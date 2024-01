Hamburg. Was gehört für die anstehende Kreuzfahrt in den Reisekoffer? Wir verraten, was Sie auf Ihrer Schiffsreise unbedingt mitnehmen sollten.

Was ziehe ich auf einer Kreuzfahrt an? Wie lange muss mein Reisepass gültig sein? Muss ich einen Adapter für die Kabine besorgen? Neben der Vorfreude auf den Urlaub stellt sich nicht nur bei Kreuzfahrt-Neulingen vor Reiseantritt die Frage, was man alles in den Koffer packen sollte. Denn wenn etwas im Gepäck fehlt, ist das am Ankunftsort oft ärgerlich. Vor allem bei Kreuzfahrten, die mehrere Seetage vorsehen, empfiehlt es sich, vorausschauend zu packen.

Kreuzfahrt-Liste: Reisepass, Versicherungskarte, Zahlungsmittel

Vorweg: Zur Grundausstattung für den geplanten Urlaub auf dem Schiff gehören wichtige Dokumente wie Reisepass(Achtung: Datum beachten! Das Dokument muss noch mindestens sechs Monate nach Reiseende gültig sein), Führerschein, Krankenversicherungskarte und Zahlungsmittel (EC- und Kreditkarte und gegebenenfalls eingetauschte Landeswährung).

Die Packliste für Kreuzfahrten richtet sich zum Teil nach Zielgebiet und Reisezeit. Im Urlaub auf hoher See kann es auch schon mal hitzig oder stürmisch zugehen – und darauf sollten Sie vorbereitet sein. Je nach Urlaubsort empfiehlt es sich, vorab einen kleinen Wettercheck vorzunehmen, um die Wahl der Kleidung an die gegebenen Bedingungen anzupassen.

Kein Kreuzfahrt-Urlaub ohne Reiseapotheke

Im Sommer und vor allem auf Karibik-Kreuzfahrten sind Kopfbedeckungen mit integriertem UV-Schutz wie Hüte oder Mützen und eine Sonnenbrille mit UV-Schutz zum Schutz der Augen ein Muss. Neben passender Kleidung für die Zielgebiete bietet es sich an, einen Windbreaker oder eine wärmere Jacke für die kühle Brise an Seetagen mitzunehmen.

Und auch für mögliche Krankheitsfälle sollte man besser vorbereitet sein. „Wir empfehlen neben persönlichen Arzneimitteln eine Basisausstattung an Medikamenten einzupacken, um gegen etwaige Seekrankheit, Erkältung oder Durchfall gewappnet zu sein”, so Kristin Stancikas vom Online-Reisebüro „kreuzfahrtberater.de“ auf Nachfrage. Ebenfalls wichtig: eine Elektrolytlösung, die Ihrem Körper im Krankheitsfall Mineralstoffe und verlorene Flüssigkeit zurückgibt. Alle lebenswichtigen Medikamente sollten im Handgepäck verstaut werden.

Mit einer gut ausgestatteten Reiseapotheke können Sie kleinere gesundheitliche Beschwerden selbst behandeln. © Shutterstock / Kenishirotie | Kenishirotie

Doch wie verhält es sich an Bord mit den Steckdosen, um elektronische Geräte wie Smartphones oder Laptops aufzuladen? Mittlerweile verfügen zwar viele Schiffe über USB-Lademöglichkeiten, dennoch empfiehlt es sich laut der Kreuzfahrt-Expertin vor Reisebeginn einmal zu prüfen, wie die Stromversorgung in der gebuchten Kabine ist. „Dementsprechend kann man dann einen Adapter mit an Bord nehmen. Unabhängig davon bietet es sich an, eine Powerbank fürs Handy sowie eine Mehrfachsteckdose mit einzupacken.“

Extra-Tipp fürs Handgepäck

Was für Transatlantik-, Mittelmeer- und Karibik-Kreuzfahrten unbedingt in den Koffer oder das Handgepäck sollte: „An Seetagen kann man sehr gut Ausschau nach Meerestieren halten. Wer gerne Wale beobachtet oder Wasserschildkröten und Delfine entdecken möchte, der sollte ein Fernglas einpacken“, so Stancikas. Hier gilt: Qualität zahlt sich aus! Da die Lichtverhältnisse auf Kreuzfahrten eher schlecht sind, sollte man auf Ferngläser mit größeren Objektivlinsen setzen. Wer beispielsweise andere Schiffe auf dem offenen Meer beobachten möchte, trifft mit einem Marine-Fernglas eine gute Wahl.

Kreuzfahrt-Profis haben es immer im Gepäck: Mit einem hochwertigen Fernglas lassen sich auf der Reise Tiere, Landschaften und andere Schiffe aus der Ferne erkunden. © stock.adobe.com | Maridav

Extra-Packtipp: Am Anreisetag in wärmere Gebiete ein paar kurze, leichte Kleidungsstücke im Handgepäck verstauen, da der Koffer in der Regel erst gegen Nachmittag auf der Kabine ist.

Sollten Sie jedoch mal etwas vergessen haben: keine Sorge! Mittlerweile gibt es auf vor allem auf den größeren Kreuzfahrtschiffen fast alles in kleinen Shops an Bord oder spätestens beim nächsten Landausflug zu kaufen.