USA: Acht Tote in asiatischen Massage-Salons in Atlanta

Ermittlungen Bluttat in den USA: Acht Tote in asiatischen Massage-Salons

Washington. Gewalt-Attacken gegen US-Bürger asiatischer Abstammung, die offenbar ausgelöst durch die von Ex-Präsident Donald Trump inflationär benutzte Vokabel vom „China-Virus” für die Corona-Pandemie verantwortlich gemacht werden, versetzen seit Wochen Polizei-Reviere zwischen San Francisco und New York in Unruhe.

Vor diesem Hintergrund hat eine Bluttat im Süd-Bundesstaat Georgia am Dienstagabend landesweite Beachtung gefunden, auch wenn das Motiv des 21-jährigen Tatverdächtigen Robert Aaron Long noch nicht zweifelsfrei ausermittelt ist.

Tatsache ist, dass die Polizei den jungen Weißen aus Woodstock nahe Atlanta nach einer Verfolgungsjagd in seinem schwarzen Hyundai Tucson-SUV weit südlich der Metropole festgenommen hat.

Verdächtiger bezeichnete sich selbst als Waffen-Narr

Long, der laut US-Medien aus einem sehr religiösem Elternhaus stammen soll und sich als Waffen-Narr bezeichnet, ist dringend verdächtig, in drei asiatischen Massage-Studios im Großraum Atlanta am frühen Dienstagabend (Ortszeit) acht Menschen erschossen zu haben - darunter mindestens sechs Frauen mit asiatischen Wurzeln.

An allen drei Tatorten, so die Polizei gegenüber der Lokalzeitung „Atlanta Constitution Journal”, sei Long auf Aufnahmen von Überwachungskameras identifiziert worden. Am ersten Schauplatz, „Young’s Asian Massage Parlor” in Acworth, seien fünf Menschen angeschossen worden. Zwei starben an Ort und Stelle, zwei erlagen im Krankenhaus ihren Verletzungen. Das fünfte Opfer sei nach notärztlicher Behandlung in kritischem Zustand.

Rund eine Stunde später wurden Beamte 50 Kilometer entfernt zum „Gold Spa” im Norden Atlantas dirigiert, wo drei asiatische Frauen tot aufgefunden wurden. Während der Beweisaufnahme wurden die Polizisten zum „Aromatherapy Spa” auf der anderen Straßenseite gerufen. Dort fanden die Officer eine weitere Frauenleiche mit Schusswunden. Über Alter und Identität der Toten gab es zunächst keine offiziellen Angaben.

Hieß es zunächst, es sei unwahrscheinlich, dass die Taten zusammenhängen, korrigierte sich die Polizei, nachdem sie Long drei Stunden später 240 Kilometer entfernt von Atlanta dingfest machen konnte. „Es sieht so aus, als sei es der gleiche Verdächtige”, erklärte Jay Baker vom Sheriffs-Büro ihn Cherokee County, dem ersten Tatort, vor Journalisten.

Wegen Corona: Attacken auf “Asian Americans“ nehmen zu

Ob es sich um ein rassistisch motiviertes Hassverbrechen handelt, ist laut Polizei noch nicht zu beantworten. „Stop AAPI Help”, eine Einrichtung in Kalifornien, die seit Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 fast 4000 Fälle von Belästigungen, Beschimpfungen und physischer Gewalt gegen „asian americans” registriert hat, bezeichnete die Tötungsdelikte in Georgia als „unsägliche Tragödie” für die Angehörigen und die asiatisch-amerikanische Gemeinde in den USA, die „von einem hohen Ausmaß rassistischer Attacken erschüttert wurde”.

Obwohl es keine Anzeichen für vergleichbare Bedrohungen gab, schickte die Polizei in New York, wo sich zuletzt Übergriffe gehäuft hatten, besonders geschulte Beamte in die von Asiaten bewohnten Stadtteile.

US-Präsident Joe Biden hatte die Gewaltwelle gegen „asian-americans” kürzlich in einer Fernseh-Ansprache thematisiert. Die Opfer würden „bösartig attackiert, verfolgt und zu Sündenböcken gestempelt”. Biden forderte mit Vehemenz: „Das ist falsch. Das muss aufhören!”. Mehrere demokratische Kongress-Abgeordnete verurteilten am Abend in Stellungnahmen, dass republikanische Vertreter bis heute die Corona-Pandemie mit „China-Virus” oder „Kung Flu” umschreiben. Dies schüre auf unverantwortliche Weise Ressentiments und Hass.

