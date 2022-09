Queen Elizabeth ist tot: Prinz Charles jetzt König ++ Große Trauer

Unerschütterlich erschien die Queen in den vergangenen Jahrzehnten in farbenfroher Kleidung bei Einweihungen, Ordensverleihungen und Thronreden. Doch zuletzt wirkte die britische Königin Elizabeth II. gesundheitlich angeschlagen. Nun ist die Queen verstorben.

London.

Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag gestorben

Ihr Sohn Charles ist nun König und trägt nun den Titel "King Charles III."

Staatsoberhäupter auf der ganzen Welt drücken ihr Beleid aus

Queen Elizabeth II. ist tot. Das teilte der Buckingham Palace am Donnerstag mit. Sie starb auf Schloss Balmoral in Schottland. Ihr Sohn Charles ist nun König.

Für die Tage nach dem Tod der Monarchin gilt ein spezielles Protokoll mit dem Titel "London Bridge", dass jegliche Schritt minutiös vorgibt. Da die Queen in Schottland starb, gilt die Variante "Operation Unicorn". Lesen Sie alle aktuellen Neuigkeiten dazu in unserem Liveblog.

Vorname Elizabeth Alexandra Mary Nachname Mountbatten-Windsor Titel Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 14 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen Staaten Geburtstag 21. April 1926 Gestorben 08. September 2022 Geburtsort London Sternzeichen Stier Familienstand verwitwet Partner Prinz Philip Kinder Prinz Charles, Prinz Andrew, Prinzessin Anne, Prinz Edward

Queen Elizabeth II. ist tot: Mehr zum Thema

News zum Tod von Queen Elizabeth II von Donnerstag, 8. September:

Obamas: Queen trug ihren hohen Titel mit Leichtigkeit

21.05 Uhr: Der ehemalige US-Präsident Barack Obama und seine Frau Michelle Obama haben die engagierte Führung und das politische Vermächtnis der Queen gewürdigt. "Sie hörte gut zu, dachte strategisch und war für beachtliche diplomatische Erfolge verantwortlich. Und doch trug sie ihre hohen Titel mit einer gewissen Leichtigkeit", schrieben die Obamas in einem Statement zum Tod der britische Königin. Königin Elizabeth II. habe die Welt in ihren Bann gezogen, ihre lange Regierungszeit sei von "Anmut, Eleganz und einer unermüdlichen Arbeitsmoral geprägt" gewesen.

Nach Tod der Queen: Neuer britischer König heißt Charles III.

20.59 Uhr: Der neue britische König heißt Charles III. - das bestätigte der Palast in London am Donnerstag offiziell, nachdem ihn bereits die britische Premierministerin Liz Truss so genannt hatte. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, der bisherige Thronfolger könne einen seiner anderen drei Vornamen wählen. Der 73-Jährige heißt mit vollem Namen Charles Philip Arthur George.

Biden: Königin Elizabeth II. hat eine Ära geprägt

20.59 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die gestorbene britische Königin Elizabeth II. als einzigartige Staatsfrau gewürdigt. "Ihre Majestät Königin Elizabeth II. war mehr als eine Monarchin. Sie hat eine Ära geprägt", ließ Biden am Donnerstag in Washington mitteilen. Die sieben Jahrzehnte ihrer geschichtsträchtigen Herrschaft seien ein Zeitalter beispiellosen menschlichen Fortschritts gewesen, in der sie auch in Krisen für ihr Land da war. "Sie ertrug die Gefahren und Entbehrungen eines Weltkriegs an der Seite des britischen Volkes und sammelte es während der Verwüstung einer globalen Pandemie".

"Königin Elizabeth II. war eine Staatsfrau von unübertroffener Würde und Beständigkeit, die das felsenfeste Bündnis zwischen dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten vertiefte", so Biden weiter. Er betonte zudem die Unterstützung der Queen "in unseren dunkelsten Tagen nach dem 11. September".

Britische Premierministerin Truss: Queen war Fels Großbritanniens

20.42 Uhr: Die britische Premierministerin Liz Truss hat die am Donnerstag gestorbene britische Königin Elizabeth II. als "Fels" gewürdigt, "auf dem das moderne Großbritannien errichtet wurde". Der Tod der Queen sei ein "riesiger Schock für die Nation und die Welt", sagte die konservative Politikerin am Donnerstag in einer Rede in der Londoner Downing Street.

