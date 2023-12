Bayern: Markus Söder darf seine Kreuze behalten – Kreuzerlass rechtmäßig

Berlin.

Berlin. Auch nach der Einigung über den Haushalt 2024 bricht die Debatte nicht ab. Die Sparmaßnahmen träfen vor allem die „arbeitende Mitte“, sagte nun der Co-Vorsitzende der SPD, Lars Klingbeil. Deswegen müsse es im kommenden Jahr um Entlastungen für diese Gruppe gehen. Als mögliche Maßnahme bringt der SPD-Politiker eine Erhöhung der Pendlerpauschale ins Gespräch. Bundeskanzler Olaf Scholz hat derweil noch andere Sorgen: Er hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

In Bayern indessen bleibt alles, wie es ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat am Dienstag entschieden, dass der umstrittene Kreuzerlass von Ministerpräsident Söder rechtmäßig ist. In staatlichen Dienstgebäuden dürfen also weiterhin Kreuze hängen.

Im Newsblog halten wir Sie über die wichtigsten Entwicklungen auf dem Laufenden.

14.25 Uhr: Der umstrittene Kreuzerlass von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist nicht rechtswidrig. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschied am Dienstag, dass der Freistaat Bayern die im Eingangsbereich seiner Dienstgebäude angebrachten Kreuze nicht entfernen muss.

Die Kreuze verletzten nicht das Recht anderer Weltanschauungsgemeinschaften auf Religionsfreiheit. Sie seien auch kein Verstoß gegen das grundrechtliche Diskriminierungsverbot wegen des Glaubens, entschied das Bundesverwaltungsgericht. Die Richter wiesen die Revisionen des Bundes für Geistesfreiheit zurück. Dieser hielt die Vorschrift von 2018 für rechtswidrig und wollte auf dem Klageweg den Freistaat zum Abhängen der Kreuze verpflichten.

Die Vorschrift lautet: „Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen.“

Der Bund für Geistesfreiheit in München und in Bayern sah dadurch die Weltanschauungsfreiheit seiner Mitglieder und die staatliche Neutralitätspflicht verletzt. Schon vor der Urteilsverkündung hatte er den nächsten Schritt angekündigt: Im Falle einer Niederlage werde man sich an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wenden.

Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern

Foto: Sven Hoppe / DPA Images

Politik-News vom 18. Dezember: Kanzler Scholz hat Corona

11.43 Uhr: Inmitten der aktuellen Infektionswelle hat es auch den Bundeskanzler erwischt. Olaf Scholz machte am Montagvormittag seinen positiven Corona-Test selbst öffentlich. Auf X, vormals Twitter, schrieb er: „Das ist eindeutig keine Überraschung, über die ich mich freue. Meine aktuellen Covid-19-Tests zeigen zwei Striche. Bei wenig Symptomen baue ich auf einen milden Verlauf und arbeite erstmal nur vom Schreibtisch aus.“

Scholz sei in seinem Büro und nehme unter anderem an Videokonferenzen teil, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. „Er hofft auf eine baldige Genesung.“ Öffentliche Termine am Montag und Dienstag werde der Kanzler nicht wahrnehmen. Ein Besuch des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico für Dienstag sei abgesagt worden, sagte Hebestreit. Zur Kabinettssitzung am Mittwoch könne sich Scholz bei Bedarf hinzuschalten; falls er nicht physisch im Raum sein könne, werde Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) die Sitzung leiten.

Lars Klingbeil, Vorsitzender der SPD

Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

6.56 Uhr: Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat sich für eine stärkere Entlastung von Pendlerinnen und Pendlern ausgesprochen. Die aktuellen Pläne der Ampel-Koalition für den Haushalt 2024 enthielten Belastungen für die „arbeitende Mitte“, sagte Klingbeil im „Bild“-Podcast „Ronzheimer“. Als Ausgleichsmöglichkeit dafür brachte er die Pendlerpauschale ins Gespräch.

Konkret sprach er von einer „Ausweitung der Pendlerpausche“ im nächsten Jahr, um den zu erwartenden leichten Anstieg der Spritpreise als Folge der Erhöhung des CO2-Preises „abzufedern“. Zur Höhe des Anstiegs der Pauschale, die derzeit bei 38 Cent ab dem 21. Kilometer liegt, äußerte sich der SPD-Vorsitzende nicht. Er erklärte lediglich: „Ich bin dafür, dass wir die Debatte darüber führen, sie anzuheben und dafür zu sorgen, dass die arbeitende Bevölkerung entlastet wird.“

5.50 Uhr: SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dringt auf eine höhere Steuerlast für Haushalte mit hohen Einkommen. Millionen Menschen mit normalen Verdiensten stünden derzeit am stärksten unter Druck, sagte er der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. Diese sollten aus Sicht Kühnerts entlastet werden, der eine Steuerreform „zum Vorteil von 95 Prozent der Einkommensteuerzahler“ vorschlug.

