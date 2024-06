Berlin. Die AIDAstella ist das jüngste Schiff der Sphinx-Klasse und fährt durch die ganze Welt. Was macht Kreuzfahrten mit ihr so besonders?

Wer in Deutschland eine Kreuzfahrt bucht, kommt um das Unternehmen AIDA-Cruises kaum vorbei. Die Reederei gilt als eine der größten im deutschen Kreuzfahrt-Markt, bekannt sind die Schiffe aber auch wegen ihrem charakteristischen Design mit dem roten Kussmund. Auch die AIDAstella, das jüngste Schiff der Sphinx-Baureihe von AIDA, trägt das bunte Gesicht. Aber eignet es sich auch für Ihren Kreuzfahrt-Urlaub?

In diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur AIDAstella – von ihrer Position, ihrem Deckplan und den Restaurants bis hin zu den Bars, dem Sport- und dem Unterhaltungsangebot auf dem Schiff. Welche Routen fährt die AIDAstella und was kostet eine Kreuzfahrt mit ihr?

Inhalt dieses Artikels:

1. Steckbrief: Die wichtigsten Fakten zur AIDAstella

2. Angebot auf der AIDAstella: Restaurants und Bars

3. Einkaufen an Bord

4. Sport und Wellness auf der AIDAstella

5. Kulturelle Angebote

6. Kabinen-Modelle

7. Routen der AIDAstella

8. Fazit des „Kreuzfahrt Guide“

9. Aktuelle Position der AIDAstella und Webcam

AIDAstella: Das Küken der Sphinx-Klasse ging 2013 an den Start

Als jüngstes und letztes Mitglied der Sphinx-Baureihe der AIDA-Flotte wurde die AIDAstella im Jahr 2013 vorgestellt. Auf diesem Kreuzfahrtschiff stehen alle Zeichen auf Komfort: Genau wie ihre Geschwister-Schiffe bietet die AIDAstella ihren Passagieren einen vergrößerten Spa-Bereich. Zudem verfügt fast die Hälfte aller Kabinen über einen Balkon.

Steckbrief und Deckplan der AIDAstella: So sieht es auf dem Schiff aus

Die AIDAstella unterscheidet sich mit ihren zwölf Passagierdecks nicht wesentlich von ihren Geschwisterschiffen. In mehr als 1000 Kabinen finden die Passagiere Platz. Den genauen Deckplan der AIDAstella finden Sie auf der Webseite des Unternehmens.

AIDAstella: Wichtige Infos im Überblick Baujahr 2013 Klasse Sphinx-Klasse Passagiere 2192 Passagierdecks 12 Crew-Mitglieder 607 Kabinen 1097 (700 außen, 397 innen) Geeignet für Familien, Singles und Paare

Alle Restaurants, Bars und Cafés an Bord der AIDAstella

An Bord der AIDAstella können Gäste sich durch insgesamt acht Restaurants verschiedener Küchen probieren. Im Bella Donna-Restaurant dürften vor allem Fans italienischer Küche fündig werden, die Sushi Bar bietet dagegen japanische Spezialitäten. Wer kulinarisch allerdings auf der Suche nach einem richtigen Abenteuer ist, sollte das Gourmet-Restaurant Rossini besuchen: Hier gibt es eine Küche auf Spitzenniveau.

Doch nicht nur in den Restaurants, auch in den 14 Bars und Cafés erwartet die Passagiere ein breites kulinarisches Angebot. Während die Ocean Bar das Beste aus dem Panoramablick über das offene Meer herausholt, serviert das Café Mare klassische Tee- und Kaffeespezialitäten.

Hier sehen Sie alle Restaurants, Cafés und Bars der AIDAstella im Überblick:

8 Restaurants: Buffet-Restaurants, Snack Bars, Spezialitäten-Restaurants und À-la-Carte-Restaurants

Italienische, asiatische, europäische, amerikanische und deutsche Küche

14 Bars und Cafés

3 Lounges

Einen einzigartigen Blick erwartet Gäste in der Bar auf dem Sonnendeck der AIDAstella. © imago/imagebroker | IMAGO/imageBROKER/Ulrich Faust

Shopping auf der AIDAstella: Alles, was Sie an Bord einkaufen können

Neben kulinarischen Entdeckungen aus aller Welt unterhalten auch die zahlreichen Geschäfte der AIDA-Shoppingwelt die Passagiere der AIDAstella. Wählen können sie dabei unter anderem zwischen Bekleidung, Schmuck, Accessoires und Parfums. Selbst einen Blumenladen und einen Fotoshop gibt es auf dem Schiff – falls die Gäste es mit dem Ausdrucken der Urlaubsbilder besonders eilig haben.

