprechende Kabinettsentscheidung, die für diesen Dienstag geplant ist.

Zugleich wies Panter auf eine wachsende Umweltbelastung durch Millionen genutzter Testkits aus Kunststoff hin. "Immerhin produzieren wir mit den massenhaften Schnelltests jeden Tag auch Berge von medizinischem Plastikmüll", gab Panter zu bedenken.

Mehr als 15.000 Teststellen in Deutschland - Lob von Spahn

0.04 Uhr: In Deutschland sind mehr als 15.000 Teststellen für kostenlose Corona-Tests geschaffen worden. Das sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der "Welt" nach einer Umfrage seines Ressorts in den Ländern. "Das gibt uns mehr Sicherheit in dieser schwierigen Phase der Pandemie."

Der Bund hatte Anfang März die Finanzierung der Tests übernommen, Länder und Kommunen waren für die Einrichtung der Stellen zuständig. Sie umfassen etwa Testzentren und Apotheken. Die meisten gibt es dem Bericht zufolge mit 5776 im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen (Stand 8. April). Im bundesweiten Durchschnitt sind es 37 Teststellen pro Landkreis oder kreisfreier Stadt.

Eine Frau bei einem Corona-Test in Hamburg.

Foto: Daniel Reinhardt / dpa

Corona-News vom Montag, 12. April: Auch Irland verabreicht Astrazeneca-Impfstoff nur noch an über 60-Jährige

Sonntag, 11. April: Corona-Ampel im Saarland auf "Gelb": erweiterte Testpflicht ab Montag

Im Saarland hat die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100 gelegen und damit springt die Corona-Ampel im Land von "Grün" auf "Gelb" . Ab Montag, dem 12. April, gilt eine erweiterte Testpflicht, wie das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilte

hat die drei Tage in Folge über 100 gelegen und damit springt die Corona-Ampel im Land von "Grün" auf . Ab Montag, dem 12. April, gilt eine erweiterte Testpflicht, wie das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilte Bei der Klausur des Unions-Fraktionsvorstands hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) überraschend verteidigt. Vor zwei Wochen hatte Merkel Laschet bei einem Auftritt in der TV-Talkshow "Anne Will" massiv wegen seiner Pandemiepolitik kritisiert

Die FDP lehnt den Gesetzentwurf zur Bundes-Notbremse ab. "Der Entwurf ist in der vorliegenden Fassung für die Fraktion der Freien Demokraten nicht zustimmungsfähig", schrieb FDP-Fraktionschef Christian Lindner in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der dieser Redaktion vorliegt

zur Bundes-Notbremse ab. "Der Entwurf ist in der vorliegenden Fassung für die Fraktion der Freien Demokraten nicht zustimmungsfähig", schrieb FDP-Fraktionschef Christian Lindner in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der dieser Redaktion vorliegt In vielen kleinen und großen Gemeinden Deutschlands gehört die Kirmes, das Schützenfest oder der Jahrmarkt zu den absoluten Jahreshighlights. Doch große Volksfeste können nach Einschätzung des Deutschen Schaustellerbundes (DSB) erst wieder veranstaltet werden, wenn eine sogenannte Herdenimmunität in der Bevölkerung erreicht ist

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für einen konsequenten Lockdown im Kampf gegen die dritte Corona-Welle ausgesprochen

Corona-News vom Samstag, 10. April: Pflegebevollmächtigter: "Jeder Tag ohne Entscheidung kostet Menschenleben"

Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat die Politik in Bund und Ländern zu einem raschen und entschlossenen Handeln bei der Corona-Bekämpfung aufgerufen

der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat die Politik in Bund und Ländern zu einem raschen und entschlossenen Handeln bei der Corona-Bekämpfung aufgerufen Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht eine komplette nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisch. In zahlreichen Städten und Bundesländern gelten bereits gewisse Ausgangsbeschränkungen.

