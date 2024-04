Berlin. Die AIDAnova ist das weltweit erste Kreuzfahrtschiff mit LNG-Flüssiggas-Antrieb und wartet mit weiteren tollen Highlights auf.

Die Reederei AIDA ist der deutsche Marktführer im Kreuzfahrt-Sektor und hat die Bedeutung der Schiffsreise grundlegend verändert, indem er 1996 das Konzept des Clubschiffs eingeführt hat. Viele traditionelle Normen wurden damit verworfen: Statt des traditionellen Tischservices setzt man auf Buffets, formelle Kleiderordnungen wurden abgeschafft und die Gäste werden per „Du“ angesprochen. Im Fokus stehen dagegen nun Unterhaltung, sportliche Aktivitäten und Wellness-Angebote.

Inhalt dieses Artikels:

Steckbrief: Die wichtigsten Fakten zur AIDAnova Deckplan der AIDAnova Angebot auf der AIDAnova: Restaurants & Kabinen Sport und Wellness auf der AIDAnova Kulturelle Angebote und Shops Routen der AIDAnova Erfahrungen und Bewertung der AIDAnova Aktuelle Position der AIDAnova Webcam der AIDAnova

Deckplan der AIDAnova: So ist das Schiff angelegt

Die AIDAnova im Querschnitt. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Auf der Website von AIDA finden Sie den Deckplan der AIDAnova sowie eine genaue Übersicht der einzelnen Ebenen.

AIDAnova: Das erste Kreuzfahrtschiff mit LNG-Antrieb

Von allen Schiffen der AIDACruises-Flotte mit dem charakteristischen Kussmund ist die AIDAnova wohl eines der Beeindruckendsten. So zählt sie gemeinsam mit der AIDAcosma zur Helios-Klasse und ist damit nicht nur das erste Kreuzfahrtschiff der Welt, das vollständig durch LNG-Flüssiggas angetrieben werden kann (aber nicht unbedingt muss), sondern bietet bei einer maximalen Auslastung mit 6.600 Passagieren auch den meisten Platz.

Wichtige Infos im Überblick Baujahr 2018 Klasse Helios-Klasse Passagiere Min. 5.200 - Max. 6.600 Passagierdecks 17 Crew-Mitglieder 1.500 Kabinen 2.600 (Außen: 1.880, Innen: 720) Geeignet für Familien, Paare und Singles

Die AIDAnova bietet ein vielfältiges Angebot für Reisende

Von kulinarischen über kulturelle Entertainment-Angebote bis hin zu Sport- und Fitness- sowie Shoppingmöglichkeiten hat die AIDAnova ihren Gästen allerlei zu bieten.

Das Ocean's Fischrestaurant auf der AIDAnova. © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Restaurants auf der AIDAnova: Das hat das kulinarische Angebot zu bieten

Auf der AIDAnova können Passagiere internationale Küche probieren und verschiedene kulinarische Highlights testen. So gibt es ein veganes À-la-Carte-Restaurant und ein Yachtclub-Restaurant mit maritimem Flair. Im Teppanyaki Asia Grill können Passagiere asiatische Köstlichkeiten genießen, während sie im French Kiss französisches Gebäck probieren können. Bei Bella Donna und im Ristorante Casa Nova gibt es italienische Küche, aber auch im Spezialitäten-Restaurant „Burger @ Sea“ und beim Churrascaria Steakhose gibt es leckere Köstlichkeiten. Das Buffet-Restaurant „East“ bietet indisches Essen, das Brauhaus bodenständige deutsche Hausmannskost.

Das Buffet-Restaurant „Fuego“ eignet sich vor allem für Kinder, denn es bietet von Fischstäbchen bis zu Lasagne alles, was den jüngsten Reisenden am besten schmeckt. Das Gourmet-Restaurant Rossini bietet Gerichte aus der Hand von Spitzenköchen, das „Markt Restaurant“ versorgt die Gäste mit Delikatessen. Fischliebhaber werden im Ocean‘s und im Sushi House fündig, Currywurst gibt es in der „Scharfen Ecke“. Aber auch Streetfood-Liebhaber kommen auf ihre Kosten. Im „Time Machine“ kann man sich zudem auf eine kulinarische Zeitreise begeben.

An den Street Food-Ständen lässt sich ein schneller Imbiss einnehmen:

Aber auch bei Bars können sich Passagiere auf Angebote freuen. Neben der AIDA Bar bietet die AIDAnova viele weitere Örtlichkeiten zum Trinken und Feiern. Gäste können zu Rock-Musik in der „Rock Box“-Bar feiern, in der „Art Bar“ Kunst bewundern und in der „French Kiss“-Bar französische Snacks genießen. Die „Lanai Bar“ und die Bar auf dem Pooldeck sorgen für einen garantiert wundervollen Ausblick, während es sich im Club The Cube ausgelassen feiern lässt. In der Eisbar lässt sich Eis genießen, während man in der „Tokyo Bar“ asiatische Drinks probieren kann.

