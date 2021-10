Corona: RKI meldet dramatische Zahlen ++ Ärzte schlagen Alarm

Das RKI meldet erneut deutlich gestiegene Corona-Neuinfektionen

FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat die impfskeptischen Äußerungen von Joshua Kimmich kritisiert

Die RKI-Zahlen für Dienstag zeigen weiterhin einen Aufwärtstrend

Der Impfstoff von Novavax könnte womöglich 2021 in Indien zugelassen werden

Virologin Ciesek hält es für möglich, dass die Auffrischimpfung für alle kommt

Berlin. Trotz Kritik will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite in der Corona-Pandemie auslaufen lassen. Der Bundestag hatte die Notlage Ende August für weitere drei Monate verlängert. Sie läuft automatisch aus, wenn sie vom Parlament nicht erneut verlängert wird. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbachwarnt vor stark steigenden Infektionszahlen bei Kindern. "Wir werden nach den Herbstferien deutlich mehr Ausbrüche in den Schulen erleben, weil die Kinder nicht mehr lange lüften können", sagte er. "Auch in den Betrieben wird es Ansteckungsketten geben. Dasselbe gilt für Bars und Restaurants. Wir haben einen kontinuierlichen Anstieg zu erwarten."

Auch nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) könnten die Corona-Fallzahlen in Deutschland in der kommenden Zeit dynamisch anwachsen. "Es ist damit zu rechnen, dass sich im weiteren Verlauf des Herbstes und Winters der Anstieg der Fallzahlen noch beschleunigen wird", schreibt das Institut in seinem jüngsten Wochenbericht zur Pandemie. Zudem schlagen Intensivmediziner Alarm, weil mangels Pflegepersonals viele Intensivbetten nicht mehr betrieben werden könnten. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt derzeit rasch an. Am Dienstag liegt sie bei 113,0.

RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen

Gute Nachrichten gibt es hingegen vom US-Impfstoffhersteller Moderna. Laut einer neuen Studie ist das Vakzin erfolgreich bei Kindern im Alter zwischen sechs und elf Jahren getestet worden. Die Ergebnisse zeigen eine "robuste" Anzahl an Antikörpern, wie Moderna am Montag mitteilte. Komplette Datensätze wurden nicht veröffentlicht, außerdem wurde die Studie noch in keinem Fachmagazin vorgestellt.







Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI am Mittwoch binnen eines Tages 23.212 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen bei 17.015 gelegen. Deutschlandweit wurden 114 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus registriert. Lesen Sie dazu: Corona in Deutschland: Fallzahlen und Hospitalisierungsrate

Corona-News von Mittwoch, 27. Oktober: Entwicklungsorganisationen fordern bessere Impfstoffverteilung von reichen Ländern

6.30 Uhr: Entwicklungsorganisationen haben die reichen Industrienationen zu mehr Impfgerechtigkeit in der Pandemie aufgefordert. Vor dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Gruppe der führenden Wirtschaftsnationen (G20) am Wochenende in Rom wurde besonders eine Freigabe der Impfstoffpatente gefordert und eine gerechtere Verteilung von Präparaten gegen das Coronavirus in der Welt. "Um endlich die Pandemie zu beenden, brauchen wir jetzt Impfstoffgerechtigkeit und einen transparenten Fahrplan, wann und wie Impfdosen geteilt werden", sagte am Mittwoch Friederike Röder von der Bewegung Global Citizen.

Erst 1,8 Prozent der Bevölkerung in armen Nationen seien geimpft - gegenüber 63 Prozent in reichen Ländern, stellte Oxfam fest. "Niemand ist sicher, solange nicht alle sicher sind", habe es am Anfang der Pandemie geheißen. Das Versprechen, für eine faire Verteilung der Impfstoffe zu sorgen, sei aber nicht eingehalten worden. Die Mehrheit der G20-Staaten, angeführt von Südafrika und Indien, sei für eine Aussetzung der Patente, während vor allem Deutschland, die Europäische Union und Großbritannien die Vorschläge blockierten.

