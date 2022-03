Ukraine-Krieg: Das plant die deutsche Regierung zur Raketenabwehr

Die Regierung will die Luftabwehr verbessern – möglicherweise mit einem israelischen System. Was bedeutet das für unsere Sicherheit?

Das russische Militär hat Ziele in der westukrainischen Stadt Lwiw angegriffen, darunter ein Treibstofflager, das in Flammen aufging. Mehrere Menschen wurden ukrainischen Angaben zufolge verletzt.

Berlin. Wer am Flughafen im ostpolnischen Rzeszow landet, sieht in der Ferne die Lastwagen mit den Raketenstationen: das System „MIM 104 Patriot“ zur Abwehr von Kampfjets, Marschflugkörpern und feindlichen Raketen. Die Nato nutzt es, die Bundeswehr auch. Gerade erst haben die Amerikaner neue Abwehrstationen in Polen aufgebaut, nur rund 70 Kilometer von der ukrainischen Grenze.

Doch das Patriot-System ist alt, schon zu Zeiten des Kalten Krieges entwickelt, und taugt laut Militärexperten nur bedingt gegen moderne Luftangriffsraketen der russischen Streitkräfte. Angesichts des Ukraine-Krieges und der Bedrohung durch Russland für Europa, will die Bundesregierung nun das veraltete Raketenabwehrsystem aufrüsten.

Laut einem Bericht der „Bild am Sonntag“ soll es bereits Gespräche zwischen Bundeskanzler Scholz und Bundeswehr-Generalinspekteur Zorn über den Aufbau Raketenschutzschildes nach dem Vorbild des israelischen „Iron Dome“ (Eiserne Kuppel).

Was genau plant die Bundesregierung?

Was genau die Bundesregierung plant, ist unklar. Die israelische Luftabwehr besteht aus mehreren Raketensystemen. Der berühmte „Iron Dome“ ist vor allem für den Schutz vor Kurzstreckenraketen und Mörserbeschuss etwa durch die radikalislamische Hamas im Gazastreifen. Der Bundesregierung geht es nun offenbar um das israelische System „Arrow 3“.

Seit 2017 setzen die Israelis das Schutzschild ein. Es kann Mittelstreckenraketen in bis zu 100 Kilometern Höhe abfangen. Ein Waffensystem, das besser auf die schweren russischen Raketen vom Typ Iskander ausgerichtet ist. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), war nach eigenen Angaben bereits zu Gesprächen nach Israel gereist.

Arrow 3: Wie funktioniert ein solches Abwehrsystem?

Grundsätzlich bestehen die Schutzsystem wie Arrow 3 aus Radarstationen, die feindliche Raketen so schnell wie möglich erkennen müssen, etwa die elektromagnetischen Wellen oder die Infrarot-Strahlung, also die Wärme. In einem Kontrollzentrum werden die Daten gesammelt, der Abschuss der Abwehrraketen gesteuert.

Rzeszow in Polen: Dort sind Patriot-Abwehrraketen stationiert.

Im kleinen Ort Uedem am Niederrhein sitzt etwa das Kommando der Bundeswehr für die Überwachung des Luftraums, und sogar des Weltraums. Die deutschen Einheiten sollen für die gesamte Nato in Nordeuropa permanent Lagebilder erstellen und Alarm schlagen, wenn das Militärbündnis mit Raketen oder Luftwaffe angegriffen wird. Lesen Sie auch: Fachleute warnen vor nuklearen Granaten

Ist ein Angriff per Radar detektiert, starten Abwehrflugkörper von einer Abschussstation wie etwa im polnischen Rzeszow, um feindliche Raketen abzuwehren. Das Patriot-System der Bundeswehr kann nach eigenen Angaben bis zu 50 Angriffsobjekte zeitgleich verfolgen, und bis zu fünf zeitgleich bekämpfen. Für einen möglichen neuen Raketenschutzschirm würden laut Sicherheitskreisen an drei Standorten in Deutschland Flugkörper-Radarsysteme vom Typ „Super Greene Pine“ aufgestellt. Auch dieses Modell kommt aus Israel. Es ist laut Militärfachleuten stark genug, um Angriffe von Rumänien bis ins Baltikum früh zu detektieren.

Militärexperten warnen, dass kein Abwehrschirm derzeit gegen russische Schlagkraft gewappnet ist: Eine einzige Interkontinentalrakete der Russen kann bis zu acht Sprengkörpern haben. In einem Großkonflikt würden einige Raketen immer ihr Ziel finden. Zumal: Gerade Raketen mit hoher Geschwindigkeit, etwa Überschall, können nicht gestoppt werden. Russland hat nach eigenen Angaben in der Ukraine solche Raketen bereits eingesetzt. Und: Das Arrow-3-Herstellerland Israel ist klein, hat nur wenige Großstädte. Ein Abwehrschirm für ganz Deutschland, oder gar die gesamte europäische Nato-Flanke wäre ein gigantisches Militärunterfangen.

Wie lange dauert es, das Abwehrsystem aufzubauen?

Ein eigenen Schutzschirm gegen Raketen aufzubauen, würde Jahre dauern. „Deutschland sollte mit den USA zusammenarbeiten, aber auch prüfen, was wir kurzfristig von Israel einkaufen können. Das Land ist bei der Raketenabwehrtechnik sehr weit. Das kann uns jetzt angesichts der akuten Bedrohungslage helfen, bis eigene Systeme verfügbar sind“, hob der verteidigungspolitische Sprecher der Union im Bundestag, Florian Hahn, hervor. „Wir müssen aufrüsten“, sagte der CSU-Politiker.

Schon seit Jahren stehe das sogenannte Meads auf der Agenda, das Medium Extended Air Defense System, das gemeinsam mit den USA entwickelt werden sollte. Doch Meads ging nie an den Start, es sollte das Taktische Luftverteidigungssystem (TLVS). Auch das: bis heute nicht beschafft. „Die Folge: Wir hinken weit hinter der russischen Technik hinterher“, sagt Militärexperte Hahn.

Ohnehin ist die Frage, ob Deutschland auf eigene Faust die Raketenabwehr aufrüstet – oder dies gemeinsam im Nato-Verband beschließt. Das israelische System soll laut Medienberichten zwei Milliarden Euro kosten. Fachleuten scheint dieser Preis allerdings für deutlich zu gering. Immerhin: Da es marktverfügbar sei, könnte es bereits 2025 einsatzfähig sein.

