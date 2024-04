Hamburg. Eine Kreuzfahrt vom Hamburger Hafen bietet den Vorteil einer kurzen An- und Abreise. Die schönsten Routen im Überblick finden Sie hier.

Reisen, in ferne Kulturen eintauchen und exotische Düfte genießen. Das Fernweh treibt uns an. Doch wie finde ich das beste Kreuzfahrt-Angebot, welches Reisende möglichst viel entdecken lässt? Wir haben für Sie den Routen-Check gemacht und dabei die schönsten und vielseitigsten Reisen recherchiert – ohne endlose Flüge, um an Bord zu gehen.

1. Mit der Costa Favolosa zu den schönsten Häfen in Nordeuropa

Das Abenteuer beginnt am Hamburger Hafen. Die frische Hafenbriese lässt bereits an ferne Horizonte denken. Die Sehnsucht nach fernen Ländern ist bereits greifbar, während man sich auf das Deck des Kreuzfahrtschiffes Costa Favolosa begibt. Der Wind pfeift durch die Haare, während die kühle Luft die Haut streift und ein Gefühl von Freiheit einhaucht.

Doch der Norden hat weit mehr zu bieten als nur frische Brisen. Dies beweist die Seereise mit Ihrer vielseitigen Kreuzfahrtroute durch Nordeuropa in über 15 Tagen (buchbar ab 1.199 Euro pro Person). Mit einem perfekt abgestimmten Programm aus Erholung, Abenteuer und gemütlichen Erkundungen, schafft es die Reederei jeden Reise-Typ abzuholen.

Kreuzfahrt ab Hamburg: „Must-See’s“ entlang der Reiseroute

Bei Ankunft in Måløy empfiehlt es sich, eine Panoramatour mit dem Boot auf das offene Meer zu machen und die vier Leuchttürme Kråkenes, Ulvesund, Hendanes und Skongenes fotografisch einzufangen. Die Perspektive offenbart eine nordisch-warme Atmosphäre. Einen Hafen weiter sollte unbedingt der zauberhafte Küstenort Reine besucht werden. Inmitten der schroffen Granitwände liegen Täler mit einer üppigen Natur, dazwischen kleine rote Fischerhütten. Ein einmaliges Erlebnis, das unbedingt gesehen werden sollte.

Angekommen in Honningsvåg, bietet sich eine Foto-Tour zum Nordkap an. Dort macht sich das Gefühl breit, auf dem Dach Europas zu stehen. Eine kleine Runde durch die Nordkaphallen macht den Ausflug komplett.

Aber auch die übrigen Destinationen haben einiges zu bieten. Von einer Husky-Tour in Tromso, über eine Radtour durch Trondheim und einer abschließenden Besichtigung von Alesund, hat man die Möglichkeit eines abenteuerbunten Urlaubs und einigen grünen Haken auf der eigenen „Bucket List“.

Ihre Reiseroute der Costa Favolosa auf einen Blick:

Start der Kreuzfahrt ab Hamburg: Samstag, den 25. Mai 2024

Tag 1: Hamburg

Tag 3: Måløy

Tag 5: Leknes

Tag 7: Honningsvåg

Tag 8: Tromso

Tag 10: Trondheim

Tag 11: Alesund

Tag 12: Olden

Tag 13: Vik

Tag 15: Ankunft in Hamburg

Unser Tipp für ein angenehmes Kreuzfahrterlebnis ohne Zwischenfälle: Versuchen Sie eine Kabine in der Mitte des Schiffes zu buchen, da dort der Seegang am wenigsten zu spüren ist. So können Sie Ihre Reise in vollen Zügen genießen, ohne sich über mögliche Seekrankheiten Sorgen machen zu müssen.

2. Mit AIDAnova durch Westeuropa: Metropolen und Sehenswürdigkeiten entdecken

Sightseeing-Fans kommen auf dieser Seeroute auf Ihre Kosten. Von Hamburg über Southampton,Le Havre, Zeebrügge, bis Rotterdam bietet diese Kreuzfahrtroute eine faszinierende Mischung aus kulturellen Highlights, historischen Sehenswürdigkeiten und malerischen Landschaften.

Die AIDAnova steuert mit einem 8-tägigen Kreuzfahrterlebnis gleich vier Destinationen an und bietet in diesem Zeitraum viel Raum, um jede angesteuerte Hafenstadt ausgiebig zu erkunden (buchbar ab 1.125 Euro pro Person inklusive aller Standardleistungen an Bord).

Kreuzfahrt: „Must-See’s“ in Westeuropa

Allein die historische Hafenstadt in Southhampton, welche für seine Verbindung zu berühmten Schiffen wie der Titanic bekannt geworden ist, zu erkunden, ist bereits ein Erlebnis zu Beginn der Kreuzfahrtreise.

In Le Havre angekommen, bekommt man das Gefühl, in die maritime Geschichte zurückversetzt zu werden – trotz moderner Architektur. Von hieraus gibt es viele Ausflugsmöglichkeiten zu nahen gelegenen Attraktionen wie Étretat und Honfleur.

Auch die Hafenstadt Zeebrugge wirkt mit seiner historischen Altstadt wie das Tor zum Mittelalter. Unbedingt ausprobieren: Die belgische Schokolade und ein heimisches Bier!

