Kreuzfahrt: Mit Aida und Co. ab Hamburg auf Weltreise gehen

Hamburg. Einzigartige Ein- und Aussichten, Erinnerungen und Momente für die Ewigkeit: Einmal um die Welt reisen zu können, davon träumen viele Menschen. Besonders unkompliziert und ohne Zwischen-Fliegerei möglich ist so eine Weltreise an Bord eines komfortablen Kreuzfahrtschiffes.

Deshalb haben gleich mehrere Anbieter solche Langzeit-Törns im Programm. Gebucht werden sie oft von Rentnern und Pensionären – oder von Entdeckern, die sich zwischendurch, etwa vor einem Jobwechsel oder im Sabbatjahr, mal eine längere Auszeit genehmigen, um den persönlichen Akku wieder richtig aufzuladen.

Kreuzfahrt: Weltreise-Routen und Preise unterscheiden sich stark

Die Routen und Preise unterscheiden sich stark voneinander. Und auch bei der Länge der Reise gibt es Abstufungen, falls man nicht die komplette Fahrt mitmachen kann oder will, sondern nur eine (große) Teiletappe. Wer nicht 100 Tage und länger an Bord bleiben möchte, der kann bei fast allen Reedereien Teilstrecken einzeln buchen.

Aida Cruises: In 117 Tagen zu 43 Häfen in 20 Ländern

Einmal um den Globus fährt zum Beispiel Aida Cruises, und das sogar direkt ab Hamburg. Am 27. Oktober heißt es „Leinen los“ für die diesjährige Weltreise mit „Aidasol“. Vorher lässt sich das Schiff noch im Hamburger Dock für die große Weltreise aufhübschen. Gäste sehen in 117 Tagen 43 Häfen in 20 Ländern auf vier Kontinenten, überqueren zweimal den Äquator und entdecken Sehnsuchtsziele wie die Kapverden und Feuerland, Tahiti und Fidschi, Mauritius und das südliche Afrika. Am 21. Februar 2024 endet die 117-tägige, auch in Teilstrecken buchbare Weltreise wieder in Hamburg. Gäste können beispielsweise in 33 Tagen von Mauritius nach Hamburg reisen, dabei umrunden sie das Kap der Guten Hoffnung und gehen in Südafrika auf Safari.

Für Kurzentschlossene gibt es die 117-tägige Weltreise schon ab 13.995 Euro pro Person in der Innenkabine (wenn zwei Erwachsene sich die Kabine teilen). Mit Balkon kostet der Spaß dann 29.995 Euro. Übrigens: Auch die Aida-Weltreise 2024/ 2025 ist bereits buchbar.

Hapag-Lloyd Cruises: Mit der „Europa“ auf großer Fahrt

Gerade zur Weltreise gestartet, und zwar ebenfalls in Hamburg, ist die MS „Europa“. Zunächst steuert das kleine Luxusschiff Nordamerika an und wird dann Kurs auf Neuseeland und Australien nehmen. Es folgen weitere Stationen in Asien, unter anderem Vietnam, Japan sowie Indien. Nach 278 Tagen auf den sieben Weltmeeren wird das Schiff dann zum Sommeranfang wieder in Hamburg erwartet. Da nur wenige Passagiere so viel Zeit und Geld haben (ein Tag an Bord schlägt üblicherweise mit 400 bis 600 Euro pro Person zu Buche), werden die meisten Gäste unterwegs zu- oder aussteigen.

Cunard: mit „Queen Mary 2“ und „Queen Victoria“ auf Weltreise

Seit die „RMS Laconia“, die Vorgängerin der heutigen Cunard Queens, vor 100 Jahren zu ihrer ersten Weltreise aufgebrochen ist, sind Weltreisen auch hier fest im Repertoire verankert. 2024 fährt die „Queen Mary 2“ auf eine 108-Nächte-Weltreise, die Europa, Afrika und Australien umfasst. Und es steht eine Weltreise mit 107 Nächten auf der „Queen Victoria“ an. 2025 ist dann ein Jahr der Jubiläen: Nach fünf Jahren Pause geht die „Queen Victoria“ auf große Südamerika-Umrundung in 85 Nächten. Ab und bis Hamburg verläuft die Reise über Rio de Janeiro, Bu­enos Aires, Kap Hoorn und karibische Traumziele. Und die „Queen Anne“ begibt sich 2025 auf ihre 111-Nächte-Premieren-Weltreise mit Stationen im Südpazifik, in Singapur, New York, Sydney und Dubai. Auf ausgewählten Reisen ist eine Ein- beziehungsweise Ausschiffung bereits ab Hamburg möglich. Preis: „Queen Mary 2“ ab 15.760 Euro. „Queen Anne“ ab 16.566 Euro.

nicko cruises: 183 Tage und 40 Länder mit „Vasco da Gama“

183 Tage, 90 Häfen, 40 Länder, fünf Kon­tinente: Mit dieser Weltreise lockt nicko cruises. Die „Vasco da Gama“ macht sich am 10. Oktober in Lissabon auf den Weg und kommt dort am 8. April 2024 wieder an. Dazwischen steuert sie auf vier Etappen Orte wie Marrakesch, die Namibwüs­te, Mauritius, La Réunion, den Taj Mahal, die Tempel von Angkor, das Great Barrier Reef, Tasmanien, Bora Bora oder den Panamakanal an.

„Wir schenken unseren Gästen die Zeit, die Wunder dieser Welt zu erkunden, während es ihnen an Bord an nichts fehlt“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. Wie auch bei anderen Reedereien genießen die Gäste außer Erlebnissen zu Spezialpreisen besondere Privilegien an Bord: Bier, Wein und alkoholfreie Getränke bei den Hauptmahlzeiten sind beispielsweise ebenso wie der Wäscheservice auf der „Vasco da Gama“ gratis. Und dank eines Alleinbenutzungszuschlags von 15 Prozent sind die Törns auch für Alleinreisende attraktiv. Preis für die Weltreise in der Saison 2024/25: ab 23.652 Euro.

