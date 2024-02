Hamburg. Vorne, hinten oder in der Mitte? Wir verraten Ihnen, mit welcher Schiffskabine Sie auf Kreuzfahrt der Seekrankheit vorbeugen.

„Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön“: Damit Sie trotz eines empfindlichen Magens die Vorzüge einer Kreuzfahrt genießen können, sollten Sie bei der Buchung Ihrer Schiffsreise auf wichtige Details wie Route, Zeitraum und die Kabinenwahl achten.

Kreuzfahrt-Kabine: Achten Sie auf die Lage!

Vorweg: Je größer das Kreuzfahrtschiff, desto geringer die Schiffsbewegung auf dem Meer. Wenn Sie zu Seekrankheit neigen, spielt die Lage der Unterkunft an Bord eine zentrale Rolle. Wem auf dem Schiff oder Boot schnell schlecht wird, für den ist eine Kabine in der Mitte des Dampfers die beste Wahl. Dort schaukelt und ruckelt es nicht so sehr, der Wellengang ist weniger stark ausgeprägt wahrzunehmen.

Horizont fixieren: Kabine mit Aussicht

Und auch je tiefer die Kabine liegt, desto angenehmer. Das Rollen ist auf Kreuzfahrtschiffen auf den niedrigsten Decks weniger spürbar. Eine Unterkunft am unteren Deck ist daher einer Kabine am Heck oder Bug vorzuziehen. Gerade am hinteren Teil eines Schiffes sind die Bewegungen am stärksten wahrzunehmen. Tipp: Unbedingt eine Balkon- oder Veranda-Kabine buchen. Der Blick auf den Horizont und die frische Meeresluft können zur Linderung der Reisekrankheit beitragen.

Kreuzfahrt-Route und Medikamente

Auch die Wahl der Route spielt neben der Kabine eine wichtige Rolle. Sowohl das Zielgebiet als auch die Jahreszeit der geplanten Reise können Reisekrankheiten begünstigen. Laut dem Online-Reiseanbieter „Hanseat Reisen” ist der Wellengang auf einer Atlantik-Kreuzfahrt meist stärker. Auf Karibik- und USA-Kreuzfahrten im Herbst können Stürme den Seegang beeinflussen, das Mittelmeer ist im Sommer ruhiger als in den rauen Wintermonaten. Je weniger offen das Meer, desto ruhiger die Fahrt.

Sollten Sie im Falle der gefürchteten Seekrankheit vorbereitet sein wollen: Es empfiehlt sich, eine kleine Reiseapotheke auf dem Schiff dabei zu haben. In Apotheken sind Tabletten, Kaugummis und Wirkstoffpflaster gegen Übelkeit rezeptfrei erhältlich und helfen zuverlässig im Falle einer Reisekrankheit.

Falls die Angst davor, seekrank zu werden, doch zu groß sein sollte: Eine gemütliche Flusskreuzfahrt bietet einen ähnlichen Komfort und Sie haben keine großen Wellenbewegungen zu befürchten.