Mit der Ankunft in Rotterdam wird das Ende der Reise bereits deutlicher. Die moderne Metropole lädt mit seiner imposanten Skyline förmlich zum Entdecken ein. Dabei sollten die Architekturprojekte „Kubuswoningen“ und die Erasmusbrücke unbedingt einen Platz auf der „Must-See“-Liste bekommen.

Ihre Reiseroute der AIDAnova auf einen Blick:

Start der Kreuzfahrt ab Hamburg: Samstag, den 18. Januar 2025

Tag 1: Hamburger Hafen

Tag 2: Erholung auf See

Tag 3: Southampton

Tag 4: Le Havre

Tag 5: Zeebrügge

Tag 6: Rotterdam

Tag 7: Rotterdam

Tag 8: Ankunft Hamburg Hafen

3. Die Welt entdecken: 34 Häfen in 4 Monaten mit der Queen Anne

Wer bereits öfter über einen Ausstieg aus dem Alltag oder gleich über eine Weltreise nachgedacht hat, sollte jetzt die Ohren spitzen. Denn die Reederei Cunard hält mit seinem Kreuzfahrtschiff Queen Anne für alle Träumer ein einmaliges und unschlagbares Erlebnis bereit: In 113 Nächten einmal um die Welt, wobei 34 Häfen an sämtlichen Kontinenten angesteuert werden.

Dieses Weltenbummler-Erlebnis mit Vollpension kann bereits ab 16.070 Euro pro Person gebucht werden. Die einzigartige Reise führt von Europa über die USA, Zentralamerika,Neuseeland, Australien, Asien, Saudi-Arabien bis hin nach Nordafrika. Egal, ob historische Städte erkunden, atemberaubende Landschaften entdecken oder exotische Kulturen erleben - dieses Abenteuer bietet für jedes Traveller-Herz komprimiert auf kurzem Zeitraum etwas Besonderes.

Kreuzfahrt: „Must-See’s“ entlang der Reiseroute

Kaum hat das Schiff abgelegt, ist man bereits auf der anderen Seite der Welt angekommen. Die Millionenmetropole New York City ist immer einen Besuch wert und hält neben den bekannten Sehenswürdigkeiten viele ungeschliffene kleine Schätze bereit. Unbedingt besuchen: Die Delkab Market Hall in Brooklyn sowie den Stadtteil Williamsburg, welches zum gemütlichen Schlendern einlädt.

Kaum in Mexiko angekommen, sollte für ein paar ruhige Minuten unbedingt die Playa del Amor in Capo San Lucas aufgesucht werden. Ein echter Geheimtipp, da die malerische, paradiesische Badebucht etwas versteckt liegt und dadurch besser mit einem Wassertaxi erreichbar ist.

Und wenn dies noch nicht genug Entspannung bedeutet, kann es in Honolulu auf der hawaiianischen Insel Oahu direkt am Diamond Beach weitergehen. Dieser bietet eine beeindruckende Kulisse von allen Perspektiven und sollte daher nicht verpasst werden.

Nach erholsamen Momenten an Bord und Stränden folgen spannende Aktivitäten. Warum nicht eine Sightseeing-Tour durch atemberaubende Metropolen, wie Sydney? Unbedingt probieren: In den nächsten Supermarkt gehen und Tam Tam’s mit weißer Schokolade kaufen. Ein leckerer und begehrter Snack.

Im Gegensatz dazu bietet Hongkong ein Kontrastprogramm par excellence. Hier erwarten Sie riesige Wolkenkratzer, die sich neben luxuriösen Tempeln erheben, sowie die chinesische Version des „Disneylands“. Eine Mischung aus Moderne und Tradition, die Neugierde weckt. So lässt sich eine viermonatige Weltreise durch vielseitige Möglichkeiten in vollen Zügen genießen.

Ihre Reiseroute der Queen Anne (Cunard) auf einen Blick:

Start der Kreuzfahrt ab Hamburg: Dienstag, den 7. Januar 2025

Tag 1: Hamburger Hafen

Tag 4: Southampton

Tag 12-13: New York

Tag 18: Oranjestad/Aruba, Ndl. Antillen

Tag 20: Panamakanal

Tag 23: Puerto Quetzal, Guatemala

Tag 26: Cabo San Lucas, Mexiko

Tag 29–30: San Franzisco, USA

Tag 35-36: Honululu, Hawaii

Tag 37-41: Apia, Samoa

Tag 44: Nuku‘alofa, Tonga

Tag 47-49: Auckland, Tauranga (Neuseeland)

Tag 50: Bay of Islands, Neuseeland

Tag 53-60, 64: Sydney, Brisbane, Airlie Beach, Yorke‘s Knob (Australien)

Tag 69: Manila, Philippinen

Tag 71-72: Hongkong, China

Tag 75: Ho-Chi-Minh-Stadt, Vietnam

Tag 77: Singapur, Singapur

Tag 79-80: Portklang, Penang (Malaysia)

Tag 84: Colombo, Sri Lanka

Tag 89-91: Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

Tag 93: Muscat, Oman

Tag 99-100: Safaga (Luxor), Ägypten

Tag 102: Suezkanal Passage, Ägypten

Tag 105: La Valletta, Malta

Tag 108: Sevilla, Spanien

Tag 111: Southampton, Großbritannien

Tag 113: Hamburg, Deutschland

Mitarbeit: Bianca Gerecke

