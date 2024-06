Hamburg. Sie möchten mit Ihrem Hund auf Kreuzfahrt? Welche Schiffe Haustiere mitnehmen, welche Regeln gelten und was das Tier an Bord kostet.

Kreuzfahrtschiffe, die Hunde an Bord erlauben, sind eher selten. Einige Reedereien bieten jedoch spezielle Programme oder Angebote für Haustierbesitzer an, um eine mit dem geliebten Vierbeiner möglich zu machen. Wir haben für Sie eine Liste der Reedereien, Schiffe, Regeln und wichtigen Informationen für einen Kreuzfahrturlaub mit Haustier zusammengestellt:

Kreuzfahrt mit Hund: Urlaub mit Haustiersitter

Cunard hat in seiner 180-jährigen Geschichte schon immer Tiere an Bord beherbergt. Zu den exotischsten Passagieren der Kreuzfahtlinie gehörten bereits ein Elefant, ein Affe und ein Waschbär. Auch heute dürfen es sich Hunde (und Katzen) an Bord der Queen Mary 2 bei Transatlantik-Fahrten auf einem ganzen Deck gemütlich machen. Dafür stehen insgesamt 24 Zwinger zur Verfügung.

Hunde dürfen bei Cunard ein ganzes Deck nutzen und werden von Hundesittern mit Futter und Spielzeug verwöhnt. © Anze - stock.adobe.com | Anze Furlan

Auf der Queen Mary 2 können Reisende für ihre Haustiere das All-inclusive-Paket buchen: Sogenannte Dog Master kümmern sich während der Reise auf hoher See um das Wohl der Vierbeiner. Sie versorgen die Tiere mit Futter, Hundekeksen, Decken und Spielzeug. Auch das tägliche Gassigehen können sie übernehmen.

Das einzige Manko für Haustierhalter: Zum Gästebereich haben die Vierbeiner keinen Zugang. Es gibt jedoch eine Lounge für die Besitzer. Unterbringungskosten: ab 46 Euro pro Tag.

Hundekreuzfahrten mit Hurtigruten: Wichtige Einschränkung

Die norwegische Reederei Hurtigruten erlaubt die Mitnahme eines Hundes – allerdings nur in speziell ausgestatteten Kabinen ohne Teppich. Unterbringungskosten für den Hund: ca. 16 Euro pro Tag. Mit Ausnahme der MS Nordlys und der MS Kong Harald verfügt jedes Postschiff über eine Hundekabine.

Der Nachteil: Das Tier muss während der gesamten Fahrt auf hoher See in der Hundekabine verweilen, zudem sind nur maximal vier Übernachtungen mit Hund an Bord möglich. Immerhin haben Hundehalter mehrmals am Tag die Möglichkeit, mit ihren Schützlingen Gassi zu gehen.

Sollten die speziellen Haustierunterkünfte an Bord ausgebucht sein, kann der Vierbeiner auch in einem Zwinger auf dem Autodeck untergebracht werden. Dort werden die Tiere kostenfrei transportiert. Auch andere Haustiere dürfen bei Hurtigruten einchecken. Nur auf der MS Fram und der MS Kong Harald sind Tiere nicht erlaubt.

Symbolbild: Das Flaggschiff „MS Trollfjord“ der Hurtigruten ASA © Verena Wolff/dpa-tmn | Verena Wolff

Mit Hund auf Flusskreuzfahrt: 1AVista Reisen

Seit 2009 bietet die Reederei 1AVista Flusskreuzfahrten für Reisende mit Hund an. Hier sind Hunde nicht nur erlaubt, sondern sogar erwünscht. Die Flusskreuzfahrten der Reederei führen die Passagiere über Flüsse und Kanäle in den Niederlanden und in Deutschland über den Main, den Rhein und die Mosel. Auch auf der Donau können Kunden seit 2020 Reisen buchen.

Den Hund auf die Kreuzfahrt mitzunehmen ist hier kein Problem: Im Gegensatz zu anderen Reedereien dürfen Haustiere bei 1AVista und den Schiffen wie der MS Rigoletto, der MS Normandie, der MS Junker Jörg oder der MS Poseidon sogar in der Kabine der Urlauber mitfahren. Zudem dürfen die Tiere in Gästebereiche wie den Salon, das Restaurant, den Rezeptionsbereich oder an Deck, wenn sie an der Leine geführt werden – ein großer Pluspunkt für viele Hundebesitzer.

