Berlin. Die AIDAbella gehört zu den älteren Schiffen der Sphinx-Klasse. Was können Gäste erwarten? Die wichtigsten Infos im Schiffsporträt.

AIDA Cruises gehört zu den größten und bekanntesten deutschen Kreuzfahrt-Reedereien

Mehrere Kreuzfahrtschiffe fahren in der Flotte der AIDA: Eines davon ist die 2008 gebaute AIDAbella

Was muss man über das Kreuzfahrtschiff wissen? Wie sehen die Kabinen und der Deckplan aus? Wo ist die aktuelle Position? Hier erfahren Sie die wichtigsten Fakten zur AIDAbella im Steckbrief

AIDA Cruises bietet als Spitzen-Anbieter im deutschen Kreuzfahrt-Markt seit 1996 Kreuzfahrten an. So hat die Reederei im Jahr 1996 mit der AIDAcara das erste Clubschiff eingeführt und dadurch die heutige Kreuzfahrt-Kultur mitgestaltet. Diese zeichnet sich durch eine informelle Kleiderordnung und persönliche Ansprache der Passagiere sowie eine breite kulinarische Vielfalt und diverse Unterhaltungs-, Fitness- sowie Wellnessangebote aus.

Inhalt dieses Artikels:

1. Steckbrief: Die wichtigsten Fakten zur AIDAbella

2. Angebot auf der AIDAbella: Restaurants & Bars

3. Einkaufen an Bord

4. Sport und Wellness auf der AIDAbella

5. Kulturelle Angebote

6. Kabinen-Modelle

7. Routen der AIDAbella

8. Erfahrungen und Bewertung der AIDAbella

9. Aktuelle Position der AIDAbella

AIDAbella: Das macht das Kreuzfahrtschiff der Sphinx-Klasse so besonders

Die Ära der Sphinx-Klasse begann 2007, als die AIDAdiva in Hamburg feierlich getauft wurde. In den Jahren 2008 und 2009 wurden dann auch die Kreuzfahrtschiffe AIDAbella und AIDAluna eingeführt.

Deckplan der AIDAbella: So sieht es auf dem Schiff aus

Auf der Website von AIDA finden Sie den Deckplan der AIDAbella.

Wichtige Infos im Überblick Baujahr 2008 Klasse Sphinx-Klasse Passagiere Min. 2.050 - Max. 2.500 Passagierdecks 11 Crew-Mitglieder 646 Kabinen 1.025 Geeignet für Singles & Paare, Familien

Restaurants auf der AIDAbella: Diese kulinarischen Highlights gibt es zu entdecken

Auf der AIDAbella können Passagiere zwischen acht Themen-Restaurants wählen, die mit verschiedenen internationalen Küchen aufwarten. Mediterrane Köstlichkeiten lassen sich im „Bella Vista“-Restaurant finden, Steak- & Grillfans werden im „Buffalo Steakhouse“ fündig. Pizza gibt es im „Best Pizza @ Sea“. Im Restaurant „Weite Welt“ wird orientalische und südamerikanische Küche angeboten.

Deutsche Küche kann man bei uriger Atmosphäre in der „Almhütte“ genießen:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDAbella (@aida.bella) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Neben Restaurants bietet die AIDAbella ihren Passagieren zehn verschiedene Bars und Clubs, in denen sie kühle und heiße Getränke genießen können. Die „Beachbar“ eignet sich für alle, denen es auf dem Sonnendeck schnell zu warm wird, im Club „Anytime Bar“ können Gäste mit Blick aufs Meer unter freiem Himmel zu DJ-Sets tanzen. Kaffee- und Teespezialitäten werden in der „Pier 3 Bar“ und im „Café Mare“ angeboten.

Insgesamt bietet die AIDAbella ihren Passagieren:

8 Restaurants: Buffet-Restaurants, Spezialitäten-Restaurants & À-la-Carte-Restaurants

Deutsche, mediterrane, europäische, orientalische, südamerikanische & japanische Küche

10 Bars, Cafés & Clubs

3 Lounges

Einkaufen auf der AIDAbella: Diese Läden locken mit diversen Angeboten

Auf Deck 9 finden Passagiere die AIDA-Shoppingwelt mit Souvenirs für Zuhause, aber auch Kunst lässt sich bestaunen. Darüber hinaus sind Modeartikel, Schmuck sowie Uhren und Kosmetik erhältlich.

