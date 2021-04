Corona: RKI-Zahlen & Inzidenz steigen ++ Forscher warnen deutlich

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will rasch eine Corona-Testpflicht in allen Unternehmen einführen. Um diejenigen zu schützen, die nicht von zu Hause aus arbeiten können, "brauchen wir flächendeckend Tests in den Betrieben", sagte Heil der "Bild am Sonntag".

Heil will schnell Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz einführen

Heil will schnell Corona-Testpflicht am Arbeitsplatz einführen

Das RKI meldet 13.245 Neuinfektionen und eine Sieben-Tage-Inzidenz von 136,4

Ein Studie aus Israel deutet darauf hin, dass die Südafrika-Mutante den Biontech-Impfschutz durchbrechen kann

Die Corona-Testpflicht für Unternehmen steht weiter in der Debatte

Auch über Ausgangssperren wird weiter diskutiert

Gegen die geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz regt sich Widerstand in Verbänden und der Opposition

Aerosolforscher mahnen die Politik dazu, bei Maßnahmen vor allem die Innenräume im Blick zu halten

Berlin. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Drohung an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder wahr gemacht. Die unterschiedliche Handhabe der Corona-Notbremse in den Bundesländern soll nun ein Ende haben. Dafür will Merkel schnellstmöglich eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes auf den Weg bringen. So soll der Bund künftig deutschlandweit einheitliche Regelungen festlegen können. Der für Montag geplanten Corona-Gipfel wurde ersatzlos gestrichen.

Im Zusammenhang mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes fordert die SPD auch eine Testpflicht für Unternehmen. Unterstützung erhält die SPD unter anderem aus den Gewerkschaften und Wirtschaftsweisen.

Die geplanten Änderungen stoßen aber auch auf Kritik. So hat die Linksfraktion bereits angekündigt, dem Gesetz nicht zustimmen zu wollen. FDP-Chef Lindner hat Zweifel an der Wirksamkeit von Ausgangssperren. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hingegen lehnt die Maßnahme in der Fläche ganz ab.

Corona-Zahlen: RKI meldet 13.245 Neuinfektionen – Sieben-Tage-Inzidenz bei 136,4

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) am Montag 13.245 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg weiter auf 136,4. Am Sonntag hatte der Inzidenzwert bundesweit bei 129,2 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche gelegen. Zudem wurden binnen eines Tages 99 neue Todesfälle verzeichnet. Am Montag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Zudem rechnet das RKI nach dem Verzug bei Tests und Meldungen rund um Ostern erst ab Mitte dieser Woche wieder mit verlässlicheren Daten zur Pandemie. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert.

Vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 8497 Neuinfektionen und 50 neue Todesfälle verzeichnet.

Corona - Mehr Infos zum Thema

Corona-News vom Sonntag, 12. April: Widerstand in Schleswig-Holstein gegen einheitliche Corona-Regeln

10.37 Uhr: Ein Teil der Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein lehnt die geplanten bundesweit einheitlichen Regelungen gegen die dritte Corona-Welle ab. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Koalitionskreisen erfuhr, hält die FDP vor allem die geplanten Ausgangsbeschränkungen für problematisch. Regierungschef Daniel Günther (CDU) hat sich bislang noch nicht zu den Vorschlägen der Bundesregierung geäußert.

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hält das Verfahrenstempo für unangemessen. Bereits am Dienstag will das Bundeskabinett die gesetzlichen Vorgaben auf den Weg bringen. In Kiel ist von einem "undurchdachten Schnellschuss" die Rede, der eine Vielzahl ungeklärter Probleme und Rechtsfragen aufwerfe. Geplante Änderungen für den Einzelhandel oder eine Beschränkung der Personenzahl in Bussen und Bahnen seien praktisch nicht umsetzbar.

Die FDP will dem Vernehmen nach keiner Regelung zustimmen, die bei Überschreitung einer 100er Inzidenz in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt ausnahmslos Ausgangsbeschränkungen vorsieht. Wenn einer der drei Koalitionspartner eine Gesetzesänderung ablehnt, müsste sich die Landesregierung laut Koalitionsvertrag im Bundesrat der Stimme enthalten.

Frankreich impft über 55-Jährige mit Astrazeneca und Johnson & Johnson

10.01 Uhr: Frankreich öffnet seine Impfkampagne für Menschen über 55 Jahren. Ab Montag können sie das Vakzin von Astrazeneca oder von Johnson & Johnson erhalten, wie Gesundheitsminister Olivier Véran in der Sonntagszeitung „Journal du Dimanche“ ankündigt hatte. Demnach erhält Frankreich am Montag mit einer Woche Vorsprung 200.000 Dosen des Impfstoffes von Johnson & Johnson.

Die Impfung mit Astrazeneca empfiehlt Frankreichs oberste Gesundheitsbehörde bereits nach dem kurzzeitigen Impfstopp Mitte März wegen Blutgerinnsel-Fällen nur noch für Menschen über 55 Jahre.

Um die Impfkampagne weiter voranzutreiben, soll zudem der Abstand zwischen der ersten und der zweiten Impfung für die Vakzine von Moderna und Biontech/Pfizer ausgeweitet werden. Statt nach bisher vier Wochen soll die zweite Dose nun nach sechs Wochen verabreicht werden. Véran zufolge erlaube dies, schneller zu impfen. An Schutz verliere man nicht, da das Impfalter sinke und die Immunität in dieser Gruppe ausreichend hoch sei.

Knapp 16 Prozent der Deutschen haben eine erste Impfung erhalten

Foto: FUNKE Digital

Studie aus Israel – Südafrika-Mutante kann Biontech-Schutz durchbrechen

9.50 Uhr: Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer schützt einer israelischen Studie zufolge weniger gut vor der südafrikanischen Coronavirus-Variante als vor anderen Varianten. "Die südafrikanische Variante ist in gewissem Umfang in der Lage, die Schutzwirkung des Impfstoffs zu durchbrechen", sagte der Co-Autor Adi Stern, der an der Universität Tel Aviv forscht, am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP.

Bei den 150 Probanden, die sich trotz vollständigen Impfschutzes infizierten, war der Anteil der südafrikanischen Variante B.1.351 den Angaben zufolge acht Mal größer als bei den ungeimpften Probanden. "Das bedeutet, dass der Pfizer/Biontech-Impfstoff, obwohl er hochwirksam ist, wahrscheinlich nicht das gleiche Maß an Schutz gegen die südafrikanische Coronavirus-Variante bietet", erklärten die Autoren.

Nach Angaben von Co-Autor Stern wurde in der Studie allerdings nicht überprüft, ob sich die acht vollständig geimpften Probanden, die sich mit der südafrikanischen Variante infizierten, auch einen schweren Krankheitsverlauf hatten. Lesen Sie dazu: Was Coronavirus-Mutationen für die Impfungen bedeuten

Verdi-Chef Werneke fordert Corona-Schutz in Unternehmen und Kitas

9.36 Uhr: Angesichts der dramatischen Corona-Lage fordert die Gewerkschaft Verdi von Bund und Länder eine schnelle Notbremse und eine Testpflicht in Unternehmen. In Betrieben müsse die Bundesregierung verpflichtende Testangebote anordnen, sagte Verdi-Chef Frank Werneke am Montag in Berlin. Auch für die Kitas müsse es verbindliche Vorgaben geben. "Wir brauchen jetzt eine wirksame Notbremse", sagte der Gewerkschaftsvorsitzende.

In der Wirtschaft verweigerten 40 Prozent aller Arbeitgeber ihren Beschäftigten Testangebote, sagte Werneke unter Berufung auf eine Befragung im Auftrag der Bundesregierung. Demnach testen 43 Prozent der Unternehmen aufgrund der Kosten nicht oder wollen dafür finanzielle Unterstützung.

46.016 Neuinfektionen in den USA

9.29 Uhr: In den USA nimmt die Zahl der an einem Tag erfassten Corona-Neuinfektionen weiter zu. Mit 46.016 neuen Fällen am Sonntag meldeten die Behörden rund 11.000 mehr als vor genau einer Woche, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Montagmorgen (MESZ) hervorging. Die Zahl der Toten mit einer bestätigten Corona-Infektion blieb mit 289 vergleichsweise stabil. Die bisherigen Höchstwerte wurden am 2. Januar mit 300.295 Neuinfektionen sowie am 12. Januar mit 4476 Toten verzeichnet.

In dem Land mit rund 330 Millionen Einwohnern haben sich bislang knapp 31,2 Millionen Menschen mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, rund 562.000 Menschen starben. In absoluten Zahlen gemessen - aber nicht relativ zur Bevölkerung - sind das mehr als in jedem anderen Land der Welt. Bislang haben landesweit mehr als 119,2 Millionen Menschen mindestens eine Impfdosis erhalten, 72,6 Millionen gelten als voll geimpft, wie Zahlen der Gesundheitsbehörde CDC zeigen.

Biergärten in England öffnen – Johnson mahnt zur Vorsicht

9.25 Uhr: Nach Monaten des Lockdowns dürfen sich die Menschen in England seit Montag über deutlich mehr Freiheiten freuen. Neben Biergärten und anderer Außengastronomie dürfen auch Friseure, Geschäfte, Fitnessstudios und Zoos wieder öffnen.

Premierminister Boris Johnson bezeichnete die Lockerungen als "wichtigen Schritt auf unserem Weg Richtung Freiheit". Er rief seine Landsleute jedoch dazu auf, vorsichtig zu bleiben und nicht über die Stränge zu schlagen.

In Innenräumen dürfen Gastronomen noch keine Gäste empfangen, genauso wie private Treffen drinnen noch bis mindestens Mai verboten bleiben. Johnson verhängt die Corona-Maßnahmen nur für England – Schottland, Wales und Nordirland fahren jedoch einen ähnlichen Kurs.

Reisen trotz Corona – Mehr zum Thema

Brinkhaus drängt auf Rasche Entscheidung zu Infektionsschutzgesetz

9.20 Uhr: Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat die Bundestagsopposition zu einer schnelle Entscheidung über die Mitwirkung an den geplanten Änderungen am Infektionsschutzgesetz gedrängt. "Es geht um Menschenleben", sagte er am Montag im ARD-"Morgenmagazin". "Wir sind in einer dramatischen Situation." Er appelliere daher "dringend" an die Opposition, die Beschlussfassung über die geplanten Änderungen noch "diese Woche zu Ende zu bringen".

