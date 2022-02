Corona: Neue RKI-Zahlen ++ Forderung nach mehr Corona-Bonus

Das RKI meldet wieder einen neuen Höchststand bei den Neuinfektionen

Lauterbach kritisiert Söder wegen der geplanten Aussetzung der Impfpflicht in der Pflege

Mit Blick auf die Impfpflicht mahnt die Pflegebeauftragte eine bessere Abstimmung an

Berlin. An der Frage nach einer Corona-Impfpflicht in Deutschland entzünden sich immer mehr Diskussionen: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die von Bayern angekündigte Aussetzung der Impfpflicht in der Pflege als "gefährliches Signal" kritisiert. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vermittle mit seiner Entscheidung den Eindruck, als beuge er sich den Corona-Protesten auf der Straße, sagte Lauterbach in Berlin.

Der Präsident des Bundessozialgerichts (BSG), Rainer Schlegel, erklärte derweil in Kassel, seiner Einschätzung zufolge könnten die Bundesländer die Impfpflicht nicht aussetzen. Bayerns Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) verteidigte am Dienstag die Entscheidung der Landesregierung, die Verpflichtung zur Impfung für Pflegekräfte vorerst nicht umzusetzen. Lesen Sie alle weiteren wichtigen Nachrichten in unserem Newsblog.

Corona-News von Dienstag, dem 8. Februar 2022: Johnson & Johnson setzt Produktion von Corona-Impfstoff aus

22.31 Uhr: Der Pharmariese Johnson & Johnson hat einem Medienbericht zufolge die Produktion seines Corona-Impfstoffes vorerst ausgesetzt. Das Werk im niederländischen Leiden habe die Produktion Ende vergangenen Jahres gestoppt, berichtete die „New York Times“ am Dienstag. Stattdessen werde dort derzeit ein experimenteller Impfstoff hergestellt. Die Corona-Impfstoffproduktion solle in einigen Monaten wieder aufgenommen werden.

Ein Sprecher des Unternehmens betonte, Johnson & Johnson habe „Millionen Dosen unseres Corona-Impfstoffs auf Lager“ und halte seine Lieferverträge im Rahmen der Covax-Initiative und mit der Afrikanischen Union ein.

Impfpflicht: Pflegebeauftragte mahnt bessere Abstimmung an

22.00 Uhr: Mit Blick auf die geplante Einführung einer allgemeinen Impfpflicht mahnt die Pflegebeauftragte der Bundesregierung eine bessere Abstimmung zwischen Bund und Ländern an. "Es darf nicht wieder ein solches Desaster passieren, dass eines der Bundesländer ausschert", sagte Claudia Moll unserer Redaktion. Sie erwarte mehr Verlässlichkeit von den Ländern: "Die Länder haben die einrichtungsbezogene Impfpflicht gemeinsam im Bundesrat beschlossen, Bayern auch.

Darauf muss sich jeder verlassen können." Es sei klar, so Moll, dass die Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht einfach werde. Ihr persönlich sei es lieber gewesen, von vornherein eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. "Aber es ist anders gekommen. Damit muss man in einer Demokratie umgehen." Sie rechne nicht damit, dass sich noch weitere Länder dem bayrischen Vorbild schließen würden. Bis zum Starttermin am 15. März müsse jetzt aber geklärt werden, "wie die Länder die Impfpflicht alltagstauglich umsetzen können". Lesen Sie das ganze Interview: Neue Pflegebeauftragte: Ist die Impfpflicht noch zu retten?

Pflegebeauftragte fordert Ausweitung des Corona-Bonus

21.55 Uhr: Die Pflegebeauftragte der Bundesregierung fordert eine Ausweitung des Corona-Bonus auf einen größeren Personenkreis: "Der Bonus darf nicht zu Neiddebatten unter den Pflegekräften führen", sagte Claudia Moll unserer Redaktion. "In einer Pandemie kann man nicht fragen, wer ist wichtiger und wer nicht." Jemand, der in der gynäkologischen Station arbeite, habe vielleicht weniger mit Corona zu tun gehabt als ein Intensivpfleger, aber die hohe Belastung trügen alle gemeinsam.

"Wir dürfen keine Spaltung erzeugen", warnte die SPD-Politikerin. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte angekündigt, dass der Bonus nur besonders belasteten Pflegekräften gezahlt werden solle. Jemand, der jeden Morgen auf der Covid-Station reinigen müsse, sei überdies genauso gefährdet wie eine Pflegekraft, mahnte Moll. Rettungssanitäter gehörten ebenfalls in diese Gruppe und auch diejenigen, die in den Impfzentren und den Laboren arbeiten. Bei diesem Bonus gehe es um Wertschätzung. "Da muss sich der Staat großzügig zeigen."

