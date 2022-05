Corona-Studie: Acht von 1000 Geimpften haben schwere Nebenwirkungen

Daten aus Israel zeigen: Die Wirkung einer vierten Impfung gegen das Coronavirus ist nicht so effektiv wie gedacht. Auch der Gesundheitsminister äußert sich dazu.

Berlin. In Deutschland sind bislang fast 180 Millionen Impfdosen im Kampf gegen das Corona-Virus verabreicht worden – in den allermeisten Fällen klagten Geimpfte allenfalls über kurzfristige Impfreaktionen wie Schmerzen an der Einstichstelle oder erhöhte Temperatur, nicht aber über anhaltende Nebenwirkungen.

Eine Studie der Charité zeigt jetzt: Die Zahl der schweren Nebenwirkungen liegt in der Praxis immerhin deutlich höher als die offiziellen Meldezahlen. Studienleiter Harald Matthes sagte dem MDR, dass etwa 0,8 Prozent der Geimpften über schwere Nebenwirkungen klagten – das sind viermal mehr als die schweren Verdachtsfälle, die dem zuständigen Bundesinstitut bislang gemeldet wurden. Matthes fordert nun Anlaufstellen für Betroffene.

Corona-Langzeitstudie stellt gezielte Fragen

Auf staatlicher Seite erfasst und bewertet das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) die in Deutschland gemeldeten Verdachtsfälle von Nebenwirkungen oder Impfkomplikationen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung gegen Covid-19. Der aktuelle Sicherheitsbericht des PEI deckt den Zeitraum von Ende Dezember 2020 bis Ende Dezember 2021 ab.







Demnach betrug die Melderate für alle Impfstoffe zusammen 1,64 Meldungen pro 1.000 Impfdosen, für schwerwiegende Reaktionen 0,2 Meldungen pro 1.000 Impfdosen. Der nächste Sicherheitsbericht soll den Zeitraum bis einschließlich Ende März 2022 abdecken und wird nach Informationen dieser Redaktion noch am Mittwoch veröffentlicht.

Die Charité-Langzeitstudie zur Sicherheit von Covid-19-Impfstoffen (kurz „ImpfSurv“) untersucht ebenfalls die Wirkungen und Nebenwirkungen der verschiedenen Vakzine. Anders als beim PEI werden hier nicht Meldungen ausgewertet, sondern gezielt Fragen gestellt: Deutschlandweit werden dazu über 40.000 geimpfte Personen in regelmäßigen Abständen befragt. Studienleiter Matthes erklärte nun, dass acht von 1.000 Geimpften demnach mit schweren Nebenwirkungen zu kämpfen hätten.

Studie hat weite Definition von Impf-Nebenwirkungen

Wichtig ist dabei die Definition: Die Charité-Studie versteht unter schweren Nebenwirkungen sämtliche Komplikationen, die eine medizinische Behandlung notwendig machen. Als Beispiele nannte Matthes neurologische Störungen wie Nervenlähmungen, Muskel- und Kopfschmerzen, Herz-Kreislaufprobleme oder Herzmuskelentzündungen. 80 Prozent, so der Charité-Forscher, seien nach drei bis sechs Monaten wieder ausgeheilt. „Aber es gibt leider auch welche, die deutlich länger anhalten“, so der Forscher.

Matthes will die Studienergebnisse ausdrücklich nicht als Kritik an der Corona-Impfung verstanden wissen: „Die Impfung ist sinnvoll, aber sie hat wie andere Impfungen auch ihre Nebenwirkungen.“ Wie sinnvoll eine Impfung sei, zeige sich etwa bei jungen Männern: Hier sei das Risiko, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen, bei einer Covid-Erkrankung deutlich höher als bei einer Corona-Schutzimpfung.

Menschen mit Impf-Nebenwirkungen werden von vielen Ärzten derzeit noch abgelehnt.

Grundsätzlich seien die Ergebnisse seiner Studie mit Blick auf schwere Nebenwirkungen auch nicht überraschend, so Matthes. Sie entsprächen dem, was man aus anderen Ländern, wie Schweden, Israel oder Kanada kenne. Bei herkömmlichen Impfstoffen, wie etwa gegen Polio oder Masern, sei die Zahl schwerer Nebenwirkungen allerdings deutlich geringer. Aber: Die Corona-Impfstoffe sollten eine starke Immunreaktion auslösen – „das bedeutet eben auch, dass das Immunsystem aus dem Tritt kommen kann.“

Noch keine Behandlungen für Menschen mit Impf-Nebenwirkungen

Das große Problem sei aktuell vor allem die Behandlung dieser Nebenwirkungen: Teilnehmer der Charite-Studie beklagten laut Matthes, dass sie wegen ihrer Beschwerden verschiedene Ärzte aufgesucht hätten, aber häufig abgelehnt worden seien. „Wir brauchen genauso wie für das Long-Covid-Syndrom jetzt auch Post-Vakzinations-Ambulanzen“, forderte Matthes.

Es müsse Anlaufstellen für Menschen mit Impfnebenwirkungen geben, wo nach spezifischen Therapien für die Betroffenen gesucht werde. „Mir geht es darum, die Ärzteschaft zu sensibilisieren.“ Neurologen, Internisten, Immunologen müssten hier stärker eingebunden werden. Mit den Krankenkassen sollten zudem Therapiestandards vereinbart werden – ebenfalls nach dem Vorbild der Long-Covid-Therapien.



„Viele Krankheitsbilder, die man von Long Covid kennt, entsprechen denen, die als Impfnebenwirkungen auftreten“, zitiert der MDR den Forscher. Sowohl an der Charité, als auch in weiteren Kliniken sei man dabei, wirksame Behandlungen für Menschen mit Impfkomplikationen zu entwickeln: „Häufig ist das Vorhandensein zu vieler Autoantikörper im Blutplasma der Betroffenen die Ursache des Problems." Man könne in solchen Fällen versuchen, die Zahl dieser Antikörper zu reduzieren.

Patienten, die über anhaltende Nebenwirkungen nach einer Corona-Impfung klagen, können diese unter www.nebenwirkungen.bund.de melden.