Das 5. Element sorgt für eine Erfrischung nach dem Sport und in der Vinothek lassen sich edle Tropfen verköstigen. In der Rossini-Bar kann man einen Aperitif vorm Dinner im gleichnamigen Restaurant einnehmen, während die Nova Bar Drinks für verschiedene Shows im Theatrium bietet. Die „Loge Bar 7“ lädt zur Entspannung ein. Im „Cafe Mare“ werden Kaffeeliebhaber fündig, während Passagiere in der Casino Bar ihr Spielglück versuchen können.

17 Restaurants: Buffet-Restaurants, Snack Bars, Spezialitäten-Restaurants und À-la-Carte-Restaurants

Asiatische, amerikanische, deutsche, französische und italienische Küche

Vegane, vegetarische sowie Fisch- und Fleischgerichte

17 Bars und Clubs mit verschiedenen Themen und Musik

3 Lounges

Hier ist der Beach Club abgebildet, der seine Gäste zu Glamour einlädt:

Einkaufen auf der AIDAnova: Bei diesen Shops werden Trendsetter fündig

Auf der AIDAnova werden Shopping-Begeisterte vermutlich fündig. Von aktuellen Modetrends über Schmuck bis hin zu Kosmetik ist für jeden das Richtige dabei. So finden sich auf den drei Shopping-Decks viele bekannte Marken wie Tommy Hilfiger, BRAX, Thomas Sabo, AIDA Merchandise, TAG Heuer, Paul Hewitt, Liebeskind Berlin, Fjällräven, RayBan uvm. Besonderheit auf der AIDAnova ist ein Store des Luxuslabels Chanel.

3 Decks

1.098 m2

Mode, Schmuck, Kosmetik uvm.

Das folgende Bild vermittelt einen Eindruck davon, wie schön der Spa-Bereich gestaltet ist, der neben Whirlpools tolle Features bereithält:

Sport und Wellness auf der AIDAnova: So vielfältig ist das Angebot

Sowohl Sport-Begeisterte als auch Spa-Gänger kommen auf der AIDAnova auf ihre Kosten. So bieten Fitnessstudio, Sportdeck für Ballsportarten und Joggingparcours Möglichkeiten, sich fit zu halten. Das Angebot wird durch verschiedene Fitnesskurse wie Aerobic, Yoga, Meditation, Indoor-Fahrradfahren, TRX-Training uvm. ergänzt. Das Activity-Deck eignet sich vor allem für Familien, denn hier gibt es u.a. einen Klettergarten. Zudem bietet es Kindern mit vielen Möglichkeiten zum Planschen und Rutschen großen Wasserspaß.

Wer nach Entspannung sucht, kann es sich im Spa-Bereich gemütlich machen, der sich über 2 Decks erstreckt und mit Tepidarium, Kaminzimmer, Sonnendeck, Rasul, Thalasso, Wasserbett, Massage uvm. aufwartet. Gäste können sich hier über ein breites Angebot mit Wellnesssuiten, Pools und Whirlpools freuen, während Entspannungsinseln eine kleine Auszeit ermöglichen. Finnische Sauna, Aromasauna, Biosauna, Dampfsauna und Kelosauna bieten zudem ein breites Angebot für gelernte Saunagänger.

30 kostenfreie Fitnesskurse pro Woche

Fitnessaußenbereich

Activity-Deck

Sportaußendeck mit Ballsportarten

Spa-Bereich über 2 Decks

5 verschiedene Saunen

2 Wellnesssuiten

21 Pools

3 Outdoor-Whirlpools

1 Indoor Whirlpool

Cabanas: Entspannungsinseln

Klettergarten auf der AIDAnova © AIDACruises | AIDACruises

Das kulturelle Entertainment-Angebot auf der AIDAnova: Zwischen Theater und TV-Studio

Kulturelle Angebote gibt es ebenfalls: So werden im TV-Studio X Shows wie Gameshows, Comedy-Programme und bekannte TV-Sendungen produziert. Dabei können bis zu 500 Gäste live vor Ort dabei sein. Im gläsernen 360 ° Theatrium finden Live-Musik, Theater und Artistik-Aufführungen statt. Im Escape Room „Mystery Room“ können Abenteuerlustige zudem ihren inneren Ermittler testen.