Das Land sei unter ihrer Herrschaft gewachsen und gediehen, so Truss weiter. "Wegen ihr ist Großbritannien heute das großartige Land, das es ist." Dafür sei sie von den Menschen im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt geliebt worden.

Vor zwei Tagen hatte die Queen die neue Premierministerin Liz Truss noch auf Balmoral empfangen.

Foto: Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

Deutsche TV-Sender ändern Programm zum Tod der Queen

20.39 Uhr: Zahlreiche deutsche Fernsehsender haben ihr Programm wegen des Tods von Queen Elizabeth II. geändert. Am Donnerstagabend häuften sich die Sondersendungen. Einige Beispiele: Die ARD zeigte im Ersten eine Sondersendung nach der "Tagesschau", danach sollte ein Film zur Queen folgen. Der private Nachrichtensender "Welt" teilte mit, dass es bis Mitternacht nonstop um das Thema Queen gehen werde, unter anderem mit Adelsexpertin Gloria von Thurn und Taxis. Auch n-tv wollte bis nach Mitternacht monothematisch zur Queen berichten. Auch auf dem Kanal Phoenix von ARD und ZDF war am Abend eine Sondersendung zur Queen zu sehen, ebenso bei RTL, Bild, Tagesschau24 und Sat.1. Weitere Sondersendungen wurden angekündigt.

Bundeskanzler Olaf Scholz kondoliert

20.34 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich zum Tod von Queen Elizabeth geäußert. Auf Twitter schrieb er: "Wir trauern um Queen Elizabeth II. Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland. Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibt unvergessen. Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor."

Wir trauern um Queen Elizabeth II. Sie war Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland. Ihr Einsatz für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges bleibt unvergessen. Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor. pic.twitter.com/5HzY8ItUtu — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) September 8, 2022

Macron zum Tod der Queen: Eine Königin mit Herz

20.34 Uhr: Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die verstorbene britische Königin Elizabeth II. als Königin mit Herz und Freundin Frankreichs gewürdigt. "Ihre Majestät Königin Elizabeth II. verkörperte über 70 Jahre lang die Kontinuität und Einheit der britischen Nation", schrieb Macron auf Twitter. "Ich behalte sie als eine Freundin Frankreichs in Erinnerung, eine Königin mit Herz, die ihr Land und ihr Jahrhundert für immer geprägt hat."

König Charles: Trauern zutiefst um Queen und Mutter

20.26 Uhr: Der neue britische König Charles III. hat sich schwer erschüttert gezeigt über den Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. "Wir sind in tiefer Trauer um einen geschätzten Souverän und eine vielgeliebte Mutter", teilte Charles mit. Er fügte hinzu: "Ich weiß, dass ihr Verlust das ganze Land schwer bewegt." Das gelte auch in den Gebieten ihrer Herrschaft und des Commonwealths - und für Menschen auf der ganzen Welt. Die Queen war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben.

Die Queen ist tot. Charles ist nun König.

Foto: Frank Augstein/Pool AP/dpa

Selenskyj kondoliert zum Tod der Queen

20.23 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zum Tod von Königin Elizabeth II. kondoliert. "Im Namen des ukrainischen Volkes sprechen wir der königlichen Familie, dem Vereinten Königreich und dem Commonwealth aufrichtiges Beileid aus zu diesem nicht wieder gut zu machenden Verlust", schrieb Selenskyj am Donnerstagabend auf Twitter. "Unsere Gedanken und Gebete sind mit Ihnen." Großbritannien ist international einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion.

Bundestag gedenkt verstorbener Queen Elizabeth II.

20.20 Uhr: Der Deutsche Bundestag hat seine Debatte am Donnerstagabend unterbrochen, um in einer Gedenkminute die verstorbene britische Königin Elizabeth II. zu würdigen. Die Parlamentarier erhoben sich dazu von ihren Sitzen. Bundestagsvizepräsidentin Yvonne Magwas (CDU) hatte die Abgeordneten darum gebeten, nachdem sie die Nachricht vom Tod der Queen verlesen hatte. Parlamentspräsidentin Bärbel Bas (SPD) werde am Freitag dazu auch noch Worte an die Abgeordneten richten, kündigte Magwas an. "Wir sind, denke ich, alle in Gedanken bei der Familie."

