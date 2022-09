Königshaus Queen stirbt mit 96: Warum britische Royals so alt werden

London.

Britische Royals werden im Vergleich zu ihren Untertanen oftmals auffallend alt.

Eine Untersuchung zeigt, dass die britischen Monarchen seit Königin Victoria im Schnitt 30 Jahre länger lebten als ihre Untertanen.

Wissenschaftler sehen mehrere Gründe für das lange Leben vieler Royals.

Der Tod von Königin Elizabeth II. markiert das Ende einer Epoche in der jüngeren britischen Geschichte. Stolze 70 Jahre währte ihre Regentschaft. Der größte Teil der Britinnen und Briten hat nie einen anderen Monarchen erlebt.

Lange Regierungszeiten und Royals, die erst in einem gesegneten Alter sterben, sind in Großbritannien jedoch keine Seltenheit. Elizabeths Ehemann Prinz Philip starb im April 2021 zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag, die "Queen Mum", Elizabeths Mutter, wurde sogar 101 Jahre alt. Und ihre Ururgroßmutter, Queen Victoria, brachte es immerhin auf 81 Jahre, bevor mit ihrem Tod 1901 die für Großbritannien goldene viktorianische Ära endete.

Die Queen Mum (vorne) mit ihrer Tochter Elizabeth auf einem Foto aus dem Jahr 2000.

Foto: Ian Waldie / dpa

Britische Herrscher leben 30 Jahre länger als ihre Untertanen

Die Langlebigkeit der britischen Royals aus dem Hause Windsor ist auffallend und bereits zum Studienobjekt von Wissenschaftlern geworden. Jüngst widmete der amerikanische Biostatistiker S. Jay Olshansky von der University of Illinois in Chicago dem Thema eine Untersuchung, in der er zum Ergebnis kam, dass britische Herrscher seit Königin Victoria im Schnitt 30 Jahre länger lebten als ihre Untertanen.

So betrug die durchschnittliche Lebenserwartung einer im Jahr 1819 in Großbritannien geborene Frau gerade einmal 41 Jahre. Queen Victoria, die 1819 zur Welt kam, brachte es, wie bereits erwähnt, auf 81 Jahre. Frauen, die wie Queen Elizabeth 1926 geboren wurden, wurden im Schnitt immerhin schon 62 Jahre alt. Elizabeth starb aber bekanntlich erst mit 96, wurde also 34 Jahre älter als ihre Altersgenossinnen.

Laut Wissenschaftlern tragen mehrere Faktoren dazu bei, dass nicht nur Königinnen und Könige, sondern auch andere britische Royals so viel länger leben als ihre Untertanen. Neben einer guten genetischen Veranlagung spielt laut einhelliger Meinung der soziale und finanzielle Status eine entscheidende Rolle. Das legt auch eine Studie nahe, die 2017 im nordenglischen Manchester durchgeführt wurde. Diese wies eindeutig nach, dass sich der Zugang zu höherer Bildung und der ökonomische Status bei der Lebenserwartung niederschlagen.

Royals bei finanziellem und sozialem Status priviligiert

Elizabeth II. kommt am 21. April 1926 um 2.40 Uhr morgens als Prinzessin Elizabeth Alexandra Mary in London zur Welt. Bei ihrer Geburt stand Elizabeth an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Foto: ZUMA Press / imago

Diese Aufnahme zeigt die junge Elizabeth an ihrem ersten Geburtstag mit ihrer Großmutter Mary. Als Elizabeths Großvater Georg V. starb, folgte ihr Onkel als Eduard VIII. auf den Thron. Der dankte 1936 aber ab, um die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson zu heiraten. Foto: ZUMA Press / imago

An seiner Stelle wird Elizabeth’ Vater, Georg VI, neuer König. Nach seiner feierlichen Krönung am 12. Mai 1937 zeigten sich die neue Königin Elizabeth (links) und ihre älteste Tochter Prinzessin Elizabeth dem Volk. Elizabeth rutscht damals auf Platz zwei der britischen Thronfolge. Foto: PA / dpa

Prinzessin Elizabeth (r.) und ihre jüngere Schwester Prinzessin Margaret. Sie stirbt bereits am 9. Februar 2002 im Alter von 71 Jahren. Foto: UIG / imago

Die Geschwister Elizabeth und Margaret mit den Eltern Vater George VI und Mutter Elizabeth. Foto: imago stock&people / imago/Arkivi

Am 20. November 1947 heiratet Prinzessin Elizabeth den deutsch-griechisch-dänischen Leutnant Philip Mountbatten und setzte sich damit gegen den Willen ihrer Eltern durch. Foto: Press Association / dpa

Die Verbindung zwischen Elizabeth und Philip ist nicht unumstritten, ... Foto: UPI INP / dpa

