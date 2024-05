Hamburg. Es gibt über 1.500 Kreuzfahrtschiffe. Einige davon haben XXL-Format. Wir stellen die 10 größten Kreuzfahrtschiffe der Welt vor.

Die berühmte RMS Titanic, die 1912 im Nordatlantik untergegangen ist, galt zu ihrer Zeit als größtes Schiff der Welt. Es war 294 Meter lang, 28 Meter breit und bot Platz für rund 2.400 Passagiere. Seitdem hat sich die Kreuzfahrt-Branche massiv weiterentwickelt: Die 10 größten Kreuzfahrtschiffe der Welt überbieten die Titanic wortwörtlich um Längen – den ersten Platz belegt ein Schiff, das mehr als das Dreifache an Passagieren beherbergen kann.

Das größte Kreuzfahrtschiff – was sind die Kriterien?

Das Ranking der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt richtet sich weder nach Länge und Höhe noch nach der Passagierzahl – das Hauptkriterium ist die sogenannte Bruttoraumzahl (BRZ), mit der sich das Volumen eines Kreuzfahrtschiffes berechnen lässt. Die BRZ ist die Standard-Formel für die Bemessung der Größe eines Schiffes ab einer Länge von 24 Metern. Sie bildet zudem die Grundlage, wenn Steuern, Abgaben, Hafengebühren oder Gebühren für Kanaldurchfahrten berechnet werden müssen.

Die 10 größten Kreuzfahrtschiffe der Welt

Ein Schiff mit einer höheren Bruttoraumzahl kann im Ranking weiter vorne liegen, auch wenn die Länge oder die Breite geringer ausfällt als bei offiziell kleineren Kreuzfahrtschiffen. Neben der Bruttoraumzahl haben wir uns daher auch die Länge und Breite sowie die Anzahl der Kabinen und Passagiere der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt angeschaut. Das sind die Top 10:

1. Icon of The Seas

Die Icon of the Seas empfängt seit Januar 2024 Passagiere. © IMAGO | ZUMA Wire

Den Spitzenplatz im Ranking der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt belegt die Icon oft the Seas – und das noch gar nicht so lange. Erst im Januar 2024 wurde das Schiff der Reederei Royal Caribbean International in Betrieb genommen. Es gehört zur Oasis-Klasse, die sich durch ein breites Freizeit- und Unterhaltungsangebot auszeichnet. In der Icon of the Sea erwartet die Passagiere unter anderem ein Aquatheater, Surfsimulationen, eine Eisarena und eine Flaniermeile mit Bars und Boutiquen („Royal Promenade“).

Bruttoraumzahl : 250.800

: 250.800 Länge : 365 Meter

: 365 Meter Breite : 65 Meter

: 65 Meter Kabinenanzahl : 2.805

: 2.805 Passagierzahl: 7.600

2. Wonder of the Seas

Die Icon of the Seas gehört zur Oasis-Klasse der Royal Caribbean. © IMAGO | ZUMA Wire

Die Wonder of the Seas muss sich mit dem zweiten Platz begnügen, nachdem sie von der Icon of the Seas entthront wurde. Ihre Jungfernfahrt hatte sie im März 2022. Das Schiff gehört ebenfalls zur Oasis-Klasse der Royal Caribbean. Das Besondere: In der Mitte der Oasis-Schiffe befindet sich eine Grünanlage – der „Central Park“ – mit rund 20.000 Pflanzen und Bäumen.

Bruttoraumzahl : 235.600

: 235.600 Länge : 362 Meter

: 362 Meter Breite : 64 Meter

: 64 Meter Kabinenanzahl : 2.750

: 2.750 Passagierzahl: 6.988

3. Symphony of the Seas

Bis 2022 war die Symphony of the Seas das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. © IMAGO | Panthermedia

Auf Platz Drei der größten Kreuzfahrtschiffe ist die Symphony of the Seas, die auch aus der Feder der Royal Caribbean stammt und erstmals 2018 in See gestochen ist. Bis 2022 hielt sie den Titel des größten Schiffs der Welt. Wenn es nach Länge und Breite gehen würde, wäre die Symphony of the Seas auf dem zweiten Platz. Denn sie ist genau so lang wie die Wonder of The Seas – und sogar noch etwas breiter. Zudem findet sich auch hier der „Central Park“. Highlights sind die über 10 Deck hohe Wasserrutsche „Ultimate Abyss“ und Balkonsimulationen auf den Kabinen.

Bruttoraumzahl : 228.081

: 228.081 Länge : 362 Meter

: 362 Meter Breite : 66 Meter

: 66 Meter Kabinenanzahl : 2.759

: 2.759 Passagierzahl: 6.780

4. Harmony of the Seas

Die Harmony of the Seas ist seit Ende 2016 in Betrieb. © IMAGO | Panthermedia

Mit Harmony of the Seas schafft es ein weiteres Kreuzfahrtschiff der Reederei Royal Caribbean ins Ranking. Nachdem es 2016 seine Kiellegung hatte, führe es zwei Jahre lang die Liste der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt an. Die Harmony of the Sea hat alles zu bieten, was die Oasis-Klasse auszeichnet – nur in etwas kleinerem Maße: Die grüne Oase in der Schiffsmitte, ein Aquatheater, fünf Pools und zahlreiche Restaurants, die den Gaumen verwöhnen.

