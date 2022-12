Gaspreis bricht drastisch ein: Das sind die Gründe für die Entwicklung

Berlin. Lange kannte der Gaspreis im Jahr 2022 nur eine Richtung: nach oben. Doch seit Anfang September deutet sich eine gegenteilige Entwicklung an. Der Preis pro Kilowattstunde (kWh) hat sich seitdem fast halbiert. Inzwischen liegt er sogar knapp unter dem Vorjahresniveau. Das sind die Gründe für diese Entwicklung und die Prognosen. Gibt es einen weiteren Preisverfall beim Gas?

Preissturz bei Gas: Wie hat sich der Gaspreis entwickelt?

Der Gaspreis ist im Jahr 2022 zuerst stark gestiegen und dann – wenn auch nicht ganz so stark – gefallen. Deutlich wird das bei einem Blick auf die Preisentwicklung:

Gaspreis am 1. Mai: 15 Cent pro kWh

Gaspreis am 1. Juli: 21 Cent pro kWh

Gaspreis am 1. September: 40 Cent pro kWh

Gaspreis am 1. November: 21 Cent pro kWh

Gaspreis aktuell: 17 Cent pro kWh (Stand: 29. Dezember)

Bei den oben genannten Werten handelt es sich um die sogenannten Neukundenpreise. Sie beschreiben, wie viel Kundinnen und Kunden beim Abschluss eines neuen Vertrags bezahlen müssen. Bestandskunden bezahlen in der Regel einen vertraglichen festgelegten Preis. Dieser kann sich zwar ebenfalls ändern – er schwankt aber nicht so stark wie die täglichen Neukundenpreise. Lesen Sie auch: Gas und Strom – So teuer ist Energie derzeit in einigen Städten

Stark gefallen ist neben diesen auch der Gaspreis auf dem Großmarkt. So fiel der Preis für eine Megawattstunde europäischen Erdgases auf 76,18 Euro – das entspricht 7,6 Cent pro kWh. So günstig war europäisches Erdgas zuletzt im Februar und damit noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine.

Gas – ein begehrtes Gut in diesem Winter. Je mehr gespart wird, desto gesicherter ist die Versorgung.

Foto: iStock/imaginima

Gaspreis bricht ein: Was sind die Gründe für den Gasverfall?

Die Gründe für den Rückgang des Gaspreises sind vielfältig. Dass er inzwischen teilweise unter dem Vorjahresniveau liegt, ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass die Energiepreise bereits damals – also noch vor dem Ukraine-Krieg – gestiegen waren, heißt es auf Anfrage vom Vergleichsportal "Verivox". Bereits Ende 2021 seien die Großhandelspreise für Gas im Vergleich zu den Vorjahren ungewöhnlich hoch gewesen. Im Zuge der Energiekrise sind sie im Laufe des Jahres noch weiter gestiegen. Für die derzeitige Entspannung sorgen zudem folgende Gründe:

Gutes Wetter: In den vergangenen Tagen war es in Deutschland vergleichsweise warm. Dadurch geht der Gasverbrauch zurück und die Großhandelspreise sinken.

In den vergangenen Tagen war es in Deutschland vergleichsweise warm. Dadurch geht der Gasverbrauch zurück und die Großhandelspreise sinken. Gefüllte Speicher: Deutschland ist es gelungen, seine Gasspeicher im Sommer und Herbst komplett zu füllen. Dadurch sinkt das Risiko, dass es im Winter zu Engpässen kommt. Auch das drückt den Gaspreis nach unten.

Deutschland ist es gelungen, seine Gasspeicher im Sommer und Herbst komplett zu füllen. Dadurch sinkt das Risiko, dass es im Winter zu Engpässen kommt. Auch das drückt den Gaspreis nach unten. Geringer Verbrauch: In den vergangenen Monaten haben die Menschen hierzulande Energie gespart. Durch den geringeren Verbrauch sinkt das aktuelle Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, was sich positiv auf den Gaspreis auswirkt.

