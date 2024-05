Berlin. Die AIDAmar ist für ihr familienfreundliches Ambiente bekannt. Alle wichtigen Infos zum Kreuzfahrtschiff lesen Sie in diesem Porträt.

Die AIDAmar ist Teil der Kreuzfahrtschiff-Flotte von AIDA-Cruises, einer der größten und bekanntesten Reedereien im Bereich der deutschen Kreuzfahrten. Alle wichtigen Informationen rund um die AIDAmar haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengetragen: Position, Deckplan, Routen, Passagierzahl, Kabinen und Restaurants. Ist die AIDAmar das passende Schiff für Ihre nächste Kreuzfahrt?

Inhalte dieses Artikels:

1. Deckplan und Steckbrief: Die wichtigsten Fakten zur AIDAmar

2. Restaurants und Bars auf der AIDAmar

3. Einkaufen an Bord

4. Sport und Wellness auf der AIDAmar

5. Kulturelle Angebote

6. Kabinen-Modelle

7. Routen der AIDAmar

8. Fazit vom „Kreuzfahrt Guide“

9. Aktuelle Position der AIDAmar und Webcam

AIDAmar: Das Kreuzfahrtschiff punktet mit Familienfreundlichkeit

Als sechstes Schiff der Sphinx-Klasse – der Baureihe von AIDA – wurde die AIDAmar 2012 eingeführt und ist besonders familienfreundlich angelegt. Das Branchen-Magazin “Kreuzfahrt Guide“ vergibt sogar die volle Punktzahl für die Familienfreundlichkeit des Schiffes. Das liegt nicht zuletzt an dem breiten Angebot an Unterhaltung und Infotainment. Doch der Reihe nach: Wie groß ist die AIDAmar und was macht sie besonders?

Deckplan der AIDAmar: So ist das Schiff aufgebaut

Wer sich eine Übersicht über die einzelnen Decks der AIDAmar verschaffen möchte, kann einen Blick auf den Deckplan auf der Webseite der AIDA werfen.

AIDAmar: Wichtige Infos im Überblick Baujahr 2012 Klasse Sphinx-Klasse Passagiere Min. 2194 - Max. 2500 Passagierdecks 12 Crew-Mitglieder 607 Kabinen 1096 Geeignet für Familien, Singles und Paare

Restaurants an Bord der AIDAmar: Diese Küchen werden angeboten

An Bord der AIDAmar können Passagiere sechs verschiedene Länderküchen probieren, darunter asiatische Speisen im Restaurant East oder in der Sushi Bar. Amerikanische Spezialitäten bieten sowohl das Buffalo Steak House als auch das Best Burger @ Sea an.

Wer nach dem Essen einen Drink zum Verdauen braucht, hat in den insgesamt zehn Bars und Cafés die Möglichkeit dazu. Die Anytime Bar konzentriert sich mit Live-Musik unter freiem Himmel eher auf Unterhaltung, während Genießer in der Destille Schnäpse und Obstbrände probieren können. In der Vinothek erwarten die Passagiere dagegen Weine und Weinverkostungen.

Wer hier nicht fündig geworden ist, sollte sich die anderen Gastronomie-Angebote des Kreuzfahrtschiffes AIDAmar anschauen. Hier finden Sie eine Übersicht:

8 Restaurants: Buffet-Restaurants, Spezialitäten-Restaurants und À-la-Carte-Restaurants

Deutsche, italienische, amerikanische, thailändische, japanische und europäische Küche

10 Bars, Cafés und Clubs

3 Lounges

Die Kreuzfahrtsaison 2024 ist in Deutschland startete mit dem Einlaufen der AIDAmar in Warnemünde. © IMAGO/Marc Stinger | IMAGO