Bruttoraumzahl : 226.963

: 226.963 Länge : 362 Meter

: 362 Meter Breite : 66 Meter

: 66 Meter Kabinenanzahl : 2.747

: 2.747 Passagierzahl: 6.780

5. Oasis of the Seas

Die Oasis of the Sea stammt von der Reederei Caribbean Royal. © IMAGO | USA TODAY Network

Die im Jahr 2009 in Betrieb genommene Oasis of the Seas legte als Typschiff den Grundstein für die Oasis-Klasse der Royal-Caribbean-Flotte. Sie war das erste Schiff, das mit den für die Oasis-Klasse charakteristischen „Neighbourhoods“ (dt. „Nachbarschaften) ausgestattet wurde. Insgesamt gibt es sieben verschiedene Erlebniswelten, zu denen unter anderem der Central Park und die Royal Promenade gehören.

Bruttoraumzahl : 225.282

: 225.282 Länge : 362 Meter

: 362 Meter Breite : 66 Meter

: 66 Meter Kabinenanzahl : 2.700

: 2.700 Passagierzahl: 6.300

6. MSC World Europa

Das Kreuzfahrtschiff MSC Europa verfügt über einen Wasserpark. © IMAGO | USA TODAY Network

Die MSC Europa ist ein Kreuzfahrtschiff, das zur Flotte der MSC Cruises gehört und seit 2022 in Betrieb ist. Das Freizeitangebot ist ähnlich groß wie auf den Oasis-Schiffen: Die Passagiere können sich auf einen Aquapark mit Virtual-Reality-Technologie freuen, sich in unzähligen Restaurants kulinarisch austoben und sich im luxuriösen MSC Yacht Club verwöhnen lassen.

Bruttoraumzahl : 215.863

: 215.863 Länge : 333 Meter

: 333 Meter Breite : 47 Meter

: 47 Meter Kabinenanzahl : 2.626

: 2.626 Passagierzahl: 5.252

7. MS Iona

Das Kreuzfahrtschiff MS Iona wurde in Deutschland gebaut. © IMAGO | Pond5 Images

Das siebtgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt, die MS Iona, stammt von der britischen Reederei P&O Cruises. Es wurde bis 2020 in Deutschlandfertiggestellt. Zu diesem Zeitpunkt galt es als größtes Kreuzfahrtschiff, das jemals hierzulande gebaut wurde. 2022 hatte die MS Iona ihre Jungfernfahrt. Das Herz des Schiffs bildet ein verglastes, drei Deck hohes „Grand Atrium“. Zudem verfügt das Schiff über vier Swimmingpools und 18 Whirlpools.

Bruttoraumzahl : 184.700

: 184.700 Länge : 344 Meter

: 344 Meter Breite : 42 Meter

: 42 Meter Kabinenanzahl : 2.600

: 2.600 Passagierzahl: 5.200

8. AIDAcosma/AIDAnova

Die AIDAcosma teilt sich den achten Platz mit der AIDAnova. © Laci Perenyi | Laci Perenyi

Im Jahr 2022 wurde ein weiterer Luxusleiner in Betrieb genommen – die AIDACosma der deutschen Reederei AIDA Cruises. Sie ist eines der wenigen Schiffe, das vollständig auf umweltschonenderes Flüssigerdgas setzt. Zudem ist das Schiff eine Weiterentwicklung der AIDAnova von 2018. Strenggenommen teilen sich die beiden Schiffe den achten Platz, da sie sich in Länge und Breite nicht unterscheiden und eine gleichhohe Bruttoraumzahl besitzen. Im Vergleich zum Schwesterschiff hat die AIDACosma mehr Außenflächen – es gibt vier Sonnendecks mit Jacuzzis und Pools sowie zwei „Skywalks“: Gläserne Böden ermöglichen einen direkten Blick aufs Meer.

Bruttoraumzahl : 183.858

: 183.858 Länge : 337 Meter

: 337 Meter Breite : 42 Meter

: 42 Meter Kabinenanzahl : 2.600

: 2.600 Passagierzahl: 5.464

9. Carnival Celebration

Das Kreuzfahrtschiff Carinval Celebration ist Ende 2022 in See gestochen. © IMAGO | ZUMA Wire

Die Carnival Celebration der US-amerikanischen Reederei Carnival CruiseLine schafft es auf den neunten Platz. Die erste Kreuzfahrt mit Passagieren fand Ende 2022 statt. Vor allem für Kinder und Jugendliche hat die Carnival Celebration einiges zu bieten: Der „Ultimate Playground“ ist wie ein Freizeitpark konzipiert, der unter anderem eine Achterbahn beherbergt. Für Freizeitspaß sorgt zudem ein Wasserpark und ein Sportcenter.

Bruttoraumzahl : 183.521

: 183.521 Länge : 344 Meter

: 344 Meter Breite : 42 Meter

: 42 Meter Kabinenanzahl : 2.682

: 2.682 Passagierzahl: 5.374

10. Carnival Jubilee

Die Carnival Jubilee feierte im Februar 2024 ihren Einstand. © IMAGO | Lobeca

Etwas mehr als ein Jahr nach der Kiellegung der Carnival Celebration feierte mit der Carnival Jubilee ein weiteres Modell der Carnival Cruise ihren Einstand – Im Februar 2024 erfolgte die Taufe. Genau wie das Vorgängermodell verfügt die Carnival Jubilee über eine Achterbahn, ein Fitnesscenter und ein Wellnessbereich.

Bruttoraumzahl : 183.00

: 183.00 Länge : 345 Meter

: 345 Meter Breite : 42 Meter

: 42 Meter Kabinenanzahl : 2.626

: 2.626 Passagierzahl: 5.282