Überblick:

Deck 9: AIDA-Shoppingwelt und Kunstgalerie

Deck 10: Juwelier, Accessoires und Foto-Shop

Die Poollandschaft und das Sonnendeck an Bord der AIDAstella. © imago/imagebroker | IMAGO/imageBROKER/Ulrich Faust

Fitness- und Wellnessangebot an Bord der AIDAstella

Es muss allerdings nicht immer Shopping sein: Im Body & Soul Spa der AIDAstella stehen den Gästen verschiedene Wellness-Angebote wie Massagen, kosmetische Behandlungen, Saunen, Erlebnisduschen und Whirlpools zur Verfügung. Wer sich vorher sportlich verausgaben möchte, kann dies im Fitnessstudio an den Geräten, auf der schiffseigenen Joggingstrecke oder bei einer Ballsportart tun. Zudem gibt es ein breites Angebot an Sportkursen.

Das Sport- und Wellnessangebot der AIDAstella im Überblick:

6620 Quadratmeter Sonnendeck

2600 Quadratmeter Spa Bereich

6 Pools

Sportangebote und Ballsportarten wie Golf, Basketball, Volleyball und mehr

Saunen, Massagen, Behandlungen und mehr

Liegestühle und Whirpool auf dem Sonnendeck der AIDAstella. © imago/imagebroker | IMAGO/imageBROKER/Ulrich Faust

Unterhaltungsprogramm auf der AIDAstella: Entertainment für Groß und Klein

Die AIDAstella unterhält ihre Gäste mit Entertainment aus den Bereichen Tanz, Artistik, Gesang und Schauspiel. Auch Live-Musik und eine Disko gibt es an Bord. Das Theatrium eignet sich dagegen eher für Familien: Die täglich wechselnden Themenshows begeistern sowohl erwachsene als auch die jüngeren Gäste.

Unterhaltung auf der AIDAstella – ein Überblick:

Theatrium mit wechselnden Shows

Disco

Live-Musik

Kino

Tanz, Artistik, Schauspiel

Kabinen auf der AIDAstella: Diese Zimmer sind buchbar

Die AIDAstella umfasst insgesamt 1097 Gästekabinen, von denen sich 700 auf der Außenseite und 397 auf der Innenseite befinden. 508 der Kabinen verfügen über einen Balkon, die Kabinen sind zwischen 14 und 87 Quadratmeter groß. So können die Passagiere neben barrierearmen Kabinen auch reguläre Innenkabinen, Meerblickkabinen, Balkonkabinen und Panorama Balkonkabinen buchen. Wer in einem größeren Zimmer schlafen will, wird bei den 23 Suiten und Junior Suiten fündig.

AIDAstella: Technische Daten Länge 253 m Breite 32 m Geschwindigkeit 22 Knoten (ca. 41kmh) Gewicht 71.304 Tonnen Leistung 36.000 kW Tiefgang 7,3 m

Reiserouten mit der AIDAstella in 2024

Mit der AIDAstella lassen sich entfernte Orte auf der ganzen Welt erkunden, darunter auch Reiseziele in Afrika und Asien oder im indischen Ozean. Aber auch nähere Ziele steuert die AIDAstella an – etwa das östliche und westliche Mittelmeer mit Zielen wie Ägypten und der Türkei.