Einkaufen wird in Australien für Ungeimpfte kompliziert

5.23 Uhr: Das Leben in Australien wird für Ungeimpfte immer komplizierter. In der Metropole Melbourne und dem Rest des Bundesstaats Victoria gilt künftig: Sobald dort 90 Prozent der Bürger vollständig geimpft sind, dürfen Ungeimpfte nur noch Geschäfte betreten, die unverzichtbar fürs tägliche Leben sind - also etwa Supermärkte und Drogerien. Der Covid-19-Beauftragte der Region, Jeroen Weimar, erklärte am Mittwoch, es werde aber noch einige Wochen dauern, bis diese Regel in Kraft trete. Den Plänen der Regierung zufolge soll am 24. November die 90-Prozent-Marke erreicht sein.

"Damit hat jeder der wenigen Hunderttausend Menschen, die sich impfen lassen können, es aber noch nicht getan haben, die Möglichkeit, heute den Prozess zu starten und am 24. November vollständig geimpft zu sein", sagte Weimar. "Wir senden ein sehr klares Signal aus, das besagt, dass Sie sich impfen lassen müssen, wenn Sie demnächst noch in solchen Einzelhandelsgeschäften verkehren wollen." Dabei sei es den Inhabern der Geschäfte vorbehalten, für die Einhaltung der Regel zu sorgen.

Corona-News von Dienstag, 26. Oktober: Volker Wissing kritisiert Joshua Kimmich

22.02 Uhr: FDP-Generalsekretär Volker Wissing hat die impfskeptischen Äußerungen des Fußball-Nationalspielers Joshua Kimmich kritisiert. "Gerade wenn man prominent ist, sollte man seine Meinung überprüfen, ob sie Vertrauen schafft oder Vertrauen zerstört", sagte er dieser Redaktion.

Wissing betonte: "Wir leben in einem Land der Meinungsfreiheit. Und prominent zu sein, bedeutet ja nicht, dass man seine Meinungsfreiheit verliert. Ob es allerdings besonders verantwortungsvoll ist, was Herr Kimmich gesagt hat, steht auf einem anderen Blatt."

FDP-Generalsekretär Volker Wissing in der Parteizentrale.

Foto: Reto Klar

Großbritannien meldet höchste Zahl an Todesfällen seit März

21.01 Uhr: Angesichts seit Wochen steigender Corona-Infektionszahlen verzeichnet Großbritannien mit 263 neuen Todesfällen in Verbindung mit dem Virus binnen 24 Stunden den höchsten Wert seit dem 3. März. Zudem melden die Behörden 40.954 Neuinfektionen. Allerdings hat sich der Anstieg der Zahlen in den vergangenen sieben Tagen etwas abgeschwächt.

Ex-Ministerpräsident Stoiber infiziert - leichte Symptome

19.13 Uhr: Bayerns Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU), der doppelt geimpft ist, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. "Er ist in häuslicher Quarantäne und hat ganz leichte Symptome, aber natürlich bleibt er erstmal zu Hause", bestätigte der Sprecher des 80-Jährigen am Dienstagabend entsprechende Informationen der "Bild"-Zeitung. Hin und wieder müsse Stoiber husten, zudem habe er etwas Schnupfen. "Es geht ihm soweit gut." Am Vortag habe Stoiber zum Beispiel noch von Zuhause aus eine Video-Laudatio aufgenommen.

Bayerns Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU), der doppelt geimpft ist, hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Foto: Christof Stache/AFP

Die Infektion sei bei einem Test am Samstag festgestellt worden, berichtete der Sprecher. "Er ist doppelt mit Astrazeneca geimpft, das ist der Fall eines Impfdurchbruches." Bis Ende nächster Woche müsse Stoiber nun in Quarantäne bleiben, bislang habe sich niemand aus seinem Umfeld angesteckt.

Wo wiederum Stoiber sich infiziert hat, ist unklar. Er habe mehrfach Termine mit mehreren Teilnehmern gehabt, sagte sein Sprecher. "Da kann man das im Nachhinein nicht mehr nachverfolgen." Alle Beteiligten seien aber ebenso wie das Gesundheitsamt informiert worden.

