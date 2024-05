Berlin. Als erstes Schiff der Sphinx-Klasse ist die AIDAdiva aktuell das älteste Kreuzfahrtschiff der Flotte und bietet 2.500 Gästen Platz.

AIDA Cruises gilt als Marktführer im Bereich der deutschen Kreuzfahrten und hat die Flotte seit der Gründung im Jahr 1996 stetig erweitert. Im Artikel erfahren Sie alles Wichtige, was Sie immer schon zur AIDAdiva wissen wollten wie Restaurants, Position, Passagierzahl und vieles mehr.

Inhalt dieses Artikels:

1. Steckbrief: Die wichtigsten Fakten zur AIDAdiva

2. Angebot auf der AIDAdiva: Restaurants & Bars

3. Einkaufen an Bord

4. Sport und Wellness auf der AIDAdiva

5. Kulturelle Angebote

6. Kabinen-Modelle

7. Routen der AIDAdiva

8. Bewertung der AIDAdiva durch den Kreuzfahrt Guide

9. Aktuelle Position der AIDAdiva

AIDAdiva: Das älteste Schiff der gesamten Flotte

Als derzeit ältestes Kreuzfahrtschiff der AIDA-Flotte wurde die AIDAdiva im Jahr 2007 vorgestellt und führte bei ihrer feierlichen Taufe in Hamburg die Sphinx-Klasse ein. Mit dem Theatrium für wechselnde Shows und dem Brauhaus erhielten die Kreuzfahrtschiffe der Sphinx-Klasse mit der AIDAdiva somit ein innovatives Konzept.

Deckplan der AIDAdiva: So ist das Schiff aufgeteilt

Auf der Website von AIDA finden Sie den Deckplan der AIDAdiva.

Wichtige Infos im Überblick Baujahr 2007 Klasse Sphinx-Klasse Passagiere Min. 2.050 - Max. 2.500 Passagierdecks 11 Crew-Mitglieder 646 Kabinen 1.025 Geeignet für Singles & Paare, Familien

ANZEIGE ANZEIGE News Conversion-Element Kreuzfahrten und mehr Nächste Reise schon gebucht? Hier finden Sie passende Angebote. Nächste Reisen der AIDAdiva Angebote bei Globista entdecken

Restaurants auf der AIDAdiva: Diese Küchen werden angeboten

Auf der AIDAdiva wird mit acht Restaurants für das leibliche Wohl der Passagiere gesorgt. Im „Bella Vista“-Restaurant werden mediterrane Delikatessen serviert, die „Almhütte“ bietet herzhafte deutsche Gerichte aus der Alpenregion. Spezialitäten aus dem Orient und Südamerika können die Gäste im „Weite Welt“-Restaurant erleben.

Heiß- und Kaltgetränke sind in den insgesamt zehn Bars und Cafés erhältlich. In der „Beachbar“ können sich die Gäste bei einem Drink abkühlen und den Abschluss eines Reisetages in der „Sunset Bar“ genießen. In der „Diva Bar“ kann man vor oder nach einer Vorstellung im Theatrium Platz nehmen, während am „Pool Deck“ wechselnde Open-Air-Veranstaltungen und Lasershows stattfinden.

8 Restaurants: Buffet-Restaurants, Spezialitäten-Restaurants & À-la-Carte-Restaurants

Deutsche, mediterrane, europäische, orientalische, südamerikanische & japanische Küche

10 Bars, Cafés & Clubs

3 Lounges

Einkaufen in der Shoppingwelt an Bord der AIDAdiva

Deck 9 bietet den Passagieren ein Einkaufserlebnis in der AIDA-Shoppingwelt, wo sie Souvenirs für Freunde und Familie zu Hause erwerben können. Zudem sind Kleidung sowie Kosmetikprodukte erhältlich. Schmuck und Accessoires finden Passagiere an Deck 10.

