Heizen mit Öl und Pellets: Härtefallfonds beschlossen

Bund und Länder haben sich auf einen Härtefallfonds für Privathaushalte geeinigt, die mit Öl, Pellets Co. heizen. Was zu beachten ist.

Pellets aus Laub und Holz – was man beachten muss

Berlin. Monatelang haben Bund und Länder um einen Kompromiss gerungen. Nun haben sie mit einer Vereinbarung den Weg freigemacht für einen Härtefallfonds für Privathaushalte, die mit Öl, Pellets und Co. heizen. Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine waren vergangenes Jahr die Energiepreise in die Höhe geschnellt, die Bundesregierung beschloss daraufhin eine Preisbremse für Gas, Wärme und Strom. Wer zu Hause aber mit Heizöl, Flüssiggas, Holzpellets, Holzhackschnitzel, Holzbriketts, Scheitholz und Kohle beziehungsweise Koks heizt, blickte in die Röhre - bis jetzt.

Eine Verwaltungsvereinbarung des Bundeswirtschaftsministeriums und der Länder, die dieser Redaktion vorliegt, zeigt nun, dass Privathaushalte ab April einen Härtefallantrag stellen können. Verbraucher können rückwirkend ihre Rechnungen für den Zeitraum zwischen dem 1. Januar und dem 1. Dezember 2022 einreichen, wenn es mindestens eine Verdopplung der Kosten für Pelltes, Öl und Co. im Vergleich zu den Referenzpreisen von 2021 gab. Erstattet werden können bis zu 80 Prozent dieser Mehrkosten, maximal aber 2000 Euro, so der Beschluss von Bund und Ländern. Voraussetzung für die Antragsberechtigung ist ein Erstattungsbetrag von mindestens 100 Euro.

Härtefallfonds: 1,8 Milliarden Euro für Nutzer von Öl, Pellets und Co.

Insgesamt stellt der Bund für den Härtefallfonds 1,8 Milliarden Euro aus dem 200-Milliarden-Sondervermögen Wirtschaftsstabilisierungsfonds bereit. In einer Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern wird festgelegt, wie viel Geld jedes Bundesland bekommen woll. Die Hilfsanträge der Privathaushalte sollen bei den Ländern gestellt werden.

„Gerade Menschen auf dem Land und in kleineren Städte profitieren von den 1,8 Milliarden Euro Hilfen“, sagt Matthias Miersch, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. „Nachdem sich Bund und Länder nun in einer gemeinsamen Vereinbarung auf die Auszahlungsmodalitäten verständigt haben, sind jetzt sind die Bundesländer am Zug. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass Bürger:innen schnellstmöglich ihre Anträge einreichen und die Unterstützung erhalten können.“

Finanzielle Hilfen für Öl- und Pelletkunden funktionieren etwas anders als für Gas und Strom – Haushalte werden in großen Abständen beliefert. Die Belastung durch Preissteigerungen kann sich also von Haushalt zu Haushalt stark unterscheiden – je nach Zeitpunkt der Bestellung. Die Kosten und der Verbrauch lassen sich zudem schwieriger nachvollziehen als bei Gaskunden.

