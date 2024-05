Hamburg. Sie möchten mehr über die verschiedenen Kreuzfahrtschiffe von AIDA Cruises wissen? Hier finden Sie alle Daten und Fakten der Flotte.

Welches ist das größte Kreuzfahrtschiff der AIDA Flotte, welches ist besonders familientauglich, welches beeindruckt mit einem modernen Erscheinungsbild? Sie würden gerne herausfinden, welches Schiff am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt? Wir haben für Sie eine Übersicht der 11 Meeresgiganten von AIDA Cruises zusammengestellt – und für Sie alle wichtigen Details herausgefiltert.

AIDAbella: ein Traum für Sportfans

Golf-Abschläge oder Joggingrunde? Auf der AIDAbella, die 2025/26 komplett modernisiert wird, kommen Sportfans auf ihre Kosten. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Taufe und Jungfernfahrt: Die AIDAbella wurde am 23. April 2008 in Warnemünde getauft. Einen Tag darauf stach das Kreuzfahrtschiff zu seiner Jungfernfahrt in See.

Technische Daten: Mit einer Länge von 252 Metern und einer Breite von 32 Metern bietet die AIDAbella Platz für 2.050 Passagiere und etwa 650 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des Schiffes: beeindruckende 22 Knoten. Insgesamt gibt es 13 Decks und 1025 Kabinen an Bord.

Design: 2025 und 2026 wird die AIDAbella (neben der AIDAdiva und AIDAluna) modernisiert. Mit AIDA Evolution hat die Reederei jetzt das größte Modernisierungsprogramm seiner Flotte auf den Weg gebracht. Das Programm beinhaltet unter anderem eine Erneuerung der Gästekabinen und Vergrößerung der Suiten. Die jeweiligen Schiffe bekommen ein komplett neues Innenraumdesign. Auch die Technik und Anlagen werden überarbeitet.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Die AIDAbella bietet neben einem Spa auch verschiedene Saunas, Dampfbäder, Whirlpools und einer Vielzahl von Wellnessanwendungen. Sport wird auf der AIDAbella großgeschrieben: Neben einer Joggingstrecke gibt es auch einen Golfplatz an Bord des Kreuzfahrtschiffes. Elf Bars und eine Disko laden zum Feiern ein. Auch ein Casino und Kino- und Theatersaal stehen für das Abendprogramm zur Verfügung. Die Passagiere haben die Wahl zwischen sieben Restaurants.

Familienprogramm & Services: Neben einem Kinderpool gibt es einen Kids Club, der mit einem umfangreichen Kinderprogramm aufwartet. Auch Extra-Services wie eine Wäschereinigung, Waschsalon oder Friseurbesuch sind buchbar. In der Bordbibliothek können Bücher geliehen werden.

AIDAblu: Alle Details im Überblick

Die AIDAblu gehört zu den mittelgroßen Kreuzfahrtschiffen der AIDA Flotte und überzeugt mit einem Spa in japanischem Ambiente. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Taufe und Jungfernfahrt: Die AIDAblu wurde am 9. Februar 2010 im Hamburger Hafen getauft und stach kurz darauf zu seiner Jungfernfahrt in See.

Technische Daten: Mit einer Länge von 253 Metern und einer Breite von 32 Metern bietet die AIDAblu Platz für bis zu 2500 Passagiere und ca. 609 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des mittelgroßen Kreuzfahrtschiffes: 22 Knoten. Insgesamt gibt es 14 Decks und 1096 Kabinen an Bord.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Der Wellness & Spa-Bereich der AIDAblu bietet seinen Gästen japanisches Ambiente: Insgesamt vier verschiedene Saunas. Sportfans powern sich entweder im schwimmenden Fitnessstudio oder im Golf Driving Cage aus. 8 Restaurants und 13 Bars sorgen für gastronomische Vielfalt. Highlight: eine eigene Brauerei an Bord. Ein 4-D-Kino, Theater und ein Casino runden den Unterhaltungsbereich ab.

Familienprogramm & Services: Für kleine Nachwuchsseefahrer an Bord gibt es einen Kinderpool, einen Kids Club, ein Gamecenter und ein Kids & Teens Spa.