Staatsrechtler Battis: Bundes-Notbremse verfassungsgemäß

9.19 Uhr: Der Berliner Staatsrechtler Ulrich Battis sieht "keine verfassungsrechtlichen Probleme" für bundeseinheitliche Corona-Regelungen im Infektionsschutzgesetz. "Die Kompetenz des Bundes, diese Fragen im Infektionsschutzgesetz zu klären, ist rechtlich völlig unproblematisch", sagte er der "Augsburger Allgemeinen" (Montag). Das gelte auch für die Vorgaben zum Präsenzunterricht an Schulen. "Zwar ist die Schule grundsätzlich Ländersache, doch hier überschneiden sich organisatorische Fragen wie die Bedingungen für den Präsenzunterricht mit der Pandemiebekämpfung", erklärte er. Der Bund greife nicht inhaltlich in Lehrpläne oder die Bildungspolitik ein, sondern regele, wie man mit möglichen Infektionsquellen umgehe.

Einfache Verwaltungsgerichte könnten dann kaum noch die im Gesetz geregelten Maßnahmen einschränken. "Weil dies nun ein Bundesgesetz werden soll, wird das nun Sache des Bundesverfassungsgerichts und nicht einfacher Verwaltungsgerichte", erklärte der Professor.

Vielversprechendes Antikörpermittel verringert Risiko von Symptomen

9.12 Uhr: Nach Studiendaten kann die Gabe einer Antikörper-Kombination aus Casirivimab und Imdevimab das Risiko symptomatischer Corona-Infektionen um etwa 81 Prozent verringern. Das teilte der Schweizer Pharmakonzern Roche am Montag in Basel mit. Bei Patienten mit symptomatischer Infektion klangen die Symptome demnach im Durchschnitt innerhalb einer Woche ab, verglichen mit drei Wochen in der Placebo-Gruppe. Unerwartete ernste Nebenwirkungen seien nicht aufgetreten.

Bei der klinischen Studie der entscheidenden Phase III ging es darum, das Risiko und die Belastung durch Covid-19 bei Haushaltskontakten von Infizierten zu untersuchen. Rund 1500 solche Kontakte erhielten entweder das Antikörper-Präparat oder ein Placebo. Die Ergebnisse würden den Zulassungsbehörden so bald wie möglich überreicht, hieß es. Den Antikörper-Cocktail hatte Roche zusammen mit seinem Partner Regeneron entwickelt.

FDP-Chef Linder hält Ausgangsbeschränkungen für "nicht einmal wirksam"

8.37 Uhr: In der Debatte über bundeseinheitliche Corona-Regeln hat sich FDP-Fraktionschef Christian Lindner erneut gegen Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen. "Die konkret jetzt vorgeschlagenen Maßnahmen sind verfassungsrechtlich fragwürdig und teilweise epidemiologisch noch nicht einmal wirksam", sagte Lindner am Montag im Deutschlandfunk.

"Es geht in Wahrheit ja darum, Ansammlungen von Menschen, Wohnungspartys und anderes zu unterbinden. Dafür kann man aber keine generelle Ausgangssperre verhängen. Da gibt es mildere Mittel." Zugleich kritisierte er, dass sich der Entwurf des Bundes vor allem an der Inzidenz und nicht auch an anderen Parametern orientiere.

Corona-Impfung – Mehr zu den Impfstoffen:

SPD fordert Tempo von der Union

8.25 Uhr: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich fordert im Ringen um bundesweit einheitliche Regelungen gegen die dritte Corona-Welle mehr Tempo von der Union. "Ich hoffe nur, dass der Koalitionspartner sich endlich auf dieses Thema auch konzentriert und nicht auf die Nachfolgefrage für eine Bundeskanzlerkandidatur", sagte Mützenich am Montag im ARD-"Morgenmagazin".

Der SPD-Fraktionschef zeigte sich optimistisch, in der Debatte über mehr Durchgriffsrechte der Bundes zu einer Einigung zu kommen. "Wir sind auf gutem Weg. Und wir werden heute auch entscheidende Gespräche mit der Bundesregierung und dem Koalitionspartner führen", sagte er.

Mützenich bekräftigte die Bereitschaft der SPD, Ausgangsbeschränkungen mitzutragen und erneuerte die Forderung der Partei nach verpflichtenden Testangeboten in Betrieben.

Wirtschaftsweise für Testpflicht in Unternehmen

8.22 Uhr: Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm plädiert dafür, Unternehmen gesetzlich zu Coronatests für Beschäftigte zu verpflichten. „Das ist eine Herausforderung, bei der der Gesetzgeber tätig werden muss. Auch, weil nicht zu erwarten ist, dass flächendeckende Tests auf freiwilliger Basis mit ausreichender Konsequenz umgesetzt werden können“, sagte Grimm, Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Auch wenn man gegen Zwang ist, muss man sehen: Die Testpflicht kann zu sinkenden Zahlen beitragen und so die Möglichkeit eröffnen, in absehbarer Zeit zu lockern und das Infektionsgeschehen dann bei niedrigen Zahlen auch unter Kontrolle zu behalten." Natürlich sei eine mögliche Testpflicht mit zusätzlichen Kosten verbunden.

"Aber die Infektionszahlen nicht verlässlich zu senken und niedrig zu halten, ist weitaus teurer", argumentierte Grimm. Sie sprach sich für eine finanzielle Unterstützung testender Unternehmen aus: "Gegebenenfalls muss es Zuschüsse für Unternehmen geben, die die Tests nicht aus eigener Kraft stemmen können."

Polizei löst Party auf Parkplatz auf – Feiernde treffen sich kurz darauf erneut

8.20 Uhr: Die Polizei hat im Münsterland in NRW eine in der Corona-Pandemie verbotene Party aufgelöst. Am frühen Sonntagmorgen seien mehrere Menschen mit Autos auf einem Schwimmbad-Parkplatz im Ort Everswinkel gemeldet worden, teilten die Beamten mit. An Ort und Stelle habe man dann eine größere Gruppe an jungen Erwachsenen angetroffen. "Diese Gruppe hatte sich zuvor über die sozialen Medien zu einer Party verabredet", erklärte die Polizei.

Gegen 61 Menschen seien Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen des Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung eingeleitet worden. Ein Teil der Party-Gruppe sei kurze Zeit später erneut auf einem Parkplatz bei einem Treffen entdeckt worden. Dort seien Anzeigen gegen 19 Teilnehmer gefertigt worden.

Australien verfehlt Impfziele

08.13 Uhr: Australien wird sein Ziel, die gesamte Bevölkerung bis Ende des Jahres gegen das Coronavirus zu impfen, nach Angaben der Regierung nicht einhalten können. Die Ankündigung von Premierminister Scott Morrison kam wenige Tage, nachdem Experten ihre Empfehlungen für die Impfung mit dem Mittel von Astrazeneca geändert hatten. Australier unter 50 Jahren sollen demnach nur noch mit dem Impfstoff von Biontech und Pfizer geimpft werden. Hintergrund sind Bedenken gegenüber dem Astrazeneca-Vakzin wegen möglicher Nebenwirkungen.

Die Regierung werde keine neuen zeitlichen Ziele für eine Erstimpfung der Gesamtbevölkerung aufstellen, teilte Morrison am Montag mit. Die Impfkampagne in Australien ist unter anderem wegen Lieferproblemen nur schleppend angelaufen. Die Regierung hatte geplant, vier Millionen der insgesamt 25 Millionen Bürger bis Ende März erstmals zu impfen. Stattdessen wurden aber nur 842.000 Dosen verabreicht.

Städte- und Gemeindebund gegen flächendeckende Ausgangssperren

7.52 Uhr: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hält flächendeckende Ausgangssperren in ganz Deutschland für falsch, begrüßt aber im Grundsatz ein bundeseinheitliches Vorgehen in der Corona-Pandemie. "Unverzichtbar bleibt allerdings, die Inzidenzentwicklung in den einzelnen Städten und Kreisen zu beachten", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundes, Gerd Landsberg, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). Es werde "sicherlich keine flächendeckenden Ausgangsbeschränkungen geben können".

Landsberg verwies darauf, dass es nach wie vor Gesundheitsamtsbezirke gebe, die unter einer Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegen. Die im Entwurf für Änderungen am Infektionsschutzgesetz thematisierte Ausgangssperre ab einem Inzidenzwert von 100 sei verfassungsrechtlich problematisch. "Ein derart tiefgreifender Eingriff muss befristet und genau begründet werden." Er fügte hinzu: "Hier ist es notwendig, auf einen höheren Inzidenzwert (zum Beispiel 200 und höher) zu setzen."

Aerosolforscher warnen vor Symbolpolitik – Ansteckungsgefahr vor allem in Innenräumen

7.00 Uhr: Führende Aerosolforscher aus Deutschland fordern von der Politik einen Kurswechsel bei den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Seuche. "Wenn wir die Pandemie in den Griff bekommen wollen, müssen wir die Menschen sensibilisieren, dass DRINNEN die Gefahr lauert", heißt es in einem Brief an die Bundesregierung und an die Landesregierungen. Es gilt als sicher, dass sich das Coronavirus vor allem über Luft verbreitet.

"Leider werden bis heute wesentliche Erkenntnisse unserer Forschungsarbeit nicht in praktisches Handeln übersetzt", kritisieren die Verfasser. In Wohnungen, Büros, Klassenräumen, Wohnanlagen und Betreuungseinrichtungen müssten Maßnahmen ergriffen werden. In Innenräumen finde auch dann eine Ansteckung statt, wenn man sich nicht direkt mit jemandem trifft, sich aber ein Infektiöser vorher in einem schlecht belüfteten Raum aufgehalten hat, warnen sie. Debatten über das Flanieren auf Flusspromenaden, den Aufenthalt in Biergärten, das Joggen oder Radfahren seien hingegen kontraproduktiv.

Christof Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung und Bereichsleiter für Luftreinhaltung und Filtration, steht in einer Halle des Instituts für Energie und Umwelttechnik

Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Wirbel um chinesische Impfstoffe - Beamter beklagt "Missverständnis"

5.24 Uhr: Äußerungen eines hohen Gesundheitsbeamten Chinas haben Wirbel um die Wirksamkeit chinesischer Impfstoffe ausgelöst. Der Direktor des chinesischen Zentrums zur Prävention und Kontrolle von Krankheiten (CDC), Gao Fu, trat umgehend dem Eindruck entgegen, er habe erstmals eingestanden, dass chinesische Vakzine einen niedrigen Schutz böten. "Es war ein komplettes Missverständnis", sagte Gao Fu der Zeitung "Global Times".

