Omikron: Die neuen Varianten BA.4 und BA.5 – Das ist bekannt

Zwei neue Omikron-Varianten machen der WHO Sorgen: Sie sind auf der Beobachtungsliste gelandet. Lesen Sie hier, was wir dazu wissen.

Berlin. Omikron und kein Ende? Am Montag kündigte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) an, zwei neue Subvarianten der Omikron-Mutation zu beobachten. BA.4 wurde bisher in wenigen Ländern, BA.5 nur in einem Land nachgewiesen. Wir klären die wichtigsten Fragen und zeigen, wie der aktuelle Stand der Forschung zu den beiden neuen Subvarianten des Coronavirus ist.

BA.4 und BA.5: Wo wurden die Omikron-Subvarianten nachgewiesen?

Zuerst wurden die neuen Subvarianten in Südafrika nachgewiesen. Weitere Fälle gab es bis zum 11. April auch in Botswana, Belgien, Dänemark, Deutschland, Österreich, Portugal und Großbritannien, schreibt Tulio de Oliveira auf Twitter. De Oliveira ist Professor für Bioinformatik und leitet das Centre for Epidemic Response and Innovation in Südafrika.

Wie viele Fälle gibt es bereits?

In Südafrika machen BA.4 und BA.5 weniger als die Hälfte aller Neuinfektionen aus, schreibt De Oliveira. Darüber hinaus seien noch nicht viele Fälle bekannt. Am Montag berichtete das Gesundheitsministerium von Botswana von vier Fällen, in denen sich Menschen mit BA.4 oder BA.5 angesteckt hätten. Alle seien vollständig geimpft gewesen und hätten leichte Symptome gehabt.

New Omicron BA.4 & BA.5 detected in South Africa, Botswana, Belgium, Germany, Denmark, and U.K. Early indications that these new sublineages are increasing as a share of genomically confirmed cases in SA. No cause for alarm as no major spike in cases, admissions or deaths in SA pic.twitter.com/PrcBWpVWtl — Tulio de Oliveira (@Tuliodna) April 11, 2022

Omikron-Varianten: Wie viele BA.4- und BA.5-Fälle gibt es in Deutschland?

In Deutschland gibt es bisher nur einzelne Fälle. Laut den Daten der Wissenschaftsinitiative "GisAid" wurden bisher vier Fälle BA.5 in Baden-Württemberg und drei Fälle in Bayern sequenziert. Eine größere Datenlage gibt es bislang jedoch noch nicht. Das Robert-Koch-Institut (RKI) teilte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit, dass die neuen Subvarianten noch als Sublinien von BA.2 geführt und daher "nicht getrennt ausgewiesen" werden. Das RKI beobachte jedoch "die klinisch-epidemiologische und virologische Charakterisierung dieser Sars-CoV-2-Linien".

Wie gefährlich sind BA.4 und BA.5?

Tulio De Oliveira zufolge müssen wir uns keine Sorgen wegen der neuen Omikron-Subvarianten machen: "No cause for alarm", schreibt der Experte auf Twitter. Denn obwohl sich BA.4 und BA.5 langsam in Südafrika ausbreiten, gibt es keine neue Infektionswelle. Selbiges gilt übrigens auch für die Hospitalisierungs- und Todeszahlen, die in Südafrika auf einem äußerst niedrigen Stand sind.

Ob BA.4 und BA.5 besonders gefährliche Varianten sind, muss noch erforscht werden. De Oliveira geht allerdings nicht davon aus. Genaueres könne nur die weitere Forschung an den Subvarianten zeigen, die schon bei der Arbeit sei. "Im Moment sind wir zwar alarmiert, aber nicht besorgt", schreibt De Oliveira auf Twitter.

BA.4 und BA.5: Wie soll man mit den neuen Varianten umgehen?

Explizit gebe es keine besonderen Handlungsanweisungen im Umgang mit den Omikron-Subvarianten BA.4 und BA.5, schreibt Tulio De Oliveira. Der Schlüssel, um sich gegen einen schweren Verlauf, Krankenhauseinweisung und eventuell sogar den Tod zu schützen, sei die vollständige Impfung inklusive Boosterimpfung. "Es ist eine gute Zeit, um zum normalen Leben zurückzukehren", twittert De Oliveira dazu.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.