Bericht: "Ampel"-Parteien streben Übergangslösung für Corona-Regelungen an

18.34 Uhr: Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP haben sich einem Bericht zufolge im Grundsatz darauf geeinigt, die Pandemie-Notlage Ende November auslaufen zu lassen. An ihre Stelle solle eine bis Ende März geltende Übergangsregelung treten, berichtete das Redaktionsnetzwerks Deutschland (Mittwochsausgaben) unter Berufung auf Parteikreise. Demnach soll die "epidemische Lage von nationaler Tragweite" nicht verlängert werden, wenn sie am 25. November ausläuft.

Die Übergangsregelung soll es dem Bericht zufolge den Bundesländern ermöglichen, bestimmte Corona-Schutzmaßnahmen wie das Maskentragen, Abstandsgebote sowie die 3G- und 2G-Regeln auch nach dem Auslaufen der Pandemie-Notlage durchsetzen zu können. Das solle durch eine Änderung des Paragrafen 28a des Infektionsschutzgesetzes erreicht werden.

Ciesek warnt vor "Gewöhnungseffekt"

18.13 Uhr: Laut der Virologin Sandra Ciesek ist in der Gesellschaft ein Gewöhnungseffekt an die Corona-Pandemie eingetreten. In einer neuen Folge des NDR-Podcasts "Das Coronavirus Update" warnte Ciesek davor, die gleichen Fehler wie vor einem Jahr zu machen. "Ich habe das Gefühl, dass es im Moment nicht wirklich jemanden mehr interessiert, weil ein Gewohnheitseffekt eingetreten ist, man gewöhnt sich an diese Zahlen", sagt Ciesek, Leiterin der Medizinischen Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt.

Auffrischungsimpfungen werden von der Ständigen Impfkommission (Stiko) derzeit vor allem Älteren und Risikopatienten empfohlen, aber auch medizinischem Personal und Pflegekräften wird geraten, sich nach etwa sechs Monaten "boostern" zu lassen. Dass möglicherweise bald alle Geimpften die Empfehlung zu einer weiteren Dosis bekommen, hält Ciesek für möglich: "Man sieht es an Israel. Die haben ihre vierte Welle durch eine Booster-Impfung der Gesamtbevölkerung gebrochen. Das wäre auch hier möglich. Es muss nur klar kommuniziert werden, dass der Eigennutz für junge Leute mit einer dritten Impfung nicht so hoch ist wie bei der initialen Impfung, sondern, dass es vor allem um ein gemeinschaftliches Blocken der Infektionsketten geht."

Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt.

Foto: Kay Nietfeld / dpa

Corona-Lage in Russland: Mehr als 90 Prozent der Klinikbetten belegt

16.09 Uhr: Angesichts der dramatischen Corona-Lage in Russland kommen immer mehr Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenze. Rund 90 Prozent der für Corona-Patienten geschaffenen Betten seien belegt, sagte Gesundheitsminister Michail Muraschko am Dienstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge. In einigen Regionen seien die Kapazitäten noch einmal erhöht worden. Landesweit stünden damit 292 000 Klinik-Betten bereit, sechs Prozent mehr als eine Woche zuvor. Jeder zehnte Patient befinde sich in einem ernsten Zustand.

Am Dienstag wies die offizielle Statistik einen neuen Negativstand aus: 1106 Menschen starben demnach innerhalb eines Tages mit dem Virus - so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020. Binnen 24 Stunden wurden 36.400 Neuinfektionen registriert.

Aktuell seien mehr als 1,3 Millionen Menschen in dem flächenmäßig größten Land der Erde mit rund 146 Millionen Einwohnern erkrankt, sagte Muraschko.

Novavax-Zulassung in Indien noch 2021?

15.12 Uhr: Noch ist nicht klar, wann der Corona-Impfstoff von Novavax in der EU zugelassen wird. In Indien könnte das sogar schon Ende des Jahres passieren, wie die "India Times" berichtet. Der Novavax-Partners Serum Institute of India (SII) geht davon aus, dass die letzten Daten im Zulassungsverfahren bald eingereicht werden. Im Dezember, vermutlich aber eher im Januar 2022, könnte der der Totimpstoff dann eine Notfallzulassung erhalten.