Die Haustiere werden hier fast wie menschliche Gäste behandelt: Frisches Trinkwasser steht der Reederei zufolge sowohl in den öffentlichen Räumlichkeiten als auch in der Kabine bereit. Eine kleine Hundewiese und Leckerlis gehören 1AVista zufolge zu den Highlights an Bord. Auch Hundetrainer sind auf dem Kreuzfahrtschiff dabei und stehen für Fragen und Tipps zur Verfügung.

Die Unterbringungskosten für den Hund sind im Reisepreis pro Person verrechnet. Pro gebuchte Kabine kann bei 1AVista allerdings nur ein Hund mitgenommen werden.

Haustiere erlaubt: Mini-Kreuzfahrt mit Color Line

Bei der Reederei Color Line sind Hunde, Katzen und Frettchen auf allen Schiffen auf den Fährüberfahrten nach Norwegen erlaubt. Die Tiere müssen dafür über eigene Reisedokumente in oder aus EU- und EWR-Ländern verfügen. Je nach Schiff (Color Magic und Color Fantasy) ist für sie eine unterschiedliche Anzahl an Plätzen vorgesehen.

In Kabinen und öffentlichen Bereichen dürfen sich die Haustiere allerdings nicht aufhalten. Hunde bleiben entweder im Auto der Reisenden oder werden in Boxen auf dem Autodeck untergebracht. Während der Sommersaison von April bis September dürfen Gäste ihre Hunde draußen in einem dafür vorgesehenen Bereich betreuen – genauer gesagt auf Deck 9 der SuperSpeed ​​1 und Deck 7 der SuperSpeed ​​2. Der Besitzer muss während der gesamten Überfahrt bei dem Hund bleiben.

Für den Transport von Haustieren (zum Beispiel Hunden, Katzen und Kaninchen) und anderen Tieren (wie Pferden und Kühen) gelten unterschiedliche Richtlinien. Unterbringungskosten: ab 8 Euro pro Strecke im Auto, 14 Euro pro Strecke in der Box (Beispiel Dänemark – Norwegen). Auf der Mini-Kreuzfahrt „Oslo“ ist die Mitnahme von Haustieren dagegen nicht möglich.

Kreuzfahrt mit Hund: Wichtige Informationen und Regeln an Bord

Für eine Kreuzfahrtreise mit Hund gibt es Regelungen und Vorschriften, an die sich jeder Passagier mit vierbeiniger Begleitung halten sollte:

Für Begleit- und Blindenhunde gelten besondere Bedingungen: Die Mitnahme der speziell ausgebildeten Tiere ist in Ausnahmefällen und bei Bedarf möglich. Sollten Reisende auf die Begleitung eines Tieres angewiesen sein, müssen sie den jeweiligen Kreuzfahrtanbieter bei der Buchung darüber informieren. Blindenhunde dürfen in der Kabine des Besitzers mitreisen.

und gelten besondere Bedingungen: Die Mitnahme der speziell ausgebildeten Tiere ist in Ausnahmefällen und bei Bedarf möglich. Sollten Reisende auf die Begleitung eines Tieres angewiesen sein, müssen sie den jeweiligen Kreuzfahrtanbieter bei der Buchung darüber informieren. Blindenhunde dürfen in der Kabine des Besitzers mitreisen. Es empfiehlt sich, rechtzeitig vor Reisebeginn den Tierarzt zu konsultieren, um abzuklären, ob die notwendigen Voraussetzungen für die Ein- und Ausfuhr von Haustieren erfüllt sind.

Wichtig ist ein Impfausweis mit dem Nachweis für eine gültige Tollwutimpfung. Auch eine offizielle Bescheinigung dafür, dass der Hund aktuell gegen Zecken und Bandwürmer vorsorglich behandelt wurde, kann die jeweilige Reederei anfordern.

Es liegt in der Verantwortung des Gastes, sich über die entsprechenden Regelungen des jeweiligen Landes zu informieren und die notwendigen Dokumente und Gesundheitsbescheinigungen des Tieres mitzuführen.

Ein Zwinger muss der vorgeschriebenen Größe der jeweiligen Reederei oder des jeweiligen Schiffes entsprechen.

Die Reederei übernimmt keine Verantwortung für die Gesundheit eines Tieres während des Aufenthaltes an Bord. Die Tiere reisen auf eigene Verantwortung des Halters mit.

