Berlin. Die AIDAcosma kann mit LNG-Flüssiggas-Antrieb betrieben werden. Der Antrieb ist nicht das einzige Highlight des Kreuzfahrtschiffes.

AIDACruises, der führende Anbieter im deutschen Kreuzfahrtmarkt, revolutionierte 1996 die Schiffsreisen durch die Einführung des Clubschiff-Konzepts. Dieses brach mit vielen herkömmlichen Konventionen: Statt des klassischen Tischservice werden auf den Schiffen Buffets angeboten, strenge Dresscodes wurden eliminiert und die Gäste werden informell geduzt. Heute liegt der Schwerpunkt bei Kreuzfahrten vor allem auf Entertainment, sportlichen Angeboten und Wellness.

Inhalt dieses Artikels:

1. Steckbrief: Die wichtigsten Fakten zur AIDAcosma

2. Angebot auf der AIDAcosma: Restaurants & Bars

3. Einkaufen an Bord

4. Sport und Wellness auf der AIDAcosma

5. Kulturelle Angebote

6. Kabinen-Modelle

7. Routen der AIDAcosma

8. Kreuzfahrt Guide Award 2023

9. Aktuelle Position der AIDAcosma

AIDAcosma: Die große Schwester der AIDAnova

Als zweites Schiff der AIDA-Kreuzfahrtflotte folgte nach der AIDAnova in 2018 die AIDAcosma als Teil der Helios-Klasse in 2021. Als große Schwester kann sie ebenfalls mit LNG-Flüssiggas angetrieben werden und verfügt mit 2.732 Kabinen über zusätzlichen Platz, wo mehr als 6.500 Passagiere unterkommen können.

Deckplan der AIDAcosma: Aufteilung des Schiffes

Auf der Website von AIDA finden Sie den Deckplan der AIDAcosma.

Wichtige Infos im Überblick Baujahr 2021 Klasse Helios-Klasse Passagiere Min. 5.228 - Max. 6.880 Passagierdecks 17 Crew-Mitglieder 1.500 Kabinen 2.732 Geeignet für Familien, Paare & Singles

ANZEIGE ANZEIGE News Conversion-Element Kreuzfahrten und mehr Nächste Reise schon gebucht? Hier finden Sie passende Angebote. Nächste Reisen der AIDAcosma Angebote bei Globista entdecken

Auf der AIDAcosma können Passagiere viele Angebote genießen

Nicht nur Sport-Fans kommen auf der AIDAcosma voll auf ihre Kosten. Auch Spa-Gänger können sich über viele Wellness-Angebote freuen, während die verschiedenen Themen-Restaurants die Gäste auf eine kulinarische Weltreise mitnehmen. Bars und Clubs sorgen für ausgelassene Feierlaune, während die Geschäfte an Bord Shopping-Momente schaffen. Mit den vielen Entertainment-Angeboten wird zudem auch für ausreichend Unterhaltung gesorgt.

Restaurants auf der AIDAcosma: Diese kulinarischen Highlights erwarten die Gäste

Auf der AIDAcosma können Gäste in insgesamt 17 Restaurants schlemmen. So finden sie im Yachtclub-Restaurant ein Buffet für Frühstück, Mittagessen & Dinner, während das „Beach House“ leckere Crossover-Küche in entspannter Strand-Atmosphäre bietet. Asiatische Küche wird im „Teppanyaki Asia Grill“ angeboten und im „Ocean‘s“-Fischrestaurant finden sich allerlei Köstlichkeiten aus dem Meer. Das „Mamma Mia“ und „Bella Donna“ bieten italienische Küche und das „Markt“-Restaurant wartet mit europäischen Delikatessen auf. Das „French Kiss“ eignet sich vor allem für Gäste mit einer Vorliebe für Süßes, denn hier lassen sich französische Törtchen & Co. verköstigen.

Fans amerikanischer Küche werden sich am „Best Burger @ Sea“ und dem „Churrascaria“-Steakhouse erfreuen, wo es leckere Grillspezialitäten gibt. Im „East“-Restaurant werden asiatische Gerichte angeboten, im Brauhaus findet sich bodenständige deutsche Hausmannskost. Das Fuego-Restaurant eignet sich vor allem für die kleinen Gäste, wo sie Fischstäbchen und Pizza finden. Das Gourmet-Restaurant „Rossini“ bietet Spitzenküche, während sich im „Sushi House“ japanische Köstlichkeiten finden lassen. Wer hingegen nach einem schnellen Imbiss sucht, wird an den Streetfood-Ständen fündig, während man sich im „Time Machine“ auf eine kulinarische Zeitreise begeben kann.