Novavax hatte bereits Anfang des Jahres eine Zulassung bei der EU beantragt. Wann diese erteilt wird, ist nicht ganz klar. Aber auch hier könnte es womöglich bereits in diesem Jahr dazu kommen. Der Impfstoff zeichnet sich durch eine besonders hohe Wirksamkeit aus.

China stellt Millionenstadt Lanzhou unter Corona-Quarantäne

13.39 Uhr: China geht im Kampf gegen eine neue Corona-Welle rigoros vor und hat die gesamte Millionenstadt Lanzhou unter Quarantäne gestellt. Die vier Millionen Einwohner der Stadt im Nordwesten des Landes dürfen ihre Wohnungen nur noch in Notfällen verlassen, wie die Stadtverwaltung am Dienstag erklärte. Zuletzt waren landesweit 29 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden, sechs davon in Lanzhou.

Die Einwohner der Hauptstadt der Provinz Gansu dürfen ihre Wohnhäuser nur noch verlassen, um lebenswichtige Güter zu besorgen oder zum Arzt zu gehen. Bus- und Taxiservice sind eingestellt, dutzende Zugverbindungen wurden gestrichen. Auch Flüge nach Lanzhou wurden annulliert.

Die Millionenstadt Lanzhou in China steht wegen einigen Corona-Fällen unter Quarantäne.

Foto: IMAGO / Xinhua

EU-Rechnungshof will Nutzung der Corona-Milliarden "genau prüfen"

11.13 Uhr: Der Europäische Rechnungshof hat vor einem möglichen Missbrauch der milliardenschweren Corona-Hilfsgelder gewarnt. Die über öffentliche Schulden finanzierten Hilfen für die Mitgliedstaaten in Höhe von 750 Milliarden Euro stellten "einen bedeutenden Wendepunkt für die EU-Finanzen dar", erklärte Rechnungshof-Präsident Klaus-Heiner Lehne am Dienstag bei der Vorstellung des Jahresberichts in Luxemburg. "Deshalb müssen wir genau prüfen, wie die EU-Gelder ausgegeben werden und ob die angestrebten Ergebnisse erreicht werden."

Der EU-Wiederaufbaufonds soll die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Wirtschaft und Gesellschaft abfedern. Deutschland stehen daraus knapp 26 Milliarden Euro an Zuschüssen zu, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Mittel sollen unter anderem in Förderprämien für Elektroautos oder die Gebäudesanierung fließen. Größter Nutznießer unter den EU-Staaten ist das besonders von der Pandemie betroffene Italien mit fast 70 Milliarden Euro.

Intensivmediziner Marx: Es fehlen 4000 Intensivbetten

9.38 Uhr: Intensivmediziner warnen vor einer zunehmenden Belastung der Krankenhäuser durch Corona-Patienten. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, sagte am Dienstag MDR Aktuell, es gebe "im Moment die etwas absurde Situation", dass zwar "nur" 1600 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen lägen. "Aber im Vergleich zu Anfang des Jahres haben wir 4000 Intensivbetten weniger zur Verfügung."

Marx begründete dies damit, dass aufgrund der Belastung viele Pflegekräfte ihren Beruf beendet oder ihre Arbeitszeit reduziert hätten. Man werde alle Covid-19-Patienten versorgen können. "Aber wenn die Zahlen deutlich nach oben gehen, werden wir wieder Operationen absagen", sagte Marx.

Zugleich sprach sich Marx dagegen aus, die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen zu lassen. Es gebe ein hohes Risiko, dass sich die Geschwindigkeit der Infektionen deutlich erhöhe: "Deswegen brauchen wir auf jeden Fall Maßnahmen, die uns ermöglichen, angemessen reagieren zu können."