Er habe vielmehr eine "wissenschaftliche Vision" vorgelegt, dass eine Anpassung der Impfabfolge oder die Vergabe verschiedener Vakzine nacheinander auch Optionen sein könnten, den Schutz zu verstärken. "Wie ihre Wirksamkeit verbessert werden kann, muss von allen Wissenschaftlern in der Welt in Erwägung gezogen werden", betonte Gao Fu in dem Blatt, das vom kommunistischen Parteiorgan "Volkszeitung" herausgegeben wird und als englischsprachiges Sprachrohr dient.

Kritiker beklagen mangelnde Transparenz bei chinesischen Impfstoffen, die in Deutschland und vielen europäischen Staaten auch noch nicht zugelassen sind. Vor allem werden mehr Daten aus der dritten Phase klinischer Versuche gesucht. Da China das Coronavirus weitgehend im Griff hat und selbst kaum lokale Infektionen verzeichnet, sind bislang meist nur unterschiedliche Studien aus anderen Ländern veröffentlicht worden, wo die Impfstoffe zum Einsatz kommen.

Campact plant Protest für härteren Lockdown in Berlin

5.11 Uhr: Mit Pappsärgen vor dem Kanzleramt will die Bewegung Campact am Montag vor dem Kanzleramt in Berlin für einen härteren Lockdown demonstrieren. "Mit Schildern, die als Platzhalter für die abwesenden Demonstrierenden stehen, fordern wir, Arbeitgebende in die Pflicht zu nehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen", teilte der Verein mit.

Die Aktion war anlässlich der ursprünglich für Montag angesetzten Ministerpräsidentenkonferenz geplant, auf der erneut über die Maßnahmen in der Corona-Krise diskutiert werden sollte. An der Protest-Aktion halte Campact aber trotz der Absage des Corona-Gipfels weiterhin fest, sagte eine Sprecherin. Die Kundgebung werde mit Abstand und Masken durchgeführt.

Zweite Phase der Corona-Lockerungen in England beginnt

4.40 Uhr: In England tritt am Montag die zweite Phase der Corona-Lockerungen in Kraft, in der auch die Außenbereiche von Pubs und Restaurants wieder öffnen dürfen. Außerdem dürfen auch alle Geschäfte, Fitnessstudios und Friseure wieder aufmachen. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte vor einer Woche erklärt, die Lockerungen seien durch die sinkenden Infektionszahlen "vollauf gerechtfertigt".

In England, wie etwa hier in Brixon, bereiten sich Wirte auf den nächsten Schritt in Sachen Corona-Lockerungen vor.

Foto: Tolga Akmen / AFP

Großbritannien hat mit mehr als 127.000 Corona-Toten die höchste Opferzahl der Pandemie in Europa zu beklagen. Mit den Corona-Impfungen geht es im Vereinigten Königreich allerdings gut voran. Von den gut 66 Millionen Einwohnern haben bereits mehr als 32 Millionen eine erste Impfdosis erhalten, weitere 7,47 Millionen Menschen haben bereits beide Impfspritzen bekommen. Im Rahmen eines Vier-Stufen-Plans sollen in England bis Ende Juni alle Corona-Restriktionen enden.

Lauterbach: Fußball-EM in zwölf Ländern "verantwortungslos"

2.02 Uhr: Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält das Festhalten der UEFA an einer Fußball-EM in möglichst zwölf Ländern in diesem Sommer für "verantwortungslos". Der SPD-Politiker verwies in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auf ein steigendes Risiko für Fußballprofis auf Spätfolgen nach Corona-Infektionen. "Das sind gesundheitliche Langzeitschäden, die das sofortige Karriereende bedeuten können. Dies muss man Menschen, deren Gesundheit ihr Kapital ist, ehrlich mitteilen", sagte Lauterbach mit Blick auf Erkrankungen, die in der Fachsprache Long Covid genannt werden.

Änderung des Infektionsschutzgesetzes: Linke lehnt Zustimmung ab

1.41 Uhr: Die geplante Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit dem Ziel bundeseinheitlicher Corona-Maßnahmen stößt bei der Linken auf Ablehnung. Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, machte im Gespräch mit den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) deutlich, dass seine Partei den Neuregelungen so nicht zustimmen könne. "Es ist gut, dass es Regelungen geben soll, die für alle nachvollziehbar sind", sagte Bartsch demnach. "Wir werden das Verfahren auch nicht bremsen. In der Sache habe ich allerdings ein paar fundamentale Kritikpunkte."

So solle zum Beispiel das private Verhalten hart reglementiert werden, während für Unternehmen keine Pflichten vorgesehen seien, monierte Bartsch. "Ich sehe deshalb kaum Möglichkeiten, dem Vorhaben zuzustimmen."

Lauterbach: Ohne Corona-Pflichttests können die Infektionsketten in den Betrieben nicht unterbrochen werden

1.30 Uhr: Die SPD will das geplante Notbremse-Gesetz um eine Testpflicht in den Unternehmen erweitern. "Ich halte den Widerstand von Wirtschaftsminister Peter Altmaier gegen Pflichttests in der Arbeitswelt für sehr bedenklich", sagte der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach unserer Redaktion.

SPD-Politiker und Mediziner Karl Lauterbach spricht sich für eine Testpflicht in Unternehmen aus.

Foto: imago images/ epd

"Ein Angebot von einem Test in der Woche in den Betrieben wird nicht ausreichen, um auch nur im Ansatz die Infektionsketten in den Betrieben zu unterbrechen und den R-Wert dort zu senken", kritisierte er. Zumal es nur ein Angebot sei, das man nicht mal wahrnehmen müsse. Lauterbach ist überzeugt, "wenn wir die Kraft aufbringen, eine 'Notbremse' und eine Testpflicht in den Betrieben zu beschließen, dann sind Inzidenzen unter 100 auch erreichbar".

Zur Entlastung des Gesundheitssystems sagte er, "wir haben in den Krankenhäusern schon die Zahl der Eingriffe heruntergefahren, um die Intensivstationen zu entlasten. Aber das kann man nicht beliebig fortsetzen. Eine OP kann man absetzen, den Eingriff nach einem Unfall nicht." Die Covid-Patienten würden immer jünger, sie blieben auch immer länger in Behandlung. "Diese Faktoren können im Zusammenspiel zu einer Überlastung des Gesundheitssystems führen. Davor warne ich", sagte Lauterbach.

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner zieht in der Pandemie Kraft aus seinen Grenzerfahrungen

1.15 Uhr: Das Leben von Bergsteiger-Legende Reinhold Messner ist durch die Corona-Pandemie nicht erschüttert worden. Der Südtiroler zieht Kraft aus seinen Grenzerfahrungen und verweist auf die menschliche Widerstandskraft: "Wir Menschen haben weit über das hinaus, was wir für das Maximum unserer Kraft und Ausdauer halten, noch Energie und Überlebensmöglichkeiten", sagte der 76-Jährige unserer Redaktion.

"Wenn die Verzweiflung kommt, darf man nicht aufhören. Man hat bis zuletzt noch viele Chancen, sich zu retten." Auch an eine Existenz nach dem Tod glaubt Messner, wenn auch nicht unbedingt als individuelles Wesen: "Wenn wir entschlafen und ins Jenseits abdriften, kommen wir in eine zeitlose, entschleunigte, stille Welt. Wir lösen uns in der Unendlichkeit auf", ist er überzeugt. Lesen Sie hier das ganze Interview: Reinhold Messner: "Wenn Verzweiflung kommt, nicht aufhören"

DGB-Chef Hoffmann begrüßt Vorstoß der SPD-Minister für eine Testpflicht in Betrieben

1.00 Uhr: Reiner Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), hat den Vorstoß von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Vizekanzler Olaf Scholz, eine Testpflicht in Betrieben durchzusetzen, begrüßt. "Die vom Vizekanzler Scholz und Arbeitsminister Heil vorgesehene Pflicht für die Arbeitgeber, ihren Beschäftigten regelmäßige Tests anzubieten, muss jetzt kommen. Dazu haben aktuell immer noch viel zu wenige Zugang", sagte Hoffmann unserer Redaktion.

Der DGB-Chef appellierte an CDU/CSU, ihre "Blockade" bei dem Thema aufzugeben. Eine Selbstverpflichtung reiche nicht aus, mahnte Hoffmann: "Es ist schlicht nicht verständlich, weshalb sich Menschen im Privatbereich seit gut einem Jahr bis hin zu ihren Grundrechten einschränken, aber die Regeln für die Arbeitgeber nach wie vor butterweich sind." Dass sich die Arbeitgeber gegen verpflichtende Auflagen wehrten, sei nicht vertrauensbildend, so Hoffmann.

Samstag, 11. April: Corona-Ampel im Saarland auf "Gelb": erweiterte Testpflicht ab Montag

22.16 Uhr: Im Saarland hat die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100 gelegen und damit springt die Corona-Ampel im Land von "Grün" auf "Gelb". Ab Montag, dem 12. April, gilt eine erweiterte Testpflicht, wie das Gesundheitsministerium am Sonntagabend mitteilte. Die bestehende Testpflicht werde auf alle bisher geöffneten Bereiche ausgeweitet - dazu zählten auch der Einzelhandel sowie die körpernahen Dienstleistungen.

Am Dienstag hatte das Saarland trotz steigender Infektionszahlen mit einem Ausstieg aus dem Corona-Lockdown begonnen. Eine ganze Reihe von Einrichtungen und Häusern durfte wieder öffnen, neben der Außengastronomie zählen auch Kinos, Theater, Konzerthäuser, Fitnessstudios und Tennishallen dazu

Das Saarland hatte nach Ostern mit einem Ausstieg aus dem Corona-Lockdown begonnen. Nun steigen die Infektionszahlen wieder.

Scholz: SPD-Regierungschefs tragen Weg der Bundesregelung mit

21.39 Uhr: Die sozialdemokratisch geführten Bundesländer stehen nach den Worten des SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz hinter dem Vorhaben bundeseinheitlicher Corona-Regelungen im Infektionsschutzgesetz. Er habe soeben mit den Ministerpräsidenten seiner Partei gesprochen, sagte der Bundesfinanzminister am Sonntagabend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt".

