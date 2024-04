Berlin. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke muss sich vor Gericht für den Missbrauch verbotener SA-Losungen verantworten. Die Politik-News.

Höcke-Prozess um Nazi-Parolen beginnt in Halle

CDU kippt kontroverse Islam-Formulierung in Grundsatzschrift

Verkehrsministerkonferenz verhandelt über Deutschland-Ticket

Unterbrochene Abiprüfung: Ministerium kündigt Konsequenzen an

Die Ampel-Fraktionen sind einig bei Klimaschutzgesetz und Solarpaket

Politik-News vom 18. April: Höcke-Prozess um Nazi-Parolen beginnt in Halle

5.30 Uhr: Der Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke steht ab heute in Halle wegen mutmaßlicher Nazi-Parolen vor Gericht. Er soll bei Parteiveranstaltungen in den Jahren 2021 und 2023 öffentlich eine verbotene Parole der SA verwendet haben soll.

So soll Höcke in Merseburg im Mai 2021 eine Rede mit der Formel „Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland“ beendet haben. Dabei habe er gewusst, dass es sich bei dem letzten Teil dieser Formel um eine verbotene Losung der SA, der früheren Sturmabteilung der NSDAP, handele.

Bei einer Veranstaltung der AfD in Gera im Dezember vergangenen Jahres soll Höcke laut Anklage die verbotene Parole erneut verwendet haben. Höcke selbst bestreitet die Vorwürfe.

Politik-News vom 17. April: CDU-Vize nicht bereit, jede Ausprägung des Islam zu akzeptieren

16.00 Uhr: Auf die scharfe Kritik an einer Änderung des CDU-Grundsatzprogramms und auch der Neuformulierung reagiert die Union abweisend. Der stellvertretende CDU-Chef Torsten Frei betonte im Gespräch mit RTL und ntv, „dass wir nicht bereit sind, jede Ausprägung des Islams zu akzeptieren.“

Die CDU geriet mit einem Satz im neuen Grundsatzprogramm in Schwierigkeiten. Eine Umformulierung sollte Kritiker beschwichtigen – Der Zentralrat der Muslime ist unbeeindruckt. © DPA Images | Christoph Soeder

Zuvor hatte die Partei vorgeschlagen, den kritisierten Satz „Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland“ zu entfernen und stattdessen zwei Formulierungen hinzuzufügen: „Muslime sind Teil der religiösen Vielfalt Deutschlands und unserer Gesellschaft“ und „Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland“.

Preis für das Deutschlandticket könnte steigen

15.45 Uhr: Die Finanzierung des Deutschlandtickets ist Thema bei dem Treffen der Verkehrsminister der Länder und des Bundes. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) lässt sich von Staatssekretären vertreten. Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur geht es bei den Verhandlungen auch um die Zukunft des Deutschlandtickets für 49 Euro. So sei unklar, ob der Preis angehoben werden muss oder das Ticket sogar ganz ausläuft.

Der „Tagesspiegel“ berichtet über eine Beschlussvorlage, in der eine „Verständigung mit dem Bund über eine gemeinschaftliche hälftige Finanzierung des Deutschlandtickets zwischen Bund und Ländern in einem ersten Schritt für einen Zeitraum von zehn Jahren ab dem Jahr 2026“ angestrebt wird. Auch diese Vorlage setzt laut dem Bericht aber Preiserhöhungen beim Ticket voraus.

8.30 Uhr: An der Einführung des 29-Euro-Tickets in Berlin Anfang Juli gibt es Kritik vom bayerischen Verkehrsminister Christian Bernreiter. „In Bayern können wir das Angebot im ÖPNV nur mit einem tiefen Griff in die Staatskasse aufrechterhalten, während Berlin als Hauptempfänger des Länderfinanzausgleiches quasi mit bayerischem Geld einen Gesamtrabatt für alle Fahrgäste finanziert“, sagte der CSU-Politiker dem „Tagesspiegel“ (Mittwoch). „Das ist nur schwer nachvollziehbar und alles andere als nachhaltig.“

