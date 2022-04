Corona: Neue Omikron-Variante entdeckt ++ Forscher alarmiert

In Südafrika gibt es offenbar Hinweise auf eine neue Omikron-Variante. Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken. Mehr Infos im Blog.

Laut einer Umfrage leiden Mittelständler extrem unter Personalausfällen in der Omikron-Welle

In Südafrika gibt es Hinweise auf eine neue Omikron-Variante

Das RKI meldet am Dienstag weniger Corona-Neuinfektionen

Berlin. Die Corona-Zahlen sinken weiter. Am Dienstag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 180.397 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es noch 237.352 neue Fälle. Auch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nimmt weiterhin ab. Das RKI gab den Wert pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstag mit 1394,0 an. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 1424,6 gelegen. Bei den Zahlen ist allerdings zu berücksichtigen, dass einzelne Bundesländer nicht an jedem Wochentag Daten melden. Auch werden nicht alle Fälle von den Gesundheitsämtern registriert, beispielsweise weil kein PCR-Test durchgeführt wurde.

Die Politik reagiert auf die Entwicklungen in der Pandemie mit weiteren Lockerungen der Maßnahmen. Corona-Infizierte müssen sich ab dem 1. Mai nicht mehr verpflichtend in Isolation begeben. Die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln sollen ab diesem Termin auf "Freiwilligkeit" beruhen, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montag.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Dienstag, 5. April – Auch 2021 weniger Klinikbehandlungen wegen Corona-Krise

14.33 Uhr: Die Krankenhausbehandlungen sind laut einer Studie auch im zweiten Corona-Jahr 2021 zurückgegangen. Bei Fällen mit körperlichen Krankheiten gab es ein Minus von 14 Prozent im Vergleich zu 2019, wie eine am Dienstag vorgestellte Analyse des Wissenschaftlichen Instituts der Allgemeinen Ortskrankenkassen nach Abrechnungsdaten von AOK-Versicherten ergab. Dies war demnach ein ähnlich hohes Minus wie im ersten Corona-Jahr 2020 mit 13 Prozent.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Instituts-Geschäftsführer Jürgen Klauber sagte, ein erster Blick auf die Omikron-Welle zeige, dass sich Einbrüche bei den Fallzahlen in diesem Jahr fortsetzen. Im Januar und Februar seien im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum 2019 Rückgänge von 22 Prozent bei körperlichen und 14 Prozent bei psychiatrischen Krankheitsfällen zu verzeichnen. Hauptgrund seien aktuell hohe Infektionszahlen in der Bevölkerung, die zu Personalengpässen in Kliniken und in der Folge zur Absage von Behandlungen und Operationen führten.

Personalausfälle in Omikron-Welle belasten viele Mittelständler

11.37 Uhr: Personalausfälle infolge der Omikron-Welle setzen zu Beginn des Frühjahrs vielen mittelständischen Firmen in Deutschland zu. Bei einer Umfrage der staatlichen Förderbank KfW im März gaben 54 Prozent der Mittelständler an, generell von den Auswirkungen der Pandemie beziehungsweise den Corona-Beschränkungen betroffen zu sein. Das ist ein Zuwachs von 5 Prozentpunkten oder hochgerechnet etwa 190.000 Unternehmen mehr im Vergleich zur vorangegangenen Befragung im September 2021, wie die KfW am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Zahl der betroffenen Firmen liege damit bei 2,05 Millionen.

Besonders stark zugenommen haben demnach die Belastungen durch Personalausfälle wegen Erkrankungen und Quarantäne innerhalb der Belegschaft sowie durch die Abwesenheit von Beschäftigten aufgrund von Schul- und Kitaschließungen. In der Omikron-Welle sei rund jedes vierte kleine und mittlere Unternehmen davon betroffen – plus 10 Prozentpunkte verglichen mit September 2021. Vor allem Unternehmen des Baugewerbes und des verarbeitenden Gewerbes, in denen Homeoffice nicht oder kaum umgesetzt werden kann, spüren den Angaben zufolge die Folgen der Corona-Pandemie wieder deutlich stärker als im Herbst.

Ein Bauarbeiter ist auf einer Baustelle im Einsatz.

Foto: dpa

Hinweise auf neue Omikron-Variante in Südafrika

11.01 Uhr: Nachdem die Behörden in China erst kürzlich eine neue Omikron-Variante entdeckt hatten, gibt es nun offenbar auch in Südafrika Hinweise auf einen neuen Subtyp der Omikron-Variante BA.2. Der US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding teilte die Nachricht über den sogenannten Typ "BA2+L452R" auf Twitter. Das Virus vermische hier BA.2 mit einer Mutation, die auch in Delta, Kappa und Lambda gefunden worden sei, so der Wissenschaftler. Dies könnte dazu führen, dass der neue Subtyp noch ansteckender als die bisherige Omikron-Variante BA.2 ist.

Watching—South Africa🇿🇦 may have a new subvariant, 66% dominant—the BA2+L452R group is a #BA2 subtype that mixes with an infamously bad L452R mutation, found in Delta/Kappa/Lambda, & known to make #SARSCoV2 more infective & severe. 🇫🇷sees early uptick too.https://t.co/PzkGIE5mJd pic.twitter.com/3upTRtwtbb — Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 4, 2022

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von Montag, 4. April, finden Sie hier.

(fmg/dpa/afp/epd)

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.