Das „Beach House“-Restaurant bietet Gerichte in entspannt-maritimer Atmosphäre:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDAcosma (@aida._cosma) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Neben Restaurants bieten auch zahlreiche Bars und Clubs Drinks und Feierspaß. Die Nähe zum Meer können Gäste in der „Lanai Bar“ und der „Ocean Bar“ genießen. In der „Rock Box Bar“ gibt es Live-Musik und in der „Art Bar“ können Passagiere Kunst bestaunen. Romantisch wird es in der „French Kiss Bar“, während das Pooldeck von Silent Party bis zur Lasershow alles bietet. Im Club „The Cube“ können Gäste tanzen bis die Füße schmerzen und in der Eisbar leckere Eiscreme genießen.

Asiatisch inspirierte Drinks gibt es in der „Tokyo Bar“, während sich in der Vinothek verschiedene Weine kosten lassen. Die „Rossini Bar“ bietet den passenden Aperitif vor dem Luxus Dinner im gleichnamigen Restaurant und die „Cosma Bar“ versorgt die Zuschauer der Shows im Theatrium mit leckeren Spirituosen. Die „Loge 7 Bar“ lockt mit entspannter Atmosphäre und natürlich darf auch die AIDA Bar nicht fehlen. Kaffee und Tee finden sich im „Café Mare“ und in der „Casino Bar“ können Passagiere ihr Glück versuchen.

17 Restaurants: Buffet-Restaurants, Snack Bars, Spezialitäten-Restaurants & À-la-Carte-Restaurants

Asiatische, amerikanische, deutsche, französische & italienische Küche

Vegane, vegetarische sowie Fisch- und Fleischgerichte

17 Bars & Clubs mit verschiedenen Themen & Musik

3 Lounges

Einkaufen auf der AIDAcosma: Diese Geschäfte lassen das Shopping-Herz höher schlagen

Für Shopping-Begeisterte finden sich auf insgesamt drei Decks viele Möglichkeiten zum Geld ausgeben auf der AIDAcosma. Dabei können Passagiere auf dem Schiff zoll- und steuerfrei shoppen. Es finden sich viele bekannte Marken wie Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss und Rituals, aber auch Luxus Labels wie Breitling und Prada. Bei Ray Ban kann man die passenden Reise-Accessoires kaufen.

3 Decks voller Shopping-Möglichkeiten

1.098 m² Shopping-Bereich

Modetrends, Accessoires, Schmuck, Kosmetik, AIDA-Fanartikel usw.

Im Infinity-Pool wird das Tauchen zu einem Erlebnis der ganz besonderen Art:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDAcosma (@aida._cosma) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Sport & Wellness auf der AIDAcosma: Hier können Gäste es sich gut gehen lassen

Die AIDAcosma bietet vielfältige Sport- und Wellness-Angebote. So können die Passagiere aus 30 kostenlosen Fitnesskursen pro Woche auswählen, um sich auch im Urlaub fit zu halten. Neben Ausdauer-Training stehen im Außenbereich Ballsportarten zur Verfügung, aber auch Trendsportarten wie Bouldern sind möglich. Neben dem freien Training sind Personal Trainings buchbar und auch für Kinder und Jugendliche gibt es ein spezielles Sportangebot.

Zur Ruhe kommen können die Passagiere in der Wellnesslandschaft, wo sie zwischen Indoor- und Outdoor-Pools sowie fünf verschiedenen Saunen, einem Kaminzimmer und privaten Sonneninseln wählen können, wo es sich Paare gemütlich machen können. Verschiedene Kosmetikanwendungen und Massagen runden das Spa-Angebot ab.

Vielfältiges Kursangebot wie Yoga, Meditation, Zumba uvm.

