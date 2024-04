Hamburg. Kreuzfahrten sind beliebter denn je. Doch welche Reedereien gibt es? Von AIDA bis Windstar Cruises – eine Liste über alle Anbieter.

Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine Kreuzfahrt, wie der neueste Report des Branchenverbands CLIA zeigt. 2023 wurden weltweit 31.7 Millionen Passagiere gezählt und damit rund 7 Prozent mehr als noch 2019. Bis 2028 soll es nochmal ein Wachstum von 10 Prozent geben, so die Prognose. Hierzulande haben 2023 rund drei Millionen Menschen Urlaub auf hoher See gemacht. Doch welche Kreuzfahrt-Reedereien gibt es überhaupt und was zeichnet die Schiffe der beliebtesten und größten Reedereien aus? Eine Übersicht über alle Anbieter:

Kreuzfahrt-Reedereien im Überblick: AIDA Cruises

AIDA Cruises wurde im Jahr 1994 gegründet und hat sich seitdem zu einer der führenden und größten deutschen Kreuzfahrt-Reedereien entwickelt. Mit einer Flotte von derzeit 11 Schiffen, darunter die beliebten „AIDA Prima“ und die „AIDA Perla“, bietet die AIDA Platz für über 30.000 Passagiere.

Das Angebot an Bord ist besonders auf Familien und Kindern ausgerichtet. Auf den Schiffen wird zudem ein Konzept verfolgt, das Alleinstellungsmerkmal hat: Gewöhnlich sind Bedienrestaurants die Hauptrestaurants auf Kreuzfahrtschiffen. Bei der AIDA können sich die Gäste durch üppige Buffets schlemmen.

Costa Kreuzfahrten

Mit einer traditionsreichen Geschichte gehört die italienische Reederei Costa zu den ältesten und etabliertesten Unternehmen der Kreuzfahrtbranche. Im Jahr 1854 in Genua gegründet, startete Costa als Fracht- und Passagierschifffahrtsunternehmen. In den 1950er-Jahren begann die Reederei, auch Kreuzfahrtreisen anzubieten und expandierte in den folgenden Jahrzehnten.

Heute gehört Costa zu Carnival Corporation, dem Weltmarktführer für Kreuzfahrten. Zur Flotte gehören neun Schiffe, die eine Vielzahl von Reiserouten in verschiedenen Teilen der Welt bedienen und die für ihre luxuriösen Unterkünfte bekannt sind.

MSC Cruises

MSC Cruises wurde 1960 in Italien gegründet und ist eine der größten internationalen Kreuzfahrt-Reedereien mit Sitz in der Schweiz. Die Flotte umfasst derzeit 22 Schiffe, die eine breite Palette von Reisezielen unter anderem in Europa, der Karibik, Südamerika, dem Mittelmeer und dem Nahen Osten ansteuern. 2025 soll das 23. Mitglied der Flotte, die „MSC World America“, dazukommen.

Auf den Schiffen finden über 50.000 Passagiere Platz. An Bord wird eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten und Erlebnissen geboten – von Themenpartys über professionelle Tanz- und Fitnesskurse bis hin zu Talentwettbewerben.

TUI Cruises

Die TUI Cruises ist ein gemeinsames Unternehmen der deutschen TUI AG – dem größten Touristikunternehmen der Welt – und des US-amerikanischen Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Group und wurde 2008 gegründet. 2009 legte das Unternehmen mit dem Kauf des ersten Schiffs den Grundstein für seine „Mein Schiff“-Flotte, die sich zu einer der beliebtesten und bekanntesten Kreuzfahrtmarken im deutschsprachigen Raum entwickelt hat.

Inzwischen besitzt TUI Cruises sechs Schiffe, die mehr als 18.000 Passagiere beherbergen können. Das Besondere der „Mein-Schiff“-Flotte ist das All-Inclusive-Konzept, das den Gästen eine sorgenfreie Zeit an Bord ermöglichen soll.

Royal Caribbean

Seit ihrer Gründung im Jahr 1968 hat sich Royal Caribbean Cruises zu einer der weltweit führenden Reedereien entwickelt. Das Unternehmen betreibt derzeit die weltweit größte Kreuzfahrtflotte mit 26 Schiffen, die jährlich rund fünf Millionen Passagiere über die Weltmeere befördert. Mit der im März 2022 in Dienst gestellten „Icon of the Seas“ verfügt die Reederei zudem über das weltweit größte Kreuzfahrtschiff. Vier weitere Schiffe der britisch-amerikanischen Flotte belegen aktuell die vorderen Plätze in der Liste der 10 größten Kreuzfahrtschiffe der Welt.

Royal Caribbean hat in der Kreuzfahrtbranche zahlreiche Meilensteine gesetzt. Dazu gehören die Einführung des ersten Kreuzfahrtschiffes mit Eislaufbahn, die Entwicklung des „Neighborhood“-Konzepts auf den Oasis-Class-Schiffen sowie die Eröffnung der weltweit ersten privaten Insel für Kreuzfahrtpassagiere – Perfect Day at CocoCay in den Bahamas.

