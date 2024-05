Berlin. Steht bald eine Kreuzfahrt mit AIDA vom Hamburger Hafen aus bevor? Dann erfahren Sie hier alles Wichtige zu Terminals, Anreise und Co.

AIDA-Cruises bietet als eine von sechs Reedereien Kreuzfahrten ab Hamburg an. Dabei laufen von den insgesamt elf Schiffen der Flotte acht regelmäßig den Hafen der Hansestadt an, darunter die AIDAnova, AIDAmar, AIDAsol, AIDAluna, AIDAbella, AIDAdiva, AIDAprima und AIDAperla. Damit bei Ihrer nächsten Kreuzfahrtreise nichts schief geht, haben wir für Sie alle wichtigen Informationen rund um Boarding, Check-in sowie An- und Abreise wie Parkmöglichkeiten, Abfahrtterminals und vieles mehr zusammengefasst.

Inhalte dieses Artikels:

AIDA-Kreuzfahrtterminals am Hamburger Hafen Anreise & Parkmöglichkeiten bei den Terminals Boarding: Check-in & Check-out bei An- und Abreise Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort

Randdaten zu AIDA-Cruises Gründung 1994 Mitarbeiter 18.000 weltweit Flotte 11 Schiffe Heimathafen Genua, Italien Schiffsklassen Sphinx, Hyperion & Helios

AIDA-Kreuzfahrt ab Hamburg: Kreuzfahrtterminals am Hamburger Hafen

Im Hamburger Hafen gibt es insgesamt drei Terminals für Kreuzfahrtschiffe: Das Cruise Center HafenCity, das sich bis 2025 im Umbau befindet, das Cruise Center Steinwerder und das Cruise Center Altona. Im Anschluss finden Sie eine Übersicht darüber, welche Schiffe der AIDA-Flotte das jeweilige Terminal in 2024 anfahren.

Im Cruise Center Steinwerder laufen folgende AIDA-Schiffe ein:

AIDAnova

AIDAperla

AIDAprima und

AIDAdiva.

Im Cruise Center Altona legen vorwiegend diese AIDA-Schiffe an:

AIDAbella,

AIDAsol,

AIDAluna und

AIDAmar.

Suchen Sie noch nach einer Kreuzfahrt-Route für 2024? Dann finden Sie auf der Website der AIDA alle Reiseziele ab Hamburg sowie Kiel und Warnemünde.

Anreise zu den Kreuzfahrtterminals der AIDA-Flotte

Cruise Center Steinwerder: Anfahrt mit dem Auto & Parkmöglichkeiten vor Ort

Legt Ihr Schiff vom Cruise Center Steinwerder ab, können Sie dies am Besten mit dem Auto oder, falls Sie mit dem Flugzeug anreisen, mit dem Taxi erreichen. Denn unmittelbar am Terminal gibt es eine große Parkfläche mit insgesamt 1.500 Kurz- und Langzeitparkplätzen. Buchbar sind diese vorab auf der Website des Cruise Gate Hamburg. Das Taxi kann Sie in der Drop-Off-Zone bis zu 10 Minuten kostenfrei absetzen, das eigene Auto kann auf Parkplatz A geparkt werden. Es empfiehlt sich, den Parkplatz bereits vor Anreise online zu buchen, da die Onlinebuchung günstiger ist als der Kauf vor Ort. Lesen Sie hier:Kreuzfahrt ab Hamburg – Hier können Sie günstig parken.

Anfahrt zum Cruise Center Steinwerder mit dem ÖPNV

Grundsätzlich empfiehlt es sich, statt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Auto anzureisen, da die nächstgelegene Haltestelle zum Cruise Center Steinwerder die 1 Kilometer entfernte „Argentinienbrücke“ ist. Diese erreichen Sie am einfachsten von den Landungsbrücken aus, von denen Sie zur Haltestelle „Steinwerder (Alter Elbtunnel)“ laufen. Von dort nehmen Sie den Bus 156 Richtung „S Wilhelmsburg“ und steigen bei der „Argentinenbrücke“ aus. Die Landungsbrücken erreichen Sie am Besten vom Flughafen und vom Hauptbahnhof aus mit der S1 Richtung „Wedel“.

Cruise Center Altona: Anfahrt mit dem Auto & Parkmöglichkeiten vor Ort

Reisen Sie mit dem Auto zum Cruise Center Altona, können Sie es bei „Parken & Meer“ für die Zeit ihrer Reise parken lassen. Ein Shuttle bringt Sie dann zum Abfahrtterminal und wieder zurück zu Ihrem Auto. Eine andere Möglichkeit besteht darin, das Auto im Parkhaus Holzhafen abzustellen. Von dort sind es zu Fuß knapp 450 Meter zum Abfahrtterminal Altona.

Anfahrt zum Cruise Center Altona mit dem ÖPNV

Reisen Sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln an, gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie Sie zum Abfahrtsterminal in Altona gelangen. So können Sie direkt vom Bahnhof Altona mit dem Bus 113 Richtung „Neumühlen/Övelgönne (Fähre)“ fahren und bei der Haltestelle „Elbberg“ aussteigen. Von dort sind es knapp 550 Meter fußläufig. Alternativ können Sie auch die Buslinie 111 Richtung „Elbbrücken (Baakenwerder Straße)“ nehmen und direkt beim Kreuzfahrtterminal Altona aussteigen.