Kunst

Parfums

Schmuck

Mode

Kosmetik

Das Sonnendeck der AIDAdiva bestückt mit Liegestühlen. © IMAGO / DeFodi | IMAGO / DeFodi

Fitness & Spa-Momente an Bord der AIDAdiva genießen

An Bord können die Passagiere nicht nur durch eine Vielzahl von Sportarten und Kursen wie Yoga oder Bauch-Beine-Po aktiv bleiben, sondern auch die unterschiedlichen Fitnessgeräte nutzen, auf dem Joggingparcours ihr Ausdauertraining durchführen oder sich beim Personal Training individuell coachen lassen. Entspannung finden sie im Spa-Bereich, der eine Vielzahl von Behandlungen und Massagen sowie Whirlpools, Saunen und Erlebnisduschen bietet.

2.300 Quadratmeter Spa-Bereich

6.400 Quadratmeter Sonnendeck

8 Pools

Vielfältige Sportangebote: Joggingparcours, Fitness, Yoga, Pilates uvm.

Das AIDAdiva Sonnendeck bei Nacht mit beleuchteten Whirpools. © IMAGO/Zoonar | IMAGO/Zoonar.com/Bernhard Klar

Das Entertainment-Programm an Bord der AIDAdiva

Das Unterhaltungsprogramm auf der AIDAdiva hält für seine Gäste ein breites Angebot bereit. Im Theatrium gibt es Shows für die ganze Familie sowie spezielle Programme für Kinder und Jugendliche. Singles und Paare können aus dem täglich wechselnden Angebot aus Bühnenshows, Artistik und Tanzperformances wählen oder bei einem DJ-Set im Club tanzen.

Theatrium mit wechselndem Programm: Artistik, Tanz, Gesang, Mitmach-Shows, TV-Formate

Familienspiele

Live-Musik

DJ

Disco

Casino

Kabinen auf der AIDAdiva: Aus diesem Angebot können Sie wählen

Auf der AIDAdiva gibt es insgesamt 1.025 Kabinen für Passagiere. Darunter finden sich sowohl klassische Innenkabinen, aber auch Meerblickkabinen und Balkonkabinen mit einer Größe zwischen 14 und 17 Quadratmeter. Wer es gerne etwas luxuriöser mag, kann zudem zwischen Junior Suiten mit 24-32 Quadratmeter und regulären Suiten mit 26-44 Quadratmeter wählen.

Technische Daten Länge 252 m Breite 32,20 m Geschwindigkeit 21,8 Knoten (ca. 40 kmh) Gewicht 69.200 Tonnen Leistung 36.000 kW Tiefgang 7,3 m

Mit der AIDAdiva Europa erkunden

Eine Reise an Bord der AIDAdiva ermöglicht das Erkunden diverser Ziele in Europa. So können Sie zwischen Routen in der Ostsee, Nordeuropa und dem westlichen Mittelmeer sowie zwischen Transreisen wählen.

Routen Nordeuropa

4 Tage „Kurzreise nach Oslo & Kopenhagen“: ab ca. 1.010 Euro pro Person

ab ca. 1.010 Euro pro Person 5 Tage „Kurzreise nach Norwegen ab Warnemünde“: ab ca. 1.200 Euro pro Person

ab ca. 1.200 Euro pro Person 6 Tage-Reise „Norwegen ab Warnemünde 2“: ab ca. 1.495 Euro pro Person

ab ca. 1.495 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Norwegens Fjorde ab Warnemünde“: ab ca. 1.359 Euro pro Person 7 Tage-Reise „AIDA tanzt durch Norwegens Fjorde“: ab ca. 2.1.29 Euro pro Person

ab ca. 1.359 Euro pro Person ab ca. 2.1.29 Euro pro Person 9 Tage-Reise „Norwegen & Dänemark von Warnemünde nach Hamburg“: ab ca. 2.065 Euro pro Person

ab ca. 2.065 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Norwegen & Ostsee ab Warnemünde“: ab ca. 3.149 Euro pro Person

ab ca. 3.149 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Highlights der Nord- und Ostseeküste 1“: ab ca. 3.285 Euro pro Person

ab ca. 3.285 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Highlights der Nord- und Ostseeküste 2“: ab ca. 3.165 Euro pro Person

ab ca. 3.165 Euro pro Person Alle Nordeuropa-Reisen der AIDAdiva ansehen*

Routen Ostsee

5 Tage-Reise „Schweden & Dänemark ab Warnemünde“: ab ca. 1.330 Euro pro Person

ab ca. 1.330 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Schweden, Polen & Dänemark“: ab ca. 819 Euro pro Person