AIDAcosma: Fun Park für die ganze Familie

Wasserspaß für Groß und Klein: Die AIDAcosma, die zu den jüngsten Schiffen der Baureihe gehört, ist perfekt für Familien geeignet. Aber auch Singles können Einzelkabinen mit Balkon buchen. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Taufe und Jungfernfahrt: Die AIDAcosma wurde am 9. April 2022 in Hamburg getauft und ist damit das jüngste Schiff der Kussmundflotte. Die Jungfernfahrt fand bereits am 26. Februar 2022 statt.

Technische Daten: Mit einer Länge von 337 Metern und einer Breite von 42 Metern bietet die AIDAcosma Platz für bis zu 5464 Passagiere und ca. 1200 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des Kreuzfahrtschiffes, das zu den größten der Reederei zählt: 17 Knoten. Insgesamt gibt es 20 Decks und 2732 Kabinen an Bord.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Es gibt insgesamt fünf verschiedene Saunas, die nach dem Green-Spa-Konzept erbaut wurden. Neben Sportarten wie Indoor-Cycling oder Pilates bietet der Luxus-Dampfer auch eine Kletterwand zum Bouldern. Die Gäste können zwischen 17 Restaurants und 17 Bars wählen. Ein gläsernes Theatrium mit 360-Grad-Bühne und der Fun Park für die Familie gehören zu den Highlights des Schiffes.

Familienprogramm & Services: Die AIDAcosma ist perfekt für Familien geeignet. Für die kleinsten Passagiere gibt es einen Indoorspielplatz, einen Kinderpool, Doppel-Wasserrutschen und einen Kids Club. Shoppingfans kommen in der Einkaufsstraße (mit Juwelier und Parfümerie) auch auf hoher See auf ihre Kosten. Auch ein Mini Club (ab 6 Monaten bis 3 Jahre) steht zur Verfügung, auf einigen Reisen werden sogar Schwimmkurse für Kinder angeboten.

AIDAdiva: Kreuzfahrt mit karibischer Wellnessoase

AIDAdiva Außenansicht © Ingrid Fiebak-Kremer | Ingrid Fiebak-Kremer

Taufe und Jungfernfahrt: Die AIDAdiva wurde am 20. April 2007 in Hamburg getauft. Zehn Tage später stach das Kreuzfahrtschiff zu seiner Jungfernfahrt nach Palma de Mallorca in See.

Technische Daten: Mit einer Länge von 252 Metern und einer Breite von 32 Metern bietet die AIDAdiva Platz für 2050 Passagiere und etwa 587 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des mittelgroßen Schiffes: 22 Knoten. Insgesamt gibt es 13 Decks und 1025 Kabinen an Bord. Die AIDAdiva ist baugleich mit ihren Schwesterschiffen AIDAbella und AIDAluna.

Design: Bereits 2015 wurde die AIDAdiva renoviert, nun wird sie als erstes von insgesamt drei Schiffen im Frühjahr 2025 während ihres sechswöchigen Werftaufenthaltes modernisiert. Alle Kabinen an Bord erhalten ein komplett neues Erscheinungsbild. Auch ein neues Farbkonzept ist geplant.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Der ca. 2.300 qm große Body & Soul Spa-Bereich bietet den Gästen drei Saunas, ein Hamam sowie eine Wellness Oasen und ein Solarium. Die karibische Wellnessoase beeindruckt zudem mit einem auffahrbarem Glasdach. Auf dem Sportaußendeck lassen sich auf dem Basketballfeld Körbe werfen. Zudem gibt es bis zu 30 kostenfreie Sportkurse an Bord. Im kreisförmigen Theatrium finden Proben des Show-Ensembles, Lesungen und Kunstauktionen statt. Von Sushi bis Hüttengerichte – hungrige Passagiere haben die Wahl zwischen acht verschiedenen Restaurants an Bord.

Familienprogramm & Services: Die AIDAdiva bietet den kleinsten Passagieren einen Kinderpool mit Rutsche, Kinderbetreuung, Kicker, Billard und kreative Workshops.

AIDAluna: Alle Kreuzfahrt-Fakten im Überblick

Mit der AIDAluna, die zu den kleineren Schiffen der Flotte gehört, die Karibik entdecken und kulinarische Vielfalt an Bord bei wunderbarem Ausblick genießen. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Taufe und Jungfernfahrt: Die AIDAluna wurde am 4. April 2009 in Hamburg getauft. Bereits am 22. März 2009 lief das Kreuzfahrtschiff zu seiner 14-tägigen Jungfernfahrt von Hamburg nach Palma aus.

