Berlin. Die AIDAluna sorgt mit ihrer LED-Leinwand auf dem Pooldeck für unvergessliche Filmmomente und wartet mit weiteren Features auf.

AIDA-Cruises gehört zu den führenden Anbietern auf dem deutschen Kreuzfahrt-Markt und steuert mit einer Flotte von insgesamt elf Schiffen diverse Ziele in Europa und Übersee an. Im Artikel erfahren Sie alles Wichtige zur AIDAluna, einem der derzeit ältesten noch aktiven Schiffe der Reederei.

Inhalt dieses Artikels:

1. Steckbrief: Die wichtigsten Fakten zur AIDAluna

2. Angebot auf der AIDAluna: Restaurants & Bars

3. Einkaufen an Bord

4. Sport und Wellness auf der AIDAluna

5. Kulturelle Angebote

6. Kabinen-Modelle

7. Routen der AIDAluna

8. Erfahrungen und Bewertung der AIDAluna

9. Aktuelle Position der AIDAluna

AIDAluna: Das ideale Kreuzfahrtschiff für Filmliebhaber

Als drittes Kreuzfahrtschiff der Sphinx-Klasse ging die AIDAluna 2009 an den Start. Somit führte sie im Vergleich zu ihren beiden Vorgängerinnen AIDAdiva und AIDAbella eine große LED-Leinwand auf dem Pooldeck ein, auf der Passagiere sich das Kinogefühl direkt aufs Meer holen können. Zudem zeichnet sie sich erstmals durch eine Lasershowanlage aus, die sowohl Klein als auch Groß begeistert.

Deckplan der AIDAluna: So sieht es auf dem Schiff aus

Auf der Website von AIDA finden Sie den Deckplan der AIDAluna.

Wichtige Infos im Überblick Baujahr 2009 Klasse Sphinx-Klasse Passagiere Min. 2.050 - Max. 2.500 Passagierdecks 11 Crew 646 Kabinen 1.025 Geeignet für Singles & Paare, Familien

Restaurants auf der AIDAluna: So vielfältig ist das kulinarische Angebot

Mit den acht Restaurants finden die Passagiere an Bord der AIDAluna verschiedene Küchen. Im „Buffalo Steakhouse“ sind Steak- und Grillspezialitäten zu finden, das „Markt“-Restaurant präsentiert täglich neue europäische Spezialitäten. Pizzaliebhaber können im „Best Pizza @ Sea“ aus diversen Pizzen wählen und das Gourmet-Restaurant „Rossini“ lockt mit Spitzenküche.

Neben verschiedenen Restaurants gibt es zehn Bars und Cafés, um Heiß- und Kaltgetränke zu sich zu nehmen. Zur Abkühlung bietet sich die „Beachbar“ an, im Club „Anytime Bar“ können Gäste unter freiem Himmel zu DJ-Sets tanzen und die „Time Out Bar“ ist ideal für eine kurze Pause zwischendurch.

8 Restaurants: Buffet-Restaurants, Spezialitäten-Restaurants & À-la-Carte-Restaurants

Deutsche, mediterrane, europäische, orientalische, südamerikanische & japanische Küche

10 Bars, Cafés & Clubs

3 Lounges

Einkaufen auf der AIDAluna: Hier macht Shoppen Spaß

Auf Deck 10 erwartet die Passagiere die AIDA-Shoppingwelt, ein Ort, an dem sie Souvenirs für zu Hause sowie Kunstwerke erwerben können. Ebenfalls erhältlich sind Bekleidung, Kosmetikprodukte, Parfums, Schmuck und weitere Accessoires.

Kunst

Parfums

Schmuck

Mode

Kosmetik

Fitness & Wellness an Bord der AIDAluna genießen

An Bord haben die Passagiere die Möglichkeit, aus einer Vielzahl von Sportarten und Kursen zu wählen, auf dem Joggingparcours ihr Ausdauertraining zu absolvieren oder sich durch Personal Training individuell beraten und anleiten zu lassen. Entspannen lässt es sich im Spa-Bereich, der diverse Behandlungen und Massagen anbietet und mit Whirpools, Saunen und Erlebnisduschen für Erholung sorgt.