Menschen versammeln sich vor dem Buckingham Palace und legen Blumen ab.

Foto: Chris Jackson/Getty Images

Norwegischer König würdigt Queen für ihre Hingabe

20.12 Uhr: Die norwegische Königsfamilie hat mit großer Trauer auf die Nachricht vom Tod der britischen Königin Elizabeth II. reagiert. Die Queen habe sich hingebungsvoll ihrer Arbeit gewidmet und sei dem britischen Volk durch Freuden und Sorgen sowie Höhen und Tiefen gefolgt, wurde Norwegens König Harald V. (85) am Donnerstagabend in einer Erklärung des norwegischen Königshauses zitiert. "Unser Beileid geht auch an das britische Volk." Nach Angaben des Hofes hat Harald beschlossen, die Flaggen am Osloer Schlossbalkon am Freitag auf halbmast zu setzen.

Steinmeier: Elizabeth II. hat ein Jahrhundert geprägt

20.06 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dem britischen Königshaus zum Tod von Queen Elizabeth II. kondoliert. "Königin Elizabeth II. ist eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat", schrieb er laut Sprecherin am Donnerstag an das Königshaus. Sie habe Zeitgeschichte erlebt und selbst geschrieben. "Ihre Majestät genoss auf der ganzen Welt höchstes Ansehen und Respekt." Die britische Königin starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland, wie der Palast mitteilte.

Mitteilung vom Tod der Queen am Tor des Buckingham-Palasts angebracht

20.02 Uhr: Mitarbeiter des Buckingham-Palasts haben am Donnerstagabend die offizielle Mitteilung vom Tod der Queen am Tor des Buckingham-Palasts angebracht. Vor der offiziellen Residenz der Queen in London hatten sich bereits vor der Bekanntgabe Hunderte Menschen versammelt. Viele stimmten die Nationalhymne an und brachen in Tränen aus, als die Flagge auf halbmast gesetzt wurde. Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren friedlich auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Ihre vier Kinder und mehrere Enkel hatten sich auf den Weg nach Balmoral gemacht.

Baerbock zum Tod der Queen: Deutschland bleibt ihr ewig dankbar

20.02 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat ihr Bedauern über den Tod der britischen Königin Elizabeth II. ausgedrückt. "Wir trauern mit unseren britischen Freund*innen um #QueenElizabeth II. Sie war für ihr Land fast 100 Jahre lang Quelle der Stärke und Zuversicht", schrieb die Grünen-Politikerin am Donnerstagabend auf Twitter. "Deutschland bleibt ihr ewig dankbar, dass sie uns nach dem Terror des Zweiten Weltkriegs die Hand zur Versöhnung gereicht hat."

UN-Chef Guterres "zutiefst traurig" nach Tod von Queen

19.57 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat sich angesichts des Todes der britischen Königin Elizabeth II. "zutiefst traurig" gezeigt. Der Familie der Queen und den Menschen in Großbritannien und dem Commonwealth sprach Guterres am Donnerstag per Mitteilung sein Mitgefühl aus.

Elizabeth II., die während ihrer Zeit als Königin auch zweimal im UN-Hauptquartier in New York zu Gast gewesen sei, sei auf der ganzen Welt für ihre "Anmut, Würde und Hingabe" bewundert worden, sagte Guterres. In Jahrzehnten des Wandels habe sie eine "beruhigende Präsenz" geboten. "Die Welt wird sich noch lange an ihre Hingabe und ihre Führungskraft erinnern."

Charles und Camilla bleiben bis Freitag auf Schloss Balmoral

19.55 Uhr: Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. bleiben der neue britische König Charles und dessen Frau Camilla am Donnerstagabend im schottischen Schloss Balmoral. Das teilte der Palast mit. Demnach kehren sie am Freitag wieder nach London zurück. Die Queen war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf dem Landsitz gestorben.

Charles ist König

19.35 Uhr: Mit dem Tod der Queen ist ihr Sohn Charles nun König.

Queen Elizabeth II. ist tot

19.33 Uhr: Die britische Königin Elizabeth II. ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland, wie der Palast mitteilte.

