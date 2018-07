Sommerferien: Stau auf diesen Autobahnen erwartet

Berlin. Mit dem Beginn der Sommerferien in Deutschland beginnt auch die große Stauzeit. Vor allem an den Wochenenden im Juli droht auf vielen Straßen der Verkehrskollaps. Wir sagen, welche Autobahnen besonders betroffen sind, wann Autofahrer am besten losfahren sollten und wie Staus in der Ferienzeit überhaupt entstehen.

Ab dem 5. Juli haben elf Bundesländer Schulferien. Wenige Minuten nach der Zeugnisvergabe an die Schüler dürfte dann der große Reiseverkehr in Deutschland beginnen. Noch heftiger dürfte es an den letzten drei Juli-Wochenenden und am ersten August-Wochenende kommen, wie der ADAC ist seinem aktuellen Staukalender aufführt.

Auf diesen Autobahnen wird es laut ADAC die meisten Staus geben:

Eine Karte zeigt die einzelnen Stauschwerpunkte.

Hinzu kommen besondere Schwerpunkte. Etwa am Wochenende vom 6.-8. Juli dürfte es um Berlin und Hamburg voll werden, weil dort die Schulferien kurz zuvor begonnen haben.

Wie können Autofahrer Stau verhindern?

Am einfachsten können Autofahrer Staus entgehen, indem sie nicht dann losfahren, wenn es alle anderen auf die Autobahn treibt. Laut ADAC gibt es während der Wochenenden im Sommer Spitzenzeiten. Freitags zwischen 13 und 20 Uhr, samstag von 11 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr ist die Chance besonders groß, in einen Stau zu geraten. Es kann sich also lohnen besonders früh, oder erst am Abend loszufahren. Dann ist man zwar vielleicht ein paar Stunden später am Urlaubsort, dafür aber wohl entspannter.

Wie entstehen Staus eigentlich?

Ein Stau kann aus mehreren Gründen entstehen: Weil es eine Baustelle oder Fahrbahnverengung gibt, weil es einen Unfall gab – oder weil Verkehrsteilnehmer drängeln. Bei einem Unfall oder einer Sperrung ist eindeutig, warum es zum Stau kommt: Es gibt ein Hindernis für Autofahrer, dem sie nicht ausweichen können.

Doch auch Drängler, Spurwechsler und Gaffer können zum Problem werden. Denn Drängler stören mit ihren Tempowechseln den Verkehrsfluss, Spurwechsler bringen oft andere zum Abbremsen. Und Gaffer fahren meist so langsam an Unfallstellen vorbei, dass es auch auf der Gegenfahrbahn zu Behinderungen kommt. Wie genau Staus entstehen, haben wir im Video zusammengefasst:

Wann haben die einzelnen Bundesländer Sommerferien?

Baden-Württemberg: 26. Juli – 8. September

Bayern: 30. Juli – 10. September

Berlin: 5. Juli – 17. August

Brandenburg: 5. Juli – 18. August

Bremen: 28. Juli – 8. September

Hamburg: 5. Juli – 15. August

Hessen: 25. Juni – 3. August

Mecklenburg-Vorpommern: 9. Juli – 18. August

Niedersachsen: 28. Juni – 8. August

Nordrhein-Westfalen: 16. Juli – 28. August

Rheinland-Pfalz: 25. Juni – 3. August

Saarland: 25. Juni – 3. August

Sachsen: 2. Juli – 10. August

Sachsen-Anhalt: 28. Juni – 8. August

Schleswig-Holstein: 9. Juli – 18. August

Thüringen: 2. Juli – 11. August

