Dieter Heckings Einblicke: So plant der HSV-Trainer seine Zukunft

Hamburg. Ein Podcast-Neuling ist Dieter Hecking nicht. Ein paar Monate sei es bereits her, dass der HSV-Trainer erstmals zu Gast in einem Podcast war, sagte Hecking, als er am Montagabend in der Abendblatt-Redaktion um kurz nach 18 Uhr ankam.

Als Konsument würde er allerdings eher Hörbücher auf den langen Autofahrten in die Heimat Bad Nenndorf bevorzugen. Sein aktuelles Mammutprojekt: Das Hörbuch von Michelle Obama. Knapp 19 Stunden Hörvergnügen.

HSV-Trainer Hecking spricht über Jatta, Leibold und Lübeck

Ganz so lange ließ sich Hecking am Montag nicht Zeit, allerdings wurden es am Ende doch sehr unterhaltsame 75 Minuten im Abendblatt-Podcast „HSV – wir müssen reden“. Drei Tage vor dem Rückenrundenstart gegen den 1. FC Nürnberg sprach der Coach über den Fall Bakery Jatta, ein Telefongespräch mit Tim Leibold, seinen Ärger nach der Lübeck-Blamage, ein Straftraining in Aachen und die Talente seiner Kinder. Hören Sie selbst!