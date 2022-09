Queen ist tot: "London Bridge is down" - Das passiert nach ihrem Tod

Berlin/London. In ihren insgesamt 70 Jahren als Königin hat Queen Elizabeth schon einige Höhen und Tiefen erlebt. Der Tod von Prinzessin Diana, das Drama um ihren Sohn Prinz Andrew und seine Verwicklung in den Epstein-Skandal, die Intrigen innerhalb der Royal Family, die im Ausscheiden von Prinz Harry und Meghan aus der Königsfamilie gipfelte, der Tod ihres Mannes Prinz Philip – die Liste an großen Zäsuren im 96 Jahre langen Leben derQueen könnte um zahlreiche Punkte verlängert werden.

Insgesamt 15 Premierministerinnen und Premierminister hat die Queen in ihrer Amtszeit ernannt. Die Ernennung von Liz Tuss zur neuen Premierministerin und Nachfolgerin von Boris Johnson war nun ihre letzte Amtshandlung. Bilder vom Treffen mit Tuss zeigen, wie sich die 96-Jährige an einem Gehstock stützen muss, an den Händen der Queen ist deutlich ein blauer Fleck zu sehen.

Queen Elizabeth: Mitteilung des Palastes ließ Schlimmes erahnen

Wie genau es um die Gesundheit der Queen stand, wusste zunächst nur ihr Umfeld. Dass es nicht gut um sie stand, ließ sich nicht nur aus der vom Palast herausgegebenen Mitteilung herauslesen: "Nach einer weiteren Untersuchung heute Morgen sind die Ärzte der Königin um den Gesundheitszustand Ihrer Majestät besorgt und haben empfohlen, dass sie unter ärztlicher Aufsicht bleibt", heißt es darin.

Die Queen auf Schloss Balmoral in Schottland, kurz vor dem Empfang der neuen Premierministerin Liz Truss.

Foto: IMAGO/i-Images /Pool

Auch die Tatsache, dass zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie nach Schloss Balmoral eilten, wo die Queen traditionell ihre Sommermonate verbringt, ließ aufhorchen. Sogar Harry, der kurz zuvor noch in Deutschland war, sollte sich auf dem Weg nach Schottland befinden – laut der BBC ohne seine Frau Meghan. Britische Medien unterbrachen ihr normales Sendeprogramm und berichteten in Dauerschleife über den Gesundheitszustand der Monarchin.

Was passiert nach dem Tod der Queen?

Doch was passiert eigentlich nach dem Tod der Queen? Als die Königin im vergangenen Jahr zum wiederholten Mal im Krankenhaus behandelt werden musste, gab es bereits zahlreiche Berichte über "London Bridge is down", das Codewort, das ein fast schon minutiös geplantes Protokoll in Gang setzt.

Mit dem Satz wird an dem Tag, der in Großbritannien als "D-Day" (Death-Day) bezeichnet wird, ein ranghoher Beamter die britische Premierministerin Liz Tuss über den Tod der Monarchin informieren. Diese benachrichtigt daraufhin die Regierung.

Sobald diese informiert ist, veröffentlicht die britische Nachrichtenagentur PA eine Blitzmeldung zum Tod der Königin. Das Königshaus veröffentlicht zudem eine offizielle Mitteilung. Innerhalb von zehn Minuten sollen dann die Fahnen auf Halbmast gesenkt werden. Dann folgen Salutschüsse und eine Schweigeminute, bevor sich die Premierministerin mit dem neuen König trifft.

Noch am darauffolgenden Abend soll das neue Staatsoberhaupt eine Ansprache an das Volk halten. Geplant ist dieser erste Auftritt von Prinz Charles als König für 18 Uhr Ortszeit. Zudem soll in der Londoner St. Paul's Cathedral ein Gedenkgottesdienst stattfinden.

Was passiert, wenn die Queen in Schottland stirbt?

Eine Abänderung des Plans "London Bridge" tritt in Kraft, falls die Queen nicht in England, sondern in Schottland sterben sollte. Aktuell hält sich die Königin auf ihrem schottischen Feriensitz Schloss Balmoral auf.