Elizabeth II. kommt am 21. April 1926 um 2.40 Uhr morgens als Prinzessin Elizabeth Alexandra Mary in London zur Welt. Bei ihrer Geburt stand Elizabeth an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Foto: ZUMA Press / imago

Diese Aufnahme zeigt die junge Elizabeth an ihrem ersten Geburtstag mit ihrer Großmutter Mary. Als Elizabeths Großvater Georg V. starb, folgte ihr Onkel als Eduard VIII. auf den Thron. Der dankte 1936 aber ab, um die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten. Foto: ZUMA Press / imago

An seiner Stelle wurde Elizabeth’ Vater, Georg VI, neuer König. Nach seiner feierlichen Krönung am 12. Mai 1937 zeigten sich die neue Königin Elizabeth (links) und ihre älteste Tochter Prinzessin Elizabeth dem Volk. Elizabeth rutschte damals auf Platz zwei der britischen Thronfolge. Foto: PA / dpa

Prinzessin Elizabeth (r.) und ihre jüngere Schwester Prinzessin Margaret. Sie starb bereits am 9. Februar 2002 im Alter von 71 Jahren. Foto: UIG / imago

Die Geschwister Elizabeth und Margaret mit den Eltern Vater George VI und Mutter Elizabeth. Foto: imago stock&people / imago/Arkivi

Am 20. November 1947 heiratete Prinzessin Elizabeth den deutsch-griechisch-dänischen Leutnant Philip Mountbatten und setzte sich damit gegen den Willen ihrer Eltern durch. Foto: Press Association / dpa

Die Verbindung zwischen Elizabeth und Philip war nicht unumstritten, ... Foto: UPI INP / dpa

... denn Philip war im Ausland geboren und seine Schwestern waren mit deutschen Adligen verheiratet, die Verbindungen zu den Nationalsozialisten hatten. Diese Aufnahme der Frischvermählten wurde am 23. November 1947 aufgenommen – kurz nach ihrer Heirat. Foto: Keystone Press Agency/ZUMA Press / imago

Am 14. November 1948 wurde Thronfolger Prinz Charles geboren. Elizabeth war während seiner Kindheit oft abwesend, was sie im Nachhinein bereut, wie sie einmal sagte. Das Verhältnis zwischen den beiden war nicht immer reibungslos. Prinzessin Anne, das zweite Kind, kam am 15. August 1950 zur Welt. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Neben Charles und Anne bekam Königin Elizabeth noch zwei weitere Kinder. 1960 wurde Andrew (Foto) geboren, 1964 dann Edward. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International

Nach dem Tod von Georg VI. bestieg Elizabeth am 6. Februar 1952 mit nur 25 Jahren den Thron. Somit feiert sie bereits den 65. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Ihre Krönung fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt. Es war die erste Krönung, die live im Fernsehen übertragen wurde – gegen den Willen des damaligen Premierministers Winston Churchill. Doch die Übertragung wurde ein voller Erfolg. Der Absatz von Fernsehgeräten stieg vor dem Ereignis rapide an. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Nach der Krönungszeremonie zeigte sich die frischgebackene Königin Elizabeth II. mit den Kindern Prinz Charles, Prinzessin Anne sowie Ehemann Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Foto: dpa EPU / dpa

Allein in den ersten zwölf Monaten nach Thronbesteigung brachte es Queen Elizabeth II. auf rund 65.000 bereiste Kilometer. Während ihrer sechsmonatigen Commonwealth-Reise 1953/54 besuchte sie mit Prinz Philip zwölf Länder. Auf dem Foto sind sie in Sydney zu sehen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Und das war erst der Anfang: Den aktuellsten Schätzungen zufolge entsprechen die Kilometer, die die Queen bis dato gereist ist, 42 Reisen um den kompletten Globus. Im Februar 1956 war sie zum Beispiel in Nigeria (Foto). Mehr als vier Jahrzehnte (1953 bis 1997) war die Britannia, die königliche Yacht, die schwimmende Residenz ihrer Majestät. Im Laufe der Jahre segelte die Queen auf ihr weit mehr als stolze eine Million Meilen und besuchte sogar die Karibik und Südafrika. Foto: Fox Photos / Getty Images