Bouldern an der Kletterwand

Sport & Bewegung mit Meeresblick

3.545 m² Bio Spa-Bereich

15 Pools

Saunenlandschaft

Massagen

Kosmetikanwendungen

Das folgende Bild gibt einen Einblick in das Theatrium der AIDAcosma:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDA COSMA (@aida_cosma_) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Entertainment auf der AIDAnova: Vielseitige Unterhaltungs-Angebote

Auch für die Unterhaltung wird an Bord der AIDAcosma gesorgt. So finden im gläsernen Theatrium wechselnde Shows wie artistische Darbietungen und Live-Musik statt. Wer schon immer mal bei der Aufzeichnung einer TV-Show live mit dabei sein wollte, kann dies im Studio X tun. Hier finden Comedy-Formate sowie Gameshows statt und es werden bekannte TV-Formate aufgezeichnet. Im Studio finden knapp 500 Passagiere Platz. In der „Rock Box Bar“ können sich die Gäste zudem von melodischer Live Musik verwöhnen lassen.

Theatrium mit wechselnden Shows

TV-Studio X

Rock Box Bar

So sehen die Balkonkabinen auf der AIDAcosma aus:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDA COSMA (@aida_cosma_) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Kabinen auf der AIDAcosma: Von einfach bis luxuriös

Auf der AIDAcosma finden Gäste in insgesamt 2.732 Kabinen Platz. Darunter gibt es innenliegende Einzelkabinen sowie Einzelkabinen mit Balkon mit einer Größe von knapp 10 Quadratmetern. Für bis zu 4 Personen stehen Innenkabinen und Meerblickkabinen zur Verfügung. In den Balkonkabinen können Passagiere den Blick aufs Meer genießen. Die Verandakabinen Komfort und Deluxe bieten ihnen zusätzlichen Platz, sodass 4 bis 5 Personen die Außenveranda nutzen können. Neben Kabinen stehen auf der AIDAcosma aber auch verschiedene Suiten-Modelle zur Verfügung wie Junior Suiten, Standard Suiten und Penthouse Suiten für die extra Portion Luxus.

Mit den barrierearmen Innenkabinen, Balkonkabinen, Meerblickkabinen und Verandakabinen Komfort können außerdem auch Passagiere mit eingeschränkter Mobilität ein gemütliches Zimmer beziehen und ihre Kreuzfahrt genießen.

Die Außenkabinen auf der AIDAcosma sehen folgendermaßen aus:

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von AIDA COSMA (@aida_cosma_) Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Technische Daten Länge 337 m Breite 42 m Geschwindigkeit 17 Knoten (ca. 31 kmh) Gewicht 180.000 Tonnen Leistung 61.760 kW Tiefgang 8,6 m

Diese Reiseziele kann man mit der AIDAcosma besichtigen

Wer sich für den Mittelmeerraum und den Atlantik begeistert, kann sich über die Routen der AIDAcosma ganz besonders freuen. So steuert sie Reiseziele im westlichen Mittelmeer an und führt ihre Gäste an die schönsten Orte der Kanaren. Folgende Reisen bietet AIDACruises mit der AIDAcosma an.

Reiserouten im westlichen Mittelmeer

7 Tage-Reise „Mediterrane Schätze mit Korsika ab Mallorca“ : ab ca. 1.189 Euro pro Person

: ab ca. 1.189 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Mediterrane Schätze mit Sardinien ab Barcelona“: ab ca. 1.109 Euro pro Person

ab ca. 1.109 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Mediterrane Schätze mit Korsika ab Barcelona“: ab ca. 1.109 Euro pro Person

ab ca. 1.109 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Mediterrane Schätze mit Sardinien ab Mallorca“: ab ca. 1.189 Euro pro Person

ab ca. 1.189 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Mediterrane Schätze mit Gibraltar ab Mallorca“: ab ca. 1.499 Euro pro Person

ab ca. 1.499 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Mediterrane Schätze mit Gibraltar ab Barcelona“: ab ca. 1.690 Euro pro Person

ab ca. 1.690 Euro pro Person 10 Tage-Reise „Spanien, Frankreich & Gibraltar ab Civitavecchia“: ab ca. 2.055 Euro pro Person

ab ca. 2.055 Euro pro Person 10 Tage-Reise „Spanien, Frankreich & Italien ab Civitavecchia“: ab ca. 2.320 Euro pro Person

ab ca. 2.320 Euro pro Person 10 Tage-Reise „Spanien, Frankreich & Italien ab Civitavecchia 2“: ab ca. 1.619 Euro pro Person

ab ca. 1.619 Euro pro Person 11 Tage-Reise „Spanien, Italien & Gibraltar ab Barcelona“: ab ca. 2.875 Euro pro Person

ab ca. 2.875 Euro pro Person 11 Tage-Reise „Spanien, Frankreich & Italien ab Barcelona 1“: ab ca. 1.619 Euro pro Person

