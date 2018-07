Wetter: Hitzewelle zum Start der Hundstage

Sonne satt: Fast überall in Deutschland werden rekordverdächtige Temperaturen erwartet. Was man über die Sommerhitze wissen muss.

Berlin. Eine Hitzewelle überrollt Deutschland. Zum Start der Hundstage werden überall im Land hohe Temperaturen erwartet.

Der Hochsommer nimmt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von Dienstag an richtig Fahrt auf mit Temperaturen von 30 Grad und mehr. Am Donnerstag und Freitag könnte es örtlich sogar noch wärmer werden, mit Temperaturen von 29 bis 36 Grad. Nur an den Küsten, in Südostbayern und im höheren Bergland wird es etwas kühler.

Noch ist unklar, ob es am Wochenende wieder etwas unbeständiger wird. Hochsommerlich-heiße Temperaturen dürften nach DWD-Angaben aber weiter anhalten.

Was sind die Hundstage?

Die heißen Tage im Sommer werden auch als Hundstage bezeichnet. Sie gehen vom 23. Juli bis zum 23. August. Vor rund 2000 Jahren fiel den Menschen auf, dass es oft dann besonders heiß wird, wenn das Sternenbild des großen Hundes auftaucht.

Damals war der Große Hund rund vier Wochen lang im Juli und August sichtbar. Heute sieht man das Sternenbild erst einige Wochen später. Die Bezeichnung Hundstage ist trotzdem im Sprachschatz erhalten geblieben.

Experten sehen den Klimawandel als eine Ursache für die rekordverdächtige Sommerhitze an, über die sich derzeit wohl vor allem die Betreiber von Eisdielen freuen werden. Sie können nämlich mit steigenden Umsätzen rechnen. Worauf es bei gutem Eis ankommt, erklären wir hier . Falls das als Abkühlung nicht ausreichen sollte, gibt es hier Experten-Tipps zur Sommerhitze .

Menschen, die in Büros arbeiten, dürften bei der Wahl ihrer Kleidung ins Grübeln kommen. Denn häufig gibt es Kleiderregeln , die zum Beispiel kurze Hosen für Männer verbieten. Welche Kleidung in den meisten Büros sonst noch tabu ist, zeigen wir hier .