"Sie stehen alle hinter diesem Vorhaben, werden das auch unterstützen. Es wird förmliche Beratungen geben, aber der Weg ist klar und wird von allen getragen." Der Gesetzesantrag werde am Dienstag im Kabinett beschlossen werden. Zuvor hatte es Detailkritik auch aus SPD-Ländern gegeben.

Karl Lauterbach lobt Asthmaspray gegen Covid-19

18.51 Uhr: SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat sich auf Twitter begeistert zu einer neuen Studie geäußert, die die Wirkung von Asthmaspray gegen Covid-19 untersucht. "Meines Erachtens ein 'Game Changer', weil die Studie gut gemacht wurde", schrieb er.

Die Studie zeige, dass das in den Sprays enthaltene Steroid das Krankenhaus-Risiko um 90 Prozent senke, wenn das Mittel drei Tage nach Symptombeginn eingenommen werde. Zudem sinke das Risiko für die Folgeschäden von Covid, dem sogenannten "Long Covid".

(1) Jetzt wurde sehr wichtige lang erwartete Oxford Studie zum Asthmaspray Budesonid bei Covid-Infektion im ⁦@TheLancet⁩ veröffentlicht. Meines Erachtens ein „Game Changer“ weil Studie gut gemacht wurde und relevante Hausarzt Früh Behandlung zeigt https://t.co/YtAmJkcBxJ — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 11, 2021

Tschentscher fordert schnelle Neufassung des Infektionsschutzgesetzes

17.59 Uhr: Peter Tschentscher, Erster Bürgermeister von Hamburg, hat eine schnelle Neufassung des Infektionsschutzgesetzes gefordert. Der bisher vorliegende Entwurf lasse zwar "leider noch viele Lücken erkennen", dennoch brauche es nun rasche Entscheidungen, sagte Tschentscher bei einem Besuch in einer Corona-Teststelle in Ottensen. "Je schneller jetzt Einheitlichkeit in Deutschland hergestellt wird, umso besser ist es." Die Gefahr einer Kompetenzverschiebung von den Ländern Richtung Bundesregierung sehe er nicht.

Peter Tschentscher (SPD), Erster Bürgermeister von Hamburg hat sich für eine schnelle Neufassung des Infektionsschutzgesetzes ausgesprochen.

Foto: dpa

"Spiegel": Produktionspanne bei J&J könnte EU-Impfkampagnen ausbremsen

17.10 Uhr: Nach dem Verlust von 15 Millionen Dosen seines Corona-Impfstoffs durch Produktionsfehler hat der US-Konzern Johnson & Johnson sich zuversichtlich gezeigt, die Lieferzusagen an die Europäische Union dennoch zu erfüllen.

"Wir gehen derzeit weiter davon aus, dass wir unsere Zusage einhalten können, der Europäischen Kommission und den Mitgliedstaaten im Jahr 2021 200 Millionen Dosen zu liefern", teilte eine Sprecherin der J&J-Tochter Janssen, die in den Niederlanden die Impfstoffsubstanz herstellt, dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" mit.

Auf die wiederholte Nachfrage, ob die bis Ende Juni mit der EU vereinbarte Lieferung von 55 Millionen Dosen kommen werde, antwortete die Sprecherin demnach jedoch: "Wir (…) kommentieren einzelne Mengen nicht öffentlich." Dem Magazin-Bericht zufolge könnte den EU-Ländern daher drohen, dass ihre Corona-Impfkampagnen weiter ausgebremst werden.

Laschet will Impfreihenfolge aufheben

16.02 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die Aufhebung der Impfreihenfolge gefordert. Wenn es nach dem CDU-Chef geht, soll das schon Ende diesen Frühjahrs geschehen, wenn "die großen Impfstoffmengen kommen", sagte Laschet der "Bild am Sonntag". Dann sollten die Impfprioritäten aufgehoben und die Impfungen für alle Menschen geöffnet werden. Dies wäre ein wichtiger Baustein für die "Brücke zu einem Sommer mit viel mehr Freiheit".

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, kritisierte Laschets Überlegungen und erklärte, die "ethische Impfreihenfolge" dürfe "nicht zerlegt werden". Von der Priorisierung dürfe erst abgewichen werden, wenn es genügend Impfstoff gebe. "Das wird im dritten Quartal sein", glaubt Laschet.

Göring-Eckardt: Gesetzentwurf zur Bundesnotbremse "dringend nachbesserungsbedürftig"

15.16 Uhr: Auch die Grünen haben den Gesetzentwurf zur Bundesnotbremse als unzureichend kritisiert. Er sei an mehreren Stellen "dringend nachbesserungsbedürftig", sagte Göring-Eckardt dieser Redaktion. "Es braucht jetzt umfassende Beschränkungen und ein verfassungskonformes Vorgehen, um die dritte Welle zu brechen."

Insbesondere Wirtschaft und Arbeitswelt müssen verpflichtet werden, mehr zur Infektionsvermeidung beizutragen. Göring-Eckardt forderte eine Testpflicht für Arbeitgeber. Außerdem müsse "inzidenzunabhängig die Nutzung von Homeoffice-Möglichkeiten und das Tragen von medizinischen Masken verpflichtend vorgeschrieben werden".

Weil fordert Überarbeitung des Gesetzesentwurfs zur Bundesnotbremse

14.52 Uhr: Nach FDP-Chef Christian Lindner hat auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil eine Überarbeitung des Gesetzentwurfs zur Bundesnotbremse gefordert. Im Hinblick auf zahlreiche Details und auch inhaltlich müsse der aus dem Bundesinnenministerium stammende Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes angepasst werden, sagte der SPD-Politiker in Hannover. Das passiere mit Hilfe der Länder. Den Juristinnen und Juristen im Bund fehlten "die in den Ländern in den letzten Monaten gemachten Erfahrungen".

Abzuwarten bleibe, wie sich die Diskussion über die Neuregelungen des Infektionsschutzgesetzes entwickeln werde, sagte Weil: "Jetzt müssen alle Farbe bekennen." Landespolitiker hatten vor einer Entmachtung der Länder gewarnt.

Merkel nimmt Laschet in Schutz

14.15 Uhr: Bei der Klausur des Unions-Fraktionsvorstands hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) überraschend verteidigt. Vor zwei Wochen hatte Merkel Laschet bei einem Auftritt in der TV-Talkshow "Anne Will" massiv wegen seiner Pandemiepolitik kritisiert. Bei der Klausurtagung am Sonntag sagte sie Teilnehmern zufolge, viele Länder seien vom MPK-Beschluss abgewichen, Bayern aber "noch deutlicher" als NRW. Leider habe Laschet das mehr abbekommen als andere, obwohl sich andere noch weniger an die Absprachen gehalten hätten.

Bei ihrem TV-Auftritt bei „Anne Will“ hatte Merkel CDU-Chef Armin Laschet noch für die mangelnde Umsetzung der Notbremse kritisiert.

Foto: Wolfgang Borrs / dpa

Brief an Merkel – Lindner kritisiert Gesetzentwurf zur Bundesnotbremse

13.42 Uhr: Die FDP lehnt den Gesetzentwurf zur Bundesnotbremse ab. "Der Entwurf ist in der vorliegenden Fassung für die Fraktion der Freien Demokraten nicht zustimmungsfähig", schrieb FDP-Fraktionschef Christian Lindner in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der dieser Redaktion vorliegt. "Wir haben im Gegensatz zur Bundesregierung Zweifel, ob dieses Gesetzgebungsvorhaben nicht doch der Zustimmung des Bundesrates bedarf." Er kündigte Änderungsanträge an.

Die Einführung einer nächtlichen Ausgangssperre bei einer 7-Tage-Inzidenz von 100 sei "ein unverhältnismäßiger und epidemiologisch unbegründeter Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger", schrieb Lindner. "Hierfür können Sie nicht die Zustimmung der Freien Demokraten erwarten." Er verwies darauf, dass mehrere Gerichte bereits Ausgangssperren aufgehoben hätten. Lindner nannte die 7-Tage-Inzidenz als alleinigen Maßstab für Schutzmaßnahmen ungeeignet. Die 100er-Inzidenz sei "ein politisch festgelegter und kein epidemiologisch begründeter Schwellenwert". Die Beurteilung der epidemischen Lage solle daher nicht nur auf Grundlage der 7-Tage-Inzidenz erfolgen, sondern zusätzlich weitere Kennzahlen einbeziehen.

Schausteller rechnen 2021 nicht mit Volksfesten und Jahrmärkten

13.35 Uhr: In vielen kleinen und großen Gemeinden Deutschlands gehört die Kirmes, das Schützenfest oder der Jahrmarkt zu den absoluten Jahreshighlights. Doch große Volksfeste können nach Einschätzung des Deutschen Schaustellerbundes (DSB) erst wieder veranstaltet werden, wenn eine sogenannte Herdenimmunität in der Bevölkerung erreicht ist. "Dass wir bei einer riesigen Besuchermenge, wie zum Beispiel der Cranger Kirmes, mit Schnelltests arbeiten, das wird nicht gehen", sagte DSB-Präsident Albert Ritter der Deutschen Presse-Agentur. Volksfeste in der gewohnten Dimension könnten deshalb wohl erst wieder stattfinden, wenn ein ausreichender Teil der Bevölkerung geimpft sei.

Die Cranger Kirmes gehört zu den größten Volksfesten in Deutschland. Solche Veranstaltungen sind aus Sicht der Schausteller auch 2021 nur schwer durchführbar.

Foto: Marcel Kusch / dpa

Kreise: Merkel für konsequenten "Brücken-Lockdown"

12.24 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich für einen konsequenten Lockdown im Kampf gegen die dritte Corona-Welle ausgesprochen. Die Brücke der Beschränkungen solle möglichst kurz sein, sagte Merkel nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur von Teilnehmern am Sonntag in der Klausur der Spitze der Unionsfraktion in Berlin. Deshalb solle jetzt konsequent vorgegangen werden. Ziel sei es, Öffnungsschritte mit Testen zu verbinden.

Über Ostern hatte der CDU-Vorsitzende und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet einen "Brücken-Lockdown" vorgeschlagen, mit dem die Zeit überbrückt werden könnte, bis die Impfkampagne gegen Corona stärker als bisher greift.