... denn Philip ist im Ausland geboren und seine Schwestern sind mit deutschen Adligen verheiratet, die Verbindungen zu den Nationalsozialisten hatten. Diese Aufnahme der Frischvermählten wurde am 23. November 1947 aufgenommen – kurz nach ihrer Heirat. Foto: Keystone Press Agency/ZUMA Press / imago

Am 14. November 1948 wird Thronfolger Prinz Charles geboren. Elizabeth ist während seiner Kindheit oft abwesend, was sie im Nachhinein bereut, wie sie einmal sagt. Das Verhältnis zwischen den beiden ist nicht immer reibungslos. Prinzessin Anne, das zweite Kind, kommt am 15. August 1950 zur Welt. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Neben Charles und Anne bekommt Königin Elizabeth noch zwei weitere Kinder. 1960 wird Andrew (Foto) geboren, 1964 dann Edward. Foto: imago stock&people / imago/United Archives International

Nach dem Tod von Georg VI. besteigt Elizabeth am 6. Februar 1952 mit nur 25 Jahren den Thron. Somit feiert sie bereits den 65. Jahrestag ihrer Thronbesteigung. Ihre Krönung findet am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey statt. Es ist die erste Krönung, die live im Fernsehen übertragen wird – gegen den Willen des damaligen Premierministers Winston Churchill. Doch die Übertragung wird ein voller Erfolg. Der Absatz von Fernsehgeräten steigt vor dem Ereignis rapide an. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Nach der Krönungszeremonie zeigt sich die frischgebackene Königin Elizabeth II. mit den Kindern Prinz Charles, Prinzessin Anne sowie Ehemann Prinz Philip, Herzog von Edinburgh, auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Foto: dpa EPU / dpa

Allein in den ersten zwölf Monaten nach Thronbesteigung bringt es Queen Elizabeth II. auf rund 65.000 bereiste Kilometer. Während ihrer sechsmonatigen Commonwealth-Reise 1953/54 besucht sie mit Prinz Philip zwölf Länder. Auf dem Foto sind sie in Sydney zu sehen. Foto: imago stock&people / imago/ZUMA/Keystone

Und das ist erst der Anfang: Im Februar 1956 ist sie zum Beispiel in Nigeria (Foto). Mehr als vier Jahrzehnte (1953 bis 1997) ist die Britannia, die königliche Yacht, die schwimmende Residenz ihrer Majestät. Im Laufe der Jahre segelt die Queen auf ihr weit mehr als stolze eine Million Meilen und besuchte sogar die Karibik und Südafrika. Foto: Fox Photos / Getty Images

Damit gilt die Königin als das Staatsoberhaupt der Geschichte, das am weitesten reist. Foto: ZUMA Press / imago

In ihrer Regentschaft traf Elizabeth II. mit allen wichtigen Politikern zusammen. 1996 begegnet sie Nelson Mandela. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

2011 sind der damalige US-Präsident Barack Obama und die Ex-First Lady zu Besuch. Die Gäste müssen dabei über die besondere Begrüßung der Queen Bescheid wissen. Männer machen den Diener (nur der Kopf), die Frauen einen Knicks. Die korrekte Anrede ist „Your Majesty“, danach „Ma’am“. Michelle Obama bricht aber vor ein paar Jahren ein Tabu und umarmt die Queen leicht. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

Vor allem Deutschland ist der Königin ans Herz gewachsen. Im Juni 2015 trifft sich Queen Elizabeth II. mit Bundeskanzlerin Angela Merkel – der fünfte Besuch der Königin in Deutschland. Foto: Handout / Getty Images

Privat interessierte sich Königin Elizabeth II. für den Reitsport. Sie besitzt und züchtet Englische Vollblüter und besucht gerne das traditionsreiche britische Pferderennen in Ascot. Foto: imago stock&people / imago/Arkivi

Und selbst im hohen Alter – wie hier 2002 – unternimmt die Königin noch Reitausflüge. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

Im Zusammenhang mit ihrer Familie passiert Elizabeth II. der wohl größte Fehler ihrer Regentschaft: der Umgang mit dem Tod Prinzessin Dianas am 31. August 1997. Das Königshaus setzt die Fahne des Buckingham-Palasts nur mit erheblicher Verzögerung auf Halbmast, als Diana verunglückt war. Elizabeth II. hat die Stimmung im Volk falsch eingeschätzt. Foto: REUTERS FILE PHOTO / REUTERS

2002, genau am 30. März, trauert die Königin um ihre Mutter Elizabeth. Zwei Jahre zuvor hatte „Queen Mum" (links) noch ihren 100. Geburtstag gefeiert. Foto: Ian Waldie / dpa

Knapp acht Jahre nach dem Tod Dianas heiratet auch Prinz Charles wieder. Am 9. April 2005 ging es mit Jugendliebe Camilla Parker-Bowles vor den Traualtar. Foto: epa PA GRANT/POOL WPA ROTA POOL / dpa

Elizabeth II. war Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland sowie Staatsoberhaupt der Commonwealth-Staaten, zu denen neben anderen Ländern Kanada, Australien und Neuseeland gehören. Foto: Toby Melville / Pool / dpa

