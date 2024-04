Berlin. Die AIDAperla zählte früher neben der AIDAprima zu den zwei größten Kreuzfahrtschiffen der Flotte und wartet mit vielen Angeboten auf.

AIDACruises zählt als einer der größten und bekanntesten Anbieter im deutschen Kreuzfahrt-Markt. Eines der jüngsten Schiffe der Flotte ist die AIDAperla, die Platz für bis zu 3.300 Passagiere bereithält und damit heute zu einem der größten Modelle von AIDA gehört. Wichtige Informationen und Antworten rund um Fragen zu Kabinen, Restaurants und weiteren Angeboten auf der AIDAperla erfahren Sie im Folgenden.

Inhalt dieses Artikels:

Steckbrief: Die wichtigsten Fakten zur AIDAperla Angebot auf der AIDAperla: Restaurants & Bars Einkaufen an Bord Sport und Wellness auf der AIDAperla Kulturelle Angebote Kabinen-Modelle Routen der AIDAperla Erfahrungen und Bewertung der AIDAperla Aktuelle Position der AIDAperla

Auf der AIDAperla lässt es sich selbst bei schlechtem Wetter feiern

Die beiden Kreuzfahrtschiffe AIDAperla und AIDAprima wurden in Japan gebaut und zählten ursprünglich zu den Größten der AIDA-Flotte. Was die AIDAperla so wandelbar macht, ist der überdachte Beach Club, in dem es sich somit selbst bei schlechten Wetterverhältnissen feiern lässt. Aber nicht nur Party-Gänger kommen hier auf ihre Kosten. Die AIDAperla eignet sich vor allem auch für Familien, da sie mit ihrer Action-Zone „Four Elements“ viele Möglichkeiten zum Klettern oder Wasserspaß auf insgesamt drei Decks bietet.

Deckplan der AIDAperla: So sieht das Schiff aus

Wer sich einen genaueren Überblick verschaffen möchte, findet auf dem Deckplan eine ausführliche Übersicht über die einzelnen Decks und die Ausstattung der AIDAperla.

Wichtige Infos im Überblick Baujahr 2017 Klasse Hyperion-Klasse Passagiere Min. 3.286 - Max. 3.300 Passagier-Decks 15 Crew-Mitglieder 900 Kabinen 1.643 Geeignet für Familien, Paare & Singles

Auf dem Patio-Deck der AIDAperla lässt es sich entspannen:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDAperla (@_aida_perla_) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Die AIDAperla bietet ihren Gästen ein vielfältiges Angebot

Von Restaurants und Bars über Shopping-Möglichkeiten bis hin zu einem vielfältigen Entertainment-Programm hat die AIDAperla ihren Gästen einiges zu bieten. Die wichtigsten Informationen rund um die Angebote auf dem Kreuzfahrtriesen finden Sie im Folgenden.

Restaurants auf der AIDAperla: Diese kulinarischen Angebote gibt es

Unabhängig von der Ernährungsweise dürfen sich Kreuzfahrt-Fans auf der AIDAperla über ein breites Angebot freuen dürfen. So bietet das vegane À-la-Carte-Restaurant viele pflanzliche Speisen, während sich die Sushi-Bar für Fischliebhaber eignet. Spitzen-Küche lässt sich im Gourmet-Restaurant „Rossini“ genießen. Wer die italienische Küche liebt, wird sich an den zahlreichen Köstlichkeiten im Ristorante „Casa Nova“ und dem „Bella Donna“ erfreuen. Wer sich durch europäische Spezialitäten probieren möchte, kann dem Markt-Restaurant einen Besuch abstatten.

Für die kleinen Gäste gibt es im „Fuego“-Restaurant allerlei Leckereien. Das Brauhaus wartet mit deutschen Spezialitäten auf. Steak-Fans werden im Buffalo Steak House fündig. Wer hingegen genug von herzhaften Speisen hat, kann in der Brasserie „French Kiss“ süße Teilchen probieren. Im East Restaurant können Passagiere thailändische und japanische Küche testen. Wer Lust auf eine Currywurst hat, stattet der „Scharfen Ecke“ einen Besuch ab. Im „Pier 3 Bar & Market“ finden Gäste Snacks für den kleinen Hunger. Das Restaurant „Weite Welt“ bietet exotische Gerichte der orientalischen und südamerikanischen Küche an. Wer sich gerne in den Spanien-Urlaub versetzen möchte, stößt in der Snack-Bar „Tapas & Bar“ auf verschiedene Tapas.