Einkaufen an Bord: Hier können Passagiere auf der AIDAmar shoppen

Es muss allerdings nicht immer Essen sein: Auf Deck 9 der AIDAmar befinden sich die AIDA-Shoppingwelt und sogar Kunstgalerie, in der Passagiere ausgiebig stöbern können. Deck 10 bietet mit einem Juwelier, Accessoires und dem Fotoshop weitere Möglichkeiten, an Bord zu bummeln. Weitere Unterhaltungsangebote finden sich aber zuhauf:

AIDA-Shoppingwelt

Kunstgalerie

Schmuck

Accessoires

Kleidung

Parfumerie

Wellness - und Fitnessangebote auf der AIDAmar

Wer sich auch im Urlaub fit halten möchte, kann die verschiedenen Fitness-Angebote an Bord nutzen. Dazu gehören Trainingsmöglichkeiten an den Geräten, eine Joggingstrecke und verschiedene Sportkurse und Ballsportarten. Entspannungsangebote bietet dagegen der Spa-Bereich, wo auf einer Fläche von 2600 Quadratmetern neben Massagen, kosmetischen Anwendungen und Pools verschiedene Saunen und Erlebnisduschen die Zeit auf der AIDamar verschönern.

Hier finden Sie eine Übersicht für Sport und Wellness auf dem Kreuzfahrtschiff:

2600 Quadratmeter Spa-Bereich

6620 Quadratmeter Sonnendeck

6 Pools

Gerätetraining

Joggingparcours

Wahl aus 30 verschiedenen Sportkursen

Personal Training

Die AIDAmar im Hamburger Hafen – mit Blick auf die Verandakabinen und einen Teil des Sonnendecks. © IMAGO/Zoonar | IMAGO/Zoonar.com/wiw

Unterhaltung an Bord der AIDAmar

Neben täglich wechselnden Shows im Theatrium, die sowohl Darbietungen für Singles und Paare als auch Familien bereithalten, können Gäste im bordeigenen Club tanzen und feiern. Jüngere Passagiere finden dagegen im Kids Club Unterhaltung: Er ist speziell für Kinder von drei bis elf Jahren ausgerichtet und bringt ein breites Programm mit

Weitere Unterhaltungsangebote auf dem Schiff:

Theatrium

Live-Musik, Artistik, Tanz, Schauspieldarbietungen

Disko

Kasino

Die AIDAmar trägt den charakteristischem Kussmund der AIDA-Schiffe. © IMAGO/TT | IMAGO/Nora Lorek / TT

Kabinen auf der AIDAmar: So wohnen Gäste an Bord

An Bord der AIDAmar gibt es insgesamt 1096 Gästekabinen, davon 700 an der Außenseite und 396 innen. Knapp die Hälfte der Kabinen verfügt über einen Balkon. Neben 23 Junior Suites und Suiten mit bis zu 50 Quadratmetern Fläche können Passagiere auch Innenkabinen, Meerblick-Kabinen, Balkonkabinen sowie Panorama-Balkonkabinen für mehr Ausblick buchen. Daneben gibt es außerdem barrierearme Kabinen für Gäste mit Einschränkungen.

Technische Daten Länge 252 m Breite 32 m Geschwindigkeit 22 Knoten (ca. 40 kmh) Gewicht 71.300 Tonnen Leistung 36.000 kW Tiefgang 7,2 m

Routen der AIDAmar: Diese Ziele steuert das Schiff an

Die AIDAmar ist auf verschiedenen Routen unterwegs. Passagiere können mit dem Kreuzfahrtschiff entferntere Ziele wie die Kanarischen Inseln besuchen oder aber Nordeuropa und die Ostsee erkunden.