Über die Unions-Kanzlerkandidatur wurde nach diesen Informationen bei den Beratungen zunächst nicht gesprochen. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hatte vor Beginn der Beratungen angekündigt, man wolle in der Aussprache mit der Kanzlerin auch über die Pläne zu einer bundesweit einheitlichen Regelung des Infektionsschutzgesetzes sowie über Außenpolitik sprechen.

Weltärztepräsident: Triage in dritter Corona-Welle wahrscheinlich

11.16 Uhr: Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, hält es für wahrscheinlich, dass in der derzeitigen dritten Corona-Welle wieder die Frage nach einer bevorzugten Behandlung in Krankenhäusern aufkommt. "Mit Sicherheit wird die Triage wieder im Raum stehen", sagte er der "Passauer Neuen Presse" vom Samstag. "Wir waren sehr dankbar, dass sie in den ersten beiden Wellen nicht gebraucht wurde." Nun sei aber vorstellbar, dass es zu solchen Situationen komme.

Von einer Triage wird gesprochen, wenn Ärzte entscheiden müssen, welche Patienten oder Patientinnen sie bei begrenzten medizinischen Kapazitäten bevorzugt behandeln. Bei Corona-Patienten müssten die Ärzte demnach etwa entscheiden, wer zunächst an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird und wer nicht.

Die Corona-Lage auf den Intensivstationen ist angespannt.

Foto: Christophe Gateau/dpa

Die Krankenhäuser würden derzeit eingeholt von den Infektionen, die vor vier Wochen stattgefunden hätten, sagte Montgomery. Deshalb sei es "richtig, dass die Kliniken sich auf einen Ansturm einstellen". Zugleich sagte Montgomery, es sei zwar "spät", um jetzt noch einen harten Lockdown durchzusetzen. "Aber es kann nie zu spät sein. Jedes Leben, das wir retten können, ist ein positiver Effekt."

Deutsche Bahn verhängt bundesweite Verbote gegen Maskenverweigerer

10:34 Uhr: Die Deutsche Bahn hat einem Bericht zufolge erste bundesweite Zugverbote gegen Maskenverweigerer verhängt. Die Bahn habe eine "niedrige zweistellige Zahl Beförderungsausschlüsse beziehungsweise Hausverbote verfügt", sagte eine Sprecherin der Zeitung "Welt am Sonntag". Ende vergangenen Jahres hatte die Bahn angekündigt, solche Beförderungsausschlüsse auszusprechen, wenn Passagiere wiederholt ohne Maske in Zügen angetroffen werden.

Die nun verhängten Zugverbote gelten dem Bericht zufolge für sechs Monate und bedeuten, dass die Maskenverweigerer in dieser Zeit nicht mit der Bahn im Regional- oder Fernverkehr reisen oder einen Bahnhof betreten dürfen. Zwar sei ein solcher Beförderungsausschluss nur schwer zu kontrollieren. Sollten Betroffene aber erwischt werden, kann die Bahn Anzeige wegen Hausfriedensbruchs erstatten. Verstöße stellte die Bahn jedoch bislang nicht fest.

Verhängt wurden die Zugverbote dem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge in besonders drastischen Fällen von Verstößen gegen die Maskenpflicht. Einige der Betroffenen gehörten demnach Ende Dezember zu einer Gruppe von Corona-Leugnern, die sich bei Dresden in einem Regionalexpress dabei filmten, wie sie ohne Maske andere Passagiere belästigten. Das Video stellten sie im Anschluss ins Internet - Beweis genug für die Bahn, einen Beförderungsausschluss zu verfügen.

Im öffentlichen Personenverkehr herrscht eine Maskenpflicht. Die Deutsche Bahn greift bei Verweigerern konsequent durch.

Foto: picture alliance/dpa | Marijan Murat

Urlaub in Sommersaison 2021: Tui zuversichtlich

9.26 Uhr: Für so manchen Reiseanbieter droht es mit dem Sommergeschäft 2021 eng zu werden - Tui-Chef Fritz Joussen hält ein rechtzeitiges Anziehen der Buchungen bei weiteren Impffortschritten aber für möglich. "Ich weiß nicht, was die Politik in den nächsten Wochen entscheidet", sagte er der Deutschen Presse-Agentur zur Diskussion über einheitliche Corona-Regeln und die Urlaubschancen im Land der "Reiseweltmeister". "Was ich aber sehe, sind einige gute Signale und Entwicklungen - in Heimat- wie Zielländern der Kunden."

In etlichen Regionen bestehe Grund zur Zuversicht: "Israel ist offen. In England ist die Inzidenz 30, es gibt nur noch wenige Sterbefälle. In den USA und Kanada zieht das Geschäft zurzeit am stärksten an."

Tui hatte im März wieder Urlaub auf Mallorca angeboten. Viele deutsche Kunden flogen auf die Balearen-Insel. Es gab jedoch auch Kritik, zumal daheim nach wie vor ein weitgehender Tourismus-Lockdown herrscht. Joussen verteidigte die Teilöffnung in Spanien: "Wenn Sie in einen Flieger nach Mallorca steigen, wo es eine niedrige Inzidenz gibt, werden Sie nach der Rückkehr keine größere Ansteckungsgefahr für andere sein, als wenn Sie zu Hause geblieben wären."

CDU-Wirtschaftsrat fordert "Öffnungsperspektive"

9.02 Uhr: Der Wirtschaftsrat der CDU hat die Bundesregierung vor falschen Weichenstellungen bei der Corona-Bekämpfung gewarnt. "Betriebe und Bürger fordern nach fast sechs Monaten im Lockdown völlig zu Recht eine Öffnungsperspektive", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger unserer Redaktion. "Bis genügend Menschen geimpft sind, sollten Geschäfte auch bei höheren Inzidenzwerten mit einer Schnelltestpflicht geöffnet bleiben. Modellversuche haben gezeigt, dass dies ohne eine Überlastung der Krankenhäuser möglich ist."

Der Wirtschaftsrat erwarte von Bund und Ländern "nach mehr als einem Jahr Pandemie eine ausgefeiltere Strategie und endlich größere Erfolge bei den Impfungen", sagte Steiger. "Die aktuellen Grundrechtseinschränkungen sind bereits eine schwere Belastung für Wirtschaft und Bürger. Eine deutliche Steigerung der Impfzahlen muss die absolute Top-Priorität sein. Hier hat die Politik der letzten Monate viel Vertrauen verspielt."

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Sterbefälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Foto: FUNKE Interaktiv

Brinkhaus lehnt mehr Freiheiten für Geimpfte vorerst ab

8.43 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat davor gewarnt, Geimpften voreilig mehr Freiheiten einzuräumen. "Wir werden in eine Situation hineinkommen, in der Geimpfte sich wieder freier bewegen können als andere. Aber dafür ist die Ansteckungsrate im Augenblick insgesamt noch zu hoch", sagte Brinkhaus unserer Redaktion. "Es geht immer auch um die Gesundheit anderer."

Zugleich kritisierte Brinkhaus regionale Öffnungsmodelle, die sich auf Tests stützten. "Tests sind immer nur eine Krücke. Was das Saarland macht, ist ein Experiment", sagte er. "Und diejenigen, die dieses Experiment auf den Weg gebracht haben, tragen eine hohe Verantwortung."

Polizei löst illegale Partys in mehreren Bundesländern auf

6.16 Uhr: Die Polizei hat in mehreren Bundesländern illegale Partys beendet. Dabei feierten in der Nacht zum Sonntag teilweise mehrere Dutzend Menschen - trotz strenger Corona-Regeln, die das verbieten. So lösten die Beamten im rheinland-pfälzischen Vallendar etwa eine Feier in einem Parkhaus auf. Die Partygäste trugen weiße Kleidung und hatten fluoreszierende Farbe im Gesicht. Zudem sei in einem Nebenraum viel Alkohol gelagert gewesen. Als sie die Beamten sahen, flohen einige Feiernde. 24 Menschen konnten kontrolliert werden.

Auch im oberpfälzischen Vilseck musste die Polizei einschreiten. Mehr als 30 Partygäste seien auf frischer Tat in einem Privathaus ertappt worden. Weitere Kontrollen gab es etwa im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern. Bei zwei Partys in Ramin und Eggesin entdeckten die Beamten insgesamt 27 Menschen. Auf alle Feiernden kommen nun Anzeigen zu.

Lehrerverband fordert freiwilliges zusätzliches Lernjahr

3.36 Uhr: Mit einem zwei Milliarden Euro teuren Förderkonzept will der Deutsche Lehrerverband die im Corona-Jahr entstandenen Lernlücken bei Schülerinnen und Schülern ausgleichen. Das Papier, das unserer Redaktion vorliegt, soll ein Vorschlag sein für ein "umfassendes, aber differenziertes und flexibles, längerfristig angelegtes Lern- und Bildungsförderungskonzept." Für die Umsetzung fordert der Verband ein Bund-Länder-Programm in Höhe von mindestens zwei Milliarden Euro bis zum Sommer 2022, "analog dem Digitalpakt", wie es im Papier heißt.

Im Zentrum stehen dabei zwei Instrumente: Individuelle, das nächste Schuljahr begleitende Zusatzförderung für Kinder und Jugendliche mit eher geringen Rückständen. Und das Angebot eines freiwilligen zusätzlichen Lernjahres für diejenigen mit größeren Defiziten im Stoff – entweder als von zusätzlicher Förderung begleitetes Wiederholen des vergangenen Jahres oder in eigenen Lerngruppen für wiederholende Schüler mit angepasstem Lehrplan.

Der Deutsche Lehrerverband will die im Corona-Jahr entstandenen Lernlücken bei Schülerinnen und Schülern mithilfe eines zwei Milliarden Euro teuren Förderkonzepts ausgleichen.

Foto: dpa

Brinkhaus fordert Aufbau einer zivilen Reserve für Krisenfälle

1.12 Uhr: Als Lehre aus der Corona-Pandemie hat Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) den Aufbau einer zivilen Reserve für Krisenlagen vorgeschlagen. Notwendig sei ein permanenter Bund-Länder-Krisenstab, der "nachts um zwei Uhr damit beginnen könnte, eine Krise zu managen", sagte Brinkhaus dieser Redaktion. Dafür sei eine Grundgesetzänderung erforderlich, ebenso die Schaffung einer "zivilen Reserve von Freiwilligen, die kurzfristig und flexibel abrufbar und einsatzbereit" sei. Einen ähnlichen Vorstoß hatte bereits Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) unternommen.