2.300 Quadratmeter Spa-Bereich

6.400 Quadratmeter Sonnendeck

8 Pools

Vielfältige Sportangebote: Joggingparcours, Fitness, Yoga, Pilates uvm.

Entertainment auf der AIDAluna: Das hat sie ihren Gästen zu bieten

Das Unterhaltungsangebot auf der AIDAluna ist vielfältig. Im Theatrium werden Shows angeboten, die sowohl für die ganze Familie als auch speziell für Kinder und Jugendliche geeignet sind. Singles und Paare können das täglich wechselnde Programm aus Bühnenshows, Artistik und Tanzvorführungen genießen oder im Club zu DJ-Sets tanzen.

Theatrium mit wechselndem Programm: Artistik, Tanz, Gesang, Mitmach-Shows, TV-Formate

Familienspiele

Live-Musik

DJ

Disco

Casino

Kabinen-Angebote auf der AIDAluna

Auf der AIDAluna stehen den Passagieren insgesamt 1.025 Kabinen zur Verfügung. Neben barrierearmen Kabinen gibt es Innenkabinen sowie Meerblickkabinen. In den Balkonkabinen kann man die frische Meeresbrise genießen. Für einen besonders luxuriösen Aufenthalt können außerdem Junior Suiten und reguläre Suiten bis zu 44 Quadratmeter Größe gebucht werden.

Technische Daten Länge 252 m Breite 32 m Geschwindigkeit 21,8 Knoten (ca. 40 kmh) Gewicht 69.203 Tonnen Leistung 36.000 kW Tiefgang 7,3 m

Routen der AIDAluna: Diese Regionen können Sie erkunden

Egal ob Sie lieber europäische Gewässer entdecken oder das türkisfarbene Meer der Karibik bestaunen wollen: Die AIDAluna steuert verschiedene Ziele in der Ostsee sowie in West- und Nordeuropa an und hat verschiedene Transreisen im Angebot.

Routen Ostsee

3 Tage „Kurzreise nach Göteborg & Kopenhagen“: ab ca. 769 Euro pro Person

ab ca. 769 Euro pro Person 4 Tage „Kurzreise nach Kristiansand & Kopenhagen“: ab ca. 419 Euro pro Person

ab ca. 419 Euro pro Person 4 Tage „Kurzreise nach Oslo & Kopenhagen ab Kiel“: ab ca. 649 Euro pro Person

ab ca. 649 Euro pro Person 4 Tage „Kurzreise nach Dänemark ab Hamburg“: ab ca. 1.115 Euro pro Person

ab ca. 1.115 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Schweden, Polen & Dänemark ab Kiel“: ab ca. 1.805 Euro pro Person

ab ca. 1.805 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Ostsee ab Kiel“: ab ca. 2.060 Euro pro Person

ab ca. 2.060 Euro pro Person Alle Ostsee-Reisen der AIDAluna ansehen*

Routen West- und Nordeuropa

3 Tage „Kurzreise nach Göteborg & Kopenhagen ab Kiel“: ab ca. 965 Euro pro Person

ab ca. 965 Euro pro Person 3 Tage „Kurzreise nach Arhus & Kopenhagen ab Kiel“: ab ca. 1.040 Euro pro Person

ab ca. 1.040 Euro pro Person 4 Tage „Kurzreise nach Kristiansand & Kopenhagen“: ab ca. 980 Euro pro Person

ab ca. 980 Euro pro Person 4 Tage „Kurzreise nach Oslo & Kopenhagen ab Kiel“: ab ca. 1.030 Euro pro Person

ab ca. 1.030 Euro pro Person 4 Tage „Kurzreise nach Kristiansand & Kopenhagen ab Kiel“: ab ca. 1.030 Euro pro Person

ab ca. 1.030 Euro pro Person 4 Tage „Kurzreise nach Oslo & Kopenhagen“: ab ca. 1.060 Euro pro Person