Trotz der positiven Entwicklung betont Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, dass es noch keinen Grund zur Entwarnung gebe. "Aus Russland werden wir vorerst kein Gas mehr erhalten. Gas bleibt dadurch am Weltmarkt knapp und teuer", erklärt sie. Es bleibe deshalb für die Verbraucherinnen und Verbraucher sehr wichtig, so viel Energie wie möglich einzusparen.





Prognose für 2023: Wie wird sich der Gaspreis entwickeln?

"Die Preisentwicklung im Gasgroßhandel ist und bleibt volatil", erklärt Andreae. Wie genau sie sich entwickeln werden, ist daher kaum vorherzusagen. Kurzfristig dürften die Preise für Verbraucherinnen und Verbraucher aber steigen. "Für Januar und Februar 2023 haben regionale Grundversorger bisher 511 Preiserhöhungen von durchschnittlich 48 Prozent angekündigt", heißt es von "Verivox". Bei einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh entspreche das Mehrkosten von rund 1.108 Euro pro Jahr. Auch interessant: Gas-Deal – Katar gibt Abkommen mit Deutschland bekannt

Grundsätzlich, sind sich Experten einig, wird die Lage auf dem Gasmarkt weiter angespannt bleiben. "Der Ausfall der russischen Gaslieferungen sorgt für einen Gasmangel, der durch Flüssiggas per Schiff ausgeglichen werden muss", erklärt eine Verivox-Sprecherin. "Ab 2025 rechnen Marktbeobachter mit einer ausreichenden Gasversorgung, das Preisniveau ist jedoch noch unklar."

Wichtig ist aber zu bedenken, dass Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung in den kommenden Monaten dazu beitragen werden, dass der Preis für die Endverbraucher sinkt. "Für Heizkunden gibt es eine Reihe von staatlichen Hilfen, mit denen die Haushalte entlastet werden", erklärt Thorsten Storck, Energieexperte bei "Verivox". "Mit der Dezember-Soforthilfe wurde den Haushalten, die mit Gas oder Fernwärme heizen, der Abschlag erlassen. Hinzu kommt die Preisbremse, die ab März gilt und rückwirkend ab Januar berechnet wird." Dennoch werden die Haushalte laut Storck deutlich mehr als in den Vorjahren bezahlen müssen.

Gaspreis im Großhandel sinkt: Warum Verbraucher oft nicht profitieren

Was derzeit viele Verbraucherinnen und Verbraucher irritiert, ist die Tatsache, dass die Großhandelspreise für Gas stärker sinken als die Neukundenpreise. Es scheint, als würden die Gasanbieter die niedrigeren Kosten nicht an die Kunden weitergeben. Aber ist das wirklich so?

"Grundsätzlich haben kurzfristige Schwankungen an den Energiemärkten erst einmal keinen direkten Einfluss auf die Endkundenpreise", erklärt Kerstin Andreae. Um das Risiko stark schwankender Preise zu minimieren, würden sehr viele Versorger das benötigte Gas langfristig in Teilmengen und Schritt für Schritt zu verschiedenen Zeitpunkten beschaffen. "Starke Veränderungen bei den Börsenpreisen wirken sich daher nicht unmittelbar und nicht 1:1 auf den Gaspreis für Endkunden aus." Lesen Sie auch: Strom und Gas – Wechsel in die Grundversorgung lohnt sich oft

Das Vorgehen der Versorger hat dennoch einen Vorteil: Es "glättet" die Schwankungen beim Preis und sorgt so dafür, dass kurzfristige und besonders hohe Preisanstiege keine negativen Auswirkungen auf die Endverbraucher haben. So hat sich der Gaspreis im Großhandel im Jahr 2022 im Vergleich zu Anfang 2021 zeitweise verzwölffacht – für Endverbraucher stiegt er aber nur um rund das fünffache. Der Nachteil der Strategie: Auch kurzfristig besonders niedrige Preise wirken sich weniger stark aus und die Kunden zahlen bei einer günstigen Marktsituation unter Umständen etwas mehr.