Routen Afrika & Indischer Ozean

14 Tage-Reise „Mauritis, Seychellen & Madagaskar 1“: ab 2.505 Euro pro Person

14 Tage-Reise „Mauritis, Seychellen & Madagaskar 2“: ab 2.675 Euro pro Person

14 Tage-Reise „Südafrika mit La Réunion & Mauritius 1“: ab 2.845 Euro pro Person

14 Tage-Reise „Südafrika mit La Réunion & Mauritius 2“: ab 2.925 Euro pro Person

20 Tage-Reise „Seychellen, Mauritius & Südafrika“: ab 4.215 Euro pro Person

22 Tage-Reise „Silvesterreise Seychellen, Mauritius, & Südafrika“: ab 4.725 Euro pro Person

23 Tage-Reise „Südafrika, Mauritius & Seychellen 2“: ab 4.135 Euro pro Person

24 Tage-Reise „Südafrika, Mauritius & Seychellen“: ab 4.335 Euro pro Person

28 Tage-Reise „Südafrika, Seychellen, Mauritius & Madagaskar 2“: ab 6.125 Euro pro Person

Alle Afrika-Reisen der AIDAstella ansehen*

Routen Asien

14 Tage-Reise „Thailand, Malaysia, Singapur & Vietnam“: ab 3.800 Euro pro Person

Alle Asien-Reisen der AIDAstella ansehen*

Routen Transreisen

11 Tage-Reise „Von Mallorca nach Antalya“: ab 2.495 Euro pro Person

16 Tage-Reise „Von Antalya auf die Seychellen“: ab 2.505 Euro pro Person

16 Tage-Reise „Von den Seychellen nach Antalya“: ab 2.505 Euro pro Person

19 Tage-Reise „Von Dubai nach Mallorca mit Jordanien“: ab 2.600 Euro pro Person

22 Tage-Reise „Von Mauritius nach Antalya 2“: ab 3.450 Euro pro Person

21 Tage-Reise „Von Dubai nach Bangkok“: ab 3.550 Euro pro Person

23 Tage-Reise „Von Antalya nach Mauritius 2“: ab 3.620 Euro pro Person

23 Tage-Reise „Von Mauritius nach Antalya 1“: ab 3.620 Euro pro Person

24 Tage-Reise „Von Antalya nach Mauritius 1“: ab 3.715 Euro pro Person

30 Tage-Reise „Weltenbummler von Antalya auf die Seychellen“: ab 5.045 Euro pro Person

30 Tage-Reise „Weltenbummler von den Seychellen nach Antalya“: ab 5.125 Euro pro Person

42 Tage-Reise „Weltenbummler von Kapstadt nach Mauritius“: ab 8.570 Euro pro Person

43 Tage-Reise „Weltenbummler Namibia, Südafrika & Seychellen“: ab 5.875 Euro pro Person

Alle Transreisen der AIDAstella ansehen*

Routen Östliches Mittelmeer

7 Tage-Reise „Ägypten & Israel“: ab 1.635 Euro pro Person

10 Tage-Reise „Östliches Mittelmeer mit Ägypten“: ab 2.320 Euro pro Person10 Tage-Reise „Östliches Mittelmeer mit Istanbul“: ab 2.535 Euro pro Person

11 Tage-Reise „Von Mallorca nach Antalya“. ab 2.495 Euro pro Person

Alle Reisen im Östlichen Mittelmeer der AIDAstella ansehen*

Routen Westliches Mittelmeer

5 Tage „Kurzreise nach Frankreich & Spanien“: ab 769 Euro pro Person

10 Tage-Reise „Mediterrane Highlights“: ab 1.789 Euro pro Person10 Tage-Reise „Spanien & Portugal“: ab 2.209 Euro pro Person

11 Tage-Reise „Italien & Mittelmeerinseln“: ab 1.869 Euro pro Person

11 Tage-Reise „Spanien, Portugal & Balearen“: ab 2.299 Euro pro Person

11 Tage-Reise „Von Mallorca nach Antalya“: ab 2.495 Euro pro Person

16 Tage-Reise „Spanien, Portugal & Frankreich“: ab 4.079 Euro pro Person

Alle Reisen im Westlichen Mittelmeer der AIDAstella ansehen*

Kreuzfahrt-Guide 2024: So bewertet er die AIDAstella

Das Branchenmagazin „Kreuzfahrt-Guide“ vergleicht und kürt die besten Kreuzfahrten. Auch die AIDAstella wurde im Kreuzfahrt-Guide 2024 in verschiedenen Bereichen bewertet. Punkten konnte das Schiff vor allem mit seiner Familienfreundlichkeit und dem Sport- und Wellnessangebot, aber auch das Info- und Entertainment stach positiv hervor.

Familienfreundlichkeit: 5/5 Sterne

Fitness- und Wellness-Angebot: 5/5 Sterne

Info- und Entertainment: 4/5 Sterne

Gastronomisches Angebot: 3/5 Sterne

Service-Qualität: 3/5 Sterne

Routing: 4/5 Sterne

Kreuzfahrt Guide: Das steckt dahinter Der „Kreuzfahrt Guide“ wird einmal im Jahr vom Hamburger Abendblatt herausgegeben. Auf knapp 300 Seiten können Leserinnen und Leser durch zahlreiche Reise-Reportagen blättern, dazu gibt es alle wichtigen Details zu den beliebtesten Hochsee- und Flussschiffen im Überblick. Mit der Verleihung des renommierten „Kreuzfahrt Guide Awards“ kürt die Redaktion die besten Schiffe des Jahres.

Aktuelle Position der AIDAstella live verfolgen

Die aktuelle Position der AIDAstella, können Sie auf der interaktiven Karte der AIDA sehen.

Über die Webcam der AIDAstella den Blick vom Bug aus beobachten

Mithilfe der Webcam am Bug der AIDAstella erhalten Sie einen etwas anderen Blick vom Schiff – den direkt aufs Wasser.