Die nächste Katastrophe werde "aller Voraussicht nach weder der Verteidigungsfall und auch nicht unbedingt eine Pandemie sein", sagte Brinkhaus voraus. "Vielleicht ist es ein Cyberangriff oder eine Klimafolgenkatastrophe, aber sie könnte schneller kommen, als wir denken." Deutschland könne sich die bisherige Zersplitterung von Verantwortung nicht mehr leisten.

Corona-News vom Samstag, 10. April: Pflegebevollmächtigter: "Jeder Tag ohne Entscheidung kostet Menschenleben"

23.11 Uhr: Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, hat die Politik in Bund und Ländern zu einem raschen und entschlossenen Handeln bei der Corona-Bekämpfung aufgerufen. "Jeder Tag, der ohne Entscheidung vergeht, kostet Menschenleben und bringt das Personal auf den Intensivstationen näher an den Rand ihrer Kräfte", sagte Westerfellhaus dieser Redaktion. Er betonte: "Wir brauchen jetzt so schnell wie möglich einen einheitlichen Lockdown, um endlich die Virusverbreitung einzudämmen."

Westerfellhaus führte aus, die Belegungszahlen auf den Intensivstationen und die mahnenden Rufe der Pflegekräfte und Medizinern seien eindeutig. Angesichts der alarmierenden Zeichen in der dritten Infektionswelle sei es "jetzt nicht mehr angebracht, über mögliche Lockerungen oder Verschärfungen der Maßnahmen hin- und her zu diskutieren. Wir haben nicht mehr die Zeit, das Geschehen zu beobachten". Der Pflegebevollmächtigte betonte auch mit Bezug auf die Pläne des Bundes, sich mehr Durchgriffsrechte in der Pandemie zu sichern: "Wir müssen die letzte Wegstrecke gemeinsam, unter stärkerer Führung des Bundes, gehen".

Andreas Westerfellhaus, Pflegebeauftragter der Bundesregierung.

Foto: dpa

Landkreise kritisieren Notbremse als "in Gesetz gegossenes Misstrauensvotum"

22.17 Uhr: Die deutschen Landkreise haben die Pläne zur Vereinheitlichung der Corona-Schutzmaßnahmen scharf verurteilt. "Der vorliegende Entwurf ist ein in Gesetz gegossenes Misstrauensvotum gegenüber Ländern und Kommunen", sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager dieser Redaktion. "Damit verlässt der Bund den Modus gemeinsamer Krisenbekämpfung und will direkt vor Ort wirkende Maßnahmen anordnen."

Sager zog in Zweifel, ob es gelinge, mit diesen Regeln die dritte Infektionswelle zu brechen. "Wir halten es jedenfalls generell für fraglich, passgenaue Lösungen für höchst unterschiedliche Situationen vor Ort unmittelbar in einem Bundesgesetz vorzuschreiben", sagte der Landrat des Landkreises Ostholstein. Damit würden "verantwortbare Modellversuche über einer Inzidenz von 100" praktisch unterbunden. Hinzu kämen "vom Bund über den Kopf der Länder hinweg angeordnete Schulschließungen". Ausgangssperren seien ebenfalls sehr kritisch zu hinterfragen.

Bundesweiter R-Wert steigt massiv - Impfquote aber auch

21.41 Uhr: Das Robert Koch-Institut meldet am Abend einen kräftigen Anstieg beim bundesweiten R-Wert. Der Sieben-Tage-R-Wert kletterte demnach auf 1,02 (Vortag: 0,90). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 102 weitere Menschen anstecken. Das RKI wies erneut darauf hin, dass die über Ostern verzeichnete Absenkung von Infektionszahlen und R-Wert an der vorübergehend geringeren Testzahl gelegen habe könne.

Mehr als 15 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben mittlerweile eine Erstimpfung bekommen (15,2 Prozent). 12.670.288 Personen sind nach RKI-Angaben mindestens einmal, mehr als 4,9 Millionen bereits zweimal gegen Corona geimpft worden.

Lehrerverband: "Hätten uns einen mutigeren Vorschlag gewünscht"

20.32 Uhr: Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) kritisiert den Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Der Vorschlag des Bundes sieht derzeit vor, dass Schulen schließen sollen, wenn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 200 an drei aufeinanderfolgenden Tagen in einem Landkreis erreicht wird.

"Der Entwurf lässt leider offen, was bei einer Inzidenz von unter 200 zu passieren hat. Hier besteht die Notwendigkeit, die Bestimmungen noch nachzuschärfen", erklärte der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann am Samstag. Dabei müsse auch klar festgelegt werden, dass ab einem Inzidenzwert von 50 Wechselunterricht vorgeschrieben sei.

Nach einem zweimonatigen Lockdown haben ab dem 22. Februar in mehreren Bundesländern wieder Schulen und Kitas unter bestimmten Hygienekonzepten geöffnet.

Man begrüße den Plan für bundeseinheitliche Standards im Bildungsbereich, betonte Beckmann. "Allerdings hätten wir uns einen mutigeren Vorschlag als die Festschreibung des Minimalkonsenses gewünscht."

Tausende Corona-Leugner demonstrieren in Wien

19.43 Uhr: Bei einer Demonstration gegen staatliche Corona-Maßnahmen in Wien sind 14 Menschen festgenommen worden. Rund 3000 Personen nahmen bei der Kundgebung am Samstag teil, berichtete die Nachrichtenagentur APA. Beamten setzten Pfefferspray ein, um das Durchbrechen von Sperren und den Zusammenstoß mit Gegendemonstranten zu verhindern, wie die Polizei mitteilte.

Unter den Demonstranten gegen die Corona-Einschränkungen waren unter anderem Vertreter der rechten FPÖ und der rechtsextremen Identitären-Bewegung, berichteten die APA und andere Medien. Wien und andere Regionen im Osten Österreichs sind wegen hoher Corona-Infektionszahlen seit Anfang April in einem Lockdown.

Mehr als 15 Prozent der Deutschen haben inzwischen eine erste Impfung gegen Corona bekommen (Stand: 10. April).

Foto: Funke Interaktiv

Niedersachsens Wirtschaftsminister hält MPK für schwach

19 Uhr: Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) sieht die Ministerpräsidentenkonferenz in der Corona-Politik als nicht ausreichend durchsetzungsfähig an. Insofern sei es naheliegend, dass der Bund einige Länder nun zu einem einheitlichen Vorgehen zwinge, schrieb er in dem sozialen Netzwerk Instagram. Für Niedersachsen erwarte er dadurch allerdings keine Änderungen. "Wir haben die Notbremse gezogen und alle erforderlichen Maßnahmen getroffen", schrieb er weiter.

Berlins Bürgermeister sieht allgemeine nächtliche Ausgangssperre kritisch

18.08 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sieht eine komplette nächtliche Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie kritisch. Eine solche Maßnahme, wie sie ein aktueller Entwurf der Bundesregierung zur Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes ins Spiel bringt, sei "mit Sicherheit kritisch zu hinterfragen", teilte Müller am Samstag der Deutschen Presse-Agentur mit.

"Aus Berliner Sicht kann ich sagen, dass wir viele Maßnahmen in diesem Entwurf schon beschlossen haben." Es bleibe in der Verantwortung der Länder, das Gesetz umzusetzen, sollte es "in dieser oder ähnlicher Form verabschiedet werden". In zahlreichen Städten und Bundesländern gelten bereits gewisse Ausgangsbeschränkungen.

Kretschmann hatte Nebenwirkungen nach Impfung

17.44 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich vor drei Wochen als erster deutscher Regierungschef gegen das Coronavirus impfen lassen - allerdings ging die Impfung nicht ganz spurlos an ihm vorbei.

Gefragt nach Nebenwirkungen, berichtete er am Rande des Parteitags der Südwest-Grünen am Samstag in Heilbronn von Gliederschmerzen und davon, dass er sich schlapp gefühlt habe. "Ich musste einen Tag Homeoffice machen", sagte Kretschmann. "Aber es lohnt sich für den Schutz, den man dadurch bekommt."

Der 72 Jahre alte Grünen-Politiker hatte sich gemeinsam mit seiner Frau den Impfstoff von Astrazeneca spritzen lassen. Müdigkeit, Kopfweh sowie Schmerzen an der Einstichstelle gehören zu häufigen Nebenwirkungen der Impfung. Solche Begleiterscheinungen sind Impfexperten zufolge üblich.

Weil will bei Impfstoff für Kinder und Jugendliche aufs Tempo drücken

17.22 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert vom Bund mehr Engagement bei der Impfstoffbeschaffung für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Es gebe Ankündigungen von Herstellern, dass bereits im Herbst erste Impfstoffe für unter 16-Jährige zugelassen werden könnten, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. "Solche Impfstoffe muss der Bund sich über die EU sichern, damit wir nicht erneut erleben, dass wir zu spät und zu wenig bestellt haben."

Auch in dieser Altersgruppe gebe es zahlreiche Vorerkrankte, sagte Weil. Diese Jungen und Mädchen würden bislang "noch viel zu wenig in den Blick genommen".

Stephan Weil: Niedersachsens Ministerpräsident mahnt, bei der Impfstoffentwicklung und -beschaffung mehr an Kinder und Jugendliche zu denken.

Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Corona-Demos wegen Gefahren für Beteiligte verboten

16.39 Uhr: Gegner der Corona-Maßnahmen gehen immer wieder auf die Straße und machen ihrem Unmut Luft - meist ohne Masken und ohne ausreichend Abstand zueinander. Das hat das sächsische Oberverwaltungsgericht jetzt zum Anlass genommen, zwei geplante Demonstrationen in Leipzig zu verbieten. Es schloss sich damit der Vorinstanz an und bestätigte das von der Stadt Leipzig ausgesprochenen Verbot der Veranstaltungen.

Die Bautzener Richter schlossen sich der vom Verwaltungsgericht geäußerten Auffassung an, dass "von der angemeldeten Versammlung infektionsschutzrechtlich nicht vertretbare Gefahren für Versammlungsteilnehmer, Polizeibeamte und Passanten ausgehen, die nur durch deren Verbot zu vermeiden sind". So hieß es in der Mitteilung des Gerichts vom Samstag.

Kretschmann schimpft über "Einheitswahn"

15.39 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat das Abweichen des Landes von den von Bund und Ländern einst beschlossenen Kontaktregeln der "Notbremse" verteidigt. "Materiell" würde diese Regelung nicht groß etwas ändern, sagte er am Samstag am Rande eines Parteitags des Südwest-Grünen in Heilbronn. "Ein Ehepaar kann nur allein seine Kinder besuchen, sie sind aber zu Hause zusammen. Das ist jetzt pandemisch nicht groß der Unterschied."