Vom Flughafen oder dem Hauptbahnhof aus kommend können Sie die S1 Richtung „Wedel“ nehmen und bei den Landungsbrücken aussteigen. Vom Hauptbahnhof fahren auch die S3 und U3 zu den Landungsbrücken. Von hier aus gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie steigen hier in die Buslinie 111 Richtung „Bahnhof Altona“ um und steigen beim Kreuzfahrtterminal Altona aus oder aber Sie nehmen von den Landungsbrücken aus die Fähre 62 Richtung „Finkenwerder“, die Sie zu den Docklands bringt. Von dort sind es noch knapp 200 Meter zu Fuß zum Cruise Center Altona.

Hinweis: Anstelle einer individuellen Anreise können Sie zum Beispiel bei der Anreise per Flugzeug ein An- und Abreisepaket buchen. Dabei werden Sie am Flughafen empfangen und zum Shuttle gebracht, der Sie direkt ans Kreuzfahrtterminal fährt. Ein entsprechendes Paket lässt sich auch bei einer Anreise mit dem Zug sowie bei der Anfahrt mit dem Auto dazubuchen.

Kreuzfahrt mit AIDA ab Hamburg: Alles rund um Boarding, Check-in & Co. am An- und Abreisetag

Check-in:

Auch beim Boarding des Kreuzfahrtschiffes gibt es einiges zu beachten, worüber Sie sich schon im Voraus informieren sollten. Die Check-in-Zeit vor Ort ist im Hamburger Hafen meist ab 12 Uhr möglich. Die genaue, empfohlene Check-in-Zeit ist auf den AIDA-Tickets angegeben. Es empfiehlt sich, die Vorgaben einzuhalten und rechtzeitig am Terminal zu sein, um unnötiges Warten zu vermeiden, schnell an Bord zu kommen und die Kabine zu beziehen. Die Check-in-Zeiten können außerdem unter MyAIDA abgerufen werden.

Wichtige Dokumente:

Für den Check-in-Prozess benötigen Passagiere ihr AIDA-Ticket sowie ein Ausweisdokument. Außerdem muss im Account bei MyAIDA vorab das digitale Schiffsmanifest vollständig ausgefüllt werden. Sie sollten alle Unterlagen während des Check-ins bereit halten.

Gepäckrichtlinien:

Das Gepäck sollte zudem mit den gemeinsam mit den AIDA-Tickets gelieferten Kofferanhängern versehen werden, auf denen Ihre Kabinennummer angegeben ist. Wenn Sie Ihre Koffer beim Boarding im Terminal abgeben, werden sie in Ihre Kabine gebracht.

Check-out:

Am Abreisetag müssen Sie Ihre Kabine vor 9 Uhr verlassen. Damit Sie sich um Ihr Gepäck keine Sorgen machen müssen, stellen Sie es am Vorabend Ihrer Abreise vor Ihre Kabinentür, sodass die Mitarbeiter es direkt zum Hafenterminal bringen. Ihre persönliche Check-in sowie Check-out-Zeit kann bis zu drei Tage vor Beginn Ihrer Kreuzfahrt in Ihrem MyAIDA-Account online ausgewählt werden.

AIDA-Kreuzfahrt ab Hamburg: Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort

Hotels in der Nähe des Cruise Center Altona

Startet Ihre Kreuzfahrt am Cruise Center Altona, gibt es verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten in der Nähe. So können Sie in aller Ruhe einen Tag vorher anreisen und vor ihrer Abfahrt noch eine Nacht im Hotel verbringen, um ausgeruht an Bord zu gehen.

850 Meter zu Fuß vom Cruise Center Altona befindet sich das GINN Hotel Hamburg Elbspeicher.

Das Clipper Hotel & Boardinghouses liegt ca. 750 Meter vom Terminal Altona entfernt.

Das Hotel Stephan ist ungefähr einen Kilometer entfernt und befindet sich in der Nähe der S-Bahn-Station Königstraße.

Wer über den Bahnhof Altona zum Kreuzfahrtterminal Altona anreist, hat unmittelbar vor Ort einige Hotels zur Auswahl. Von dort sind es zu Fuß knapp 1,3 Kilometer bis zum Altonaer Abfahrtsterminal.

Hotels in der Nähe des Cruise Center Steinwerder

Legt Ihr Schiff am Cruise Center Steinwerder ab, stehen auch hier einige Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung. Da das Terminal mitten im Containerhafen gelegen ist, gibt es allerdings keine Hotels in unmittelbarer Nähe. Die nächsten Möglichkeiten befinden sich im Elbinselquartier sowie rund um die Landungsbrücken.

Im Elbinselquartier stehen beispielsweise diese drei Hotels zur Verfügung:

In der Nähe der Landungsbrücken bieten diverse Hotels Übernachtungen vor und nach einer Kreuzfahrt im Hamburger Hafen an, darunter u.a.:

