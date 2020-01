Mats Köhlert: Darum habe ich den HSV verlassen

Der U-21-Nationalspieler blüht in Holland auf. Im Podcast erzählt er, warum man ihn im Volkspark zwischenzeitlich vergessen hatte.

Hamburg. Mats Köhlert nutzte die Feiertage, um mal wieder auf Heimaturlaub zu gehen. Der gebürtige Hamburger verbrachte den Jahreswechsel bei Freunden und Familie an der Elbe. Seit einem halben Jahr spielt das einstige HSV-Talent in Holland bei Willem II Tilburg und blüht in der Eredivisie richtig auf.

Bevor in Tilburg die Wintervorbereitung wieder begann, schaute der 21-Jährige auch beim Abendblatt vorbei. Im Podcast "HSV – wir müssen reden" erzählt Köhlert, warum er nach sechs Jahren dem HSV den Rücken kehrte. Zudem erklärt er, warum er schon als Zwölfjähriger an der Seite von Maria Furtwängler im ZDF-Zweiteiler "Schicksalsjahre" zu sehen war. Lustig wird es vor allem, als Köhlert verrät, warum er zum Einschlafen gern einen Föhn anschaltet. Hören Sie selbst!