Kunst

Parfums

Schmuck

Mode

Kosmetik

Sport & Wellness auf der AIDAbella: Diese Angebote erwarten Sie

Neben diversen Sportarten und 30 kostenlosen Kursen pro Woche können sich Passagiere an Bord mithilfe verschiedener Fitnessgeräte fit halten, auf dem Joggingparcours ein Ausdauertraining absolvieren oder sich beim Personal Training individuell beraten lassen. Entspannung finden sie im 2.300 Quadratmeter großen Spa-Bereich.

2.300 Quadratmeter Spa-Bereich

6.400 Quadratmeter Sonnendeck

8 Pools

Vielfältige Sportangebote: Golfabschlag, Volleyball, Jogging, Fitness, Yoga, Pilates uvm.

Auf dem Sonnendeck der AIDAbella kann man das gute Wetter genießen:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDAbella (@aida.bella) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Unterhaltungsangebote auf der AIDAbella: Das enthält das Entertainment-Programm

Das Unterhaltungsangebot auf der AIDAbella richtet sich sowohl an Singles und Paare als auch Familien. Das Theatrium bietet täglich wechselnde Shows für Erwachsene und Unterhaltungsprogramme für Kinder an. Singles und Paare können bei einem DJ-Set im Club ausgelassen feiern.

Theatrium mit Shows aus den Bereichen Tanz, Artistik, Gesang

Poolpartys

Livebands

DJ

Disco

Casino

Vorträge

So sieht das Theatrium von innen aus:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDAbella (@aida.bella) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Kabinen-Typen an Bord der AIDAbella

Insgesamt 1.025 Gäste-Kabinen sind auf der AIDAbella zu finden, wovon sich 666 auf der Außenseite und 359 innen befinden. Darunter sind Innenkabinen, Außenkabinen mit Fenster sowie Balkonkabinen. 439 der Kabinen sind mit einem Balkon ausgestattet. Unter den 18 Suiten finden sich zudem Junior Suiten mit Balkon sowie reguläre Suiten, Premium Suiten und Deluxe Suiten jeweils mit privatem Sonnendeck. Die Größen reichen von 13,5 bis 44 Quadratmeter.

Der Blick aufs Meer lässt sich in einer der Außenkabinen genießen:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDAbella (@aida.bella) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Technische Daten Länge 252 m Breite 32,20 m Geschwindigkeit 21,8 Knoten (ca. 40 kmh) Gewicht 69.203 Tonnen Leistung 36.000 kW Tiefgang 7,3 m

Mit der AIDAbella um die Welt: Alle Reiserouten 2024

Mit der AIDAbella lassen sich nicht nur europäische Ziele entdecken, denn sie fährt auch Regionen in Übersee an. So können Passagiere West- und Nordeuropa sowie skandinavische Metropolen erkunden, aber auch die kanarischen Inseln, die Karibik und Mittel- sowie Nordamerika werden angesteuert.

Routen Europa

3 Tage „Kurzreise nach Arhus & Kopenhagen ab Kiel“: ab ca. 965 Euro pro Person

ab ca. 965 Euro pro Person 4 Tage „Kurzreise nach Oslo & Kopenhagen ab Kiel“: ab ca. 819 Euro pro Person

ab ca. 819 Euro pro Person 4 Tage „Kurzreise nach Schweden & Dänemark“: ab ca. 849 Euro pro Person

ab ca. 849 Euro pro Person 5 Tage „Kurzreise nach Norwegen ab Kiel“: ab ca. 1.305 Euro pro Person

ab ca. 1.305 Euro pro Person 5 Tage „Kurzreise Norwegen & Dänemark ab Kiel“: ab ca. 1.395 Euro pro Person

ab ca. 1.395 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Skandinavische Städte von Hamburg nach Kiel“: ab ca. 1.585 Euro pro Person

ab ca. 1.585 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Schweden, Polen & Dänemark ab Kiel“: ab ca. 1.670 Euro pro Person

ab ca. 1.670 Euro pro Person 12 Tage-Reise „England, Schottland & Norwegen ab Kiel“: ab ca. 2.990 Euro pro Person