Zentralrat der Muslime wirft CDU „Fischen im Trüben“ vor

6.30 Uhr: Der Zentralrat der Muslime in Deutschland lehnt auch die Neufassung der umstrittenen Formulierung zu Muslimen im Entwurf des CDU-Grundsatzprogramms entschieden ab. „Ein weiterer Versuch der Christlich Demokratischen Union in trüben Gewässern zu fischen, um Muslime zu stigmatisieren“, sagte der Zentralrats-Vorsitzende Aiman Mazyek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch). „Wenn überhaupt, wäre eine Formulierung, die alle Weltanschauungen und religiösen Gemeinschaften anspricht, akzeptabel, anstatt nur eine bestimmte herauszugreifen und negativ zu markieren.“ Diese selektive Vorgehensweise bediene „anti-muslimische Ressentiments und Stereotypen, abseits der breiteren Debatte über eine sogenannte Leitkultur“.

Die CDU hatte die umstrittene Formulierung zu Muslimen im Entwurf ihres neuen Grundsatzprogramms geändert. Ursprünglich hatte es im Programmentwurf in einer Art Unterüberschrift geheißen: „Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland.“ Daraus wurde nun: „Muslime sind Teil der religiösen Vielfalt Deutschlands und unserer Gesellschaft.“ In den folgenden Absatz wurde dann dieser Satz eingefügt: „Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland.“

Verkehrsministerkonferenz verhandelt über Deutschland-Ticket

5.55 Uhr: Die Verkehrsminister der Länder kommen ab Mittwoch um 11 Uhr für zweitägige Beratungen in Münster zusammen. Bis Donnerstag stehen unter dem Vorsitz von Nordrhein-Westfalen unter anderem die Zukunft des Deutschland-Tickets, die sichere Mitnahme von E-Scootern in Bussen und Bahnen sowie die Finanzierung des Öffentlichen-Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) mithilfe des Bundes auf dem Programm. Die Länder fordern beim letzten Punkt ein stärkeres finanzielles Engagement. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) schickt wegen einer Auslandsreise zwei Staatssekretäre nach Münster.

Politik-News vom 16. April: Kritik an CDU-Grundsatzprogramm – stigmatisiert Muslime

18.33 Uhr: Auch die Änderung der umstrittenen Formulierung zu Muslimen in Deutschland im Grundsatzprogramm der CDU ist aus Sicht des Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, eine Stigmatisierung. „Wenn überhaupt, wäre eine Formulierung, die alle Weltanschauungen und religiösen Gemeinschaften anspricht, akzeptabel, anstatt nur eine bestimmte herauszugreifen und negativ zu markieren“, sagte Mazyek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwoch). „Diese selektive Vorgehensweise bedient anti-muslimische Ressentiments und Stereotypen, abseits der breiteren Debatte über eine sogenannte Leitkultur.“

Lauterbach: Halbe Million Menschen in Deutschland leiden chronisch an Long Covid

16.08 Uhr: Rund eine halbe Million Menschen sind in Deutschland chronisch und dauerhaft an Long Covid erkrankt. „Wir müssen auch davon ausgehen, dass es mehr werden“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag nach dem dritten Runden Tisch zu Long Covid. Nach jeder Infektionswelle kämmen neue Long-Covid-Patienten hinzu, darunter auch Geimpfte und schon einmal an Covid Erkrankte. „Das Problem Long Covid ist ungelöst“, betonte der Minister.

Dies sei auch ein Problem für den Arbeitsmarkt, da viele der Erkrankten dauerhaft nicht mehr arbeiten könnten. Lauterbach zufolge ist eine Long-Covid-Erkrankung zudem mit einem erhöhten Risiko verbunden, an Demenz zu erkranken. „Wir müssen davon ausgehen, dass eine Welle von Demenzkranken auf uns zu kommt“, sagte der SPD-Politiker. Bei dem Treffen von Vertretern aus Wissenschaft, Medizin und Versorgung stand die Versorgung für Long-Covid-Erkrankte und die Forschung im Mittelpunkt. Lauterbach sprach von einer „sehr wichtigen Sitzung“ und einem „Wendepunkt“, an dem sich Behandlung und Forschung befänden.

