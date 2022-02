Corona: Reaktionen auf Gipfel-Beschlüsse ++ RKI meldet Zahlen

Am 20. März sollen die meisten Corona-Beschränkungen enden - darauf haben sich Bund und Länder in ihrer Spitzenrunde geeinigt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder verständigten sich auf einen Drei-Stufen-Plan, der die Einschränkungen schrittweise zurückführen soll.

Scholz kündigt Corona-Lockerungen in drei Stufen an

Scholz kündigt Corona-Lockerungen in drei Stufen an

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, kritisiert die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern als unzureichend

Grünen-Fraktionschefin Haßelmann bezeichnet die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz als „gute Balance

Die Bundesärztekammer mahnt die Bürger zu mehr Eigenverantwortung nach den künftigen Corona-Lockerungen

Das RKI meldet am Mittwoch fast 220.000 Corona-Neuinfektionen – die Inzidenz sinkt weiter

Berlin. Licht am Ende des Corona-Tunnels: Beim Bund-Länder-Treffen am Mittwoch sind weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen worden. Im Zentrum steht ein Drei-Stufen-Plan mit dem Wegfall der allermeisten Corona-Regeln zum Frühlingsbeginn am 20. März.

Die Omikron-Welle scheint gebrochen zu sein. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen mit 1401,0 an. Die Inzidenz ist somit am vierten Tag in Folge gesunken. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 219.972 Corona-Neuinfektionen.

Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick







Corona-News von Mittwoch, 16. Februar: Krisenstab-Chef Breuer mahnt höhere Impfquote an

22.54 Uhr: Der Leiter des Corona-Krisenstabs im Bundeskanzleramt, Generalmajor Carsten Breuer, hat eine zu niedrige Impfbereitschaft kritisiert. Deutschland müsse im Sommer eine gute Impfquote erreichen, um gut vorbereitet in den Herbst zu kommen.

Gute Woche-Newsletter Alles Gute aus Hamburg in einem Newsletter - jede Woche gute Nachrichten E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

"Wenn ich als Soldat in ein Krisengebiet gehe, dann bin ich auch immer gut gerüstet und habe eine gute Schutzausrüstung mit. Wenn ich das mal auf Corona übertrage, befinden wir uns nach wie vor in einem Krisengebiet, und unsere Schutzweste ist die Impfung, und darauf kommt es an, auch im nächsten Herbst", sagte der Generalmajor im Gespräch mit dem SWR.

Lauterbach will auch in Schulen lockern - wenn Zahlen weiter sinken

22.35 Uhr: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kann sich vorstellen, die Corona-Regeln auch in Schulen zu lockern, wenn die Fallzahlen weiter sinken sollten. "Wenn es jetzt systematisch weiter runter geht, dann sind in einigen Wochen auch die Schulen massiv zu entlasten", sagte Lauterbach im ZDF. Die heute von Bund und Ländern beschlossenen Lockerungen nannte er maßvoll. "Wenn wir jetzt unverhältnismäßig lockern, dann werden wir einen Rückfall erleiden."

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Wann fällt die Maskenpflicht in Deutschland?

22.24 Uhr: Nach dem Bund-Länder-Gipfel ist klar, dass die allermeisten Corona-Auflagen in den kommenden Wochen gelockert werden. Die Maskenpflicht hingegen bleibt als "Basisschutz" bestehen. Aber wie lange noch? Lesen Sie hier: Corona-Regeln – Wann fällt die Maskenpflicht in Deutschland?

Eine Passantin trägt eine FFP2-Maske in der Hand.

Foto: Marijan Murat/dpa

Bundesärztekammer mahnt Bürger zu mehr Eigenverantwortung

22.00 Uhr: Die Bundesärztekammer hat die Bund-Länder-Beschlüsse zur Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen begrüßt, aber die Bürger für die Zukunft zu mehr Eigenverantwortung aufgerufen. "Mit dem Wegfall gesetzlicher Beschränkungen kommt dem eigenverantwortlichen Umgang der Menschen mit möglichen Ansteckungsrisiken eine noch größere Bedeutung zu", sagte der Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt unserer Redaktion.

Als Beispiele nannte Reinhardt neben der Impfung freiwillige Schnelltests vor privaten Feiern. Solche Test seien vor allem sinnvoll, "wenn ältere Familienangehörige oder Menschen mit Vorerkrankungen anwesend sind", betonte Reinhardt. Auch das Tragen von FFP-2-Masken etwa im Nahverkehr und bei größeren Menschenansammlungen sei sinnvoll. Reinhardt nannte das Ende aller tiefgreifenden Schutzmaßnahmen "aus wissenschaftlich-epidemiologischer Sicht berechtigt".