ab ca. 819 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Norwegens Fjorde ab Warnemünde“: ab ca. 1.109 Euro pro Person

ab ca. 1.109 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Ostsee ab Warnemünde“: ab ca. 1.660 Euro pro Person

ab ca. 1.660 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Schweden, Polen & Dänemark ab Warnemünde“: ab ca. 1.690 Euro pro Person

ab ca. 1.690 Euro pro Person 12 Tage-Reise „Schärengärten der Ostsee“: ab ca. 2.889 Euro pro Person

ab ca. 2.889 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Skandinavien & Polen ab Warnemünde“: ab ca. 2.549 Euro pro Person

ab ca. 2.549 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Norwegen & Ostsee ab Warnemünde“: ab ca. 3.149 Euro pro Person

ab ca. 3.149 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Highlights der Nord- und Ostseeküste 1“: ab ca. 3.285 Euro pro Person

ab ca. 3.285 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Highlights der Nord- und Ostseeküste 2“: ab ca. 3.165 Euro pro Person

ab ca. 3.165 Euro pro Person Alle Ostsee-Reisen der AIDAdiva ansehen*

Routen Transreise

13 Tage-Reise „Von Warnemünde nach Mallorca“: ab ca. 2.200 Euro pro Person

ab ca. 2.200 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Von Rom nach Warnemünde“: ab ca. 3.170 Euro pro Person

ab ca. 3.170 Euro pro Person Alle Transreisen der AIDAdiva ansehen*

Routen Westliches Mittelmeer

7 Tage-Reise „Italien & Malta“: ab ca. 1.255 Euro pro Person

ab ca. 1.255 Euro pro Person 9 Tage-Reise „Spanien mit Lissabon“: ab ca. 1.315 Euro pro Person

ab ca. 1.315 Euro pro Person 12 Tage-Reise „Spanien, Portugal & Kanaren“: ab ca. 1.730 Euro pro Person

ab ca. 1.730 Euro pro Person Alle Reisen im westlichen Mittelmeer der AIDAdiva ansehen*

Kreuzfahrt Guide 2024: So bewertet er die AIDAdiva

Ausgehend von verschiedenen Kriterien wie Service oder Gastronomie bewertet der Kreuzfahrt Guide die einzelnen Hochseeschiffe der AIDA-Flotte. Dabei stellt er bei der AIDAdiva vor allem ihre Familienfreundlichkeit hervor, aber auch das Info- und Entertainment konnte überzeugen.

Familienfreundlichkeit: 5/5 Sterne

Fitness- und Wellness-Angebot: 5/5 Sterne

Info- und Entertainment: 4/5 Sterne

Gastronomisches Angebot: 3/5 Sterne

Service-Qualität: 3/5 Sterne

Routing: 4/5 Sterne

Kreuzfahrt Guide: Das steckt dahinter Der „Kreuzfahrt Guide“ wird einmal im Jahr vom Hamburger Abendblatt herausgegeben. Auf knapp 300 Seiten können Leserinnen und Leser durch zahlreiche Reise-Reportagen blättern, dazu gibt es alle wichtigen Details zu den beliebtesten Hochsee- und Flussschiffen im Überblick. Mit der Verleihung des renommierten „Kreuzfahrt Guide Awards“ kürt die Redaktion die besten Schiffe des Jahres.

Die Position der AIDAdiva live verfolgen

Wer die Route der AIDAdiva verfolgen möchte, kann ihre Position auf der interaktiven Karte live beobachten.

Webcam der AIDAdiva: So sieht der Blick vom Bug des Schiffes aus

Vom Bug des Schiffes aus kann man über die Webcam der AIDAdiva zudem immer ihren aktuellen Ausblick einsehen.

Die wichtigsten Kreuzfahrt-Tipps haben wir übrigens auf dieser Seite für Sie zusammengefasst. Und auf dieser Seite finden Sie weitere spannende Kreuzfahrt-News. Die besten Kreuzfahrt-Angebote finden Sie hier, alle Infos und Berichte über alle Kreuzfahrt-Reedereien haben wir hier für Sie zusammengefasst. Alle anderen Artikel zum Thema Urlaub und Reise finden Sie hier.

* Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.