Karl Lauterbach (SPD), Bundesminister für Gesundheit, spricht nach einem Treffen des Runden Tischs des Bundesgesundheitsministeriums zu Long Covid. © DPA Images | Sebastian Gollnow

Es sei gelungen, die entsprechenden Akteure wie Universitäten, Kinder- und Hausärzte stärker zu vernetzten. Deutschlandweit bildeten sich Kompetenzzentren zu Long Covid, betonte der SPD-Politiker. Mit der Forschung gehe es ebenfalls voran: Förderrichtlinien seien veröffentlicht worden, Ausschreibungen liefen. Lauterbach zufolge fließen insgesamt 150 Millionen Euro in die Long-Covid-Forschung. Deutschland nehme damit in Europa einen Spitzenplatz ein, sagte der Minister. „Nirgendwo wird so viel ausgegeben.“

Angriffe auf Journalisten - Verein registriert bundesweit mehr Fälle

13.30 Uhr: Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit (ECPMF) hat 2023 mehr Angriffe auf Journalisten in Deutschland als im Vorjahr registriert. Nach 56 Fällen im Jahr 2022 seien im vergangenen Jahr 69 Fälle von physischen Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten verzeichnet worden, teilte die Non-Profit-Organisation aus Leipzig am Dienstag in der veröffentlichten jährlichen Langzeitanalyse mit. In Berlin habe es mit 25 Fällen die meisten gegeben. Im Jahr davor waren der Statistik zufolge Journalisten in Sachsen am meisten betroffen.

Demonstrationen seien der gefährlichste Arbeitsplatz für die Medienleute, hieß es weiter in der aktuellen Auswertung. 77 Prozent der bekannt gewordenen Fälle hätten sich dort ereignet. Von den 53 Fällen seien 40 Prozent bei pro-palästinensischen Versammlungen verzeichnet worden.

Bereits in der vergangenen Analyse wurde darauf hingewiesen, dass für Journalisten im Lokalen die fehlende Anonymität ein Sicherheitsproblem darstellen könne. Der Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) beteiligt sich seit Jahren an der Studie. BDZV-Hauptgeschäftsführerin Sigrun Albert teilte mit, einige der bedrohten Lokaljournalistinnen und Lokaljournalisten seien auch in früheren Jahren Ziel von Attacken gewesen. Der Hass vor der Haustür wirke besonders perfide.

Ein Fotoreporter trägt auf einer Demonstration einen Aufnäher mit dem Text „Press“ auf seiner Jacke, um sich gegenüber Polizei und Demonstranten als Journalist zu kennzeichnen. © DPA Images | Markus Scholz

CDU ändert kontroverse Islam-Formulierung im Grundsatzprogramm

9.20 Uhr: Die Antragskommission der CDU hat sich nach Informationen unserer Redaktion darauf geeinigt, einen umstrittenen Satz zum Islam im Entwurf für das Grundsatzprogramm zu ändern. Statt „Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland“ heißt es demnach nun: „Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland.“ Das sei das Ergebnis eineinhalbstündiger Beratungen mit Generalsekretär Carsten Linnemann auf einer Sitzung am Wochenende, an der zeitweise auch Parteichef Friedrich Merz anwesend gewesen sei.

Mit dem Schritt wolle die CDU-Spitze einen konservativen Grundton beibehalten, allerdings keinen Pauschalverdacht gegenüber Muslimen äußern, so Table-Media. Mehrere Vertreter des liberalen Flügels, unter anderem aus Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, hätten den Satz zuvor kritisiert. Im Grundsatzprogramm bleiben soll dem Bericht zufolge das Bekenntnis zur Leitkultur.

Vorwurf der Günstlingswirtschaft – CDU-Politiker verzichtet auf EU-Topjob

04.11 Uhr: Der CDU-Politiker Markus Pieper verzichtet nach heftiger Kritik an seiner Ernennung zum Beauftragten der EU-Kommission für kleine und mittelgroße Unternehmen auf das prominente Amt. Das teilte die Behörde unter der Leitung von Ursula von der Leyen am späten Montagabend in Brüssel mit. Nun soll es für den Topjob mit einem Monatsgrundgehalt von mehr als 18.000 Euro nun eine Neuauflage des Auswahlverfahrens geben.