(SPD) sieht eine komplette nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisch. In zahlreichen Städten und Bundesländern gelten bereits gewisse Ausgangsbeschränkungen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert vom Bund mehr Engagement bei der Impfstoffbeschaffung für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren

für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren Eine Studie des Helmholtz Zentrums München hat ergeben, dass in der zweiten Corona-Welle wohl deutlich mehr Kinder mit Sars-CoV-2 infiziert waren, als offiziell durch Tests bestätigt wurde

wohl deutlich mehr Kinder mit Sars-CoV-2 infiziert waren, als offiziell durch Tests bestätigt wurde Die Alternative für Deutschland (AfD) hat sich selbst dafür gefeiert, dass sie inmitten der dritten Corona-Welle einen Präsenzparteitag mit mehreren Hundert Delegierten veranstaltet. Die AfD wolle "zeigen, dass diese Verbotsorgien, dieses Einsperren, diesen Lockdown-Wahnsinn, dass es all das nicht braucht, wenn man den Menschen vertraut", sagte der Vorsitzende Jörg Meuthen am Samstag zur Eröffnung eines Bundesparteitages in Dresden.

einen Präsenzparteitag mit mehreren Hundert Delegierten veranstaltet. Die AfD wolle "zeigen, dass diese Verbotsorgien, dieses Einsperren, diesen Lockdown-Wahnsinn, dass es all das nicht braucht, wenn man den Menschen vertraut", sagte der Vorsitzende Jörg Meuthen am Samstag zur Eröffnung eines Bundesparteitages in Dresden. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus dringt auf einen harten Lockdown

Der Deutsche Städtetag befürwortet eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse

Corona-News vom Freitag, 9. April: Bundesweite Corona-Maßnahmen sollen kommen

Kein neuer Corona-Gipfel – dafür eine Ausweitung des Infektionsschutzgesetzes : Darauf haben sich Bundesanzlerin Angela Merkel, der Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Michael Müller (SPD) und seinem Stellvertreter Markus Söder (CSU), geeinigt. Schon bald soll es bundeseinheitliche Regelungen geben.

: Darauf haben sich Bundesanzlerin Angela Merkel, der Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Michael Müller (SPD) und seinem Stellvertreter Markus Söder (CSU), geeinigt. Schon bald soll es bundeseinheitliche Regelungen geben. In Deutschland sind bislang 42 Verdachtsfälle einer Sinusvenenthrombose nach Impfung mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca bekannt. Das berichtete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Abend.

einer Sinusvenenthrombose nach Impfung mit dem Corona-Impfstoff von bekannt. Das berichtete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Abend. Grünen-Chef Robert Habeck hat seine Partei vor vor Eingriffen in die persönlichen Freiheitsrechte gewarnt. So sei etwa der Kampf gegen die Corona-Pandemie "keine Blaupause" für den Kampf gegen den Klimawandel.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) geht neuen Hinweisen auf mögliche schwere Nebenwirkungen beim Corona-Impfstoff von Astrazeneca nach.

geht neuen Hinweisen auf mögliche schwere Nebenwirkungen beim Corona-Impfstoff von nach. Trotz der aktuellen Debatten um härtere Maßnahmen zur Corona-Eindämmung hält das Land Schleswig-Holstein an einer Öffnung der Außengastronomie in allen Kreisen und Städten mit einer Inzidenz von unter 100 fest.

Die EU-Kommission will bis zu 1,8 Milliarden Corona-Impfdosen für Auffrischungen und für Kinder bestellen.

Die Absage der für Montag geplanten Runde der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder ist nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) "folgerichtig". "Denn ich halte nichts davon, erneut in eine schlecht oder gar nicht vorbereitete Sitzung zu gehen", sagte Dreyer am Freitag dieser Redaktion.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) strebt eine Verlängerung der Überbrückungshilfe III für besonders stark von der Corona-Krise betroffene Unternehmen an.

betroffene Unternehmen an. Nach Berichten über vier Thrombosefälle nach einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson prüft die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) einen möglichen Zusammenhang.

Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/pcl/dpa/afp)