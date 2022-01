Corona: Anspruch auf PCR-Tests soll bleiben ++ Moderna vollständig zugelassen

Corona-Protest: Kanadische Trucker belagern Parlament

In Kanada belagern tausende Demonstranten das Parlament, um gegen die Coronapolitik zu protestieren. Sie haben sich Lastwagenfahrern angeschlossen, die nur noch mit Impfung über die Grenze in die USA fahren dürfen. Premierminister Justin Trudeau wurde in Sicherheit gebracht.