Technische Daten: Mit einer Länge von 252 Metern und einer Breite von 32 Metern bietet die AIDAluna Platz für 2.050 Passagiere und etwa 607 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des kleineren Schiffes: 22,5 Knoten. Insgesamt gibt es 13 Decks und 1025 Kabinen an Bord. Die AIDAluna ist baugleich mit ihren Schwesterschiffen AIDAbella und AIDAdiva.

Design: Zuletzt wurde die in der Meyer Werft gebaute AIDAluna im April 2019 renoviert. Alle Kabinen an Bord erhalten ein komplett neues Erscheinungsbild. Auch ein neues Farbkonzept ist geplant. Genau wie ihre Schwesternschiffe erhält die AIDAluna 2025/26 ein komplett neues Innenraumdesign.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Vom Dampf-Aufguss bis zur Aroma-Therapie: Im Spa-Bereich mit indischem Flair und Ausblick gibt es mehrere Saunen, Ruheräume und Spa-Einrichtungen. Auf dem Pool-Deck wirkt die LED-Wand beeindruckend. Genau wie bei den Schwesternschiffen gibt es auch hier einen Jogging-Parcours im Freien, einen Sportplatz und ein Fitnessstudio. Vom Gourmet Restaurant bis zur klassischen Pizza – Büffet- und Spezialitätenrestaurants bieten an Bord kulinarische Abwechselung.

Familienprogramm & Services: Das Schiff der Sphinx-Klasse hat einen Kinderpool und einen Kids Club, der Kinder von drei bis elf Jahren willkommen heißt. Zu Beginn und vereinzelt während der Reise findet auch ein Krabbeltreff für Eltern mit Babys und Kleinkindern (6 bis 36 Monate) statt.

AIDAmar: Kreuzfahrt mit selbst hergestelltem Bier

An Deck 10 der AIDAmar gibt es ein Brauhaus mit selbst hergestelltem Bier. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Taufe und Jungfernfahrt: Die AIDAmar wurde am 12. Mai 2012 in Hamburg getauft – und dabei sogar von ihren Schwesterschiffen AIDAblu, AIDAluna und AIDAsol begleitet. Kurz darauf brach das Schiff zur ersten 14-tägigen Reise auf.

Technische Daten: Mit einer Länge von 253 Metern und einer Breite von 32 Metern bietet die AIDAmar Platz für 2194 Passagiere und etwa 607 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des mittelgroßen Schiffes: 22 Knoten. Insgesamt gibt es 14 Decks und 1097 Kabinen an Bord.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Genau wie auf den anderen Kussmundschiffen gibt es auch auf der AIDAmar eine Wellness Oase. Whirlpool, Erlebnisdusche, Ruhemöglichkeiten, Erfrischungsbar und ein gläsernes Dach, das geöffnet werden kann, sorgen für eine Wohlfühlatmosphäre. Neben Ballsportfeldern und Joggingparcours gibt es zahlreiche Sportkurse und ein Fitnessstudio an Bord. Wie ihre Schwesterschiffe AIDAblu, AIDAsol und AIDAstella verfügt das Kreuzfahrtschiff über acht Restaurants. Auf Deck 10 gibt es ein Brauhaus mit selbst hergestelltem Bier.

Familienprogramm & Services: Neben einem Kidsclub gibt es auch ein Kindertheater, Kinderpool und einen Bastelraum an Bord.

AIDAnova: auch bestens für Singles geeignet

Die AIDAnova ist eines der größten Kreuzfahrtschiffe der AIDA Flotte und auch bestens für Singles geeignet, da Einzelbalkon-Kabinen gebucht werden können. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Taufe und Jungfernfahrt: Mit der AIDAnova wurde am 31.August 2018 das erste mit Flüssigerdgas (LNG) betriebene Kreuzfahrtschiff der Welt auf der Meyer Werft in Papenburg getauft. Eigentlich sollte das Schiff Anfang Dezember für seine Jungfernfahrt in See stechen, allerdings musste diese auf den 19. Dezember 2018 verlegt werden, da sich die Auslieferung an die Reederei verzögert hat.

