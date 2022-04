Ukraine-Krieg Liveblog: Russland plant Offensive im Osten ++ Explosionen in Charkiw

Die Militärs in Kiew rechnen mit einem baldigen Angriff Russlands im Osten. In der Nacht wurde Charkiw angegriffen. Mehr News im Blog.

Laut Kiew arbeitet Russland weiter am "Minimalplan Ostukraine"

Die Schwerpunkte der nächsten Angriffe seien bei Charkiw und Slowjansk zu erwarten, hieß es

Charkiw wurde bereits am Sonntag und in der Nacht stark bombardiert

Der ukrainische Präsident Selenskyj wirft Moskau Angst vor der Wahrheit vor

Der Wirtschaftsminister schätzt die Schäden in der Ukraine auf eine Trillion Dollar

Österreichs Kanzler Karl Nehammer trifft heute Wladimir Putin in Moskau

Berlin/Kiew/Moskau. Nach mehreren Wochen Krieg erwartet die Ukraine diese Woche neue russische Großoffensiven auf den Osten des Landes. Dazu würden aktuell neue Truppen aus anderen Landesteilen Russlands an die Grenzen herangeführt, hieß es von ukrainischem Militär. Schwerpunkte der nächsten russischen Angriffe könnten die Regionen um Charkiw und Slowjansk sein, vermutet Kiew.

Die ukrainische Regierung forderte am Wochenende mehr Waffenlieferungen - auch von Deutschland. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) steht immer mehr unter Druck, in die Ukraine zu reisen und mehr Unterstützung zuzusagen. Erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine reist am Montag zudem ein EU-Regierungschef auf Vermittlungsmission nach Moskau: Österreichs Kanzler Karl Nehammer will heute Kremlchef Wladimir Putin treffen, um Wege zu einem Ende des Kriegs auszuloten. Die Erfolgschancen sind unsicher.

News zum Ukraine-Krieg von Montag, 11. April: Ukrainische Behörden verstärken Warnungen vor russischer Offensive im Osten

5.39 Uhr: Die ukrainischen Behörden haben ihre Warnungen vor einer großen russischen Offensive im Osten des Landes verstärkt. "Die russischen Truppen werden zu noch größeren Operationen im Osten unseres Staates übergehen", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntagabend. "Die Schlacht um den Donbass wird mehrere Tage dauern, und während dieser Tage könnten unsere Städte vollständig zerstört werden", erklärte der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gajdaj, auf Facebook.

"Wir bereiten uns auf ihre Aktionen vor. Wir werden darauf reagieren", erklärte Gajdaj mit Blick auf die erwarteten Angriffe, während die ukrainischen Streitkräfte entlang der Frontlinie zu den Gebieten der pro-russischen Separatisten neue Gräben anlegten und die Straßen mit Minen und Panzersperren blockierten.

Unterdessen wurden bei Artilleriebeschuss auf die Großstadt Charkiw nach ukrainischen Angaben am Sonntag mindestens zwei Menschen getötet. Am Vortag wurden demnach zehn Zivilisten in der Region bei Bombenangriffen getötet.

Minister schätzt Schäden in Ukraine auf eine Trillion Dollar

3.37 Uhr: Die Ukraine hat nach Schätzungen der Regierung durch die Invasion russischer Truppen bisher Schäden in Höhe von bis zu einer Trillion US-Dollar erlitten. Das sagte der stellvertretende Wirtschaftsminister Olexander Griban am Sonntag bei einer Regierungssitzung, wie die Agentur Unian berichtete. Die Verluste seien schlicht "kolossal", die Aufstellung sei noch nicht vollständig. "Es sind Milliarden von Dollar an Schäden, möglicherweise bis zu einer Trillion Dollar", sagte Griban, ohne seine Zahlenangaben näher zu belegen.

Die Summe ergebe sich aus Schäden an der Infrastruktur, dem Gesundheitswesen und im Bildungswesen. "Und dann gibt es noch weitere Ebenen der Verluste - staatliche, kommunale und private", setzte Griban die Auflistung fort. "Uns steht viel Arbeit am Wiederaufbau bevor."