ab ca. 1.619 Euro pro Person 11 Tage-Reise „Spanien, Frankreich & Italien ab Barcelona 2“: ab ca. 1.619 Euro pro Person

ab ca. 1.619 Euro pro Person 14 Tage „Große Mittelmeer-Reise ab Mallorca 1“: ab ca. 2.039 Euro pro Person

ab ca. 2.039 Euro pro Person 14 Tage „Große Mittelmeer-Reise ab Mallorca 2“: ab ca. 2.920 Euro pro Person

ab ca. 2.920 Euro pro Person Alle Reisen ins westliche Mittelmeer der AIDAcosma ansehen*

Reiserouten zu den Kanaren

7 Tage-Reise „Kanaren & Madeira ab Gran Canaria“: ab ca. 1.125 Euro pro Person

ab ca. 1.125 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Kanaren & Madeira ab Teneriffa“: ab ca. 1.075 Euro pro Person

ab ca. 1.075 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Von Mallorca nach Gran Canaria“ : ab ca. 1.465 Euro pro Person

: ab ca. 1.465 Euro pro Person 7 Tage-Reise „Von Gran Canaria nach Mallorca“: ab ca. 1.490 Euro pro Person

ab ca. 1.490 Euro pro Person 9 Tage-Reise „Von Teneriffa nach Barcelona“: ab ca. 1.069 Euro pro Person

ab ca. 1.069 Euro pro Person 10 Tage-Reise „Von Teneriffa nach Mallorca“: ab ca. 2.030 Euro pro Person

ab ca. 2.030 Euro pro Person 11 Tage-Reise „Von Mallorca nach Teneriffa“: ab ca. 1.980 Euro pro Person

ab ca. 1.980 Euro pro Person 12 Tage-Reise „Von Barcelona nach Teneriffa“: ab ca. 2.150 Euro pro Person

ab ca. 2.150 Euro pro Person 13 Tage-Reise „Von Gran Canaria nach Barcelona“: ab ca. 2.315 Euro pro Person

ab ca. 2.315 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Von Mallorca nach Gran Canaria“: ab ca. 2.415 Euro pro Person

ab ca. 2.415 Euro pro Person 14 Tage-Reise „Von Gran Canaria nach Mallorca“ : ab ca. 2.440 Euro pro Person

: ab ca. 2.440 Euro pro Person Alle Transreisen zu den Kanaren der AIDAcosma ansehen*

AIDAcosma erhält den Kreuzfahrt Guide-Award 2023

Bei den jährlichen Kreuzfahrt Guide-Awards wurde die AIDAcosma im September 2023 mit dem 1. Platz in der Kategorie „Bestes Sport- und Wellnessangebot“ ausgezeichnet. So können sich Sportbegeisterte dank des breites Kursangebots voll auspowern und anschließend im großzügigen Spa-Bereich erholen.

Kreuzfahrt Guide: Das steckt dahinter Der Kreuzfahrt Guide bietet seinen Lesern seit 18 Jahren Reise-Reportagen an. Zudem stellt er verschiedene Kreuzfahrt-Anbieter für Hochsee- sowie Flussschiff-Reisen vor und liefert anhand von Kurzportraits interessante Informationen zu den einzelnen Schiffen der Flotten. Außerdem vergibt er den Kreuzfahrt Guide Award, um in acht Kategorien die besten Schiffe des Jahres zu küren.

Die Position der AIDAcosma live verfolgen

Um die Live-Position der AIDAcosma zu beobachten, kann man auf diese interaktive Karte der AIDA klicken.

Webcam der AIDAcosma gibt den Blick aufs Meer frei

Über die Webcam der AIDAcosma können Sie zudem den aktuellen Ausblick vom Bug des Kreuzfahrtschiffes genießen.

In unserem Kreuzfahrt-Blog informieren wir Sie über alle aktuellen Entwicklungen und Trends aus der Kreuzfahrt-Branche. Die wichtigsten Kreuzfahrt-Tipps haben wir übrigens auf dieser Seite für Sie zusammengefasst. Und auf dieser Seite finden Sie weitere spannende Kreuzfahrt-News. Die besten Kreuzfahrt-Angebote finden Sie hier, alle Infos und Berichte über alle Kreuzfahrt-Reedereien haben wir hier für Sie zusammengefasst.

* Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.