Damit galt die Königin als das Staatsoberhaupt der Geschichte, das am weitesten reiste. Foto: ZUMA Press / imago

Seit ihrer Krönung bereiste Queen Elizabeth II. durchschnittlich zwei Länder pro Jahr. Dauerbrenner in Sachen royales Langstreckenziel ist Kanada. Ganze 25 Mal durften sich die Kanadier bereits über königlichen Besuch freuen, so wie zum Beispiel 2010 (Foto). Foto: BLAIR GABLE / REUTERS

In ihrer Regentschaft traf Elizabeth II. mit allen wichtigen Politikern zusammen. 1996 begegnete sie Nelson Mandela. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

2011 waren der damalige US-Präsident Barack Obama und die Ex-First Lady zu Besuch. Die Gäste müssen dabei über die besondere Begrüßung der Queen Bescheid wissen. Männer machen den Diener (nur der Kopf), die Frauen einen Knicks. Die korrekte Anrede ist „Your Majesty“, danach „Ma’am“. Michelle Obama brach aber vor ein paar Jahren ein Tabu und umarmte die Queen leicht. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

Vor allem Deutschland war der Königin ans Herz gewachsen. Im Juni 2015 traf sich Queen Elizabeth II. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel – der fünfte Besuch der Königin in Deutschland. Foto: Handout / Getty Images

Privat interessierte sich Königin Elizabeth II. für den Reitsport. Sie besaß und züchtete Englische Vollblüter und besuchte gerne das traditionsreiche britische Pferderennen in Ascot. Foto: imago stock&people / imago/Arkivi

Und selbst im hohen Alter – wie hier 2002 – unternahm die Königin noch Reitausflüge. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

Die Webseite des Palasts informiert auch über weitere Interessen der Queen: „Ein Tierliebhaber von Geburt an.“ Ein tiefes und bemerkenswertes Interesse habe sie zwar an Pferden und Hunden, aber sie wandere auch gerne und interessiere sich für traditionelle schottische Tänze. Foto: POOL / REUTERS

Elizabeth II. war durchaus ein Familienmensch, trotz der aufsehenerregenden Skandale der königlichen Familie in den 90er Jahren und den dadurch entstandenen internen Konflikten. Beliebtes Medienthema war damals die Ehe von Charles und Diana – und deren Affären. Foto: London Express / dpa

Prinz Charles und Diana Frances Spencer heirateten am 29. Juli 1981 in der Londoner St Paul’s Cathedral. 3500 Menschen waren in der Kathedrale anwesend. Die Fernsehübertragung des Ereignisses erreichte weltweit mehr als 750 Millionen Zuschauer – eine Rekordeinschaltquote. Foto: REUTERS / STR / REUTERS

Am 21. Juni 1982 wurde der gemeinsame Sohn William geboren. Am 15. September 1984 kam Prinz Harry, den Diana auf dem Bild auf dem Arm hält Doch bereits in den späten 80er Jahren war die Ehe zwischen Prinz Charles und Diana zerbrochen. 1992 wurde ihre Trennung offiziell verkündet. Königin Elisabeth II. bezeichnete das Jahr als ein „annus horribilis“ – ein schreckliches Jahr. Foto: REUTERS / STRINGER/UK / Reuters

Im Zusammenhang mit ihrer Familie passierte Elizabeth II. der wohl größte Fehler ihrer Regentschaft: der Umgang mit dem Tod Prinzessin Dianas am 31. August 1997. Das Königshaus setzte die Fahne des Buckingham-Palasts nur mit erheblicher Verzögerung auf Halbmast, als Diana verunglückt war. Elizabeth II. hatte die Stimmung im Volk falsch eingeschätzt. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

2002, genau am 30. März, trauert die Königin um ihre Mutter Elizabeth. Zwei Jahre zuvor hatte „Queen Mum" (links) noch ihren 100. Geburtstag gefeiert. Foto: Ian Waldie / dpa

Die nächste große Hochzeit fand am 29. April 2011 in der Westminster Abbey in London statt: Prinz William heiratet Catherine „Kate“ Middleton. Zahlreiche Fernsehsender übertrugen die Trauung live. Bis zu 8000 Journalisten wurden zur Berichterstattung in London erwartet. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Die besondere Aufmerksamkeit der Medien galt dem Brautkleid, ein Modell von Alexander McQueen, das von der Chefdesignerin Sarah Burton entworfen wurde. Foto: REUTERS / HO / REUTERS