In der „Lanai Bar“ lässt sich der Ausblick aufs Meer genießen, während die „Spray Bar“ teure Champagner anbietet. In der Eisbar können Gäste sich durch verschiedene Eissorten probieren und in der „Nightfly Bar“ stehen diverse Drinks und Weine auf der Karte. Wer eine Pause vom Activity-Deck benötigt, kann in der Bar „5. Element“ zur Ruhe kommen und es sich am Abend bei einem Glas Wein in der Vinothek gemütlich machen.

Im Theatrium befindet sich die „Perla Bar“, die für Erfrischungen während den vielen Shows sorgt. Im Café Mare werden Kaffee- und Teeliebhaber glücklich. Die „Casino Bar“ ist genau das Richtige für Spielbegeisterte. Die „Sunset Bar“ ist perfekt, um einen Drink beim Sonnenuntergang zu genießen. Auch die „Patio Bar“ auf dem exklusiven Patio Deck bietet erfrischende Drinks an. Das Pooldeck bietet eine Location für wechselnde Veranstaltung wie eine Silent Party und natürlich darf auch die AIDA Bar nicht fehlen.

12 Restaurants: Buffet-Restaurants, Snack Bars, Spezialitäten-Restaurants & À-la-Carte-Restaurants

Asiatische, deutsche, französische, italienische, spanische, orientalische & südamerikanische Küche

Vegane & vegetarische Küche sowie Fisch- und Fleischgerichte

Kindergerichte

18 Bars & Clubs mit verschiedenen Themen & Musik

4 Lounges

Einkaufen auf der AIDAperla: An Bord können Gäste Mode & Co. shoppen

Auf der AIDAperla lässt es sich auf zwei Decks bequem shoppen. Erhältlich sind aber nicht nur Kleidung, Kosmetik und Accessoires. Auch die kleinen Gäste werden hier glücklich. So lädt ein Lego-Store zum stundenlangen Stöbern ein und die AIDA-eigene Baby- und Kinderkollektion schenkt den Kleinen neue Urlaubslooks. Als Urlaubssouvenirs eignet sich vor allem der AIDA-Merchandise, aber auch Pralinen sind ein Mitbringsel, über das sich die Liebsten sicherlich freuen.

Zwei Decks

Kleidung, Kosmetik, Parfum & Schmuck

AIDA-Merchandise

Eigene Baby- und Kinderkollektion

Diese Sport & Wellness-Angebote können Gäste auf der AIDAperla entdecken

Vor allem Familien bietet die AIDAperla ein großes Freizeitangebot, sodass die Kinder sich austoben können und die Eltern mal zur Ruhe kommen. Die finden sie in dem Body & Soul Organic Spa, der die Passagiere im Urlaub mit vielen Anwendungen verwöhnt. Kinder und junggebliebene Erwachsene haben auf den Activity Decks ihren Spaß, die die Passagiere u.a. mit Hochseilgarten und Doppelrutsche begeistern. Neben einem Wasserpark mit mehreren Pools, einem Fitnesscenter und einem Joggingpfad werden zudem viele Kurse wie Yoga, Zumba und Cycling angeboten. Ball- sowie Trendsportarten und Personal Training runden das Fitnessangebot ab.

3.100 m² Spa-Bereich

Body & Soul Organic Spa

4.484 m² Sonnendeck

6 Pools

Der Blick auf eines der Außendecks der AIDAperla:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDAperla (@_aida_perla_) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Entertainment auf der AIDAperla: Das wird den Passagieren geboten

Auch was die Unterhaltung angeht, gibt es auf der AIDAperla so einiges zu erleben. Neben Live-Gesang finden artistische Aufführungen statt, aber auch für Familien gibt es Entertainment-Angebote. Feiern lässt es sich im D6, während man im Beach Club und dem Theatrium Live-Musik genießen kann.

Theatrium mit Lichtershows

Casino

LED-Shows

Livemusik im Beach Club

Vorträge

Kabinen auf der AIDAperla: So wohnt man auf dem Kreuzfahrtschiff

Insgesamt 1.643 Kabinen aus 14 verschiedenen Kategorien mit einer Größe zwischen 15 und knapp 50 Quadratmeter gibt es auf der AIDAperla. So können Passagiere neben barrierearmen Kabinen auch reguläre Innenkabinen wählen. Wer den Ausblick aufs Meer genießen möchte, muss sich zwischen Meerblickkabine und verschiedenen Verandakabinen entscheiden. Während die reguläre Verandakabine 15-20 Quadratmeter misst, bietet die Verandakabine Komfort 20 Quadratmeter Platz. Die Verandakabine Deluxe bietet mit ihren 16-28 Quadratmeter statt vier bis zu fünf Personen Platz. Zudem können luxuriösere Kabinen wie Verandakabinen und Familiensuiten gebucht werden. Die Junior Suiten und Suiten mit bis zu 53 Quadratmeter deutlich mehr Platz.