MSC Cruises: 121 Tage mit der „MSC Poesia“ ab Rom

121 Tage dauert die MSC World Cruise 2024. Die Gäste gehen ab dem 5. Januar 2024 in Civitavecchia/Rom, Genua, Marseille oder Barcelona an Bord der „MSC Poesia“. Vom Mittelmeer aus führt die Reise dann zu 52 Zielen in 31 Länder – durch den Suezkanal ins Rote Meer, nach Afrika, Südamerika, in die Karibik, die USA und nach Kanada, bevor sie über Grönland und Island nach Europa zurückkehrt. 15 Landausflüge sowie ein ­Dine&Drink-Paket sind in jeder Buchung enthalten. Preis: ab 15.649 Euro pro Person.

Costa Kreuzfahrten: auf Weltreise mit der „Costa Deliziosa“

Costa Kreuzfahrten hat ebenfalls jedes Jahr eine Weltreise im Programm. 2024 findet sie mit der „Costa Deliziosa“ statt, sie startet im Januar in Triest. In 127 Tagen geht es dann unter anderem in die Karibik, durch den Panamakanal nach Südamerika, in Richtung Australien und Japan sowie nach Hongkong, Singapur, Indien und Ägypten. Die Weltreise 2025, die ebenfalls mit der „Costa Deliziosa“ gefahren wird, fokussiert sich dann auf die Südhalbkugel. Zum ersten Mal liegt der Termin für die Abfahrt vor den Weihnachtsfeiertagen (7. Dezember), sodass die Gäste Weihnachten im Costa-Style erleben und das neue Jahr gebührend in Rio de Janeiro mit einem Feuerwerk am Strand der Copacabana feiern können.

Phoenix Reisen: ZDF-Traumschiff „Amada“ und „Grand Lady“ „Artania“

Immer dabei, wenn es um Weltreisen geht, ist der Anbieter Phoenix Reisen. Schließlich hat er auch das aktuelle ZDF-„Traumschiff“ im Programm, die „Amadea“. Ab 17.999 Euro für 128 Tage geht es hiermit in Hamburg los. Eine hausinterne Alternative ist die vom TV („Verrückt nach Meer“) als „Grand Lady“ bekannte „Artania“ (140 Tage, ab 16.990 Euro), die nur Außenkabinen und Suiten sowie ein sehr interessantes Routing bietet. Auch sie startet Ende 2024 wieder in Hamburg.

Princess Cruises: 116 Tage, 51, Häfen und 26 Länder mit „Island Princess“

Auch der Routenplan der „Island Princess“ von Princess Cruises, die am 5. Januar 2025 von Fort Lauderdale aus zu ihrer Weltkreuzfahrt startet, gleicht einer Ansammlung von Superlativen. In 116 Tagen wird der 2200 Passagieren Platz bietende Hochseekreuzer 51 Häfen in 26 Ländern auf sechs Kontinenten ansteuern und dabei mehr als 62.000 Kilometer zurücklegen. Daten, die einen Rekord in der Geschichte der Reederei markieren. Rekordverdächtig ist mit 27 auch die Anzahl der UNESCO-Welterbestätten, die während der Reise besucht werden können. Preis: ab 21.169 Euro

Silversea Cruises: 59 Ziele in 30 Ländern mit der „Silver Dawn“

Auf der neuen 136-tägigen Controtempo-Weltreise 2025 werden die Gäste erstmalig an Bord der ultraluxuriösen „Silver Dawn“ reisen und 59 Ziele in 30 Ländern anlaufen. Die in zehn Abschnitte unterteilte Cruise startet am 13. Januar 2025 von Tokio nach New York. „Aufgrund der unglaublich hohen Nachfrage nach ausgedehnten Reisen haben unsere Destinationsexperten unsere neue Controtempo World Cruise 2025 so konzipiert, dass auch die erfahrensten Reisenden die Welt in einem völlig neuen Licht entdecken können“, sagt Roberto Martinoli, President und CEO von Silversea Cruises. „Wir werden in einem ungewöhnlichen Rhythmus zu unkonventionellen Jahreszeiten reisen, von Ost nach West, mit mehr Zeit an Land.“ Preis für die ganze Strecke (inkl. Flughafentransfer, Flüge, Landausflüge und All-inclusive-Lifestyle): 77.400 Euro

Kreuzfahrt mit der Life at Sea: Drei Jahre um die Welt für 170.000 Euro

Das Nonplusultra für Kreuzfahrtfans ist schließlich die Reise der MV Gemini (Life at Sea Cruises, www.lifeatseacruises.com). Sie dauert tatsächlich 1095 Tage und bietet Gästen auf der 200.000 Kilometer langen Fahrt die Möglichkeit, 382 Häfen in 140 Ländern auf allen sieben Kontinenten anzusteuern. Auf dem Schiff besteht die Möglichkeit zu arbeiten. Auf einem der Decks gibt es dafür spezielle Büro- und Meeting-Räume, Bildschirme, Drucker und weitere Ausstattung. Start ist am 1. November in Istanbul. Preis: ca. 28.000 Euro pro Person und Jahr, knapp 170.000 Euro für die dreijährige Reise für zwei Personen.

Laut des Senders CNN sollen Menschen ihre Häuser und nahezu ihren gesamten Besitz veräußert haben, um für drei Jahre auf dem Kreuzfahrtschiff mitzufahren – auch ein Lebensmodell!