Das junge Paar schenkte der Queen mit Prinz George und Prinzessin Charlotte weitere Urenkel. George Alexander Louis wurde am 22. Juli 2013 geboren und steht an dritter Stelle der Thronfolge. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Knapp acht Jahre nach dem Tod Dianas heiratete auch Prinz Charles wieder. Am 9. April 2005 ging es mit Jugendliebe Camilla Parker-Bowles vor den Traualtar. Foto: epa PA GRANT/POOL WPA ROTA POOL / dpa

Als britische Monarchin eröffnete Königin Elizabeth das britische Parlament. Seit ihrer Thronbesteigung hat sie – mit Ausnahme der Jahre 1959 und 1963, wo sie mit Prinz Andrew und Prinz Edward schwanger war – jede neue Session des Parlaments eröffnet. Foto: KIERAN DOHERTY / REUTERS

Die Parlamentseröffnung folgt einem strengen Hofzeremoniell. Foto: Suzanne Plunkett / Pa Wire / dpa

Der Monarch verliest dabei eine von der britischen Regierung verfasste Regierungserklärung. Foto: POOL / REUTERS

Politisch agierte Queen Elizabeth zurückhaltend. Über ihre politische Einstellung ist wenig bekannt. Während ihrer Zeit als Königin hat sie viele Premierminister erlebt – einer davon David Cameron. Foto: Andy Rain / dpa

Elizabeth II. war Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie Staatsoberhaupt der Commonwealth-Staaten, zu denen neben anderen Ländern Kanada, Australien und Neuseeland gehören. Foto: Toby Melville / Pool / dpa

Außerdem war sie das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Kirche von England. „D G“, also Dei Gratia, von Gottes Gnaden, steht auf jeder britischen Münze hinter ihrem Namen. Foto: POOL / REUTERS

Ihr gehörten nach einem Gesetz von 1324 alle Störe, Wale und Delfine in britischen Gewässern. Und ihr gehört die größte Briefmarkensammlung der Welt. Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS

Queen Elizabeth II. war die am längsten regierende britische Monarchin. Kein anderer Monarch vor ihr hat in einem so hohen Alter regiert. Sie überholte sogar ihre Ururgroßmutter Victoria (1837-1901). Foto: POOL / REUTERS

Immer an ihrer Seite: Prinz Philip. Die beiden waren 69 Jahre lang verheiratet. 2007 feierten sie Diamanthochzeit. Auf dem Foto sind die beiden mit den Kindern Prinz Charles (links unten), Prinz Andrew, Prinzessin Anne und Prinz Edward (von links) zu sehen. Foto: Tim Graham / Pool / dpa

Der 90. Geburtstag von Elizabeth II. am 21. April 2016 wurde in ganz Großbritannien gefeiert. Die Bürger waren aufgerufen, eigene Straßenfeste zu veranstalten und die Monarchin hochleben zu lassen. Foto: POOL / REUTERS

Am 11. Juni 2016 gab es die legendäre Geburtstagsparade der Königin („Trooping the Colour“). Flugzeuge der Royal Air Force flogen eine Formation über der Parade ... Foto: Rainer Jensen / dpa

... und es gab eine Parade mit 200 Pferden, 400 Teilnehmern und 400 Musikern aus zehn Bands und Kapellen. Foto: Facundo Arrizabalaga / dpa

Zu ihrem runden Geburtstag zeigt sich auch wieder die königliche Familie dem Volk – die vier Kinder der Queen – Prinz Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew (Duke of York) und Prinz Edward (Earl of Wessex) – und einige der acht Enkel und fünf Urenkel. Foto: Facundo Arrizabalaga / dpa

Die bekanntesten und beliebtesten Enkel sind wohl Prinz William und Prinz Harry (von links). Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Elizabeth II. galt als sehr pflichtbewusste Königin. Foto: Andy Rain / dpa

Bis zuletzt arbeitete sie täglich und war dafür bekannt, ihre Post sehr sorgfältig durchzuarbeiten. Foto: Andy Rain / dpa



