Corona: RKI-Zahlen brechen Rekord ++ EU will Folgen für Kinder untersuchen

Dem RKI wurden am Mittwoch erstmals mehr als 100.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet

Bundespräsident Steinmeier ruft dazu auf, dass die Mehrheit nicht still bleiben soll

Der Grüne Janosch Dahmen hat Befürchtungen widersprochen, Ärzte könnten zur Impfung gezwungen werden

Die Omikron-Welle sorgt für viele positive Tests in Kitas

Berlin. In der hitzigen Debatte über den richtigen Corona-Kurs hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier appelliert, radikalen Kräften nicht das Feld zu überlassen. Die große, oft stille Mehrheit in unserem Land handele seit Monaten solidarisch und verantwortungsvoll, sagte Steinmeier in Berlin. "Nur fürchte ich, diese Mehrheit darf nicht still bleiben, wenn Extremisten die Axt ans demokratische Urvertrauen legen." Zuletzt hatte es immer wieder Proteste in vielen deutschen Städten gegen die Regeln gegeben.

Am Mittwoch lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen erstmals bei über 100.000: Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 112.323 neue Fälle. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 584,4 – auch das ist ein neuer Höchststand. Zum Vergleich: Noch vor einer Woche hatte die Inzidenz bei 407,5 gelegen.

Corona-News von Donnerstag, dem 20. Januar 2022: EU-Kommission fordert intensivere Forschung zu Corona-Folgen für Kinder

22.00 Uhr: In der Debatte um die Folgen der Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche fordert die EU-Kommission intensivere Forschungsanstrengungen und zugleich mehr Anerkennung für die Leistungen junger Leute. EU-Jugendkommissarin Mariya Gabriel sagte unserer Redaktion, Kinder und Jugendliche hätten unter der Pandemie sehr gelitten.

Sie sei aber nicht sicher, ob die langfristigen Folgen von allen richtig eingeschätzt würden. Das Wissen über die Probleme der jungen Menschen in der Covid-Krise müsse jetzt vertieft werden, es brauche einen evidenzbasierten Ansatz, forderte Gabriel, die auch für Bildung und Forschung zuständig ist. "Deshalb ist die Arbeit von Wissenschaftlern und Forschern zu diesem Thema so wichtig." Diese Arbeit müsse fortgesetzt werden, es werde vertieftes Wissen benötigt, sagte die Kommissarin, die auch für Bildung, Forschung und Innovation zuständig ist.

Die Impfpflicht sorgt weiterhin für Diskussionen.

Impfpflicht-Debatte: Amtsärzte sehen Hausärzte weiter in der Pflicht





21.55 Uhr: Die deutschen Amtsärzte auch bei einer möglichen Impfpflicht weiterhin die Hausärzte in der Pflicht. "Ich würde immer sagen, dass das Vertrauensverhältnis zum Hausarzt oder zur Hausärztin die beste Voraussetzung für eine Impfung ist", sagte Elke Bruns-Philipps, stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst (BVÖGD), unserer Redaktion. "Grade die Hausärzte und Ärztinnen, die ihre Patienten und Patientinnen lange kennen, sehen Impfberatung in der Regel auch als ihre originäre und wichtige Aufgabe an."

Der Öffentliche Gesundheitsdienst könne koordinieren und zum Beispiel Impfzentren organisieren, mobile Impfteams und deren Einsätze koordinieren, auch um die Belastungen in den Hausarztpraxen abzumildern, erklärte sie. "Ich glaube aber nicht, dass es soweit kommt, dass die Hausärzte das Impfen komplett verweigern." Hausärzte wie auch Kinderärzte würden das Impfen als ihre ureigene und wichtige Aufgabe ansehen.

Dahmen: Ärzte werden nicht gegen ihren Willen zum Impfen gezwungen

21.50 Uhr: Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hat Befürchtungen widersprochen, Ärzte könnten im Zuge einer allgemeinen Corona-Impfpflicht dazu gezwungen werden, Patienten gegen ihren Willen zu impfen. "Dazu gibt es keine Rechtsgrundlage, die wird auch nicht durch eine Impfpflicht geschaffen", sagte Dahmen unserer Redaktion.

Dahmen betonte: "In der Debatte über eine Impfpflicht verlangt zudem niemand, dass niedergelassene Ärzte gegen den Willen von Patienten impfen sollen. Dazu gibt es keine Rechtsgrundlage, die wird auch nicht durch eine Impfpflicht geschaffen." Insofern seien entsprechende Äußerungen des Chefs der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, "nicht haltbar".

Bundesärztekammer empfiehlt verfassungsrechtlich gut abgesicherte Impfpflicht

21.40 Uhr: Der Bundesärztekammer-Präsident empfiehlt eine verfassungsrechtlich gut abgesicherte allgemeine Impfpflicht. Diese kann in ein paar Wochen, wenn keine deutlich höhere Impfquote in Deutschland erreicht worden sei, gerechtfertigt sein. "Wichtig ist, dass es hierbei allenfalls um eine Impfnachweispflicht geht. Wer diesen Nachweis nicht erbringt, muss mit Restriktionen rechnen. Einen Impfzwang darf es jedoch nicht geben. Dies würde auch dem ärztlichen Berufsethos fundamental widersprechen", sagte Klaus Reinhardt unserer Redaktion.

Reinhardt schlägt vor, dass eine Impfnachweisplicht zunächst nur für die Grundimmunisierung mit der Erst- und Zweitimpfung sowie für die Auffrischimpfung gelten könne. "Denn offen ist die weitergehende Frage, wie vor dem Hintergrund des vermehrt zu beobachtenden Immunescape neuer Virus-Varianten mit den sich daraus möglicherweise ergebenden Notwendigkeiten für Folgeimpfungen umgegangen werden soll", sagte Reinhardt.