Technische Daten: Mit einer Länge von 337 Metern und einer Breite von 42 Metern bietet die AIDAnova Platz für 5200 Passagiere und etwa 1500 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des Schiffes, das gemeinsam mit AIDAcosma zu den größten der Flotte gehört: 17 Knoten. Insgesamt gibt es 16 Decks und 2600 Kabinen an Bord.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Der große Luxus-Dampfer hat seinen Gästen einiges zu bieten: mehrere Pools, ein Day Spa über zwei Decks mit Sauna, Tepidarium, Massage und Wasserspaß im Four Elements. Wer sich auf hoher See fit halten möchte, kann sich im Fitnessstudio, auf dem Sportdeck oder Joggingparcours auspowern. Es gibt 23 verschiedene Restaurants und 17 Bars an Bord. Auch für ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm ist gesorgt: Es gibt ein TV-Studio, einen „Mystery Room“, eine Rock Box Bar, einen Beach Club, ein Theatrium mit wechselnden Shows und eine Disco auf der AIDAnova.

Familienprogramm & Services: Neben dem Kids Club gibt es auch einen Mini Club für die jüngsten Passagiere von 6 Monaten bis zu 3 Jahren. Und auch 12- bis 17-Jährige werden mit kreativen Workshops und gemeinsamen Kinoabenden angesprochen: Das Activity Deck Four Elements bietet mit mehreren Pools, einer Röhrendoppelrutsche und einem Klettergarten Action für die ganze Familie. Zudem werden auf einigen Reisen auch Schwimmkurse für Kinder angeboten. Suite-Gästen steht ein Concierge zu Diensten.

AIDAperla: Kreuzfahrt mit Award-gekröntem Spa an Bord

Klettergarten, Babybecken, Betreuungsangebote für verschiedene Altersgruppen: Die AIDAperla bietet Spaß und Action für die ganze Familie. © AIDACruises | AIDACruises

Taufe und Jungfernfahrt: Mit der Taufe der AIDAperla am 30. Juni 2017 in Palma de Mallorca und der anschließenden Jungfernfahrt ging das zweite Schiff der Hyperion-Klasse an den Start.

Technische Daten: Mit einer Länge von 300 Metern und einer Breite von 37,6 Metern bietet die AIDAperla Platz für 3300 Passagiere und etwa 900 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des Schiffes: 21,5 Knoten. Insgesamt gibt es 18 Decks und 1643 Kabinen an Bord.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Das 3100-Quadratmeter große Organic Body & Soul Spa lädt zum Entspannen ein. Zudem gibt es zwei exklusive Spa-Suiten für ganz private Wellness-Momente an Bord. Das Konzept, das bereits bei der AIDAprima umgesetzt wurde, wurde bereits 2017 mit dem „GREEN SPA Award“ ausgezeichnet. Neben einem Wasserpark mit mehreren Pools gehören auch eine Eislaufbahn, eine Kletterwand und ein Skywalk über dem Wasser zu den Highlights. Mit 12 Restaurants und 18 Bars wird eine große kulinarische Vielfalt auf See geboten..

Familienprogramm & Services: Zahlreiche Shops auf der AIDA Plaza laden zum Einkaufsbummel ein. Das Activity Deck „Four Elements“, das sich über zwei Decks erstreckt, sorgt für Familienunterhaltung. Neben einem Klettergarten, mehreren Pools und Rutschen kann man sich auf Gummireifen auf dem „Lazy River“ treiben lassen. Suite-Gästen steht ein Concierge zu Diensten.

AIDAprima: modernes Kreuzfahrtschiff mit Entertainment-Programm

Die AIDAprima, die zu den größeren Dampfern gehört, war 2016 das erste Kreuzfahrtschiff, das mit umweltfreundlichem Flüssigerdgas betrieben wurde. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Taufe und Jungfernfahrt: Die AIDAprima wurde am 7. Mai 2016 im Rahmen des 827. Hamburger Hafenfestes getauft. Für die Jungfernfahrt stach der mit Flüssigerdgas angetriebene Meeregigant im April 2016 in See.

Technische Daten: Mit einer Länge von 300 Metern und einer Breite von 37,6 Metern bietet die AIDAprima Platz für 3286 Passagiere und etwa 900 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des Schiffes, das zu den größeren der Flotte gehört: 21,5 Knoten. Insgesamt gibt es 18 Decks und 1643 Kabinen an Bord.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Das lichtdurchflutete Organic Spa, der gläserne Skywalk, das Activity-Deck „Four Elements“ mit der Doppelwasserrutsche und der Beach Club unter einem Foliendom gehören zu den Highlights der AIDAprima. An Bord gibt es zahlreiche Sportkurse, wie beispielsweise Nordic-Walking oder Powerplate. Kulinarische Vielfalt wird großgeschrieben: Passagiere können à la carte im Gourmet-Restaurant, asiatisch in der Sushi Bar oder amerikanisch im Buffalo Steak House speisen. Es gibt insgesamt 15 Restaurants und 15 Bars.

