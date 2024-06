Hamburg. Reiseanbieter gibt es in Deutschland viele – aber welche Unternehmen sind am größten und gleichzeitig am beliebtesten? Wir klären auf.

Im Jahr 2023 verzeichneten deutsche Reiseunternehmenlaut Statista Einnahmen von über 35 Milliarden Euro. Die Prognose für 2024: Dieses Jahr soll für die Branche noch besser laufen. Rund 62,6 Milliarden an Umsatz soll der Reise- und Tourismusmarkt 2024 insgesamt generieren. Kurzum: Die Deutschen reisen mehr denn je – und das am liebsten mit Pauschalurlaub.

Doch welche Unternehmen sind in Deutschland am beliebtesten und welcher Reiseanbieter mischt neben dem Global Player TUI an der Spitze mit? Ein Blick auf die fünf größten Reiseanbieter Deutschlands – gemessen an den Umsatzzahlen des letzten Geschäftsjahres.

TUI Group (20,7 Milliarden Euro Umsatz) DER Touristik Deutschland GmbH (7,2 Milliarden Euro Umsatz) FTI Touristik GmbH (4,1 Milliarden Euro Umsatz) AIDA Cruises (2,1 Milliarden Euro Umsatz) Unternehmensgruppe Alltours (1,995 Milliarden Euro Umsatz)

Der erfolgreichste Reiseanbieter Deutschlands: TUI Group

Der Reiseveranstalter TUI gilt in Deutschland als der erfolgreichste, aber auch global kann sich das Unternehmen mit der Konkurrenz messen. Im Geschäftsjahr 2023 (Oktober 2022 bis September 2023) erzielte die TUI Group laut eigenen Aussagen einen Rekordumsatz von 20,7 Milliarden Euro – eine Steigerung von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit hat die Unternehmensgruppe weit mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes der deutschen Reiseunternehmen im Jahr 2023 erzielt. TUI will zudem weiter ausbauen: „Hotels und Kreuzfahrten sind Wachstumsfelder und hoch profitabel“, erklärte TUI-Chef Sebastian Ebel.

Die TUI Group existiert seit 1923 und hat ihren Sitz in Berlin und Hannover. Mit über 400 eigenen Hotels und Resorts, 16 eigenen Kreuzfahrtschiffen, Eventmarken und digitalen Plattformen, fünf Fluggesellschaften, über 130 Flugzeugen und 1.200 Reisebüros bedient TUI derzeit rund 19,1 Millionen Reisende und führt den Markt der größten deutschen Reiseunternehmen auf Platz 1 an. Dabei hält die Gruppe einen weiten Vorsprung zum Zweitplatzierten.

Top-Reiseanbieter in Deutschland, Platz 2: Dertour Group

Mit deutlichem Abstand zur TUI Group landet die Dertour Group mit einem Umsatz von 7,2 Milliarden Euro im vergangenen Jahr auf dem zweiten Platz. Das bedeutet zwar eine Umsatzsteigerung von 24,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, dennoch kann die Gruppe bei weitem nicht mit dem Erstplatzierten mithalten. Genauso wie die TUI Group sieht die Dertour Group – seit 2000 Teil der REWE Group – Wachstumspotenzial in der Hotelbranche und ergänzend dazu im Spezialreisen-Segment. So erklärte der Vorstandsvorsitzende der REWE Group, Lionel Souque, die Dertour Group eröffne aktuell weitere Hotels und investiere in die Branche. Gleichzeitig deklarierte er den Bereich „Hotel“ zum wichtigsten strategischen Wachstumsfeld des deutschen Reiseanbieters.

Die Dertour Group wurde 1988 gegründet und sitzt in Köln (Hauptsitz) und Frankfurt am Main. Zum Unternehmen gehören etwa 130 Reiseveranstalter, Reisebüro-Ketten, Buchungsplattformen, Agenturen und Hotelgesellschaften. Bekannte Namen von Tochterfirmen sind beispielsweise ITS, Jahn Reisen, Dertour, Meiers Weltreisen oder ADAC Reisen.

Überraschender Platz 3 bei den erfolgreichsten Reiseanbietern: FTI

Die FTI Touristik GmbH holt sich in der Sparte der umsatzstärksten deutschen Reiseanbieter 2023 noch Platz 3. Im kommenden Jahr dürfte die Liste aber anders aussehen: Anfang Juni meldete FTI vor dem Münchner Amtsgericht Insolvenz an. Der Reiseanbieter hatte lange gegen finanzielle Engpässe gekämpft, unter anderem der Wirtschaftsstabilisierungsfonds aus der Corona-Krise und der Kauf durch einen US-Investoren sollten die Pleite verhindern. Doch es half alles nichts – und das, obwohl das Unternehmen in seinem letzten Geschäftsjahr noch einen Umsatzsprung von zehn Prozent erlebt hatte: Ganze 4,1 Milliarden Euro machte das Unternehmen zwischen 2022 und 2023.

Warum dann der Untergang? Laut Angaben der FTI Group lagen die Buchungszahlen zuletzt deutlich hinter den erwarteten Prognosen. Zudem bestanden viele Lieferanten auf Vorkasse, wodurch das Unternehmen in einen Liquiditätsengpass geriet, den es nicht mehr rechtzeitig ausgleichen konnte. Das US-Geschäft hätte FTI zwar neues Kapital von rund 125 Millionen Euro gebracht, schaffte es aber nicht mehr zum Abschluss.

