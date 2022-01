Corona: WHO-Chef warnt vor Omikron ++ Biontech/Moderna kein Risiko für Schwangere

Corona bleibt auch als endemisches Virus gefährlich, warnt die WHO. Es könnten neue Varianten entstehen. Alle Infos im Corona-Blog.

Die Corona-Krise hat die weltweite soziale Ungleichheit laut einer Untersuchung weiter verschärft. Die Hilfs- und Entwicklungsorganisation Oxfam beklagt dabei "die Profitlogik" der Wirtschaft in der Pandemie.

Oxfam: Corona-Krise stürzt 160 Millionen Menschen zusätzlich in Armut

Frankreich hat innerhalb von 24 Stunden 464.769 neue Corona-Infektionen registriert

Der WHO-Chef warnt vor der Omikron-Variante

mRNA-Impfstoffe von Biontech und Moderna wohl kein Risiko für Schwangere und ihre Babys

Am Dienstag meldete das RKI eine Inzidenz von 553,2 – ein neuer Rekordwert

Berlin. Die Corona-Infektionszahlen steigen rasant, die Lage in Deutschland ist ernst. Täglich meldet das Robert Koch-Institut (RKI) neue Rekordwerte. Auch der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, warnt eindringlich vor einer Verharmlosung der Omikron-Variante. "Vertun Sie sich nicht, Omikron führt zu Krankenhauseinweisungen und Todesfällen, und selbst die weniger schweren Fälle überschwemmen die Gesundheitseinrichtungen", sagte Tedros am Dienstag. Die Corona-Pandemie "ist noch lange nicht vorbei".

Corona-News von Dienstag, 18. Januar 2022: Frankreich meldet mehr als 450.000 Neuinfektionen

20.16 Uhr: Frankreich hat innerhalb von 24 Stunden 464.769 neue Covid-19-Infektionen registriert, wie offizielle Daten am Dienstag zeigten, die höchste jemals aufgezeichnete Zahl seit Beginn der Pandemie. Die Zahl der Menschen auf Intensivstationen ging im gleichen Zeitraum leicht auf rund 3900 zurück.

WHO-Chef warnt vor Verharmlosung der Omikron-Variante

20.01 Uhr: Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, hat eindringlich vor einer Verharmlosung der Omikron-Variante gewarnt. "Omikron führt zu Krankenhauseinweisungen und Todesfällen, und selbst die weniger schweren Fälle überschwemmen die Gesundheitseinrichtungen", sagte Tedros.

Die Corona-Pandemie "ist noch lange nicht vorbei". "Omikron mag im Durchschnitt weniger schwerwiegend sein, aber die Erzählung, dass es sich um eine harmlose Krankheit handelt, ist irreführend", sagte der WHO-Chef. Wegen der starken Ausbreitung sei es außerdem wahrscheinlich, dass weitere Varianten entstehen.

Auch der WHO-Experte Michael Ryan warnte davor, die Gesundheitsrisiken durch Covid-19 zu unterschätzen. "Die Leute stellen Pandemie und Endemie einander gegenüber, aber endemische Malaria tötet hunderttausende Menschen, HIV ist endemisch, Gewalt in unseren Städten endemisch", sagte er bei einer Online-Veranstaltung des Weltwirtschaftsforum. "Endemisch heißt nicht gut, endemisch heißt nur, dass es für immer da ist." "Wir werden das Virus in diesem Jahr nicht loswerden", sagte Ryan weiter. "Wir werden das Virus vielleicht nie ausrotten. Viren, die Pandemien auslösen, neigen dazu, Teil des Ökosystems zu werden."

EMA: mRNA-Impfstoffe kein Risiko für Schwangere und ihre Babys

19.55 Uhr: Eine Corona-Impfung in der Schwangerschaft mit den Impfstoffen von Biontech/Pfizer oder Moderna stellt nach Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) kein Risiko für die werdende Mutter oder das Baby dar. Studien an mehr als 65.000 Frauen lieferten "vermehrte Belege" dafür, dass die mRNA-Impfstoffe bei Schwangeren keine Komplikationen verursachten, erklärte die EMA. Die Impfung senke zudem auch bei Schwangeren das Risiko von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen.

Die EMA hat nach eigenen Angaben mehrere Studien ausgewertet, an denen rund 65.000 Frauen mit Schwangerschaften in verschiedenen Stadien beteiligt waren. "Die Überprüfung ergab keine Anzeichen für ein erhöhtes Risiko für Schwangerschaftskomplikationen, Fehlgeburten, Frühgeburten oder Nebenwirkungen bei den ungeborenen Babys nach einer mRNA-Corona-Impfung", erklärte die EMA. Eine Impfung biete daher auch für werdende Mütter und ihre Babys mehr Vorteile als Risiken.

Eine Corona-Impfung in der Schwangerschaft mit den Impfstoffen von Biontech oder Moderna stellt nach Einschätzung EMA kein Risiko für die werdende Mutter oder das Baby dar.

Foto: dpa

Da schwangere Frauen ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel ein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf von Covid-19 hätten, sollten sich werdende Mütter impfen lassen, riet die EMA. Auch die deutsche Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Schwangeren und Stillenden seit November eine Coronaimpfung.

Corona-Warn-App kostete bisher rund 130 Millionen Euro

19.45 Uhr: Die offizielle Corona-Warn-App hat den Bund bisher rund 130 Millionen Euro gekostet. Für Entwicklung, Weiterentwicklung und Betrieb durch die Unternehmen SAP und T-Systems fielen 2020 und 2021 insgesamt 116,3 Millionen Euro an, wie die Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion antwortete. Für Werbung für die App entstanden beim Bundespresseamt Kosten von 13,7 Millionen Euro und für digitale Werbung beim Gesundheitsministerium 71.000 Euro.

(fmg/dpa/afp/epd)