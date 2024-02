Hamburg. „AidaDiva“, „AidaBella“ und „AidaLuna“ sollen neu gestaltet werden. Erste Bilder, wie sich die Reederei ihre Meeresriesen vorstellt.

„AidaDiva“, „AidaBella“ und „AidaLuna“ sind die ältesten Kreuzfahrtschiffe in der Flotte von Aida Cruises. Sie wurden als erste Schiffe der Sphinx-Klasse von 2007 bis 2009 in den Dienst gestellt. Nun verpasst die Reederei mit Doppelsitz in Hamburg und Rostock ihnen eine umfassende Erneuerung.