Stiko-Chef: "Debatte um Kimmich ist ein grenzenloser Unfug"

8.41 Uhr: Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, hält die öffentliche Diskussion um den Impfstatus von Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich für überzogen. "Es ist die persönliche Entscheidung von Kimmich, und die soll es auch bleiben! Die Debatte um Kimmich ist ein grenzenloser Unfug", sagte Mertens (71) der "Bild". Man würde niemals über private medizinische Entscheidungen von Kimmich diskutieren, "wäre er als Fußball-Profi nicht derart exponiert", erklärte der Stiko-Vorsitzende. Das 18-köpfige Expertengremium spricht die Empfehlungen für die Anwendung von Impfstoffen in Deutschland aus.

Bericht: Deutschland spendet über 17 Millionen Astrazeneca-Impfdosen

8.25 Uhr: Deutschland hat einem Bericht zufolge bislang 7,6 Millionen Corona-Impfdosen des Herstellers Astrazeneca bilateral anderen Ländern zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen noch einmal zehn Millionen Dosen, die der Bund im Rahmen der Impfstoff-Initiative Covax der Weltgesundheitsorganisation (WHO) übergeben hat, wie das "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (Dienstag) unter Berufung auf das Bundesgesundheitsministerium berichtete. Damit seien seitens des Bundes keine Bestände an Astrazeneca mehr auf Lager, sagte ein Ministeriumssprecher den Zeitungen.

Die meisten Dosen hat den Angaben zufolge Vietnam auf direktem Wege erhalten (2,6 Millionen). Es folgen die Ukraine (1,5), Ägypten, Ghana (beide 1,5) und Namibia (0,2). In der Auflistung enthalten seien auch 350.000 Dosen, die nach Thailand geliefert werden sollten, hieß es. Diese Lieferungen stünden aber noch aus. "Die Bundesregierung beabsichtigt, alle nicht für den nationalen Bedarf benötigten, pharmazeutisch einwandfreien und noch versandfähigen Impfdosen an Drittstaaten zu spenden", sagte der Sprecher.

Corona-Impfstoff von Astrazeneca.

Foto: imago stock / imago images/Joerg Boethling

Corona-Impfung: Ärzteverbände fordern mehr Tempo bei Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen

6.20 Uhr: Ärzteverbände und Patientenschützer fordern deutlich mehr Tempo bei den Corona-Auffrischimpfungen für Hochbetagte und Vorerkrankte. "Boosterimpfungen für die vulnerablen Gruppen werden gerade mit Blick auf die steigenden Zahlen dringend gebraucht", sagte Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des Virchowbundes der niedergelassenen Ärzte, der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstagsausgabe). "Leider ist das nicht bundesweit einheitlich geregelt, sodass es mancherorts zu Verzögerungen kommt."

In der Pflicht stehe insbesondere der Hausärzteverband. "Er hat schon ganz früh die Schließung der Impfzentren gefordert, weil diese angeblich nicht gebraucht würden. Das war ein Fehler", sagte Heinrich der Zeitung. "Daher muss der Verband jetzt flächendeckende Boosterimpfungen, auch in Pflegeheimen, durch die Hausärzte sicherstellen und mobile Impfteams dorthin schicken."

Covid-19: Thailand meldet kurz vor Öffnung für Tourismus sinkende Neuinfektionen

6.03 Uhr: Wenige Tage vor der Öffnung für den internationalen Tourismus hat Thailand erstmals seit Monaten weniger als 8000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Die Behörden meldeten am Dienstag 7706 neue Fälle - das ist der niedrigste Wert seit dem 8. Juli. 66 Menschen starben in Zusammenhang mit Covid-19.

Der Verlauf des jüngsten Ausbruchs in dem südostasiatischen Urlaubsland mit 70 Millionen Einwohnern war lange ungewöhnlich: Zwar waren die Zahlen seit August - als ein Höchstwert von mehr als 23.000 Neuinfektionen verbucht worden war - gesunken, jedoch stagnierten sie wochenlang zwischen 9000 und 12.000 neuen Fällen am Tag.