Familienprogramm & Services: Im Mini und Kids Club können kleine Seefahrer miteinander spielen und werden bestens betreut. Genau wie auf der AIDAperla und AIDAnova gibt es auch hier das Activity Deck „Four Elements“, das mit mehreren Pools, Rutschen, Klettergarten und einer LED-Wand mit Tribüne beeindruckt. Suite-Gästen steht ein Concierge zu Diensten.

AIDAsol: Kreuzfahrturlaub für die ganze Familie

Das mittelgroße Kreuzfahrtschiff AIDAsol spricht mit seinem Angebot aus Wellness, Unterhaltung und unterschiedlichen Aktivitätszonen für kleine Kreuzfahrer die ganze Familie an. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Taufe und Jungfernfahrt: Die AIDAsol, die durch mediterranes Design besticht, wurde am 9. April 2011 getauft. Die Taufe fand erstmals im Seehafen Kiel statt. Anschließend ging es auf Jungfernfahrt durch Nordeuropa.

Technische Daten: Mit einer Länge von 252 Metern und einer Breite von 32 Metern bietet die AIDAsol, die zur Sphinx-Klasse gehört, Platz für 2192 Passagiere und etwa 609 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des Dampfers, der zu den mittelgroßen Schiffen der Flotte gehört: 22 Knoten. Insgesamt gibt es 14 Decks und 1096 Kabinen an Bord. Sie wurde zuletzt 2019 renoviert.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Neben drei Swimmingpools lädt auch der 2.600 Quadratmeter große „Body & Soul Spa“ zum Entspannen ein. Auf dem Sportplatz und dem Jogging-Parcours können sich Gäste auspowern. Im Casino kann jeder Passagier ab 18 Jahren sein Glück versuchen. Im Theatrium kann man sich von Shows begeistern lassen. An Bord gibt es insgesamt acht Restaurants mit einem Brauhaus und 16 Bars, Clubs und Lounges.

Familienprogramm & Services: Egal ob Kidsclub oder Teensbereich – die AIDAsol bietet ihren Gästen spannende Bereiche und Angebote für jede Altersgruppe und ist damit bestens für Familienreisen geeignet. Die Innen- und Außenbereiche überzeugen mit Kinderpool und auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittenen Aktivitätszonen.

AIDAstella: Kreuzfahrtschiff mit einzigartigem Walk of Fame

Bei AIDAstella handelt es sich um das siebte und letzte Schiff der beliebten Sphinx Klasse. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Taufe und Jungfernfahrt: Die AIDAstella wurde am 16. März 2013 als zehntes Schiff der AIDA Flotte in Warnemünde getauft. Die Jungfernfahrt startete wie geplant einen Tag nach den Feierlichkeiten.

Technische Daten: Mit einer Länge von 252 Metern und einer Breite von 32 Metern bietet die AIDAstella Platz für 1096 Passagiere und etwa 607 Crewmitglieder. Maximale Geschwindigkeit des Schiffes: 21,8 Knoten. Insgesamt gibt es 14 Decks und Kabinen an Bord.

Wellness, Unterhaltung, Dinner: Naturmaterialien wie Holz oder Stein und ein Ambiente im skandinavischen Stil laden in der Wellness Oase zum Abschalten ein. Es gibt vier Saunas und ein Dampfbad. Besonderes Highlight: Das gläserne Dach kann bei schönem Wetter zum Sonnenbaden geöffnet werden. Ballsportfans können sich beim Golf, Basketball, Volleyball oder Street Soccer austoben. Für Entertainment auf hoher See sorgen Showprogramme, das Theatrium mit täglich wechselnden Shows, eine Disco und ein 4-D-Kino. AIDAstella hat als einziges Kreuzfahrtschiff der Flotte einen Walk of Fame.

Familienprogramm & Services: Auf der AIDAstella gibt es einen Kidsclub, ein Kindertheater, einen Bastelraum und einen Außenbereich mit Kinderpool. Zudem findet auch ein Krabbeltreff zu Beginn der Reise statt.