TV-Studio X

Escape Room „Mystery Room“

Theatrium mit wechselnden Shows

Balkonkabine auf der AIDAnova © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Kabinen auf der AIDAnova: So wohnlich ist das Schiff von innen

Die AIDAnova bietet ihren Gästen verschiedenste Kabinen-Optionen. Dabei stehen insgesamt 2.600 Kabinen in 21 Kabinenvarianten für Passagiere zur Verfügung, wovon 1.880 außen sowie 720 innen liegen und einige behindertengerecht gestaltet sind. Neben den barrierefreien Innenkabinen, barrierefreien Verandakabinen Komfort und barrierefreien Meerblickkabinen gibt es zudem reguläre Innenkabinen, Meerblickkabinen, Balkonkabinen und Verandakabinen Komfort sowie Einzelkabinen Innen und mit Balkon. Wer es etwas luxuriöser mag, kann sich außerdem über die Verandakabinen Deluxe, Junior-Suiten, Suiten sowie Penthouse-Suiten freuen.

Das Bad der Premium Suite auf der AIDAnova © AIDA Cruises | AIDA Cruises

Technische Daten Länge 337 m Breite 42 m Geschwindigkeit 17 Knoten (ca. 31 kmh) Gewicht 180.000 Tonnen Leistung 61.760 kW Tiefgang 8,6 m

Mit der AIDAnova verschiedene Reiseziele erkunden

Wer sich auf die AIDAnova begibt, kann sich über eine Vielzahl an Reiserouten freuen. So lassen sich die Ostsee sowie West- und Nordeuropa entdecken. Die verschiedenen Routen der Reiseziele inklusive Preise für 2024 sind im Folgenden aufgeführt.

Reiserouten Ostsee

3 Tage-Kurzreise nach Århus + Kopenhagen: ab ca. 940 Euro pro Person

ab ca. 940 Euro pro Person 3 Tage-Kurzreise nach Oslo + Skagen: ab ca. 1.080 Euro pro Person

ab ca. 1.080 Euro pro Person 7 Tage-Reise Norwegen ab Hamburg nach Kiel: ab ca. 979 Euro pro Person

ab ca. 979 Euro pro Person 7 Tage-Reise Skandinavische Highlights ab Kiel: ab ca. 939 Euro pro Person

ab ca. 939 Euro pro Person 7 Tage-COMEDY Cruise nach Skandinavien: ab ca. 1.329 Euro pro Person

ab ca. 1.329 Euro pro Person Alle Ostsee-Reisen der AIDAnova ansehen*

Reiserouten West- und Nordeuropa

5 Tage-Kurzreise nach England + Frankreich: ab ca. 820 Euro pro Person

ab ca. 820 Euro pro Person 4 Tage-Kurzreise nach Oslo: ab ca. 470 Euro pro Person

ab ca. 470 Euro pro Person 7 Tage-Reise Metropolen ab Hamburg: ab ca. 829 Euro pro Person

ab ca. 829 Euro pro Person 7 Tage-Reise Norwegen ab Hamburg: ab ca. 899 Euro pro Person

ab ca. 899 Euro pro Person 7 Tage-Norwegen + Dänemark ab Hamburg: ab ca. 1.180 Euro pro Person

ab ca. 1.180 Euro pro Person 7 Tage-Reise Norwegen ab Kiel: ab ca. 935 Euro pro Person

ab ca. 935 Euro pro Person 7 Tage-Reise Norwegen von Kiel nach Hamburg : ab ca. 1.715 Euro pro Person

: ab ca. 1.715 Euro pro Person 14 Tage-Große Skandinavien-Reise ab Kiel: ab ca. 1.849 Euro pro Person

ab ca. 1.849 Euro pro Person 14 Tage-Reise Metropolen + Skandinavien ab Hamburg: ab ca. 2.955 Euro pro Person

ab ca. 2.955 Euro pro Person Alle Nordeuropa-Reisen der AIDAnova ansehen*

Erfahrungen: So wird die AIDAnova bewertet

Ausgehend von verschiedenen Kriterien hat der Kreuzfahrt-Guide 2024 die AIDAnova bewertet. Dabei punktet sie vor allem mit ihrer Familienfreundlichkeit sowie dem breiten Fitness-Angebot.

Familienfreundlichkeit: 5/5 Sterne

Fitness- und Wellness-Angebot: 5/5 Sterne

Info- und Entertainment: 4,5/5 Sterne

Gastronomisches Angebot: 4/5 Sterne

Service-Qualität: 3/5 Sterne

Routing: 2,5/5 Sterne

Aktuelle Position der AIDAnova live verfolgen

Wer die Live-Position der AIDAnova beobachten möchte, kann dies auf der interaktiven Karte der AIDA tun.

Mit der Webcam der AIDAnova den Meeresblick genießen

Über die Webcam der AIDAnova kann man zudem den Blick vom Bug des Schiffes aus genießen.