Das Europaparlament hatte die EU-Kommission zuvor wegen des Verdachts der Günstlingswirtschaft aufgefordert, die Ernennung Piepers rückgängig zu machen. Ein von Grünen, Sozialdemokraten und Liberalen verfasster Antrag dazu wurde mit großer Mehrheit angenommen. Die vor allem politisch motivierte Attacke richtet sich gegen von der Leyen, die sich zur Wiederwahl für das Amt der Kommissionschefin stellt. Ihr wirft man vor, einem nahestehenden Parteifreund das Amt zuschustern zu wollen. Hintergrund der Vorwürfe ist unter anderem, dass in der Anfangsphase des Bewerbungsverfahrens zwei Bewerberinnen aus Schweden und Tschechien besser bewertet worden waren als der 60 Jahre alte Pieper. Der aus dem Münsterland stammende CDU-Politiker und langjährige Europaabgeordnete setzte sich demnach erst in den Auswahlgesprächen durch.

Wirtschaftsverbände hatten die Ernennung des CDU-Politikers gefeiert. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) hatte Anfang Februar geschrieben, es sei eine „gute Nachricht“, dass nun explizit ein KMU-Beauftragter der EU-Kommission benannt sei. Man setze darauf, dass sich Pieper als „erfahrener Mittelstandspolitiker“ schnell Herausforderungen wie dem Bürokratieabbau annehmen werde.

Politik-News vom 15. April: Professorin soll neue Datenschutzbeauftragte werden

21.40 Uhr: Die Bonner Professorin und Digitalexpertin Louisa Specht-Riemenschneider soll neue Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) werden. Darauf haben sich Vertreter der Ampelkoalition geeinigt, wie aus der FDP-Bundestagsfraktion bestätigt wurde. Die 39-Jährige tritt damit die Nachfolge von Ulrich Kelber an, der das Amt seit Anfang 2019 innehatte.

Louisa Specht-Riemenschneider soll wird neue Bundesdatenschutzbeauftragte des Bundes werden. © Jens Kalaene/dpa/Archivbild | Unbekannt

Der digitalpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Maximilian Funke-Kaiser, würdigte Specht-Riemenschneider als „ausgewiesene Koryphäe im Bereich Datenschutz und Rechtsinformatik“. Die Professorin für Bürgerliches Recht sowie Informations- und Datenrecht an der Universität Bonn ist unter anderem Vorsitzende des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und war Vorsitzende des Digitalbeirates beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Unterbrochene Abiprüfung: Ministerium kündigt Konsequenzen an

20.52 Uhr: Die Abiturprüfungen in einer Schule in Niedersachsen mussten vergangene Woche wegen eines Einbruchs unterbrochen werden – nun wird es nach einer internen Aufarbeitung Konsequenzen geben. Das teilte das zuständige Kultusministerium mit. Diese sollen sich sowohl auf die aktuell betroffenen Schülerinnen und Schüler als auch auf künftige Prüfungen auswirken. Über die konkreten Maßnahmen werde das Ministerium am Dienstag informieren.

Wegen eines Einbruchs an einer Schule in Goslar waren die schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Politik-Wirtschaft in ganz Niedersachsen am vergangenen Donnerstag unterbrochen worden. Weil die Prüflinge die Aufgaben theoretisch vorab hätten einsehen können, sah sich das Ministerium gezwungen zu handeln.

An einer Schule in Goslar verzögerten sich die Abiturprüfungen in Politik-Wirtschaft (Symbolbild). © Sina Schuldt/dpa | Unbekannt

Die Schulen wurden am frühen Morgen aufgefordert, die geplanten Prüfungsaufgaben nicht auszuteilen oder wieder einzusammeln. Danach wurden neue Aufgaben für die Schulen hochgeladen, die ursprünglich für einen Nachholtermin gedacht waren. Die Betroffenen konnten daraufhin selbst entscheiden, ob sie die Prüfungen noch am selben Tag zeitversetzt beginnen oder einen Nachschreibtermin nutzen wollen.

Ampel-Fraktionen einig bei Klimaschutzgesetz und Solarpaket

15.16 Uhr: Die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP haben sich auf die lange umstrittene Reform des Klimaschutzgesetzes und ein Paket zur Förderung der Solarindustrie geeinigt. Das teilten Vertreter der drei Fraktionen am Montag in Berlin mit. Mit der Einigung dürften weitreichende Eingriffe wie Wochenend-Fahrverbote für Autofahrer, um Klimaziele im Verkehrssektor zu erreichen, vom Tisch sein. Damit hatte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) gedroht.