Fazit

AIDA Cruises bietet Reisenden auf all seinen Schiffen der Flotte ein vielseitiges und umfangreiches Angebot, das sowohl Singles, Paare als auch Familien anspricht. Genau wie die unterschiedlichen Restaurants verschiedene Geschmäcker bedienen, gestaltet sich auch das restliche Konzept der Reederei. Familien, Pärchen oder Alleinreisende müssen jedoch abwägen, worauf sie in ihrem Urlaub auf hoher See mehr Wert legen.

AIDA-Kreuzfahrtschiffe für Singles

Ein wichtiger Punkt für Singles könnte beispielsweise die Kabinenwahl sein. An Bord der AIDAnova und AIDAcosma, die neueste Schiffe der Flotte, haben Alleinreisende die Wahl zwischen Innen-Einzelkabinen und Kabinen mit Balkon zur Einzelnutzung. Zu Beginn der Kreuzfahrt veranstaltet AIDA sogar extra für Alleinreisende ein sogenanntes „Kennenlerntreffen“. Tanzkurse, Volleyballspiele, Poolpartys und viele andere Gemeinschaftsaktionen sorgen aber auf allen Schiffen dafür, dass Singles schnell in die Bord-Gemeinschaft integriert werden.

AIDA-Kreuzfahrtschiffe für Paare

Mit dem Partner Zweisamkeit auf hoher See genießen: Paare können sich auf allen Schiffen von AIDA Cruises gemeinsamen Ausflügen und Aktivitäten widmen – und von der Gruppe abseilen. Natürlich muss man sich bewusst sein, dass auf allen Dampfern auch Kinder mit an Bord sein werden. Jedoch haben Pärchen, die sich nach Ruhe sehnen, die Möglichkeit, sich beispielsweise in die Welness Oase, in der es sogenannte Adults-Only-Bereiche gibt, zurückzuziehen. Der Kreuzfahrt Guide hat 2023 den begehrten Preis in der Kategorie „Bestes Sport- und Wellnessangebot“ an die AIDAcosma verliehen. Hier wird derzeit auch ein neuer Adults-only-Bereich auf Deck 18 getestet: Kinder und Jugendliche dürfen sich von 7 bis 18 Uhr nicht mehr am Pooldeck aufhalten, um eine Ruhezone zu schaffen.

AIDA-Kreuzfahrtschiffe für Familien

Famiilien können sich freuen: Einen Kids Club (ab einem Alter von 3 Jahren) findet man auf allen Schiffen der AIDA Flotte. Wer jedoch jüngere Kinder betreuen lassen möchte, ist mit AIDAcosma, AIDAnova, AIDAperla und AIDAprima bestens beraten. Hier dürfen kleine Gäste von 6 bis 36 Monaten mit dabei sein. Die Räumlichkeiten sind auf die Bedürfnisse von Babys und Kleinkinder ausgerichtet. Auf den anderen Schiffen der Kussmundflotte können alle Eltern von Kleinkindern sich zu Reisebeginn zu einem Krabbeltreff zusammenfinden. Auf AIDAcosma gibt es an Deck einen kleinen Pool mit einer Rutsche und Wasserfontänen. Auf AIDAnova, AIDAprima und AIDAperla und gibt es im Four Elements Bereich zudem zwei speziell ausgewiesene Babybecken.

Wer mit älteren Kindern oder Teenagern reist, ist beispielsweise auf der

AIDAbella,

AIDAdiva,

AIDAluna,

AIDAmar,

AIDAsol und

AIDAstella

gut aufgehoben. Hier gibt es das HYPE-Game Center, einen Treffpunkt zum Chillen für Teens im Alter von 12 bis 17 Jahren. Während der Schulferien gibt es zudem ein vielseitiges Programm wie sportliche Aktivitäten, Workshops oder die Movie-Night.

Familien mit Teenagern oder Kindern verschiedenen Alters kommen auf der

AIDAcosma,

AIDAnova,

AIDAperla und

und AIDAprima

auf ihre Kosten. Dort gibt es neben verschiedenen Pools mit Rutschen, ein Erlebnisdeck und einen Fun Park. Auch die Wave Club Teen Lounge bietet Teenagern einen stylischen Ort zum Abhängen und gegenseitigen Kennenlernen.