Norwegian Cruise Line

Die Gründung der Norwegian Cruise Line erfolgte 1966 durch den norwegischen Reeder Knut Kloster und den israelischen Reeder Ted Arison. Inzwischen ist das Unternehmen eine Muttergesellschaft von drei verschiedenen Reedereien und hat seinen Sitz in Miami. Die Flotte mit 17 Schiffen befördert jährlich drei Millionen Passagiere.

Norwegian Cruise Line ist für ihre Freestyle Cruising-Philosophie bekannt, die den Gästen maximale Flexibilität und Freiheit bietet. Zu den besonderen Freizeitangeboten an Bord gehören die Rennstrecke auf dem Deck der „Norwegian Bliss“, der Aqua Park mit Wasserrutschen, Broadway-Shows und der Virtual-Reality-Komplex „Galaxy Pavilion“. Zudem sticht die Flotte mit seiner exklusiven Schiff-im-Schiff-Oase „The Haven“ heraus, die luxuriöse Kabinen bietet.

P&O Cruises

P&O Cruises ist eine der ältesten Reedereien der Welt – sie wurde bereits 1837 in Großbritannien gegründet. Damals dienten die Schiffe zunächst nur dem Transport von Passagieren und Post. Doch bereits sieben Jahre wurde auf Freizeitkreuzfahrten ins Mittelmeer umgestellt.

Die Reederei gehört heute zum britisch-amerikanischen Kreuzfahrtunternehmen Carnival Corperation und besitzt eine Flotte mit sieben Schiffen. Darunter auch die „Iona“, die 2023 den fünften Platz der Schiffe mit der höchsten Passagierzahl belegt hat – das Schiff bietet Platz für 6685 Gäste. Zur Flotte gehören zudem zwei „Adults-Only“-Schiffe, die nur Passagieren ab 18 Jahren vorbehalten sind.

Auf den Schiffen der P&O-Flotte können die Gäste zwischen vielen Freizeitangeboten wählen. Dazu gehören der exklusive „The Cookery Club“, in dem Gäste unter der Anleitung von Küchenchefs kochen lernen, das luxuriöse Oasis-Spa und ein Open-Air-Kino.

Carnival Cruises

Mit insgesamt 24 Schiffen verfügt Carnival Cruise Line über die weltweit die zweitgrößte Kreuzfahrtflotte. 1972 wurde sie von Ted Arison ins Leben gerufen, nachdem er Norwegian Cruise wegen interner Differenzen verlassen musste. Unter dem Motto „Fun Ship“ bietet Carnival Cruise Line unterhaltsame Freizeitaktivitäten für Kinder und Erwachsene, wie etwa den „SkyRide“, eine Fahrradstrecke in luftiger Höhe, den „WaterWorks“-Aqua-Park mit Wasserrutschen und Pools sowie die Punchliner Comedy-Clubs.

In den jährlichen Umwelt- und Gesundheitsberichten des globalen Umweltschutzbundes „Friends of the Earth“ schneidet Carnival Cruises im Vergleich zu den anderen Reedereien mit am schlechtesten ab, zuletzt 2023 – bewertet werden unter anderem Maßnahmen zur Reduktion der Luftverschmutzung, zur Sicherung der Wasserqualität sowie die Abwasseraufbereitung.

Disney Cruise Line

Seit 1995 betreibt die Walt Disney Company eine eigene Kreuzfahrtflotte mit aktuell fünf Schiffen. Dieses Jahr noch soll mit der „Disney Treasure“ das sechste Schiff in Betrieb genommen werden; für 2025 sind die Schiffe „Disney Destiny“ und „Disney Adventure“ geplant, die beide derzeit in Deutschland gebaut werden. Gewöhnlich legen die Schiffe in Port Canaveral in Florida ab und haben Castaway Cay zum Ziel, einer Insel auf den Bahamas. Zusammen mit der Kreuzfahrt kann ein Aufenthalt im Walt Disney World Resort in Florida gebucht werden.

Das Freizeitangebot an Bord ist in erster Linie auf Familien und vor allem auf Kinder zugeschnitten. So gibt es etwa „Youth-Clubs“, in denen Kinder mit Disney-Charakteren interagieren können und das „Animator‘s Palate“-Restaurant mit interaktiven Animationen.

Welche Kreuzfahrt-Reedereien gibt es noch?

Neben den bekannten Kreuzfahrtgesellschaften gibt es auch viele kleinere Reedereien, von denen einige nicht nur Seekreuzfahrten, sondern auch Expeditionen, Fluss- oder Luxuskreuzfahrten anbieten:

American Cruise Lines

Azamara Cruises

A-Rosa

Celebrity Cruises

Celestyal Cruises

Color Line

Costa Crociere

Cunard Line

Expora Journeys

Fred. Olsen Cruise Lines

Hapag Lloyd Cruises

Holland American Line

Hurtigruten AS

Iceland Pro Cruises

Lüftner Cruises

Mano Maritime

Marella Cruises

Nicko Cruises

NYK Cruises

Phoenix Reisen

Plantours Kreuzfahrten

Poseidon Expeditions

Princess Cruises

Regent Seven Seas Cruises

Saga Cruises

Seabourn Cruise Line

Sea Cloud Cruises

Silversea Cruises

Star Clipper

Star Cruises

Tierrmare

Viking Ocean Cruises

VIVA Cruises

Windstar Cruises