„Durch die Abschaffung der jährlichen Sektorziele im Klimaschutzgesetz ist sichergestellt, dass es keine Fahrverbote geben wird“, erklärte FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler. „Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes stellen wir die deutsche Klimapolitik vom Kopf auf die Füße, denn ab sofort zählt nur noch, dass die Klimaziele insgesamt erreicht werden und nicht mehr, an welcher Stelle die Emissionen reduziert werden. 2028 wird außerdem überprüft, ob auch die übrigen Regelungen im Klimaschutzgesetz abgeschafft werden können.“

FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler. © dpa | Britta Pedersen

Mit dem Solarpaket sollen bürokratische Hürden für den Ausbau der Sonnenenergie in Deutschland fallen und so der Ausbau vorangetrieben werden. Der Betrieb von Balkonkraftwerken soll einfacher werden oder auch die Nutzung von selbst erzeugtem Photovoltaik-Strom in Mehrfamilienhäusern. Auch die Möglichkeiten für Solaranlagen auf Äckern und Feldern sollen erweitert werden.

Expertenrat bestätigt: Verkehrssektor scheitert an Klimaziel

12.50 Uhr: Der Verkehrssektor in Deutschland hat die Klimaziele im vergangenen Jahr deutlich verfehlt – dies hat der Expertenrat für Klimafragen in seinem Prüfbericht zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen 2023 bestätigt. Die Überschreitung der CO2-Emissionen im Verkehrsbereich könne als „praktisch sicher gelten“, sagte der Expertenrats-Vorsitzende Hans-Martin Henning am Montag bei der Präsentation. Demnach bestätigen die Wissenschaftler auch die Zahlen des Umweltbundesamts, wonach die Treibhausgasemissionen 2023 insgesamt sektorübergreifend gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken waren.

Der Expertenrat weist zwar darauf hin, dass die Zahlen des Umweltbundesamts zu einem sehr frühen Zeitpunkt veröffentlicht wurden und daher „Unsicherheitsfaktoren“ und „Datenlücken“ aufweisen. Dennoch sei die Berechnung „grundsätzlich nachvollziehbar“ gewesen. So bestätigt der Expertenrat den starken Rückgang der Emissionen im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um rund zehn Prozent von 750 auf 674 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten.

Abtreibung: Expertenkommission plädiert für Straffreiheit

10:10 Uhr: Abtreibungen sollten in Deutschland nach Einschätzung einer von der Bundesregierung eingesetzten Expertenkommission künftig nicht mehr grundsätzlich strafbar sein. „In der Frühphase der Schwangerschaft (...) sollte der Gesetzgeber den Schwangerschaftsabbruch mit Einwilligung der Frau erlauben“, heißt es in der Zusammenfassung eines Berichts der Kommission, die am Montag in Berlin vorgelegt wurde.

Zwar sind Schwangerschaftsabbrüche faktisch auch heute in der Frühphase – also innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen – möglich, wenn die Frau sich zuvor hat beraten lassen. Auch wenn bestimmte medizinische Gründe vorliegen oder nach einer Vergewaltigung sind Abbrüche möglich. Allerdings ist dies bisher als Ausnahmeregelung im Strafgesetzbuch geregelt, das Abtreibungen ansonsten ganz grundsätzlich unter Strafe stellt. In ihrem Koalitionsvertrag hatte die Ampel vereinbart, durch eine Kommission prüfen zu lassen, inwieweit Schwangerschaftsabbrüche auch außerhalb des Strafgesetzbuches geregelt werden könnten.

Die Expertenkommission empfiehlt, dass Frauen, die bis zur 12. Woche abtreiben wollen, sich damit nicht mehr strafbar machen. © Unbekannt | Unbekannt

Gewalt gegen Juden und Muslime drastisch gestiegen

4.30 Uhr: Die Zahl der antisemitisch motivierten Straftaten ist in den vergangenen Monaten enorm angestiegen. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des Unionsabgeordneten Christoph de Vries (CDU) hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, haben sich die islamfeindlichen Straftaten im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt. Hintergrund für beide Entwicklungen dürften der terroristische Angriff der Hamas in Israel am 7. Oktober und der kurz darauf begonnene Krieg im palästinensischen Gazastreifen sein.