Lauterbach fordert neue Impfkampagne zu Booster-Impfungen

2.49 Uhr: Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert angesichts der erneut steigenden Corona-Inzidenzen in Deutschland eine deutliche Ausweitung der Auffrischungsimpfungen bei Risikogruppen. "In Anbetracht der steigenden Fallzahlen auch bei Älteren ist eine neue Impfkampagne zur Nutzung der Booster-Impfungen in dieser Altersgruppe jetzt unbedingt nötig", sagte Lauterbach den Zeitungen dieser Redaktion.

Der Gesundheitsexperte der SPD: Karl Lauterbach.

Foto: dpa

Intensivmediziner rechnen mit Zunahme der Covid-Patienten in Krankenhäusern

1.15 Uhr: Intensivmediziner erwarten in den kommenden Wochen eine erneute Zunahme der Corona-Patienten in den Krankenhäusern. Er rechne saisonal bedingt und mit Blick auf steigende Inzidenzen "mit einem Anstieg der Covid-Patienten auf den Intensivstationen", sagte der der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx, dieser Redaktion.

Marx sagte zur Begründung: "Wir stehen am Anfang der Herbst-Wintersaison. Das Virus kann sich in geschlossenen Räumen wieder deutlich besser verbreiten." Wie viele ältere Menschen jedoch am Ende in den Kliniken behandelt werden müssten, "wissen wir nicht", sagte der Divi-Chef.

Marx hob die Bedeutung von Corona-Auffrischungsimpfungen im Kampf gegen das Virus hervor. Er messe "der Booster-Impfung einen sehr wichtigen Part in der Bekämpfung der Pandemie bei", sagte Marx. Dies gelte für Patientinnen und Patienten wie für das Krankenhauspersonal.

Corona-News von Montag, 25. Oktober: EMA gibt Auffrischungsimpfungen mit Moderna-Vakzin grünes Licht

21.20 Uhr: Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus mit dem Impfstoff Spikevax des US-Unternehmens Moderna genehmigt. "Die Daten zeigten, dass eine dritte Dosis Spikevax, die sechs bis acht Monate nach der zweiten Dosis verabreicht wurde, zu einem Anstieg der Antikörperspiegel bei Erwachsenen führte, deren Antikörperspiegel abgenommen hatte", begründete die Amsterdamer Behörde am Montag ihre Entscheidung.

Die zuständigen Gesundheitsbehörden der EU-Länder könnten nun "unter Berücksichtigung der lokalen epidemiologischen Situation" offizielle Empfehlungen für die Verabreichung von Auffrischungsdosen abgeben, erklärte die EMA weiter.

Den Angaben zufolge wurden bei Auffrischungsimpfungen mit dem Moderna-Mittel bislang ähnliche Nebenwirkungen beobachtet wie nach zwei Impfungen. "Das Risiko von entzündlichen Herzerkrankungen und anderen sehr seltenen Nebenwirkungen nach einer Auffrischung wird sorgfältig überwacht", fügte die EMA hinzu.

Corona: USA gibt Einreiserichtlinien bekannt

20.37 Uhr: Ab dem 8. November können jene Ausländer wieder in die USA einreisen, die mit bislang international anerkannten Präparaten vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Akzeptiert würden dabei Impfstoffe, die eine Zulassung oder Notfallzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekommen hätten, teilte das Weiße Haus mit. Dies gilt derzeit für die Präparate von Biontech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, Sinopharm und Sinovac.

Sehnsuchtsziel New York: Ab 8. November dürfen geimpfte EU-Bürger wieder als Touristen in die USA einreisen.

Foto: dpa

Reisende müssten ihren Impfstatus der jeweiligen Airline nachweisen, bevor sie ein Flugzeug in die USA besteigen, hieß es weiter. Voraussetzung sei eine komplette Impfung gegen das Coronavirus. Als vollständig geimpft gelten Menschen demnach mindestens zwei Wochen nach Erhalt ihrer letzten erforderlichen Spritze.