Es könne durchaus Unterschiede in der Pandemiebekämpfung geben, da auch die Inzidenzen unterschiedlich seien, sagte Kretschmann. "Diesen Einheitswahn teile ich überhaupt nicht." Wichtig sei, dass man bei zentralen Dingen zusammenbleibe. Kleine Abweichungen spielten pandemisch keine Rolle.

In Baden-Württemberg dürfen sich derzeit auch in Regionen mit hohen Inzidenzen zwei Haushalte mit bis zu fünf Personen treffen. Nach der "Notbremsen"-Vereinbarung von Bund und Ländern darf sich allerdings in Kreisen mit mehr als 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in einer Woche nur ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen.

Protestaktionen auch in Berlin für härteren Lockdown

15.07 Uhr: Im Rahmen eines bundesweiten Aktionstags hat die Initiative "Zero Covid" auch in Berlin zu Protestaktionen aufgerufen. Rund zwei Dutzend Menschen beteiligten sich am Samstagnachmittag an einer Kundgebung vor dem Hauptgebäude der Charité in Mitte und forderten einen harten Lockdown angesichts steigender Neuinfektionszahlen. Es gehe auch darum sogenannten Querdenkern nicht die Straße zu überlassen, sagte eine Teilnehmerin. Zuvor war auch auf dem Tempelhofer Feld zu einer Kundgebung von der Neuköllner Linke aufgerufen worden.

Die Demonstrierenden treten für einen begrenzten, aber konsequenten Lockdown ein - auch deshalb, weil sie davon ausgehen, dass die Einschränkungen dann schneller wieder zurückgenommen werden könnten, wie Mitorganisatorin Sonja Radde im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) sagte. Am Abend sollte der bundesweite Aktionstag online per Livestream fortgesetzt werden.

Studie zu Corona-Infektionen bei Kindern

14.29 Uhr: Eine Studie des Helmholtz Zentrums München hat ergeben, dass in der zweiten Corona-Welle wohl deutlich mehr Kinder mit Sars-CoV-2 infiziert waren, als offiziell durch Tests bestätigt wurde.

In ihrer Untersuchung kommen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu dem Schluss, dass sich in Bayern während der zweiten Welle drei- bis viermal mehr Kinder angesteckt hatten, als durch PCR-Tests bekannt war.

Mehr als einhundert Gäste: Treffen in Pariser Restaurant aufgelöst

14.01 Uhr: Eine Versammlung von mehr als einhundert Menschen in einem illegalen Restaurant in Paris hat die Polizei in der Nacht zu Samstag aufgelöst. Veranstalter und Besitzer des Lokals wurden festgenommen, wie die Polizei auf Twitter schrieb. Die Gäste der Versammlung im Pariser Nordosten erhielten demnach gebührenpflichtige Verwarnungen.

Bereits am Freitag hatte die Polizei eine Zusammenkunft etlicher Menschen in einem Restaurant in Saint-Ouen-sur-Seine nördlich von Paris beendet. Auch hier kam es zu Geldstrafen und zu Festnahmen. Der Sender BFMTV berichtete von 62 Gästen der illegalen Versammlung. Wegen der angespannten Corona-Situation sind Restaurants und Bars in Frankreich geschlossen.

Cette nuit à #Paris19, les policiers #DSPAP, requis pour un tapage nocturne émanant d'un restaurant, ont mis un terme à un rassemblement de plus de 110 personnes :

➡️ Convives verbalisés pour non-respect des mesures sanitaires en vigueur.

➡️ Organisateur et gérant interpellés. pic.twitter.com/udt1Ji9MA0 — Préfecture de Police (@prefpolice) April 10, 2021

Gericht hält Ausgangsbeschränkung von 20 Tagen für unverhältnismäßig

13.22 Uhr: Ein Bremerhavener Bürger hat sich in der Corona-Krise vor dem Verwaltungsgericht Bremen in Teilen erfolgreich gegen die Ausgangsbeschränkungen seiner Heimatstadt gewehrt. Das Verwaltungsgericht Bremen erklärte in dem am Samstag veröffentlichten Beschluss die Beschränkungen zum Teil für rechtswidrig. Der Beschluss betrifft aber nur den klagenden Bürger, der auch Mitglied der Stadtverordnetenversammlung ist. Die Entscheidung habe keine Auswirkung auf andere Bürger, stellte das Gericht fest.

Vor allem kritisierte die 5. Kammer den Zeitraum von 20 Tagen. Die Ausgangsbeschränkung war am 29. März angeordnet worden und soll am 18. April enden. Aus Sicht der Richter ist die angeordnete Dauer über den 12. April hinaus unverhältnismäßig. "Eine Geltungsdauer von ca. zwei Wochen dürfte hingegen insbesondere deshalb als erforderlich anzusehen sein, weil in diesem Zeitraum die Osterfeiertage fielen und zu erwarten war, dass nach den Osterfeiertagen erst mit Verspätung valide Daten vorliegen", hieß es in der Mitteilung des Gerichts. Gegen den Beschluss kann noch Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht erhoben werden.

AfD setzt im Wahlkampf auf Image als Anti-Verbotspartei

12.39 Uhr: Die Alternative für Deutschland (AfD) hat sich selbst dafür gefeiert, dass sie inmitten der dritten Corona-Welle einen Präsenzparteitag mit mehreren Hundert Delegierten veranstaltet. Die AfD wolle "zeigen, dass diese Verbotsorgien, dieses Einsperren, diesen Lockdown-Wahnsinn, dass es all das nicht braucht, wenn man den Menschen vertraut", sagte der Vorsitzende Jörg Meuthen am Samstag zur Eröffnung eines Bundesparteitages in Dresden. Ziel der zweitägigen Veranstaltung auf dem Messegelände ist die Verabschiedung eines Programms für die Bundestagswahl am 26. September.

Trotz Corona-Regeln: Menschen legen Blumen an Schloss Windsor nieder

11.55 Uhr: Trotz Bitten des Palasts davon abzusehen, haben am Samstag Menschen Blumen an einem Tor von Schloss Windsor in Gedenken an Prinz Philip abgelegt. Der Mann von Queen Elizabeth II. (94) war am Freitag im Alter von 99 Jahren gestorben. Ein Sprecher der Schlossparkverwaltung sagte der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, die Blumen würden auf "respektvolle" Weise entfernt und an einen Ort im Inneren des Palastgeländes gebracht.

Wegen der Corona-Pandemie hatten der Palast und die Regierung am Freitag die Menschen dazu aufgerufen, sich nicht außerhalb der Königsschlösser zu versammeln. Statt Blumen niederzulegen, sollten die Menschen an wohltätige Organisationen spenden, so der Aufruf. Eine Todesanzeige, die traditionell beim Ableben wichtiger Royals am Zaun des Buckingham-Palasts befestigt wird, wurde am Freitag nach kurzer Zeit wieder entfernt, um Trauernde nicht anzulocken.

Ein Anhänger der Royals legt in Gedenken an den verstorbenen Prinz Philip Blumen vor das Windsor Castle.

Foto: Ben STANSALL / AFP

Weil wünscht mehr Engagement bei Impfstoffen für junge Menschen

11.30 Uhr: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) fordert größere Anstrengungen bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. "Auch in dieser Altersgruppe gibt es zahlreiche Vorerkrankte und damit besonders gefährdete Mädchen und Jungen, die meiner Ansicht nach noch viel zu wenig in den Blick genommen wurden", sagte Weil der "Neuen Osnabrücker Zeitung".

Es gebe Ankündigungen von Herstellern, dass bereits im Herbst erste Impfstoffe für unter 16-Jährige zugelassen werden könnten. Solche Impfstoffe müsse der Bund sich über die EU sichern, "damit wir dann nicht erneut erleben, dass wir zu spät und zu wenig bestellt haben", forderte Weil.

Biontech beantragt US-Zulassung für Kinder und Jugendliche

10.49 Uhr: Die Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer haben für ihren Corona-Impfstoff in den USA eine Zulassung für Kinder und Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren beantragt. Ein entsprechender Antrag wurde am Freitag bei der Arzneimittelbehörde FDA eingereicht, teilte Pfizer via Twitter mit.

Auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach äußerte sich. Eine Studie zeige für die betroffene Altergruppe eine hundertprozentige Wirkung. Weil mit der britischen Mutation auch Kinder stark betroffen seien, sollten auch die EU-Arzneimittelbehörde EMA und das Paul-Ehrlich-Institut eine Prüfung in Deutschland vorbereiten.

BionTech hat in US Zulassung für Kinder 12-15 Lj beantragt. Studie zeigte 100% Wirkung, keine schweren Nebenwirkungen. Weil mit B117 Kinder stark betroffen sind und sie auch Langzeit Covid entwickeln sollte EMA und PEI Prüfung in Deutschland vorbereiten. Kinder verdienen Vorrang https://t.co/dbG9H95Gde — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) April 10, 2021

Müller: Gesetzesänderung könnte bis zu zwei Wochen dauern

10.01 Uhr: Der neue Prozess zur Nachschärfung des Infektionsschutzgesetzes könnte aus Sicht von Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD) bis zu zwei Wochen dauern. "Ich gehe schon davon aus, dass innerhalb der nächsten 10, 14 Tage wir das gemeinsam - Bundestag und Bundesrat - auch bewältigen werden und dass wir damit dann auch einen Rahmen haben, mit dem wir alle gemeinsam gut arbeiten können", sagte Müller am Freitagabend im ZDF-"Heute Journal".

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hatte sich ebenfalls am Freitag noch zuversichtlich geäußert, die Änderungen auch innerhalb einer Woche umsetzen zu können. Müller äußerte sich dahingehend zurückhaltend. "Wenn sich im Bundestag die Situation so darstellt, dass man wirklich schnell dort auch zu einem Ergebnis kommt, geht es sicherlich auch schneller", betonte er. Aber auch der Bundesrat müsse noch beschließen.

So wird in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft

9.25 Uhr: Der Impfmonitor unserer Redaktion zeigt, wie ganz Deutschland und die Bundesländer beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommen. Mittlerweile haben 12.204.176 Menschen mindestens die erste Dosis erhalten. Das entspricht 14,7 Prozent der Bevölkerung. 5,8 Prozent haben bereits den vollen Impfschutz.