Diese Variante ist als "Operation Unicorn" ("Operation Einhorn") festgelegt. In diesem Fall setzt das schottische Parlament sofort die Arbeit aus. Der Leichnam der Königin würde nach Holyroodhouse in Edinburgh und von dort zur Kathedrale St. Giles gebracht. Vom Bahnhof Waverley würde der Sarg in einem Zug nach London überführt werden.

Auch auf die Sozialen Netzwerke hätte der Tod der Queen Auswirkungen. Laut dem Online-Magazin "Politico", das die kompletten Pläne kennen will, sollen im Ernstfall die Banner staatlicher Social-Media-Accounts in schwarz erscheinen, als Profilbild wird das jeweilige Behördenwappen verwendet. Die Ministerien dürfen nur noch die wichtigsten Mitteilungen veröffentlichen. Bei Twitter sollen Retweets zudem so lange verboten sein, bis der Kommunikationschef der Regierung sie freigibt.

Vorname Elizabeth Alexandra Mary Nachname Mountbatten-Windsor Titel Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie von 14 weiteren, als Commonwealth Realms bezeichneten souveränen Staaten Geburtstag 21. April 1926 Geburtsort London Sternzeichen Stier Familienstand verwitwet Partner Prinz Philip Kinder Prinz Charles, Prinz Andrew, Prinzessin Anne, Prinz Edward

D-Day 1: So läuft der Tag nach dem Tod der Queen ab

Einen Tag nach dem Tod der Queen wird der neue König, Thronfolger ist Prinz Charles, der älteste Sohn der Königin, offiziell proklamiert. Das passiert um 10 Uhr morgens im St. James's Palast. Am Nachmittag kommen die Premierministerin und ihr Kabinett zur Audienz zum neuen König. Auf Prinz Charles folgen in der Thronfolge übrigens diese Royals:

Platz zwei: Prinz William, Sohn von Prinz Charles

Platz drei: Prinz George, Sohn von Prinz William

Platz vier: Prinzessin Charlotte, Tochter von Prinz William

Platz fünf: Prinz Louis, Sohn von Prinz William

D-Day 2: Der Leichnam der Queen kehrt zurück nach London

Zwei Tage nach ihrem Tod wird der Sarg der Queen in den Buckingham Palast nach London gebracht.

D-Day 3 und 4: So geht es nach dem Tod der Queen weiter

Für den neuen König bleibt nach dem Tod seiner Mutter wenig Zeit, um zu trauern. Bereits nach drei Tagen bricht er zu einer Reise durch das Vereinigte Königreich auf. Dabei kommt er zunächst nach Schottland, dann Nordirland. Ein Besuch in Wales erfolgt erst am D-Day 7.

Während Charles durch das Land reist, finden in London die Proben für die sogenannte Operation "Lion" statt. Damit ist eine Prozession gemeint, bei der der königliche Sarg vom Buckingham Palast zum Regierungssitz nach Westminster gebracht wird.

D-Day 5 bis 9: Abschied von der Queen

Am fünften Tag nach ihrem Tod würde der Sarg der Queen dann tatsächlich nach Westminster gebracht werden. Anschließend findet ein Trauergottesdienst statt.

In den folgenden drei Tagen ist der Sarg im Westminster Palast aufgebart. 23 Stunden pro Tag können sich Trauernde dort von ihr verabschieden. Da sich mutmaßlich lange Schlangen bilden werden, sind besondere Tickets für VIPs vorgesehen.

D-Day 10: Das Staatsbegräbnis

Am zehnten Tag nach dem Tod der Queen wird ein Staatsakt in der Westminster Abbey stattfinden. An diesem nationalen Feiertag gibt es zwei landesweite Schweigeminuten. Im Anschluss an den Staatsakt wird der Sarg in einer Prozession in die St. George's Chapel auf Schloss Windsor gebracht. Dort erfolgt schließlich die Beisetzung in der King George VI.-Gedächtnis-Kapelle, in der auch ihr Mann Prinz Philip bestattet wurde.

