Corona: Lauterbach über Schnelltests - Wieler und Spahn alarmiert

Berlin. Corona-Schnelltests schlagen oft fehlerhaft aus. „Antigentests sind bei weitem nicht so sicher, wie man glaubt“, sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach unserer Redaktion. Studien zeigten: „Wenn jemand wirklich asymptomatisch ist, schlägt der Schnelltest in sechs von zehn positiven Fällen an. In vier von zehn Fällen ist der Test negativ. Ob die Menschen in solchen Fällen wirklich ansteckend sind, weiß man nicht so genau“, erläuterte er.

Schnelltest: Regelmäßig auf ganze Cluster anwenden

Das Problem könne man lösen, wenn man in Schulen und Betrieben regelmäßig ganze Cluster teste. In der Wiederholung zeigten sich oft die Fälle, die vorher nicht aufgefallen sind. Wenn sich jemand in einer Klasse oder Büro infiziere, gehe ohnehin die ganze Gruppe in Quarantäne. „Ich hätte mir gewünscht, wir hätten jetzt schon die Testpflicht in der Wirtschaft durchgesetzt“, so Lauterbach. Lesen Sie dazu: Corona-Schnelltests – Alle wichtigen Infos auf einen Blick

Nach einer Analyse des Forschungsnetzwerks „Cochrane International“ erkennen Schnelltests nicht verlässlich Infektionen. Die Autoren mahnen, Antigen-Tests variierten in der Empfindlichkeit. Bei Menschen mit Anzeichen und Symptomen von Covid-19 sei die Empfindlichkeit in der ersten Krankheitswoche am höchsten, wenn die Viruslast höher sei.

Corona-Schnelltests: Jeder zweite wird von PCR-Test bestätigt

Wie der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, erklärte, wird jeder zweite positive Antigentest hinterher durch einen PCR-Test bestätigt. Zur Zuverlässigkeit von Selbsttests hat er keine Daten.

Unterdessen appellierte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an die Länder, die vereinbarte Notbremse bei hohem Infektionsgeschehen anzuwenden. Das RKI erwartet, dass die Zahl der Corona-Infektionen mit „gravierenden Folgen“ steigen werde. „Da ist sich die Wissenschaft einig.“ Es werde „noch etwas dauern“, bis die Impfaktion zu einem Rückgang der Zahlen führe, so Wieler.

Zuvor hatte das RKI 21.573 Corona-Infektionen gemeldet, rund 4000 Fälle mehr als eine Woche zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz von Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner stieg auf 119,1. Vor zwei Wochen lag sie bei 70.