Technische Daten Länge 300 m Breite 37,60 m Geschwindigkeit 21,5 Knoten (ca. 40 kmh) Gewicht 124.100 Tonnen Leistung 46.800 kW Tiefgang 8,1 m

Mit der AIDAperla Reiseziele in Europa & Übersee erkunden

Die AIDAperla bietet Reise-Fans Touren durch West- und Nordeuropa, aber auch wer gerne etwas weiter über den Tellerrand hinausblickt, kann sich freuen. Denn mit dem Kreuzfahrtschiff lassen sich auch der Transatlantik und das türkisblaue Wasser der Karibik erkunden. Im Folgenden finden Sie die Reiserouten mit der AIDAperla.

Reiserouten West- und Nordeuropa

4 Tage-Reise „Kurzreise nach Stavanger“: ab ca. 1.183 Euro pro Person

ab ca. 1.183 Euro pro Person 5 Tage-Reise „Kurzreise nach Norwegen ab Hamburg“: ab ca. 1.490 Euro pro Person

ab ca. 1.490 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Metropolen ab Hamburg“: ab ca. 1.660 Euro pro Person

ab ca. 1.660 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Norwegen ab Hamburg“: ab ca. 1.780 Euro pro Person

ab ca. 1.780 Euro pro Person 9 Tage-Reise „Norwegens Fjorde ab Hamburg 2“ : ab ca. 2.532 Euro pro Person

: ab ca. 2.532 Euro pro Person 10 Tage-Reise „Norwegens Fjorde ab Hamburg“: ab ca. 1.379 Euro pro Person

ab ca. 1.379 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Metropolen & Norwegen ab Hamburg“: ab ca. 3.125 Euro pro Person

ab ca. 3.125 Euro pro Person Alle Westeuropa-Reisen der AIDAperla ansehen*

Alle Nordeuropa-Reisen der AIDAperla ansehen*

Reiserouten Transatlantik

8 Tage-Reise „Von Hamburg nach Gran Canaria“: ab ca. 2.055 Euro pro Person

ab ca. 2.055 Euro pro Person 11 Tage-Reise „Von Gran Canaria nach Barbados“: ab ca. 2.470 Euro pro Person

ab ca. 2.470 Euro pro Person 19 Tage-Reise „Von Hamburg nach Barbados“: ab ca. 3.290 Euro pro Person

ab ca. 3.290 Euro pro Person 26 Tage-Reise „Von Hamburg in die Dominikanische Republik“: ab ca. 4.665 Euro pro Person

ab ca. 4.665 Euro pro Person Alle Transreisen der AIDAperla ansehen*

Reiserouten Karibik

14 Tage-Reise „Karibische Inseln ab Barbados“: ab ca. 3.480 Euro pro Person

ab ca. 3.480 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Karibische Inseln ab Dominikanische Republik“: ab ca. 3.480 Euro pro Person

ab ca. 3.480 Euro pro Person Alle Karibik-Reisen der AIDAperla ansehen*

So bewertet der Kreuzfahrt Guide 2024 die AIDAperla

Basierend auf mehreren Bewertungskriterien hat der Kreuzfahrt Guide 2024 die AIDAperla eingestuft. Besonders hervorgehoben wurden dabei ihre Familienfreundlichkeit und das umfangreiche Fitness- sowie Wellness-Angebot.

Familienfreundlichkeit: 5/5 Sterne

Fitness- und Wellness-Angebot: 5/5 Sterne

Info- und Entertainment: 4,5/5 Sterne

Gastronomisches Angebot: 4/5 Sterne

Service-Qualität: 3/5 Sterne

Routing: 2,5/5 Sterne

Kreuzfahrt Guide: Das steckt dahinter Der „Kreuzfahrt Guide“ wird einmal im Jahr vom Hamburger Abendblatt herausgegeben. Auf knapp 300 Seiten können Leserinnen und Leser durch zahlreiche Reise-Reportagen blättern, dazu gibt es alle wichtigen Details zu den beliebtesten Hochsee- und Flussschiffen im Überblick. Mit der Verleihung des renommierten „Kreuzfahrt Guide Awards“ kürt die Redaktion die besten Schiffe des Jahres.

Hier können Sie die Position der AIDAperla live verfolgen

Auf einer interaktiven Karte lässt sich die Live-Position der AIDAperla nachverfolgen.

Webcam der AIDAperla: Genießen Sie den Ausblick vom Schiff

Über die Webcam der AIDAperla können Sie den aktuellen Ausblick vom Bug des Kreuzfahrtschiffes genießen.