Das Weiße Haus betonte, auch eine Kombination von zwei verschiedenen Impfstoffen werde hier akzeptiert - sofern die Präparate von der FDA oder der WHO zugelassen seien. Es gelten nur wenige Ausnahmen von der Impfpflicht für internationale Reisende, zum Beispiel für Kinder oder Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können. US-Bürger sind ohnehin von den Impf-Vorgaben für eine Einreise ausgenommen.

Coronavirus-Pandemie: US-Impfausschuss will über Biontech-Zulassung Fünf- bis Elfjährige beraten

19.19 Uhr: Der unabhängige Impfausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA prüft am Dienstag eine Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech-Pfizer für fünf- bis elfjährige Kinder. Sollte das Gremium für eine Notfallzulassung für das Vakzin für diese Altersgruppe stimmen, müsste die FDA dies noch offiziell absegnen. In der Regel folgt die Behörde den Empfehlungen der Experten.

Dann müsste die US-Gesundheitsbehörde CDC noch eine entsprechende Impfempfehlung aussprechen. Die US-Regierung hofft, Anfang November mit einer großangelegten Impfkampagne für die rund 28 Millionen Fünf- bis Elfjährigen in dem Land beginnen zu können. Biontech und Pfizer haben auch in der EU eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffes für diese Altersgruppe beantragt.

SPD-Fraktion peilt neue Basis für Corona-Maßnahmen an

16.33 Uhr: Die SPD peilt eine neue rechtliche Basis für Anti-Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht und Abstandsregeln an. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich verwies am Montag in Berlin auf die derzeit wieder steigenden Infektionszahlen. Mit den möglichen künftigen Koalitionspartnern sei die SPD im Gespräch über neue Regelungen im Infektionsschutzgesetz, sagte Mützenich vor einer Fraktionssitzung mit Blick auf die Gespräche mit Grünen und FDP über die Regierungsbildung.

Eine weitere Verlängerung der "epidemischen Lage von nationaler Tragweite" um drei Monate werde nicht angepeilt. Mit neuen Regelungen sollten die Länder in die Lage versetzt werden, weiter auf die Herausforderungen reagieren zu können. "Wir wollen dies im Infektionsschutzgesetz abbilden." Ferner solle in dieser Legislaturperiode das Infektionsschutzgesetz auch an anderen Stelle geändert werden. Die Pandemie habe gezeigt, dass es "Nachbesserungsbedarf" gebe.

Corona: Moderna-Impfstoff führt bei Kindern zu "starker" Immunantwort gegen Coronavirus

15.44 Uhr: Der US-Impfstoffhersteller Moderna hat positive Zwischenergebnisse einer klinischen Studie mit seinem Corona-Vakzin bei Kindern vorgelegt. Bei Sechs- bis Elfjährigen habe der Impfstoff eine "starke" Immunantwort hervorgerufen, erklärte Moderna am Montag. Bei den Kindern sei eine "robuste neutralisierende Antikörper-Antwort" einen Monat nach der zweiten Impfdosis festgestellt worden. Komplette Datensätze wurden nicht veröffentlicht, außerdem wurde die Studie noch in keinem Fachmagazin vorgestellt.

Das Biotechnologie-Unternehmen sprach zudem von einem "vorteilhaften Sicherheitsprofil". Die Kinder hätten den Impfstoff gut vertragen. Moderna-Chef Stéphane Bancel zeigte sich "ermutigt" über die Studienergebnisse. Das Unternehmen will Daten zu der klinischen Studie mit mehr als 4750 Teilnehmern "bald" bei der US-Arzneimittelbehörde FDA, der Europäischen Arzneimittelbehörde F und anderen Aufsichtsbehörden vorgelegen.

Der unabhängige Impfstoffausschuss der FDA wird sich am Dienstag mit einer möglichen Zulassung des Impfstoffs von Biontech und Pfizer für Fünf- bis Elfjährige befassen. Die US-Regierung hofft, Anfang November mit einer großangelegten Impfkampagne für diese Altersgruppe beginnen zu können. Biontech und Pfizer haben auch in der EU eine Zulassung ihres Corona-Impfstoffes für diese Altersgruppe beantragt.

(fmg/dpa/afp/epd)