ab ca. 1.060 Euro pro Person 5 Tage „Kurzreise nach Schottland“: ab ca. 1.350 Euro pro Person

ab ca. 1.350 Euro pro Person 6 Tage-Reise „Schottische Highlights ab Hamburg“: ab ca. 1.820 Euro pro Person

ab ca. 1.820 Euro pro Person 6 Tage-Reise „Schottische Highlights ab Hamburg 2“: ab ca. 1.820 Euro pro Person

ab ca. 1.820 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Norwegens Fjorde ab Kiel“: ab ca. 1.985 Euro pro Person

ab ca. 1.985 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Norwegen ab Kiel“: ab ca. 1.205 Euro pro Person

ab ca. 1.205 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Norwegen mit Spitzbergen & Lofoten“: ab ca. 2.129 Euro pro Person

ab ca. 2.129 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Winter im hohen Norden ab Hamburg“: ab ca. 2.825 Euro pro Person

ab ca. 2.825 Euro pro Person 19 Tage-Reise „Highlights am Polarkreis von Kiel nach Hamburg“: ab ca. 2.319 Euro pro Person

ab ca. 2.319 Euro pro Person 19 Tage-Reise „Highlights am Polarkreis 1“: ab ca. 2.699 Euro pro Person

ab ca. 2.699 Euro pro Person 19 Tage-Reise „Highlights am Polarkreis ab Hamburg“: ab ca. 4.860 Euro pro Person

ab ca. 4.860 Euro pro Person 21 Tage-Reise „Island & Grönland“: ab ca. 6.155 Euro pro Person

ab ca. 6.155 Euro pro Person 22 Tage-Reise „Grönland & Island“: ab ca. 4.499 Euro pro Person

ab ca. 4.499 Euro pro Person Alle Westeuropa-Reisen der AIDAluna ansehen*

Alle Nordeuropa-Reisen der AIDAluna ansehen*

Routen Transreisen

19 Tage-Reise „Highlights ab Polarkreis von Kiel nach Hamburg“: ab ca. 2.319 Euro pro Person

ab ca. 2.319 Euro pro Person 19 Tage-Reise „Von der Dominikanischen Republik nach Hamburg 3“: ab ca. 3.390 Euro pro Person

ab ca. 3.390 Euro pro Person 25 Tage-Reise „Von Martinique nach Hamburg 1“: ab ca. 4.615 Euro pro Person

ab ca. 4.615 Euro pro Person Alle Transreisen der AIDAluna ansehen*

So bewertet der Kreuzfahrt-Guide 2024 die AIDAluna

Mithilfe einiger Kriterien bewertet der Kreuzfahrt Guide die Schiffe der AIDA-Flotte. Dabei hebt sich die AIDAluna vor allem dank ihrer Familienfreundlichkeit und des Sport- sowie Wellnessangebotes positiv hervor.

Familienfreundlichkeit: 5/5 Sterne

Fitness- und Wellness-Angebot: 5/5 Sterne

Info- und Entertainment: 4/5 Sterne

Gastronomisches Angebot: 3/5 Sterne

Service-Qualität: 3/5 Sterne

Routing: 3/5 Sterne

Kreuzfahrt Guide: Das steckt dahinter Der „Kreuzfahrt Guide“ wird einmal im Jahr vom Hamburger Abendblatt herausgegeben. Auf knapp 300 Seiten können Leserinnen und Leser durch zahlreiche Reise-Reportagen blättern, dazu gibt es alle wichtigen Details zu den beliebtesten Hochsee- und Flussschiffen im Überblick. Mit der Verleihung des renommierten „Kreuzfahrt Guide Awards“ kürt die Redaktion die besten Schiffe des Jahres.

Aktuelle Position der AIDAluna live verfolgen

Wer die Live-Position der AIDAluna beobachten möchte, kann dies auf der interaktiven Karte der AIDA tun.

Webcam der AIDAluna: Das ist der Blick vom Bug des Schiffes

Über die Webcam der AIDAluna können Sie den aktuellen Ausblick vom Bug des Kreuzfahrtschiffes genießen.