Die ukrainische Regierung hatte erst am Sonntag erste Mittel für dringende Aufräum- und Reparaturarbeiten in den von russischer Besatzung befreiten Gebieten bereitgestellt. Ministerpräsident Denys Schmyhal nannte in Kiew eine Summe von einer Milliarde Hrywnja (31,2 Millionen Euro) für dringende Reparaturen.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Ein Schild vor einem zerstörten Gebäudein Borodjanka warnt nach Abzug russischer Truppen vor Tretminen.

Foto: dpa

Weltbank korrigiert Prognose für Ukraine deutlich nach unten

1.39 Uhr: Die Weltbank hat mit dem Fortschreiten des russischen Angriffskriegs ihre Wirtschaftsprognose für die Ukraine deutlich nach unten korrigiert. Die Ökonomen sagten am Sonntag voraus, dass das ukrainische Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr um 45,1 Prozent einbrechen werde - nachdem sie vor einem Monat noch von einem Minus zwischen zehn und 35 Prozent ausgegangen war. Die Wirtschaft des mit internationalen Sanktionen belegten Russland werde um 11,2 Prozent schrumpfen.

"Die Ergebnisse unserer Analyse sind sehr ernüchternd", erklärte die Vizepräsidentin der Weltbank für Europa und Zentralasien, Anna Bjerde. "Unsere Prognosen zeigen, dass die russische Invasion in der Ukraine die Erholung der Region von der Pandemie zunichte gemacht hat." Der "zweite große Schock" treffe die Volkswirtschaften zu einem "prekären Zeitpunkt".

"Bringt sie lebend nach Hause! Stoppt den Krieg Jetzt!" ist in englischer Sprache auf einem Plakat im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu lesen.

Foto: dpa

Selenskyj attackiert russische Politik der Unwahrheiten

1.21 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist mit der russischen Politik der Tatsachenleugnung hart ins Gericht gegangen. Während die Ukraine bemüht sei, "jeden Bastard, der unter russischer Flagge in unser Land gekommen ist und unsere Leute getötet hat", zur Rechenschaft zu bringen, versuche Russland, sich aus der Verantwortung zu stehlen, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zm Montag.

"Was macht Russland? Was tun seine Beamten, seine Propagandisten und die einfachen Leute, die nur wiederholen, was sie im Fernsehen gehört haben", verwies Selenskyj auf die selektive Wahrheitsfindung der staatlich kontrollierten russischen Medien. "Sie rechtfertigen sich und dementieren. Sie weisen jede Verantwortung von sich. Sie lügen", sagte Selenskyj weiter. "Und sie haben sich schon so weit von der Realität entfernt, dass sie uns dessen beschuldigen, was eigentlich die russische Armee begangen hat", kritisierte der ukrainische Präsident die Versuche der russischen Führung, das Massaker von Butscha und anderer Vororte von Kiew, wo Hunderte von Zivilisten getötet wurden, der ukrainischen Seite in die Schuhe zu schieben.

Der ukrainsche Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Videobotschaft.

Foto: dpa

Kiew: Russische Armee arbeitet weiter am "Minimalplan Ostukraine"

00.57 Uhr: Mit der Umgliederung der russischen Einheiten ist in der Ukraine nach offizieller Darstellung weder Ruhe noch Stabilität eingekehrt. "Die russische Armee arbeitet weiter an ihrem Minimalplan Ostukraine", sagte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar in der Nacht zum Montag, wie die Agentur Unian berichtete. Die Ukraine setze unterdessen ihre eigenen Vorbereitungen mit der Fortsetzung der Mobilmachung und der Ausbildung von Rekruten fort.

Der Generalstab der ukrainischen Armee erwartet unterdessen in Kürze einen neuen Vorstoß der russischen Streitkräfte zur vollständigen Eroberung der Ostukraine. Dazu würden aktuell neue Truppen aus anderen Landesteilen Russlands an die Grenzen herangeführt. Daneben würden zerschlagene russische Einheiten mit neuem Personal aufgefüllt. Die Schwerpunkte der nächsten russischen Angriffe seien bei Charkiw und Slowjansk zu erwarten, hieß es.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Im Keller eines Wohnhauses in Charkiw suchen diese Menschen Schutz vor Beschuss.

Foto: dpa

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

