Rodolfo Cardoso: Dieses Supertalent muss der HSV halten

Hamburg. An diesem Montag startet die Rückrundenvorbereitung der HSV-U-21. Kurz vor dem ersten Training schaute Co-Trainer Rodolfo Cardoso im Podcaststudio des Abendblatts vorbei – und sprach über die Erwartungen und Hoffnungen der Regionalligamannschaft. Im Podcast „HSV – wir müssen reden“ sprach Cardoso über Kyriakos Papadopoulos, der noch keinen neuen Club gefunden hat, und die Talente Faride Alidou und Travian Sousa. Besonders Alidou hätte das Zeug, sich auch in der Bundesliga durchzusetzen.

Selbstverständlich ließ Cardoso aber auch seine eigene Bundesliga-Zeit Revue passieren. Der Argentinier verriet Anekdoten von Felix Magath, erzählte, wie Otto Rehhagel ihn einst aus Homburg nach Bremen holen wollte und wie Frank Pagelsdorf ihn aussortierte, und rief noch einmal das legendäre 4:4 gegen Juventus Turin in Erinnerung.

Cardosos Sohn ist der größte Messi-Fan

Nur bei der Frage, ob Messi oder Maradona der beste Fußballer aller Zeiten war, kam Cardoso ins Schlittern. Maradona habe er in Buenos Aires getroffen, Messi am Rand eines Länderspiels gegen Deutschland in Frankfurt. „Mein Sohn ist der größte Messi-Fan auf der Welt“, sagte Cardoso, der sich dann aber doch für ein Unentschieden entschied.

