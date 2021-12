Corona-Ausbruch auf Aida: Tausende Gäste sitzen fest - Gereizte Stimmung

Auf der Aida Nova gibt es mehrere Corona-Fälle. Nun sitzen Tausende Passagiere zum Jahreswechsel an Bord des Kreuzfahrtschiffes fest.

Die Bundesregierung plant, ab Dienstag keine Virusvariantengebiete wegen der Omikron-Mutation des Coronavirus mehr auszuweisen. Wie das Robert-Koch-Institut am Donnerstag mitteilte, werden die bisher neun derart eingestuften Länder dann "voraussichtlich" nur noch als Hochrisikogebiete geführt. Dies würde deutliche Erleichterungen für Reisende aus Großbritannien, Südafrika und sieben weiteren afrikanischen Staaten bedeuten.

Lissabon. So hatten sich die Reisenden auf der Aida Nova ihre Silvesterreise sicherlich nicht vorgestellt - das Kreuzfahrtschiff hängt in Lissabon fest und darf den Hafen nicht verlassen. Grund dafür sind mehrere positive Corona-Tests. Auf dem Kreuzer befinden sich mehrere Tausend Passagiere und die Crew.

Nach Informationen von "RTL" haben sich mehrere Besatzungsmitglieder mit dem Coronavirus infiziert. Die Stimmung an Bord sei gereizt, wie es in dem Bericht heißt. Der Kapitän habe die Gäste per Lautsprecher aufgefordert, in der Kommunikation mit der Crew höflich zu bleiben. Zudem habe er sich entschuldigt: "Mir persönlich tut es sehr leid." Lesen Sie auch: Silvester: Diese Corona-Regeln gelten zum Jahreswechsel

Corona auf der Aida: Milde Symptome bei Betroffenen

Offenbar habe die Reederei noch versucht, neue Besatzungsmitglieder an Bord zu bringen, doch das habe nicht geklappt. Daher habe man sich entschieden, den Aufenthalt in Lissabon zu verlängern. Ursprünglich sollte die Aida Nova weiter zu den Kanaren fahren. Inzwischen dürfen negativ getestete Urlauber das Schiff verlassen und sich bis 18 Uhr in Portugals Hauptstadt aufhalten.

Laut dem "RTL"-Bericht wurden die positiven Crewmitglieder in spezielle Unterkünfte an Land gebracht, alle sollen milde Symptome haben. Über infizierte Gäste ist zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt. Aida-Gäste, die über zwölf Jahre alt sind, müssen vollständig geimpft sein und zusätzlich mehrere Corona-Tests vor Betreten des Kreuzers durchführen. (lhel)