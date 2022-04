Corona: Robert Habeck positiv getestet ++ Hausärzte stellen klare Forderung

Wirtschaftsminister Robert Habeck hat sich mit dem Coronavirus infiziert

Hausärzteverband fordert "nachvollziehbare Kommunikation" bei Corona-Isolationsregelung

Das RKI meldet am Freitag eine Inzidenz von 758,5

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen liegt bei 101.610

Berlin. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist rückläufig, auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist seit Tagen im Sinkflug. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Freitagmorgen mit 758,5 an. Am Vortag hatte der Wert noch bei 826,0 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 733,4 (Vormonat: 1703,3). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 101.610 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 161.718 registrierte Ansteckungen. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

In Hamburg fällt die Hotspot-Regelung am 30. April weg. Damit lockert auch das letzte Bundesland seine Corona-Regeln. Außerdem hat der Hamburger Senat angekündigt, die aktuellen Corona-Zahlen ab Mai nicht mehr zu vermelden. Mehrere Bundesländer, darunter Baden-Württemberg, wollen die Isolationszeit für Corona-Infizierte auf fünf Tage verkürzen. Eine Empfehlung des RKI und des Bundesgesundheitsministeriums wird dazu in der kommenden Woche erwartet.







11.33 Uhr: Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) ist heute bei einem Schnelltest positiv auf Covid-19 getestet worden. Nachdem ein Schnelltest am Donnerstagabend noch negativ ausgefallen sei, sei ein Schnelltest am Freitagmorgen dann positiv gewesen, teilte eine Sprecherin des Ministers mit. Habeck geht es demnach gut, er zeigte zunächst "keinerlei Symptome".

Habeck begab sich gemäß der rechtlichen Vorgaben in Isolation. Alle Präsenztermine würden abgesagt, fuhr die Sprecherin fort.

Foto: Fabian Sommer/dpa

Foto: Fabian Sommer/dpa

11.28 Uhr: Der Deutsche Hausärzteverband fordert von der Politik eine klarere Kommunikation zu den geltenden Isolationsregeln bei einer Corona-Infektion. "Die einfache Botschaft muss sein: Wer einen positiven Test hat, oder Symptome aufweist, sollte konsequent zu Hause bleiben und Kontakt zu anderen Menschen meiden", sagte der Bundesvorsitzende Ulrich Weigeldt unserer Redaktion. Ob es dafür zwingend eine gesetzliche Regelung brauche, sei eine andere Frage. "Eine nachvollziehbare und stringente Kommunikation ist im Zweifel mehr wert als eine gesetzliche Regelung, die de facto nicht kontrolliert werden kann", sagte Weigeldt.

Schon seit längerer Zeit komme es bei Corona-Infektionen vor allem auf die Eigenverantwortung der Menschen an, führte der Ärztevertreter aus. "In der Praxis war es in der Vergangenheit so, dass die Gesundheitsämter die Isolationsregeln nur sehr sporadisch kommunizieren und kontrollieren konnten." Die Erfahrung der Hausärzte sei es, dass die allermeisten Menschen dieser Eigenverantwortung gerecht werden. Weigeldt plädiert daher für einen "pragmatischen Umgang" mit den Isolationsregeln.

Die Gesundheitsministerkonferenz hatte bei einer Videoschalte am Donnerstag beschlossen, die Regeln für eine Isolation von Corona-Infizierten zu überarbeiten. Geplant ist, dass die Isolation nur noch fünf Tage andauern soll.

11.25 Uhr: Angesichts des Abflauens einer zwischenzeitlich sehr heftigen Corona-Infektionswelle schafft Südkorea die Maskenpflicht im Freien weitgehend ab. Ab Montag müssten Masken nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, in öffentlichen Innenräumen und bei Freiluft-Veranstaltungen mit mehr als 50 Menschen getragen werden, teilte die zuständige Gesundheitsbehörde am Freitag mit. "Dies ist durch die Geduld und Zusammenarbeit der Bevölkerung über einen langen Zeitraum möglich geworden", erklärte Behördenchefin Jeon Eun Kyeong.

Südkorea hatte im vergangenen Monat eine heftige Infektionswelle erlebt, Mitte März wurden teilweise täglich mehr als 620.000 neue Corona-Fälle registriert. Inzwischen ist die Zahl der Ansteckungen und auch der schweren Erkrankungen deutlich zurückgegangen. Mehr als 86 Prozent der 51 Millionen Einwohner Südkoreas sind vollständig geimpft.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle vorherigen Corona-News finden Sie in diesem Newsticker.