ab ca. 2.990 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Norwegen mit Lofoten & Nordkap“: ab ca. 2.549 Euro pro Person

ab ca. 2.549 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Nordische Inseln mit Island ab Kiel“: ab ca. 2.549 Euro pro Person

ab ca. 2.549 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Herbstliche Nordlichter ab Kiel“: ab ca. 2.549 Euro pro Person

ab ca. 2.549 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Herbstliche Nordlichter ab Kiel 2“: ab ca. 3.140 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Norwegen mit Lofoten & Vesteralen“: ab ca. 3.605 Euro pro Person

ab ca. 3.140 Euro pro Person ab ca. 3.605 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Großbritannien & Irland“: ab ca. 3.659 Euro pro Person

ab ca. 3.659 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Großbritannien & Irland ab Kiel“: ab ca. 3.940 Euro pro Person

ab ca. 3.940 Euro pro Person Alle Westeuropa-Reisen der AIDAbella ansehen*

Alle Nordeuropa-Reisen der AIDAbella ansehen*

Routen International

9 Tage-Reise „Von Gran Canaria nach Hamburg“: ab ca. 2.085 Euro pro Person

ab ca. 2.085 Euro pro Person 10 Tage-Reise „Von der Dominikanischen Republik nach Gran Canaria“: ab ca. 2.585 Euro pro Person

ab ca. 2.585 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Karibische Inseln ab Dominikanische Republik“: ab ca. 3.670 Euro pro Person

ab ca. 3.670 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Mexiko & Karibik ab Dominikanische Republik“: ab ca. 3.670 Euro pro Person

ab ca. 3.670 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Karibik & Mittelamerika ab Dominikanische Republik“: ab ca. 3.670 Euro pro Person

ab ca. 3.670 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Karibische Inseln ab Martinique“ : ab ca. 3.720 Euro pro Person

: ab ca. 3.720 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Mittelamerika & Karibik ab Jamaika“: ab ca. 3.720 Euro pro Person

ab ca. 3.720 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Karibik mit kleinen Antillen ab Jamaika“: ab ca. 3.800 Euro pro Person

ab ca. 3.800 Euro pro Person 19 Tage-Reise „Von der Dominikanischen Republik nach Hamburg 2“: ab ca. 3.305 Euro pro Person

ab ca. 3.305 Euro pro Person 25 Tage-Reise „Von Martinique nach Hamburg 2“: ab ca. 4.600 Euro pro Person

ab ca. 4.600 Euro pro Person Alle Karibikreisen der AIDAbella ansehen*

Alle Transreisen der AIDAbella ansehen*

Erfahrungen zur AIDAbella: So wird sie vom Kreuzfahrt Guide bewertet

Die AIDAbella wurde anhand verschiedener Aspekte vom Kreuzfahrt Guide 2024 bewertet, der jährlich die besten Kreuzfahrtschiffe in acht Kategorien kürt. Bei der Bewertung konnte das Schiff vor allem mit seiner Familienfreundlichkeit sowie dem Fitness- und Wellnessangebot punkten, aber auch das Entertainment-Programm konnte überzeugen.

Familienfreundlichkeit: 5/5 Sterne

Fitness- und Wellness-Angebot: 4,5/5 Sterne

Info- und Entertainment: 4/5 Sterne

Gastronomisches Angebot: 3,5/5 Sterne

Service-Qualität: 3/5 Sterne

Routing: 4/5 Sterne

Kreuzfahrt Guide: Das steckt dahinter Der „Kreuzfahrt Guide“ wird einmal im Jahr vom Hamburger Abendblatt herausgegeben. Auf knapp 300 Seiten können Leserinnen und Leser durch zahlreiche Reise-Reportagen blättern, dazu gibt es alle wichtigen Details zu den beliebtesten Hochsee- und Flussschiffen im Überblick. Mit der Verleihung des renommierten „Kreuzfahrt Guide Awards“ kürt die Redaktion die besten Schiffe des Jahres.

Aktuelle Position der AIDAbella live verfolgen

Wer die Live-Position der AIDAbella beobachten möchte, kann dies auf der interaktiven Karte der AIDA tun.

Webcam der AIDAbella: Der Ausblick vom Schiff

Über die Webcam der AIDAbella können Sie den aktuellen Ausblick vom Bug des Kreuzfahrtschiffes genießen.