Hier finden Sie alle Informationen zu den Zielen der AIDAmar, der Reisedauer und den Preisen pro Person:

Routen Kanarische Inseln

21 Tage-Reise „Große Winterpause Kanaren“: ab ca. 4.085 Euro pro Person

Alle Reisen zu den Kanarischen Inseln der AIDAmar ansehen*

Routen Nordeuropa

7 Tage-Reise „Norwegens Fjorde ab Warnemünde 2“: ab 1.699 Euro pro Person

9 Tage-Reise „Norwegens Fjorde ab Warnemünde 1“: ab 1.429 Euro pro Person

12 Tage-Reise „Norwegen & Dänemark ab Warnemünde“: ab 2.889 Euro pro Person

14 Tage-Reise „Herbstliche Nordlichter ab Warnemünde“: ab 3.549 Euro pro Person

Alle Nordeuropa-Reisen mit der AIDAmar ansehen*

Routen Ostsee

3 Tage „Kurzreise nach Aarhus & Kopenhagen 2“: ab 969 Euro pro Person

3 Tage „Kurzreise nach Göteborg & Kopenhagen“: ab 970 Euro pro Person

4 Tage „Kurzreise nach Danzig & Bornholm“: ab 679 Euro pro Person

4 Tage „Kurzreise Schweden & Dänemark 2“: ab 849 Euro pro Person

4 Tage „Kurzreise nach Stockholm & Gotland“: ab 1.280 Euro pro Person

5 Tage „Kurzreise nach Skandinavien“: ab 1.249 Euro pro Person

5 Tage „Kurzreise Schweden & Dänemark“: ab 1.359 Euro pro Person

7 Tage-Reise „Schweden & Dänemark 2“: ab 1.805 Euro pro Person

7 Tage-Reise „Schweden, Polen & Dänemark“: ab 1.869 Euro pro Person

7 Tage-Reise „Dänemark & Polen“: ab 2.050 Euro pro Person

8 Tage-Reise „Dänemark mit Danzig & Göteborg“: ab 1.129 Euro pro Person

9 Tage-Reise „Städte der Ostsee ab Warnemünde 2“: ab 2.540 Euro pro Person

10 Tage-Reise „Städte der Ostsee ab Warnemünde 1“: ab 2.719 Euro pro Person

10 Tage-Reise „Skandinavische Städte mit Stockholm“: ab 1.579 Euro pro Person

12 Tage-Reise „Norwegen & Dänemark ab Warnemünde“: ab 2.889 Euro pro Person

Alle Ostsee-Reisen mit der AIDAmar ansehen*

Kreuzfahrt Guide 2024: So bewertet das Magazin die AIDAmar

In insgesamt sechs Kategorien bewertet der „Kreuzfahrt Guide“ verschiedene Kreuzfahrtschiffe, darunter auch die AIDAmar. Im Vergleich punktet das Kreuzfahrtschiff vor allem in den Bereichen „Familienfreundlichkeit“ und „Sport & Wellness“ und holt sich dort hohe Bewertungen ein:

Familienfreundlichkeit: 5/5 Sterne

Fitness- und Wellness-Angebot: 5/5 Sterne

Info- und Entertainment: 4/5 Sterne

Gastronomisches Angebot: 3/5 Sterne

Service-Qualität: 3/5 Sterne

Routing: 3/5 Sterne

Kreuzfahrt Guide: Das steckt dahinter Der „Kreuzfahrt Guide“ wird einmal im Jahr vom Hamburger Abendblatt herausgegeben. Auf knapp 300 Seiten können Leserinnen und Leser durch zahlreiche Reise-Reportagen blättern, dazu gibt es alle wichtigen Details zu den beliebtesten Hochsee- und Flussschiffen im Überblick. Mit der Verleihung des renommierten „Kreuzfahrt Guide Awards“ kürt die Redaktion die besten Schiffe des Jahres.

Aktuelle Position der AIDAmar einsehen

Wer die Route der AIDAmar einsehen möchte, kann die aktuelle Position des Schiffes über die interaktive Karte live verfolgen.

Webcam der AIDAmar für einen Blick aufs Meer

Auch die Aussicht vom Bug des Schiffes können Sie von zu Hause aus genießen: Über die Webcam der AIDAmar erhalten Sie einen Eindruck direkt von Bord.

* Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.