Die Grafik unserer Redaktion zeigt, wie Deutschland beim Impfen gegen das Coronavirus vorankommt.

Foto: FUNKE Digital

Charité besorgt über dritte Pandemie-Welle

8.48 Uhr: Die Berliner Charité betrachtet mit großer Sorge die Entwicklungen in der dritten Pandemie-Welle. "Wenn die Anzahl schwer kranker Covid-Patienten die zweite Welle übertrifft, kommen wir in eine kritische Situation", sagte Martin Kreis, Vorstand für die Krankenversorgung in Deutschlands größter Uniklinik.

Anfang des Jahres sei an der Charité durch die hohe Zahl an schweren Covid-Fällen auf Intensivstationen eine absolute Grenzbelastung erreicht gewesen. So habe die Charité im Januar nicht alle Patienten aus bereits überlasteten Kliniken anderer Bundesländern aufnehmen können. Sie selbst habe aber selbst keine Corona-Kranken in andere Bundesländer verlegen müssen. "Wir werden weiter alles daran setzen, Patienten aus der Region auch in Berlin zu versorgen", sagte Kreis.

Curevac hofft auf EMA-Zulassung für Corona-Impfstoff bereits im Mai

8.11 Uhr: Das Corona-Vakzin des Tübinger Impfstoffherstellers Curevac könnte nach Einschätzung des Unternehmens früher von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) zugelassen werden als bisher erwartet. "Wir sind bereits sehr fortgeschritten in der dritten klinischen Testphase und erwarten die Daten für das finale Zulassungspaket", sagte Unternehmenssprecher Thorsten Schüller der "Augsburger Allgemeinen". Curevac hoffe daher auf eine Zulassung "im Mai oder Juni". Zuletzt war Curevac von einer EMA-Zulassung bis Ende Juni ausgegangen.

Curevac plane weiter mit der Produktion von bis zu 300 Millionen Impfdosen in diesem Jahr, sagte Schüller. Für das kommende Jahr sei dann die Produktion von einer Milliarde Impfstoffdosen vorgesehen. Das Unternehmen und seine Produktionspartner könnten deutlich mehr als andere Hersteller in vergleichbar dimensionierten Anlagen erzeugen, sagte Schüller. "Unsere Impfdosis ist mit zwölf Mikrogramm sehr gering." Andere mRNA-Impfstoffe bräuchten die zweieinhalb- bis achtfache Wirkstoffmenge für einen vergleichbaren Schutz.

Montgomery: "Mit Sicherheit wird die Triage wieder im Raum stehen"

7.35 Uhr: Angesichts steigender Patientenzahlen in der dritten Corona-Welle hat der Vorsitzende des Weltärztebundes vor einer Zuspitzung der Lage in den deutschen Krankenhäusern gewarnt. "Wir werden in den Kliniken jetzt eingeholt von den Infektionen, die vor vier Wochen stattgefunden haben", sagte Frank Ulrich Montgomery der "Passauer Neuen Presse".

Auch die Triage werde "mit Sicherheit" wieder im Raum stehen. Triage bedeutet, dass Mediziner aufgrund von knappen Ressourcen entscheiden müssen, wem sie zuerst helfen. "Wir waren sehr dankbar, dass sie in den ersten beiden Wellen nicht gebraucht wurde. Es ist vorstellbar, dass es zu Situationen kommt, in denen sie angewendet wird." Es sei deshalb richtig, dass sich die Kliniken auf einen Ansturm einstellen, sagte Montgomery.

Europas größte Uniklinik, die Berliner Charité, hatte angekündigt, in der kommenden Woche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder vermehrt in Covid-19-Bereichen einzusetzen und planbare Eingriffe zurückzufahren.

Auf einer Berliner Intensivstation wird ein Covid-19-Patient behandelt.

Foto: Christophe Gateau/dpa

Corona: Brinkhaus fordert harten Lockdown

6.30 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus dringt auf einen harten Lockdown. Zwar seien die bisherigen Einschränkungen für die Menschen schon eine große Belastung, sagte er unserer Redaktion. "Aber wenn die Zahlen sagen, dass wir in einer kritischen Situation sind, müssen auch die Schulen geschlossen werden - und zwar nach bundeseinheitlichen Vorgaben. Und weil der wesentliche Teil der Infektionen im privaten Umfeld entsteht, sollten wir über nächtliche Ausgangsbeschränkungen nachdenken."

Außerdem drohte Brinkhaus den Unternehmen mit verpflichtenden Corona-Tests. "Wenn die Wirtschaft keine gesetzliche Test-Pflicht haben möchte, ist sie in der Bringschuld, selbst zu liefern", sagte er. "Viele Unternehmen machen das sehr vorbildlich. Aber diejenigen, die es nicht so gut machen, müssen jetzt mehr tun. Das gilt natürlich auch für die öffentliche Verwaltung, die eine Vorbildfunktion für die Privatwirtschaft hat."

Auf die Frage, wie lange der harte Lockdown dauern solle, antwortete Brinkhaus: "Ich will das nicht an Wochen festmachen, sondern am Infektionsgeschehen." Bei einer Inzidenz von 100 werde man "nicht alle Maßnahmen aufheben können". Das Infektionsschutzgesetz schreibe vor, "dass schon bei einer Inzidenz von 35 schnell gehandelt werden muss".

Städtetag für bundeseinheitliche Corona-Notbremse

3.17 Uhr: Der Deutsche Städtetag befürwortet eine bundeseinheitliche Corona-Notbremse. "Bisher gab es zu viel Durcheinander in den Ländern, mit welchen Bedingungen die Notbremse ab einer Inzidenz von 100 greift", sagte Städtetagspräsident Burkhard Jung unserer Redaktion. "Deshalb begrüßen die Städte, dass nun das Infektionsschutzgesetz des Bundes geändert und ein gemeinsamer bundeseinheitlicher Rahmen geschaffen werden soll."

Um Vertrauen zurückzugewinnen, brauche es eine gute Kommunikation von Bund und Ländern. "Alle Beteiligten müssen jetzt zeigen, dass sie aus den Fehlern bei der Umsetzung und der Kommunikation von Beschlüssen gelernt haben", forderte Jung. "Die widersprüchliche Kommunikation von nicht ausgereiften Ideen in den vergangenen Wochen war sehr unglücklich. Der Leizpiger Oberbürgermeister warnte, die Pandemie könne außer Kontrolle geraten.

"Die Notbremse muss deshalb konsequent angewandt werden, wo die Infektionszahlen zu hoch sind", forderte Jung. "Und zusätzliche Maßnahmen sollten gegebenenfalls vorgesehen werden, wenn die Zahl der freien Intensivbetten zu gering wird oder die Zahl der mit Corona-Patienten belegten Betten auf Normalstationen zu hoch."

Kampf gegen Corona - Brinkhaus warnt vor "Front zwischen Bund und Ländern"

1.01 Uhr: Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat vor einem Zerwürfnis zwischen Bund und Ländern über die Corona-Politik gewarnt. "Was wir nicht brauchen können, ist weiterer Streit. Es darf keine Front zwischen Bund und Ländern geben", sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. "Wir sind darauf angewiesen, dass wir diese Pandemie gemeinsam bekämpfen."

Brinkhaus sprach sich dafür aus, dass der Bundestag im Infektionsschutzgesetz genauer festlegt, "was gemacht werden muss, wenn die Corona-Zahlen bestimmte Grenzen überschreiten". Ein Modell könne "eine verpflichtende Notbremse" sein. Dabei müsse man allerdings aufpassen, "dass wir das gemeinsam und nicht gegen die Bundesländer auf den Weg bringen", so der Fraktionsvorsitzende. Bei allen Gesetzen sei der Bundesrat mit zu berücksichtigen. "Denn die Umsetzung der Maßnahmen liegt in der Zuständigkeit der Länder."

Corona-News vom Freitag, 9. April: Bundesweite Corona-Maßnahmen sollen kommen

Kein neuer Corona-Gipfel – dafür eine Ausweitung des Infektionsschutzgesetzes : Darauf haben sich Bundesanzlerin Angela Merkel, der Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Michael Müller (SPD) und seinem Stellvertreter Markus Söder (CSU), geeinigt. Schon bald soll es bundeseinheitliche Regelungen geben.

: Darauf haben sich Bundesanzlerin Angela Merkel, der Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Michael Müller (SPD) und seinem Stellvertreter Markus Söder (CSU), geeinigt. Schon bald soll es bundeseinheitliche Regelungen geben. In Deutschland sind bislang 42 Verdachtsfälle einer Sinusvenenthrombose nach Impfung mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca bekannt. Das berichtete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Abend.

einer Sinusvenenthrombose nach Impfung mit dem Corona-Impfstoff von bekannt. Das berichtete das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) am Abend. Grünen-Chef Robert Habeck hat seine Partei vor vor Eingriffen in die persönlichen Freiheitsrechte gewarnt. So sei etwa der Kampf gegen die Corona-Pandemie "keine Blaupause" für den Kampf gegen den Klimawandel.

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) geht neuen Hinweisen auf mögliche schwere Nebenwirkungen beim Corona-Impfstoff von Astrazeneca nach.

geht neuen Hinweisen auf mögliche schwere Nebenwirkungen beim Corona-Impfstoff von nach. Trotz der aktuellen Debatten um härtere Maßnahmen zur Corona-Eindämmung hält das Land Schleswig-Holstein an einer Öffnung der Außengastronomie in allen Kreisen und Städten mit einer Inzidenz von unter 100 fest.

Die EU-Kommission will bis zu 1,8 Milliarden Corona-Impfdosen für Auffrischungen und für Kinder bestellen.

Die Absage der für Montag geplanten Runde der Kanzlerin mit den Regierungschefs der Länder ist nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) "folgerichtig". "Denn ich halte nichts davon, erneut in eine schlecht oder gar nicht vorbereitete Sitzung zu gehen", sagte Dreyer am Freitag dieser Redaktion.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) strebt eine Verlängerung der Überbrückungshilfe III für besonders stark von der Corona-Krise betroffene Unternehmen an.

betroffene Unternehmen an. Nach Berichten über vier Thrombosefälle nach einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des US-Herstellers Johnson & Johnson prüft die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) einen möglichen Zusammenhang.

Alle bisherigen Corona-News

Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/pcl/dpa/afp)