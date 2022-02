Corona: SPD will besondere Corona-Regel für Kinder verlängern ++ Neue RKI-Zahlen

Das RKI meldet den fünften Tag in Folge eine sinkende Inzidenz

Das Institut warnt gleichzeitig vor steigenden Ausbrüchen in Pflege- und Altenheimen

Die SPD fordert eine Verlängerung der Sonderregel für Kinderkrankentage

Sachsen-Anhalt setzt erste Lockerungen am Freitag um

Berlin. Deutschland zählt die Tage bis zur Lockerung der Corona-Regeln. Beim Gipfel zwischen Bund und Ländern am Mittwoch hatten die Teilnehmer weitreichende Änderungen der Maßnahmen beschlossen. Bis zum 20. März sollen sie in einem dreistufigen Plan in vielen Bereichen entfallen. Am Freitag lockert bereits Sachsen-Anhalt und hebt unter anderem die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene auf.

Derweil meldet das Robert Koch-Institut (RKI) für den Donnerstag den fünften Tag in Folge eine sinkende Inzidenz. Laut den aktuellsten Daten beträgt sie nun 1385,1. Die Zahlen bestätigen vorerst die Vermutung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, dass die Omikron-Welle ihren Scheitelpunkt überschritten haben könnte. Insgesamt meldeten die Gesundheitsämter dem RKI 235.626 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von 17. Februar: RKI warnt vor steigenden Ausbrüchen in Alten- und Pflegeheimen

22.40 Uhr: Angesichts geplanter weitreichender Lockerungen der Corona-Maßnahmen mahnt das Robert Koch-Institut (RKI) zu besonderer Rücksicht im Umgang mit gefährdeten Gruppen. So ist die Zahl der Corona-Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen in der Woche bis zum 13. Februar erneut angestiegen, wie aus dem am Donnerstagabend veröffentlichten RKI-Wochenbericht hervorgeht. Die Zahl der aktiven Ausbrüche in Alten- und Pflegeheime sei auf 414 gestiegen (Vorwoche: 373). 5226 Fälle seien in diesen Ausbrüchen übermittelt worden. In medizinischen Behandlungseinrichtungen blieb die Zahl der aktiven Ausbrüche demnach "stabil, aber auf hohem Niveau".

"Erfolg der Corona-Maßnahmen ermöglicht Lockerungen und mehr Kontakte. Aber: Vulnerable Gruppen, zum Beispiel Ältere, müssen weiter vor #Omikron geschützt werden", kommentierte die Behörde bei Twitter.

Erfolg der Corona-Maßnahmen ermöglicht Lockerungen & mehr Kontakte. ABER: Vulnerable Gruppen, z.B. Ältere, müssen weiter vor #Omikron geschützt werden, deshalb vor Besuchen gefährdeter Personen schnelltesten & auf AHA+L-Regeln achten.

Neuer Wochenbericht

➡️https://t.co/mtCB353YSo pic.twitter.com/qdQ4cBdHI1 — Robert Koch-Institut (@rki_de) February 17, 2022

SPD-Fraktion fordert längere Sonderregel bei Kinderkrankentagen

22 Uhr: Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, setzt sich für eine Fortschreibung der großzügigeren Regeln bei den Kinderkrankheitstagen ein. "Auch wenn die Infektionszahlen rückläufig sind, bleibt die Problematik für betroffene Eltern ja bestehen, wenn die Kinder in Isolation oder Quarantäne müssen. Ich strebe deswegen an, dass diese Sonderregel noch einmal verlängert wird", sagte Mützenich diese Redaktion. Gleichzeitig sei er "dafür, dass man den Anspruch grundsätzlich auf mehr Tage erweitert, also unabhängig von der Pandemie".

Wegen der Corona-Pandemie können Eltern die Leistung derzeit auch in Anspruch nehmen, wenn etwa ein Kind nach Infektionsfällen in der Kita oder in der Schulklasse in Quarantäne geschickt wird, aber selbst nicht erkrankt ist. Die Ersatzleistung stellt einen Lohnausgleich für die Zeit der Betreuung und Beaufsichtigung des Kindes dar. Mit Auslaufen des Infektionsschutzgesetzes am 19. März wird das Kinderkrankengeld anders als jetzt nur noch im Fall der Erkrankung eines Kindes gewährt.

Eltern, die wegen Erkrankungen der eigenen Kinder zuhause bleiben müssen, sollen nach dem Willen der SPD auch künftig dazu mehr Kinderkrankheitstage zur Verfügung haben.

Foto: picture alliance / dpa

Einzelhandel erwartet trotz 2G-Wegfalls "keinen Ansturm" auf Geschäfte

21.30 Uhr: Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth hofft, dass es künftig keine 2G-Auflagen mehr für den Handel geben wird, da diese keinen gesundheitliche Nutzen in der Pandemie-Bekämpfung bringen. "Unwirksame Maßnahmen wie 2G-Regeln im Handel sollten für immer aus dem Sanitätskasten gestrichen werden", fordert der HDE-Chef gegenüber dieser Redaktion. "Man hat die 2G-Regeln im Handel genutzt, um Ungeimpfte zum Impfen zu bringen – doch dieses Konzept ist nicht aufgegangen. Der hohe wirtschaftliche Schaden im Handel steht keinem gesundheitlichen Nutzen gegenüber."

Einen Run auf die Geschäfte erwartet der Einzelhandel nach dem Wegfall der 2G-Auflagen nicht: "Wir gehen davon aus, dass jetzt wieder mehr Menschen zum Einkaufen in die Innenstädte kommen", so Genth. Die Kauflust und Geld seien vorhanden. "Doch einen Ansturm erwarten wir nicht."

Lockerungen in Sachsen-Anhalt schon am Freitag

21.00 Uhr: Nach monatelangen Einschränkungen durch Corona-Maßnahmen will auch Sachsen-Anhalt noch vor dem Wochenende stufenweise lockern. Die ersten Regeln ändern sich schon ab Freitag. Das Kabinett habe sich einstimmig darauf verständigt, die ersten Schritte zum frühestmöglichen Zeitpunkt umzusetzen, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag in Magdeburg.

In einem ersten Schritt fällt die 2G-Regel im Einzelhandel. Die Geschäfte sollen wieder für alle zugänglich sein - unabhängig vom Impf-, Genesenen- oder Teststatus. Es bestehe aber nach wie vor die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, eine noch besser schützende FFP2-Maske werde nur empfohlen, sagte Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD).

Auch für Ungeimpfte und nicht Genesene will das Land sofort lockern - und geht damit erneut einen Schritt weiter als im Bund-Länder-Beschluss vereinbart. Künftig gilt für Treffen, an denen Ungeimpfte oder nicht Genesene teilnehmen, eine Obergrenze von zehn Personen. Alternativ gilt, dass an den Treffen zwei Haushalte teilnehmen dürfen, wenn diese die zehn Personen überschreiten würden.