Queen Elizabeth II. war die am längsten regierende britische Monarchin. Kein anderer Monarch vor ihr hat in einem so hohen Alter regiert. Sie überholte sogar ihre Ururgroßmutter Victoria (1837-1901). Foto: POOL / REUTERS

Immer an ihrer Seite: Prinz Philip. Die beiden waren 69 Jahre lang verheiratet. 2007 feierten sie Diamanthochzeit. Auf dem Foto sind die beiden mit den Kindern Prinz Charles (links unten), Prinz Andrew, Prinzessin Anne und Prinz Edward (von links) zu sehen. Foto: Tim Graham / Pool / dpa

Der 90. Geburtstag von Elizabeth II. am 21. April 2016 wird in ganz Großbritannien gefeiert. Die Bürger sind aufgerufen, eigene Straßenfeste zu veranstalten und die Monarchin hochleben zu lassen. Foto: POOL / REUTERS

Elizabeth II. galt als sehr pflichtbewusste Königin. Foto: Andy Rain / dpa

Prinz Charles (l-r), Herzogin Camilla, Königin Elizabeth II., Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate stehen 2018 auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, um eine Luftparade zum 100. Jahrestag der britischen Luftwaffe zu beobachten. Foto: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Bis zuletzt arbeitet sie täglich und war dafür bekannt, ihre Post sehr sorgfältig durchzuarbeiten. Foto: Andy Rain / dpa

Prinz Philip: Der Ehemann der Queen starb am 9. April 2021, zwei Monate vor seinem 100. Geburtstag, in Schloss Windsor. Sein Tod war ein schmerzhafter Verlust für die Queen, für die er immer ein wichtiger Berater und Wegbegleiter gewesen war. Foto: Alastair Grant/AP Pool/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Königin Elizabeth II. im Juni 2022 auf dem Balkon des Buckingham Palastes, neben ihr der Herzog von Kent. Foto: dpa

Königin Elizabeth II. beobachtet vom Balkon des Buckingham Palace aus die Geburtstags-Parade "Trooping the Colour". Foto: dpa

Am 6. September 2022 empfängt die Queen die neue Premierministerin Liz Truss auf Balmoral . Foto: Jane Barlow - WPA Pool/Getty Images

Königin Elizabeth II. stirbt am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren. Foto: Andy Rain/EPA/dpa



Heißt konkret: Wer arm ist, wird mit einiger Wahrscheinlichkeit im Schnitt auch früher sterben als sein wohlhabender Nachbar. Das britische Königshaus mit einem geschätzten Vermögen von 23,5 Milliarden Euro (Stand 2022) ist in dieser Hinsicht besonders privilegiert. Alle Royals haben beispielsweise schnellen Zugang zur besten medizinischen Versorgung, während Britinnen und Briten beim notorisch klammen staatlichen Gesundheitsdienst NHS oft lange auf einen Termin beim Spezialisten warten müssen.

Wichtiger noch als der gesellschaftliche Status ist allerdings laut Einschätzung von Gesundheitsexperten das individuelle Verhalten einer Person. Queen Elizabeths Lebensstil war in dieser Hinsicht geradezu vorbildlich. Elizabeth II. rauchte nicht, ernährte sich gesund und war Zeit ihres Lebens eine begeisterte Sportlerin, die sich beim Reiten und bis zuletzt mit Spaziergängen fit hielt. Einziges Laster der Queen waren Cocktails. Bis zu vier soll sie bisweilen getrunken haben, allerdings immer über den Tag verteilt, wie es aus Insiderkreisen heißt.

Vorname Elizabeth Alexandra Mary Nachname Mountbatten-Windsor Titel Königin von Großbritannien, Nordirland und 14 weiteren souveränen Staaten Geboren 21. April 1926 in London Gestorben 8. September 2022 in Schottland Sternzeichen Stier Partner Prinz Philip Kinder Prinz Charles, Prinz Andrew, Prinzessin Anne, Prinz Edward

Elizabeth II.: Bestens informiert und technisch auf der Höhe

Auch geistig blieb die Queen bis zum Schluss äußerst rege und interessiert, was sich laut Studien positiv auf die Gesundheit und die Lebenserwartung auswirkt. Ihre Verpflichtungen als Staatsoberhaupt brachten es mit sich, dass sich Elizabeth II. mit aktuellen politischen Entwicklungen auseinandersetzen musste.

Die frühere britische Premierministerin Margaret Thatcher schrieb in ihren Memoiren, sie und ihre Minister hätten die regelmäßigen Treffen des Kabinetts mit der Königin immer sehr ernst genommen, denn Elizabeth sei bei allen Themen stets bestens informiert gewesen. Und auch technologisch blieb die Queen gerne auf dem aktuellen Stand. Ihre Enkel William und Harry bekamen regelmäßig Post von ihr, und das in der Regel per EMail.

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.