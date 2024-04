Hamburg. Otto Waalkes, Lotto King Karl und weitere hanseatische Originale: Gäste der „AidaPerla“ bekommen auf See einiges geboten.

Am Dienstagvormittag lag die „AidaPerla“ noch ruhig am Hamburg Cruise Center in Steinwerder auf der Elbe, doch schon wenige Stunden später heißt es: „Leinen los und volle Kraft voraus!“ Am Dienstagabend gegen 18 Uhr verließ das rund 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff (18 Decks, 1643 Kabinen) den Hamburger Hafen und steuerte unter dem Motto „Moin“ in Richtung Norwegen. Mit diesem Leitthema will die Reederei auch über die Landesgrenze hinaus Gäste mit besonders nordischen Programm-Highlights unterhalten.

Mit an Bord sind deshalb Hamburger Stars wie Otto Waalkes, das Schlagerteam Klaus und Klaus, Schriftsteller Heinz Strunk sowie die Hansestadtlegende Lotto King Karl. Und obwohl der ehemalige HSV-Stadionsprecher angesichts der 0:1-Niederlage gegen Holstein Kiel am vergangenen Sonnabend wohl durchaus Grund zur schlechten Laune hätte, will der „Hamburg meine Perle“-Interpret direkt am ersten Abend für Stimmung bei den Besuchern und Besucherinnen sorgen.

Aida holt Hamburger Stars für besonderes Motto auf Kreuzfahrtschiff

Besonderes Highlight, wenn auch wenig norddeutsch, wird wohl außerdem der für Sonnabend vorgesehene Auftritt des schottischen Sängers Nathan Evans sein. Der ehemalige Postbote erlangte mit seinem Song „Wellermann“ internationale Bekanntheit, nun wird er für die Aida-Gäste ein vergleichsweise privates Konzert geben.

Insgesamt sieben Tage lang wird die „AidaPerla“ auf der Nordsee unterwegs sein. Der erste Zwischenhalt erfolgt am Donnerstag in Oslo, danach geht es weiter nach Kristiansand, Stavanger/Lysefjord und Bergen. Von dort aus wird sich das XXL-Kreuzfahrtschiff auf die Heimreise begeben und voraussichtlich am Dienstagmorgen, 30. April, wieder in Hamburg anlegen.

Aida startet besonderes Kreuzfahrtformat – Einblicke auf Instagram