Glück im Unglück für Kunden und Kundinnen: Nach der Insolvenz von FTI bieten Reiseanbieter wie TUI oder Dertour gesonderte Konditionen für die Reisenden an, damit über 175.000 stornierten FTI-Sommerurlaube doch noch stattfinden können.

FTI wurde 1983 von Dietmar Grunz gegründet und etablierte sich mit den Jahren zu einem europaweit wettbewerbsfähigen Reiseanbieter. Mit dem Untergang der FTI Touristik GmbH sind dadurch auch die Tochterfirmen 5vorFlug, BigXtra Touristik und FTI Cruises betroffen.

Deutscher Kreuzfahrtveranstalter auf Platz 4: AIDA Cruises

Das Unternehmen AIDA Cruises spezialisiert sich ausschließlich auf . Zu Recht, denn laut Experten dürfte sich das Segment auch zukünftig einer größer werdenden Beliebtheit erfreuen: Einer Datenerhebung des Deutschen Reiseverbands zufolge stiegen die Passagierzahlen auf Fluss- und Meereskreuzfahrten von 3,2 Millionen im Jahr 2022 auf 3,7 Millionen im Folgejahr. Auch AIDA Cruises bietet in beiden Bereichen Reisen an.

Der Reiseanbieter mit seiner Zweigniederlassung in Rostock gehört zum italienischen Unternehmen Costa Crociere in Genua. Die Flotte bilden Schiffe (hier mit Kapazitäten aufgelistet), die der Costa Crociere gehören und wiederum von dem Hamburger Unternehmen Carnival Maritime GmbH betrieben werden. Hier sehen Sie eine Übersicht der Schiffe in der Aida-Flotte:

AIDAbella

AIDAblu

AIDAcosma

AIDAdiva

AIDAluna

AIDAmar

AIDAnova

AIDAperla

AIDAprima

AIDAsol

AIDAstella

AIDAvita

Laut Statista verzeichnete AIDA Cruises im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Das entspricht einem Marktanteil von rund fünf Prozent.

Platz 5 der deutschen Reiseanbieter: Unternehmensgruppe Alltours

1974 gründete Willi Verhuven im nordrheinwestfälischen Kleve ein Reisebüro, das ausschließlich landesweit agieren sollte. 1988 expandierte das Unternehmen und erweiterte sein Angebot auf alle deutschen Großflughäfen. Drei Jahre später können Kunden und Kundinnen von Alltours neben Mittelmeerreisen und Urlauben auf den Kanaren erstmals auch Fernreisen buchen. Im Jahr 1999 zählte das Unternehmen schließlich zum ersten Mal mehr als eine Million Reisende.

Heute zählt Alltours neben rund 200 Reisebüros, etliche Reiseveranstalter, Hotelketten in Spanien und auf Kreta sowie eine Incoming-Agentur zu seinem Firmenrepertoire. Nach dem Geschäftsjahr 2022/2023 zog auch Alltours eine durchweg positive Bilanz: Inzwischen will das Unternehmen die Million von 1999 verdoppelt haben. Mit den zwei Millionen Gästen setzte das Unternehmen 1,995 Milliarden Euro um und verzeichnete so eine Umsatzsteigerung von sieben Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Reiseanbieter in Deutschland: Diese sind am beliebtesten

Bei ihren Umsätzen legen deutsche Reiseanbieter Rekorde hin – doch was sagen die Kunden und Kundinnen zu Angebot und Service? Statista befragte rund 1000 Deutsche im Alter von 18 bis 64 Jahren, die im Zeitraum von April 2023 bis März 2024 eine Reise gebucht hatten. Auch hier gewann TUI mit einer Überzeugungsrate von satten 25 Prozent. Diese könnte sich in den kommenden Monaten weiter steigern, wenn TUI mit seinem zusätzlichen Reisekontingent ehemalige FTI-Kunden und -kundinnen abgreift.

Auf der Rangliste der beliebtesten Reiseanbieter des Jahres kann TUI allerdings nicht so weit vorlegen wie bei den Umsätzen: Dicht hinter dem Reisenabieter landen Ab in den Urlaub, Alltours und Expedia ebenfalls in der Liste der beliebtesten Unternehmen. Der insolvente Reiseanbieter FTI landete mit lediglich 12 Prozent auf dem sechsten Platz, das Schlusslicht übernahm eDreams mit sieben Prozent. Das Gesamtergebnis sehen Sie in der Statista-Infografik.

Spanien galt im Jahr 2023 als beliebtester Reiseort der Deutschen. (Symbolbild) © imago/Chris Emil Janßen | IMAGO stock

Wohin reisen die Deutschen am liebsten?

Bei den beliebtesten Urlaubsländern zeichnet sich dagegen wieder ein klarer Sieger ab – und das mit weitem Vorsprung zu den zweit- und drittplatzierten Reisezielen. Laut einer Datenerhebung des Deutschen Reiseverbands machten die Deutschen im Jahr 2023 mit Abstand am liebsten Urlaub in Spanien (14,4 Prozent). Dahinter folgen Italien und der Türkei mit jeweils 8,2 Prozent. Weitere Platzierungen:

Kroatien mit 4,5 Prozent

Griechenland mit 4,2 Prozent

Österreich mit 3,9 Prozent

Frankreich mit 2,9 Prozent

Ägypten mit 2,5 Prozent

Polen mit 2,2 Prozent

die Niederlande mit 2,2 Prozent