Der wissenschaftliche Leiter des Divi-Intensivregisters, Christian Karagiannidis, nannte die Lockerungsbeschlüsse von Bund und Ländern "verantwortbar". Er sagte: "Das stufenweise Vorgehen ist sehr gut." Im Krankenhaus und auf den Intensivstationen werden man in wenigen Wochen den Peak der Corona-Fälle sehen, "aber ich rechne nicht damit, dass es zu einer Überlastung kommt", sagte der Intensivmediziner. Ob Deutschland eine Woche früher oder später aufmache, "spielt keine große Rolle mehr am Ende des Marathons. Wir sind fast am Ziel der akuten und einer bis dato sehr langen Phase".

Städtetag kritisiert Corona-Beschlüsse als unzureichend

21.55 Uhr: Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe (CDU), hat die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern als unzureichend kritisiert. Es sei "nicht zu verantworten, die Instrumente für notwendige Schutzmaßnahmen komplett aus der Hand geben", sagte Lewe unserer Redaktion. "Es muss jetzt schnell geklärt, dass der gesamte Instrumentenkasten auch nach dem 19. März zu Verfügung steht." Die rechtlichen Grundlagen für Schutzmaßnahmen wie Masken tragen, Testen und Hygieneregeln müssten zügig verlängert werden. "Die Impflücke ist noch zu groß als dass wir unbeschwert die nächste Welle abwarten können."

Grundsätzlich hieß Lewe den Fahrplan von Bund und Ländern gut. "Wichtig bleibt, dass das möglichst einheitlich in den Ländern umgesetzt wird. Dazu gehört der freie Zugang zum Einzelhandel, die 3-G-Regel für Besuche in Cafes und Restaurants und eine Perspektive für Clubs, Diskotheken und Veranstalter", sagte er. Zugleich mahnte der Städtetagspräsident eine Teststrategie an. "Erhalte ich auch nach dem 31. März ein Angebot auf kostenlose Bürgertests? Aus unseren Städten hören wir, dass die Betreiber von Testzentren bereits jetzt entscheiden müssen, ob sie Räume über den März hinaus mieten und das Personal dafür planen", so Lewe. "Die Ministerpräsidentenkonferenz hat nun die Bundesregierung beauftragt, die Teststrategie weiter zu entwickeln. Viel Zeit bleibt dafür nicht."

Lewe forderte auch Klarheit zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. "Wir jedenfalls halten sie für erforderlich. Es dürfen sich aber die Fehler nicht wiederholen, die jetzt die einrichtungsbezogene Impfpflicht begleiten und womöglich den gewünschten Effekt schmälern", sagte er. "Die Menschen brauchen rechtliche Klarheit und die Umsetzung einer allgemeinen Impfpflicht muss über Bundesbehörden erfolgen."

Markus Lewe ist Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister der Stadt Münster.

Foto: Jens Büttner / dpa

Grünen-Fraktionschefin Haßelmann begrüßt „gute Balance“ der MPK

21.50 Uhr: Die Chefin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Britta Haßelmann, hat die Ergebnisse der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch gelobt als "gute Balance zwischen vorsichtigen Lockerungen und weiter gebotenen Basisschutzmaßnahmen". Die Entwicklung der Infektionszahlen biete Anlass zur Hoffnung, sagte Haßelmann unserer Redaktion, "aber eine Öffnung ohne Absicherung wäre nicht verantwortlich." Für einen vollständigen Verzicht auf alle Maßnahmen zum 19. März sei es noch zu früh, erklärte sie. "Deshalb werden wir in der Koalition jetzt über notwendige Anpassungen im Infektionsschutzgesetz beraten.“

Die Grünen-Politikerin dringt darauf, jetzt vor allem Kinder und Jugendliche in den Blick zu nehmen. Die Öffnungsschritte dürften nicht zu ihren Lasten gehen, sagte sie. "Gerade bei den Kindern ist die Inzidenz immer noch viel zu hoch", sagte die Fraktionschefin. Kinder und Jugendliche bräuchten den Schutz und die Solidarität der Gesellschaft. "Deshalb müssen wir auch über eine bessere Unterstützung bei psychosozialen Notlagen und seelischer Gesundheit, wie auch bessere Unterstützung von Eltern und Familien, wenn es um Kinderkrankengeld und Verdienstausfälle geht, beraten."

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle Corona-News von 16. Februar finden Sie hier.

Dieser Artikel ist zuerst auf morgenpost.de erschienen.

(fmg/dpa/afp/epd)