„Die SPD bekennt sich dazu, dass die allerstärksten Schultern, die in Deutschland seit 30 Jahren überwiegend Entlastungen erlebt haben, in Zeiten vielfältiger Krisen stärker in der Verantwortung stehen“, sagte Kühnert und fügte hinzu: „Für die höchsten Erwerbseinkommen, insbesondere aber für die höchsten Erbschaften, ist Deutschland wahrlich kein Hochsteuerland.“

„Ich denke, dass auch Konservative und die FDP zu der Erkenntnis kommen müssen, dass einige ihrer Glaubenssätze zunehmend zu einer Belastung für die Mittelschicht werden“, sagte der SPD-Generalsekretär und argumentierte: „Wenn man selbst den Reichsten der Reichen verspricht, dass es keinerlei Steuererhöhungen geben wird, dann wird die Rechnung letztlich allen anderen präsentiert: Pendlern an der Zapfsäule, Verbrauchern im Supermarkt, Arbeitnehmern bei den Sozialabgaben.“

22.32 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat das Auslaufen der E-Auto-Förderung verteidigt. Es sei immer klar gewesen, dass die zur Verfügung stehenden Mittel irgendwann enden würden, sagte Lindner am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. „Es gab kein festes Datum. Sondern er läuft dann aus, wenn kein Geld mehr zur Verfügung steht.“ Es habe daher nie eine „Förder-Garantie“ gegeben, sondern es sei klar gewesen: „Wenn das Geld weg ist, ist es weg.“

Das Bundeswirtschaftsministerium hatte am Samstag mitgeteilt, dass Anträge für die Förderprämie für E-Autos nur noch bis Sonntag 24.00 Uhr angenommen werden könnten. Grund seien die Sparzwänge im Haushalt. Das abrupte Ende der staatlichen Kaufprämie sorgte für Kritik. Die CDU warf der Ampelregierung vor, zehntausende Autokäufer im Stich zu lassen. Vizefraktionschef Ulrich Lange forderte in den Funke-Zeitungen eine Übergangslösung.

Auch innerhalb der Koalition regte sich Unmut. Die SPD kritisierte das kurzfristige Ende als „äußerst unglücklich“.„Die stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Detlef Müller, Matthias Miersch und Verena Hubertz forderten Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Sonntag auf, “einen verlässlicheren Übergang zu organisieren„.

Der Schritt des Ministeriums betrifft die sogenannte Umweltprämie, über die Käufer von E-Autos auf Antrag mehrere tausend Euro Zuschuss vom Staat bekommen konnten. Die Koalitionsspitzen hatten vergangene Woche in ihrer Einigung zum Etat 2024 beschlossen, die Förderung auslaufen zu lassen. Dass der Antragsstopp bereits am Sonntag greifen sollte, kam aber für viele überraschend. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums wurden über den Umweltbonus seit 2016 insgesamt etwa zehn Milliarden Euro für rund 2,1 Millionen Elektrofahrzeuge ausgezahlt. Mit der Förderung wollte die Bundesregierung ihr Ziel stützen, bis 2030 insgesamt 15 Millionen vollelektrischen Pkw auf die Straßen zu bringen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner

Foto: Unbekannt / Kay Nietfeld/dpa

22.10 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will keinerlei Veränderung bei der

Der Bundestag setzt die Schuldenbremse zum vierten Mal in Folge aus. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Vorgesehen sind für das laufende Haushaltsjahr nun Ausgaben in Höhe von 461,21 Milliarden Euro. Foto: Kay Nietfeld/dpa

«Das ist kein guter Kompromiss für dieses Land. Es ist eher der Versuch, den Riss in ihrer Ampel zu kitten»: Mathias Middelberg von der CDU. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Baden-Württembergs Finanzminister Daniel Bayaz (Grüne) blickt kritisch auf die Schuldenbremse. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

. „Die Schuldenbremse wird nicht aufgeweicht. Ich bin auch sehr enttäuscht, dass Christian Lindner in einem neuen Interview sagte, na ja, vielleicht ein bisschen könnte man doch daran rumfummeln“, sagte Söder am Sonntag in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“ mit Blick auf Finanzminister Lindner (FDP). Die Union werde auf keinen Fall einer Veränderung der Schuldenbremse im Bundestag zustimmen, sagte Söder. „Damit ist eine notwendige Zweidrittelmehrheit für eine verfassungsändernde Situation nicht gegeben.“

Lindner lehnt zwar eine grundlegende Reform der Schuldenbremse wie von den Koalitionspartnern SPD und Grünen gefordert ab - er hatte aber zuletzt Pläne für eine Teilreform im kommenden Jahr angekündigt. Der FDP-Politiker sagte am Samstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei geplant, die Berechnung der sogenannten Konjunkturkomponente, die bei einem Abschwung mehr Spielraum lasse, zu überarbeiten. „Es ist beabsichtigt, die Berechnung an den aktuellen Stand der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung anzupassen, was die Schwankungsbreite verändern wird“, sagte er.

Der Finanzminister schrieb am Sonntag auf der Plattform X (früher Twitter), er sei etwas enttäuscht von Söder. „Als ehemaliger Finanzminister müsste er wissen, dass eine Aktualisierung der Berechnung der Konjunkturkomponente der Schuldenbremse nicht zu höherer Verschuldung führt.“ Es brauche daher keine Zweidrittelmehrheit. Wegen der gigantischen deutschen Staatsverschuldung wurde 2009 die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert. Für eine grundsätzliche Reform wäre eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig. Die Konjunkturkomponente ist dagegen nur in einem Ausführungsgesetz der Schuldenbremse verankert.

Den Politik-Newsblog der vergangenen Woche finden Sie hier.